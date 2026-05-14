Najlepsi pracodawcy 2026 według Polaków. Liderami Signify, Volvo i PGE

Znamy 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce w 2026 roku według badania Randstad Employer Brand Research. W tegorocznej czołówce, obok znanych gigantów z branży motoryzacyjnej, energetycznej i technologicznej, pojawiły się firmy z nowych sektorów, takich jak farmacja, lotnictwo czy zaawansowane technologie oświetleniowe. Liderem rankingu została Signify (dawniej Philips), a w pierwszej dziesiątce znaleźli się także Volvo Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Toyota Motor Manufacturing Poland oraz ZF Polpharma. Kluczem do sukcesu okazały się innowacje, silne przywództwo i umiejętność odpowiadania na zmieniające się oczekiwania pracowników.

Z tego artykułu dowiesz się:

Które firmy znalazły się w Top 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce w 2026 roku według badania Randstad Employer Brand Research.

Jakie nowe branże zadebiutowały w czołówce rankingu i co wyróżnia te podmioty na tle konkurencji.

Dlaczego innowacje, silne przywództwo i przyjazna atmosfera w zespole są kluczowymi czynnikami decydującymi o atrakcyjności pracodawców.

Jakie oczekiwania pracowników są obecnie najważniejsze i jak najlepsi pracodawcy odpowiadają na te potrzeby.

Jakie firmy uzyskały najwyższe oceny w kategoriach takich jak dostęp do nowoczesnych technologii, stabilność zatrudnienia czy poziom wynagrodzeń.

Przemysł specjalistyczny w natarciu

Laureaci Randstad Employer Brand Research 2026 – 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców:

Signify (dawniej: Philips) Volvo Polska PGE Polska Grupa Energetyczna Toyota Motor Manufacturing Poland ZF Polpharma KGHM Polska Miedź Fujitsu Technology Solutions Alstom Allegro Leonardo PZL-Świdnik (dawniej: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik)

Innowacje i silne przywództwo – fundamenty sukcesu najlepszych

Jak najlepsi pracodawcy w Polsce odpowiadają na aktualne priorytety pracowników?

Tegoroczna lista dziesięciu najwyżej ocenianych pracodawców w Polsce to dowód na to, że kandydaci otwierają się na karierę w kolejnych, różnorodnych sektorach gospodarki, a o miano najlepszych skutecznie walczą firmy z wysoce wyspecjalizowanych gałęzi przemysłu. O ile w ubiegłym roku na pierwszych miejscach rankingu można było znaleźć pracodawców głównie z takich sektorów jak elektromobilność, budownictwo, e-commerce czy IT, o tyle rok 2026 przynosi znacznie większą dywersyfikację branż.W tym elitarnym gronie, obok znanych z poprzednich lat marek takich jak Volvo Polska, Toyota Motor Manufacturing Poland, PGE Polska Grupa Energetyczna, Fujitsu Technology Solutions, KGHM Polska Miedź czy Allegro, znalazły się nowe podmioty. Wysokie noty od ankietowanych wywindowały do czołówki przedstawicieli branży zaawansowanych technologii oświetleniowych (Signify), farmaceutycznej (ZF Polpharma), transportu szynowego (Alstom) oraz lotniczej (Leonardo PZL-Świdnik).Szczegółowa analiza ocen przyznanych w tym roku najlepszej dziesiątce pokazuje, że ich przewaga na rynku pracy budowana jest na bardzo konkretnych fundamentach. W opinii pracowników firmy te deklasują konkurencję przede wszystkim w dwóch obszarach: w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w codziennej pracy oraz kompetencjach kadry zarządzającej.Liderem pod względem oferowania pracownikom dostępu do innowacji okazało się Fujitsu Technology Solutions, za którym uplasowały się Toyota Motor Manufacturing Poland oraz Signify. Z kolei w czasach wymagających pewnego kierowania biznesem, badani wysoko ocenili silne przywództwo firm z pierwszej dziesiątki. W tym obszarze wyróżnili zwłaszcza PGE Polską Grupę Energetyczną, a także Volvo Polska i Fujitsu Technology Solutions. Warto dodać, że Volvo Polska triumfuje w tym roku również pod względem najlepszej reputacji na rynku.Obecność w Top 10 to także umiejętność wsłuchania się w dynamicznie zmieniające się oczekiwania rynku. Jak wynika z tegorocznego badania Randstad Employer Brand Research, to już nie wysokość pensji, a przyjazna atmosfera w zespole stała się w dzisiejszych czasach głównym magnesem na kandydatów. Ten element zatrudnienia jest ważny dla 72% badanych, podczas gdy atrakcyjne wynagrodzenie spadło w priorytetach pracowników na drugie miejsce z wynikiem 68%.Wśród najlepszych pracodawców naszego rankingu na tę potrzebę najlepiej odpowiada ZF Polpharma, która w kategorii przyjaznego środowiska pracy uzyskała najwyższą notę ze wszystkich wyróżnionych. Nie oznacza to jednak, że twarde warunki zatrudnienia przestały mieć znaczenie. Potwierdza to pozycja KGHM Polska Miedź – gigant przemysłowy zdobył najwyższe oceny w całej dziesiątce zarówno w kategorii stabilności zatrudnienia, jak i za poziom oferowanych wynagrodzeń oraz benefitów.Raport z wynikami krajowymi będzie dostępny do pobrania od 21 maja.