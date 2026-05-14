Nowe Lenovo ThinkPad X13, L14 i L16. Laptopy AI dla biznesu już oficjalnie

Firmy coraz częściej oczekują od laptopów nie tylko wydajności, ale także gotowości do pracy z AI, łatwego serwisowania i mobilności. Lenovo odpowiada na te potrzeby, rozszerzając linię ThinkPad o nowe modele na 2026 rok. Najnowsze urządzenia z serii X13, L14 i L16 zostały wyposażone w procesory wspierające sztuczną inteligencję, funkcje Copilot+ oraz rozwiązania ułatwiające zarządzanie sprzętem w organizacjach. Producent stawia też na dłuższy cykl życia urządzeń i prostsze naprawy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie nowe laptopy ThinkPad Lenovo wprowadza do oferty na 2026 rok?

Jakie funkcje AI i rozwiązania Copilot+ wspierają pracę firm?

Dlaczego nowe modele ThinkPad mają być łatwiejsze w serwisowaniu i dłużej używane?

Jakie parametry i możliwości oferują modele ThinkPad X13, L14 i L16?



Lenovo ThinkPad X13 7. generacji został wyposażony w procesory Intel® Core™ Ultra Series 3 lub AMD Ryzen™ AI PRO 400 Series

Lenovo ThinkPad X13 7. generacji: mobilność z obsługą sztucznej inteligencji dla wszechstronnych pracowników

Lenovo ThinkPad L14 7. generacji i L16 3. generacji: wydajność zapewniana przez sprzęty premium do zastosowania w firmach

Model będzie dostępny od maja 2026 r., a ich szacowana cena początkowa wyniesie 1499 euro

Zaufanie do platformy sprzyja łatwiejszej implementacji sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach

Przewidywana dostępność i ceny

Lenovo ThinkPad X13 7. generacji trafi do sprzedaży w maju 2026 r., a jego szacowana cena początkowa wyniesie 1599 euro.

Lenovo ThinkPad L14 7. generacji oraz Lenovo ThinkPad L16 3. generacji będą dostępne od maja 2026 r., a ich szacowana cena początkowa wyniesie 1499 euro.

Lenovo rozwija ofertę na 2026 rok, oferując urządzenia, które mają pomagać pracować sprawniej i szybciej podejmować decyzje. Najnowsze modele Lenovo ThinkPad mają gwarantować osiągnięcie najwyższej wydajności oraz zapewniać to, co wymagane w środowiskach korporacyjnych: stabilne działanie, bezpieczeństwo i łatwe zarządzanie.Najnowsze laptopy Lenovo ThinkPad współpracują z Copilot+ w systemie Windows 11, co ma ułatwiać codzienną pracę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przy różnorodnych zadaniach. Rozwiązania te sprawdzają się w środowisku biznesowym i pozwalają firmom wprowadzać nowe narzędzia zwiększające produktywność, a jednocześnie kontrolować ich wdrożenie oraz zarządzanie sprzętem w całym okresie użytkowania.Nowy Lenovo ThinkPad X13 Gen 7 oraz zaktualizowane modele z serii Lenovo ThinkPad L14 i L16 mają pomagać w uporządkowaniu i ujednoliceniu sprzętu w całej organizacji. Komputery biznesowe zapewniają wysoką wydajność, dobrze sprawdzają się w dłuższym cyklu użytkowania, a sposób ich wdrożenia może być dopasowany do potrzeb użytkowników.Co istotne, nowe modele osiągają do 9 na 10 punktów w ocenie naprawialności, co oznacza prostsze naprawy i dłuższe korzystanie ze sprzętu.Na pierwszy plan wysuwa się Lenovo ThinkPad X13 7. generacji, zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy chcą pracować mobilnie, ale nie tracić przy tym wydajności. Waży zaledwie około 0,93 kg, co czyni go jednym z najlżejszych modeli ThinkPad w historii. Jego ułatwiająca przenoszenie konstrukcja szczególnie może przypaść do gustu użytkownikom pracującym w różnych lokalizacjach, uczestniczącym w spotkaniach i często podróżującym.Lenovo ThinkPad X13 7. generacji został wyposażony w procesory Intel® Core™ Ultra Series 3 lub AMD Ryzen™ AI PRO 400 Series, dzięki czemu ma zapewniać wydajną pracę nawet przy wielu jednoczesnych działaniach. Nowe działania zwiększające produktywnośćsą dodtakowo wspierane przez zintegrowane funkcje AI.Pomimo lekkiej konstrukcji urządzenie ma zachowywać pełną funkcjonalność ThinkPada. Posiada niezbędne porty USB-C®, USB-A i HDMI, a także możliwość łączności 5G i obsługuje Wi-Fi 7. Współpracę z zespołem ułatwia kamera na podczerwień o rozdzielczości 5 MP oraz ulepszone przetwarzanie dźwięku.Zaletą ma być także łatwość serwisowania. Komponenty, które klient może wymieniać, w tym bateria, dysk SSD, moduł WWAN i pokrywa D, mają z kolei sprawiać, że cykl życia urządzenia jest dłuższy, a konserwacja - prostsza. Warto podkreślić, że Lenovo zastosowało w tym sprzęcie baterię wykonaną w 100% z recyklingowanego kobaltu.Modele Lenovo ThinkPad L14 7. generacji i Lenovo ThinkPad L16 3. generacji, będące najważniejszymi urządzeniami stworzonymi specjalnie dla średnich przedsiębiorstw, zostały zaprojektowane jako wydajny sprzęt, umożliwiający współpracę pracowników dzięki dobrej jakości łączności, a także bezproblemowy do serwisowania.Dzięki procesorom Intel® Core™ Ultra Series 3 lub AMD Ryzen™ AI PRO 400 Series systemy mają wspierać wydajność na najwyższym poziomie i dawać możliwość dopasowania ich działania do własnego środowiska biznesowego.Szczególną uwagę warto zwrócić na 14-calowy Lenovo ThinkPad L14 7.generacji, który ma pomagać pracownikom osiągnąć większą wydajność i korzystać z mobilności sprzętu, a firmom cieszyć się z poczynionych oszczędności, ale też umożliwić zaspokojenie potrzeb większości użytkowników biznesowych.Natomiast Lenovo ThinkPad L16 3. generacji z większym wyświetlaczem przyda się użytkownikom, którzy cenią sobie dodatkową powierzchnię roboczą, a jednocześnie chcą korzystać z innych zalet platformy i zestawu funkcji.To m.in. wspierające codzienną produktywność pamięć DDR5 (do 64GB2) i dysk SSD o pojemności do 2 TB2. Ponadto sprzęt wyposażony jest w kamery RGB i IR o rozdzielczości 5 MP, zapewnia dźwięk jakości Dolby Atmos® z zaawansowanym przetwarzaniem głosu oraz jaśniejsze panele wyświetlaczy, które poprawiają współpracę w zespole.Hybrydowe środowiska pracy wymagają również łączności na najwyższym poziomie, dlatego użytkownicy mają do dyspozycji Wi-Fi 7 i wiele opcji WWAN.Modele Lenovo ThinkPad L14 i L16 ułatwiają natychmiastowe wdrożenie ich do pracy: są wyposażone w porty m.in. USB-C®, USB-A, HDMI i RJ45, co pozwala na płynną integrację z istniejącą infrastrukturą biurową. Kluczową zaletą pozostaje łatwość serwisowania - użytkownik może samodzielnie dopasować takie elementy jak klawiatura czy wymienić baterię, a także ma dostęp do modułów pamięci (DIMM), dysku SSD, modułu WWAN i głośników, co ułatwia konserwację i eliminuje konieczność oczekiwania na pomoc zespołów IT przy najdrobniejszych usterkach.W najnowszej serii L wprowadzona została również bateria, którą klient może wymienić samodzielnie. Jest ona wykonana w 100% z kobaltu pochodzącego z recyklingu, sprzęt ma także opakowanie pozbawione plastikowych elementów, co odzwierciedla podejście Lenovo do bardziej odpowiedzialnego projektowania produktów.ThinkPad Lenovo dostarcza platformy, które mają być bezpieczniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu i gotowe do wdrożenia sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Rozwiązania zabezpieczające ThinkShield™ mają zapewniać wielowarstwową ochronę sprzętu, oprogramowania układowego i oprogramowania, co pomaga chronić urządzenia przez cały cykl ich życia.Lenovo ułatwia również wdrożenie sprzętu w przedsiębiorstwach dzięki usłudze Lenovo Imaging Services for Devices, która oznacza, że organizacje otrzymają urządzenia wstępnie skonfigurowane z systemami operacyjnymi, aplikacjami i ustawieniami bezpieczeństwa bezpośrednio od producenta.Fabryczna konfiguracja sprzętu pozwala przyspieszyć proces wdrożenia i eliminuje konieczność jednostkowego przygotowywania urządzeń dla każdego użytkownika. Dzięki temu zespół może od razu skupić się na codziennych zadaniach, a dział IT nie jest nadmiernie obciążony przez konfigurację.