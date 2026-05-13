Jak skrócić czas oczekiwania klientów na zamówienie bez rewolucji? Poznaj Weekendowe Nadania InPost
2026-05-13 20:10
Jak skrócić czas oczekiwania klientów na zamówienie bez rewolucji? Poznaj Weekendowe Nadania InPost © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Amazon nawiązuje współpracę z InPostem?
Skąd bierze się długi czas oczekiwania na paczkę?
Z perspektywy klienta liczy się nie tylko sam transport, ale też moment, w którym zamówienie rusza w proces doręczeń. Jeśli paczka czeka na kompletację i nadanie do początku tygodnia, w praktyce wydłuża się czas między zakupem a pierwszą zmianą statusu. W e-sklepie przekłada się to na kumulację zadań po weekendzie i większą liczbę wiadomości z pytaniem, co dzieje się z zamówieniem.
Krok 1: Ustal, co dokładnie wydłuża czas realizacji
Czas oczekiwania rośnie zwykle w jednym z dwóch momentów: kiedy zamówienie czeka na przekazanie do nadania albo kiedy brakuje jasnej informacji, co będzie kolejnym krokiem. Zanim wprowadzisz zmiany, warto rozdzielić te dwa obszary.
- W pierwszym przypadku potrzebujesz lepszego rytmu nadań.
- W drugim - spójnej komunikacji i jednego miejsca, w którym zespół widzi status zamówienia.
fot. mat. prasowe
Weekendowe Nadania InPost
Krok 2: Zrób porządek w informacjach o przesyłce
Skrócenie czasu realizacji zaczyna się od tego, czy firma potrafi szybko odpowiedzieć na pytanie: „na jakim etapie jest to zamówienie”? Nie chodzi o rozbudowany system, tylko o konsekwencję i wiarygodne źródło informacji.
Jeśli w weekend przybywa zamówień, brak takiego porządku sprawia, że w pierwszym dniu roboczym zespół traci czas na odtwarzanie danych zamiast na realną realizację zadań.
Krok 3: Wprowadź rozwiązanie, które uruchamia wysyłki paczek także w weekend
Jednym ze sposobów na skrócenie oczekiwania na zakupy z weekendu jest rozszerzenie procesu nadania paczek również w te dni. Dla firmy oznacza to wcześniejsze przekazanie części zamówień do doręczenia, a dla klientów szybszą zmianę statusu i bardziej przewidywalny termin dostawy.
Weekendowe Nadania InPost to usługa dla firm, które chcą nadawać paczki również poza standardowymi dniami roboczymi. Przesyłka nadana w weekend może być dostarczona już w poniedziałek, co skraca oczekiwanie klientów na zakupy z końcówki tygodnia. Usługa ma charakter premium pozostając jednocześnie bezpłatną - jest częścią stałych zleceń realizowanych w ramach umowy biznesowej z InPost. Odbiory są dopasowywane do harmonogramu i wymagań firmy, co sprzyja spokojniejszemu początkowi tygodnia w magazynie.
Szczegóły usługi znajdziesz na https://inpost.pl/weekendowe-nadania
Krok 4: Ustal regułę dla zamówień, które nie mogą wejść do nadania od razu
Najwięcej opóźnień pojawia się wtedy, gdy zamówienie wymaga doprecyzowania. Brak danych, prośba o zmianę lub brak potwierdzenia potrafią zatrzymać proces, jeśli nie ma jasnej reguły, co robić dalej. Warto przyjąć prostą zasadę: zamówienia wymagające doprecyzowania nie przechodzą do nadania, dopóki braki nie zostaną uzupełnione, a sprawa nie ma wskazanej osoby odpowiedzialnej.
Zasady warto spisać krótki proces, żeby każdy w firmie działał tak samo:
- kiedy zamówienie uznajesz za gotowe do nadania,
- co robicie, gdy brakuje danych do wysyłki lub klient prosi o zmianę,
- gdzie zapisujecie decyzję i kto wraca do tematu.
Krok 5: Uprość komunikację do klienta, żeby zmniejszyć liczbę pytań
Klient nie musi znać szczegółów organizacji pracy, ale potrzebuje jasnej odpowiedzi, kiedy planowane jest nadanie i kiedy pojawi się kolejna aktualizacja. W praktyce sprawdzają się komunikaty krótkie, powtarzalne i bez obietnic. To one zmniejszają liczbę zapytań, bo klient widzi, że proces ma kolejny krok.
Najlepiej działa jeden standard komunikacji dla zamówień, na przykład, z końca tygodnia: informacja o planowanym terminie nadania oraz o tym, kiedy wrócicie z aktualizacją, jeśli zamówienie wymaga doprecyzowania danych.
Krok 6: Zadbaj o przewidywalność początku tygodnia
Jeśli część przesyłek trafia do wysyłki w weekend, firma nie przenosi całej pracy na początek tygodnia. To zmienia organizację dnia - łatwiej planować zadania, ograniczyć zmiany priorytetów i utrzymać jednolity standard realizacji. W efekcie zespół rzadziej działa w trybie nadrabiania, a obsługa klienta ma mniej powtarzalnych pytań o status.
Co zmienić, żeby klienci czekali krócej na doręczenie?
Skrócenie oczekiwania klientów nie musi oznaczać przebudowy całej logistyki. W praktyce liczą się trzy rzeczy:
- porządek w informacjach o przesyłce,
- jasna reguła dla zamówień wymagających doprecyzowania,
- spójna komunikacja o terminie nadania.
Jeśli firma chce uruchomić nadania także w weekend, jedną z opcji jest usługa Weekendowe Nadania InPost, w której przesyłka nadana w tym czasie może być dostarczona nawet w poniedziałek, a odbiory weekendowych stałych zleceń są realizowane bez dodatkowych opłat.
oprac. : tekst sponsorowany
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Jak skrócić czas oczekiwania klientów na zamówienie bez rewolucji? Poznaj Weekendowe Nadania InPost
-
Phishing w Europie: Polacy klikają najrzadziej, ale fałszywe maile z HR i LinkedIn wciąż działają
-
Google Pomelli dostępne w Polsce. AI, które rozumie Twoją markę i tworzy materiały marketingowe
-
Nowa fabryka Signify w Pile. Polska centrum druku 3D dla Europy