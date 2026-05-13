eGospodarka.pl poleca

Jak skrócić czas oczekiwania klientów na zamówienie bez rewolucji? Poznaj Weekendowe Nadania InPost

2026-05-13 20:10

Co z zamówieniami złożonymi w weekend, jeśli nadanie jest planowane dopiero na początku tygodnia? Z perspektywy klienta oznacza to dłuższe oczekiwanie na zmianę statusu i więcej ewentualnych pytań o termin wysyłki. Można to zmienić bez przebudowy całego procesu. Poniżej przedstawiamy plan krok po kroku, który pomaga skrócić czas od zakupu do nadania.

Skąd bierze się długi czas oczekiwania na paczkę?


Z perspektywy klienta liczy się nie tylko sam transport, ale też moment, w którym zamówienie rusza w proces doręczeń. Jeśli paczka czeka na kompletację i nadanie do początku tygodnia, w praktyce wydłuża się czas między zakupem a pierwszą zmianą statusu. W e-sklepie przekłada się to na kumulację zadań po weekendzie i większą liczbę wiadomości z pytaniem, co dzieje się z zamówieniem.

Krok 1: Ustal, co dokładnie wydłuża czas realizacji


Czas oczekiwania rośnie zwykle w jednym z dwóch momentów: kiedy zamówienie czeka na przekazanie do nadania albo kiedy brakuje jasnej informacji, co będzie kolejnym krokiem. Zanim wprowadzisz zmiany, warto rozdzielić te dwa obszary.
  1. W pierwszym przypadku potrzebujesz lepszego rytmu nadań.
  2. W drugim - spójnej komunikacji i jednego miejsca, w którym zespół widzi status zamówienia.

Weekendowe Nadania InPost
Krok 2: Zrób porządek w informacjach o przesyłce


Skrócenie czasu realizacji zaczyna się od tego, czy firma potrafi szybko odpowiedzieć na pytanie: „na jakim etapie jest to zamówienie”? Nie chodzi o rozbudowany system, tylko o konsekwencję i wiarygodne źródło informacji.

Jeśli w weekend przybywa zamówień, brak takiego porządku sprawia, że w pierwszym dniu roboczym zespół traci czas na odtwarzanie danych zamiast na realną realizację zadań.

Krok 3: Wprowadź rozwiązanie, które uruchamia wysyłki paczek także w weekend


Jednym ze sposobów na skrócenie oczekiwania na zakupy z weekendu jest rozszerzenie procesu nadania paczek również w te dni. Dla firmy oznacza to wcześniejsze przekazanie części zamówień do doręczenia, a dla klientów szybszą zmianę statusu i bardziej przewidywalny termin dostawy.

Weekendowe Nadania InPost to usługa dla firm, które chcą nadawać paczki również poza standardowymi dniami roboczymi. Przesyłka nadana w weekend może być dostarczona już w poniedziałek, co skraca oczekiwanie klientów na zakupy z końcówki tygodnia. Usługa ma charakter premium pozostając jednocześnie bezpłatną - jest częścią stałych zleceń realizowanych w ramach umowy biznesowej z InPost. Odbiory są dopasowywane do harmonogramu i wymagań firmy, co sprzyja spokojniejszemu początkowi tygodnia w magazynie.

Szczegóły usługi znajdziesz na https://inpost.pl/weekendowe-nadania
Krok 4: Ustal regułę dla zamówień, które nie mogą wejść do nadania od razu


Najwięcej opóźnień pojawia się wtedy, gdy zamówienie wymaga doprecyzowania. Brak danych, prośba o zmianę lub brak potwierdzenia potrafią zatrzymać proces, jeśli nie ma jasnej reguły, co robić dalej. Warto przyjąć prostą zasadę: zamówienia wymagające doprecyzowania nie przechodzą do nadania, dopóki braki nie zostaną uzupełnione, a sprawa nie ma wskazanej osoby odpowiedzialnej.

Zasady warto spisać krótki proces, żeby każdy w firmie działał tak samo:
  • kiedy zamówienie uznajesz za gotowe do nadania,
  • co robicie, gdy brakuje danych do wysyłki lub klient prosi o zmianę,
  • gdzie zapisujecie decyzję i kto wraca do tematu.

Krok 5: Uprość komunikację do klienta, żeby zmniejszyć liczbę pytań


Klient nie musi znać szczegółów organizacji pracy, ale potrzebuje jasnej odpowiedzi, kiedy planowane jest nadanie i kiedy pojawi się kolejna aktualizacja. W praktyce sprawdzają się komunikaty krótkie, powtarzalne i bez obietnic. To one zmniejszają liczbę zapytań, bo klient widzi, że proces ma kolejny krok.

Najlepiej działa jeden standard komunikacji dla zamówień, na przykład, z końca tygodnia: informacja o planowanym terminie nadania oraz o tym, kiedy wrócicie z aktualizacją, jeśli zamówienie wymaga doprecyzowania danych.

Krok 6: Zadbaj o przewidywalność początku tygodnia


Jeśli część przesyłek trafia do wysyłki w weekend, firma nie przenosi całej pracy na początek tygodnia. To zmienia organizację dnia - łatwiej planować zadania, ograniczyć zmiany priorytetów i utrzymać jednolity standard realizacji. W efekcie zespół rzadziej działa w trybie nadrabiania, a obsługa klienta ma mniej powtarzalnych pytań o status.

Co zmienić, żeby klienci czekali krócej na doręczenie?


Skrócenie oczekiwania klientów nie musi oznaczać przebudowy całej logistyki. W praktyce liczą się trzy rzeczy:
  • porządek w informacjach o przesyłce,
  • jasna reguła dla zamówień wymagających doprecyzowania,
  • spójna komunikacja o terminie nadania.

Jeśli firma chce uruchomić nadania także w weekend, jedną z opcji jest usługa Weekendowe Nadania InPost, w której przesyłka nadana w tym czasie może być dostarczona nawet w poniedziałek, a odbiory weekendowych stałych zleceń są realizowane bez dodatkowych opłat.
oprac. : tekst sponsorowany

