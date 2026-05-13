eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyPhishing w Europie: Polacy klikają najrzadziej, ale fałszywe maile z HR i LinkedIn wciąż działają

Phishing w Europie: Polacy klikają najrzadziej, ale fałszywe maile z HR i LinkedIn wciąż działają

2026-05-13 14:34

Phishing w Europie: Polacy klikają najrzadziej, ale fałszywe maile z HR i LinkedIn wciąż działają

Phishing w Europie: Polacy klikają najrzadziej, ale fałszywe maile z HR i LinkedIn wciąż działają © wygenerowane przez AI

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Polacy są najostrzegani w Europie, jeśli chodzi o rozpoznawanie ataków phishingowych - wynika z najnowszego raportu firmy Nimblr. Średni wskaźnik kliknięć w fałszywe wiadomości w naszym kraju wynosi zaledwie 3,4%, co jest najlepszym wynikiem wśród 10 badanych państw. Mimo to, nie jesteśmy całkowicie odporni: scenariusze nawiązujące do codziennej komunikacji służbowej, takie jak wiadomości z działu HR czy oferty sprzedaży iPhone’ów, wciąż osiągają wysoką skuteczność. Eksperci podkreślają, że kluczem do obrony jest ciągłe szkolenie pracowników i testowanie ich odporności na cyberzagrożenia.

Przeczytaj także: Kliknąłeś w szkodliwy link? Jak zminimalizować skutki ataku phishingowego?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego Polacy są najostrzegani w Europie w rozpoznawaniu ataków phishingowych i jaki jest średni wskaźnik kliknięć w fałszywe wiadomości w naszym kraju.
  • Jakie scenariusze phishingowe są najskuteczniejsze wśród polskich użytkowników.
  • Jakie różnice w skuteczności ataków phishingowych obserwuje się w różnych krajach europejskich i jakie czynniki wpływają na wskaźnik kliknięć.
  • Dlaczego regularne szkolenia z cyberbezpieczeństwa są kluczowe dla obniżenia wskaźnika kliknięć w fałszywe wiadomości i jakie korzyści przynoszą firmom.
  • Jakie elementy fałszywych wiadomości powinny wzbudzać podejrzenie i jakie działania podejmować, aby chronić się przed phishingiem.

Według danych z najnowszego raportu CERT Polska tylko w lutym 2026 roku odnotowano w Polsce 18,5 tys. incydentów cyberbezpieczeństwa, z czego 30% stanowił phishing. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r. liczba incydentów w lutym 2026 r. zwiększyła się o 68%.

Mail z HR, wiadomość na LinkedIn, oferta iPhone’a – w to klikają Polacy


Nimblr przeanalizował 1714 scenariuszy phishingowych, które wysłano około 11 mln razy do użytkowników w 10 krajach europejskich. Polska osiągnęła najniższy średni wskaźnik kliknięć (3,4%), podczas gdy najwyższy odnotowano w Estonii (6,1%).

Największą skuteczność wśród polskich użytkowników miały scenariusze nawiązujące do codziennych sytuacji w pracy – przede wszystkim komunikaty przypominające wiadomości z działu HR, np. dotyczące urlopów. Silnie działały także treści bazujące na ciekawości i pozornie niewielkim ryzyku, jak choćby fałszywe oferty sprzedaży iPhone’ów.
Najskuteczniejsze scenariusze phishingowe w Polsce
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najskuteczniejsze scenariusze phishingowe w Polsce

Tabela przedstawia najskuteczniejsze scenariusze phishingowe w Polsce, uwzględniając typ symulacji, język wiadomości oraz wskaźnik kliknięć. Najwyższą skutecznością cechowały się fałszywe wiadomości z działu HR związane z letnim urlopem (12%) oraz fałszywe oferty sprzedaży używanego iPhone’a (12%).

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Co działa w innych krajach? Od benefitów po karty podarunkowe


W krajach nordyckich i bałtyckich szczególnie wysokie wskaźniki kliknięć osiągały maile z działów kadr/HR, podobnie jak miało to miejsce w Polsce. Komunikaty te dotyczyły m.in. wynagrodzeń oraz benefitów pracowniczych. Wskaźnik kliknięć dla tego typu wiadomości często przekraczał 20%, podczas gdy w Polsce było to 12%. Równolegle dużą skuteczność notowały maile naśladujące komunikację systemową, takie jak fałszywe powiadomienia z elektronicznego kalendarza.

W Wielkiej Brytanii najwyższe wskaźniki kliknięć osiągały natomiast scenariusze bazujące na kontekście sezonowym – np. wiadomości związane z kartami podarunkowymi w okresie świątecznym. W czołówce znalazły się jednak także typowe maile pracownicze, takie jak ankiety z działu HR.

Klikamy w to, co usypia naszą czujność


Z raportu Verizon Data Breach Investigations wynika, że phishing odpowiada za 57% incydentów socjotechnicznych, polegających na manipulowaniu zachowaniem użytkownika, a nie na przełamywaniu zabezpieczeń technicznych. Ataki phishingowe projektowane są tak, by wywołać określoną reakcję użytkownika. Wykorzystują silne bodźce emocjonalne, takie jak presja czasu, stres czy ciekawość, a także autorytet nadawcy.
Równie dobrze działają wiadomości, które wpisują się w codzienny rytm pracy. Wiarygodnie naśladują procesy w firmie i w ten sposób usypiają czujność odbiorcy. Dodatkowo skuteczności takich prób sprzyja pośpiech, zmęczenie i wielozadaniowość – zwłaszcza gdy wiadomości są odczytywane na urządzeniach mobilnych, gdzie trudniej dokładnie sprawdzić adres nadawcy czy link − tłumaczy Magdalena Baraniewska, Channel Sales Executive w Nimblr.

Lokalny język, większe zaufanie


Analiza Nimblr zwraca uwagę nie tylko na efektywność konkretnych scenariuszy, ale również na język, za pomocą którego przygotowano fałszywą komunikację. Użytkownicy stosunkowo rzadko zwracają uwagę na wiadomości phishingowe napisane po angielsku − odnotowują one najniższy wskaźnik kliknięć. Znacznie częściej reagują natomiast na fałszywe wiadomości w języku lokalnym.

Takie komunikaty wydają się odbiorcom bardziej autentyczne i lepiej wpisują się w codzienny kontekst pracy. Widać to również w danych dla Polski, gdzie najwyższe wskaźniki kliknięć osiągały scenariusze przygotowane po polsku.

Regularne szkolenia realnie obniżają skuteczność phishingu


Dane z raportu Verizon Data Breach Investigations Report wskazują, że średni wskaźnik kliknięć w symulowane kampanie phishingowe w przedsiębiorstwach prowadzących szkolenia z cyberbezpieczeństwa wynosi zaledwie 1,5%. Ponadto, pracownicy, którzy przeszli trening w ciągu ostatnich 30 dni, są nawet czterokrotnie bardziej skłonni zgłaszać podejrzane wiadomości. To potwierdza, że regularność treningów ma bezpośrednie przełożenie na poziom odporności firmy na cyfrowe zagrożenia.
Skuteczna prewencja przed cyberzagrożeniami musi bazować na ciągłych treningach. W praktyce oznacza to konieczność regularnego testowania użytkowników poprzez symulacje ataków oraz udzielania im natychmiastowej informacji zwrotnej w przypadku popełnienia błędu − na przykład w formie krótkich wskazówek pokazujących, które elementy fałszywej wiadomości powinny wzbudzić podejrzenie i jaka reakcja byłaby właściwa. Takie podejście − buduje trwałą odporność firmy – wyjaśnia Joanna Stawicka, Channel Sales Executive w Nimblr.


O badaniu
Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem danych z symulacji phishingowych realizowanych przez Nimblr w 2025 roku w 10 krajach europejskich: Danii, Estonii, Finlandii, Łotwie, Litwie, Holandii, Norwegii, Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Analiza objęła 1714 scenariuszy wysłanych co najmniej 100 razy, co przełożyło się na ok. 11 mln wysyłek i ok. 420 tys. kliknięć. Na tej podstawie określono średnie wskaźniki kliknięć oraz najskuteczniejsze scenariusze phishingowe w poszczególnych krajach.
Przeczytaj także: Oferta pracy w Apple? Uważaj na nowy phishing, możesz stracić konto na Facebooku Oferta pracy w Apple? Uważaj na nowy phishing, możesz stracić konto na Facebooku

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: cyberataki, ataki hakerów, ataki phishingowe, phishing, złośliwe oprogramowanie, fałszywe wiadomości, niebezpieczne linki

Przeczytaj także

Masz zwrot za prąd od PGE? Uważaj, to może być phishing!

Masz zwrot za prąd od PGE? Uważaj, to może być phishing!

Uwaga na Formularze Google. To może być oszustwo!

Uwaga na Formularze Google. To może być oszustwo!

Najgroźniejsze złośliwe programy w lutym 2025

Najgroźniejsze złośliwe programy w lutym 2025

Jakie złośliwe programy atakują polskie sieci na początku 2025 roku?

Jakie złośliwe programy atakują polskie sieci na początku 2025 roku?

Czym jest hidden text salting?

Czym jest hidden text salting?

Na celowniku ransomware głównie przemysł i edukacja

Na celowniku ransomware głównie przemysł i edukacja

Ataki na firmową pocztę e-mail. Techniki cyberprzestępców i sposoby ochrony

Ataki na firmową pocztę e-mail. Techniki cyberprzestępców i sposoby ochrony

Cyberataki to norma w polskim biznesie. Jak atakują cyberprzestępcy?

Cyberataki to norma w polskim biznesie. Jak atakują cyberprzestępcy?

Jak rozpoznać phishing? 5 oznak oszustwa

Jak rozpoznać phishing? 5 oznak oszustwa

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Artykuły promowane

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Tanie podróżowanie to kwestia strategii. Gdzie jechać, jak szukać okazji i ile to naprawdę kosztuje?

Tanie podróżowanie to kwestia strategii. Gdzie jechać, jak szukać okazji i ile to naprawdę kosztuje?

Wakacje samochodem: gdzie obowiązują e-winiety i jak je kupić?

Wakacje samochodem: gdzie obowiązują e-winiety i jak je kupić?

Przewóz 10 kg odzieży lub 20 par obuwia pod kontrolą SENT. Posypały się kary za brak zgłoszeń

Przewóz 10 kg odzieży lub 20 par obuwia pod kontrolą SENT. Posypały się kary za brak zgłoszeń

Miejsce parkingowe jako inwestycja. Czy warto kupić miejsce postojowe pod wynajem i ile można zarobić?

Miejsce parkingowe jako inwestycja. Czy warto kupić miejsce postojowe pod wynajem i ile można zarobić?

Rynek obawia się fiskalnego zwrotu w Wielkiej Brytanii

Rynek obawia się fiskalnego zwrotu w Wielkiej Brytanii

Ruszyły zapisy na Poland Business Run 2026. Cała Polska - i świat - pobiegną, by pomagać

Ruszyły zapisy na Poland Business Run 2026. Cała Polska - i świat - pobiegną, by pomagać

Ile kosztuje przyjęcie komunijne? Średni rachunek może zaskoczyć

Ile kosztuje przyjęcie komunijne? Średni rachunek może zaskoczyć

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: