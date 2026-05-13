eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternetGoogle Pomelli dostępne w Polsce. AI, które rozumie Twoją markę i tworzy materiały marketingowe

Google Pomelli dostępne w Polsce. AI, które rozumie Twoją markę i tworzy materiały marketingowe

2026-05-13 12:16

Google Pomelli dostępne w Polsce. AI, które rozumie Twoją markę i tworzy materiały marketingowe

Google Pomelli dostępne w Polsce. AI, które rozumie Twoją markę i tworzy materiały marketingowe © wygenerowane przez AI

Google udostępniło w Polsce Pomelli - eksperymentalne narzędzie AI, które pomaga firmom, zwłaszcza MŚP, tworzyć materiały marketingowe spójne z ich marką. Narzędzie analizuje stronę internetową przedsiębiorstwa, tworząc tzw. Business DNA, czyli profil marki uwzględniający ton komunikacji, kolory, fonty i obrazy. Na tej podstawie generuje pomysły na kampanie oraz gotowe kreacje do mediów społecznościowych, reklam czy stron internetowych. Pomelli to wsparcie dla firm, które nie mają rozbudowanych zespołów marketingowych, ale chcą szybko i skutecznie przygotowywać materiały promocyjne.

Przeczytaj także: Nowa funkcja AI w Google Merchant Center: Jak zamienić zdjęcia produktów na wideo reklamowe?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Co to jest Pomelli od Google i jakie możliwości oferuje firmom, zwłaszcza MŚP, w zakresie tworzenia materiałów marketingowych.
  • Jak działa Pomelli, czyli w jaki sposób narzędzie analizuje stronę internetową firmy i tworzy Business DNA – profil marki uwzględniający ton komunikacji, kolory, fonty i obrazy.
  • Jakie funkcje oferuje Pomelli.
  • Dlaczego Pomelli jest przydatne dla małych i średnich firm, które nie mają rozbudowanych zespołów marketingowych, graficznych czy strategicznych.
  • Jakie wyzwania i ograniczenia wiążą się z korzystaniem z narzędzi AI takich jak Pomelli, i dlaczego kluczowa jest spójność marki oraz dobrze przygotowane dane.

Google udostępniło Pomelli użytkownikom w Europie, w tym w Polsce. To eksperymentalne narzędzie AI stworzone przez Google Labs we współpracy z Google DeepMind, które analizuje stronę internetową firmy i pomaga tworzyć materiały marketingowe spójne z jej stylem, językiem i identyfikacją wizualną. Narzędzie jest dostępne w języku angielskim.

Pomelli było wcześniej dostępne w publicznej wersji beta m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Od 21 kwietnia 2026 roku z narzędzia mogą korzystać także użytkownicy w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Rozwiązanie powstało z myślą przede wszystkim o małych i średnich firmach, które chcą szybciej przygotowywać materiały promocyjne, ale nie zawsze mają dostęp do rozbudowanego zespołu marketingowego, graficznego czy strategicznego. Pomelli ma wspierać tworzenie treści do mediów społecznościowych, reklam, stron internetowych oraz materiałów produktowych.

Jak działa Pomelli?


Użytkownik podaje adres strony internetowej firmy, a Pomelli analizuje jej zawartość i tworzy tzw. Business DNA — profil marki obejmujący m.in. ton komunikacji, kolory, fonty i obrazy. Na tej podstawie narzędzie proponuje pomysły kampanii albo pracuje na bazie promptu wpisanego przez użytkownika. Następnie generuje gotowe kreacje, które można edytować i pobrać bezpośrednio w Pomelli.

Google rozwija też funkcje przydatne w e-commerce. Photoshoot pozwala zmieniać proste zdjęcia produktów w bardziej profesjonalne ujęcia studyjne lub lifestyle’owe, wykorzystując kontekst marki oraz model generowania obrazów Nano Banana.

Co to oznacza dla firm?


Pomelli pokazuje, że AI coraz częściej nie tylko generuje pojedyncze teksty czy grafiki, ale zaczyna wspierać cały proces marketingowy: od analizy marki, przez pomysł kreatywny, po przygotowanie materiałów do kampanii.

Pomelli to ciekawy sygnał dla rynku, ale nie zastępstwo dla strategii marketingowej. Narzędzia AI coraz częściej nie tylko generują grafiki, ale próbują rozumieć markę, jej język, estetykę i ofertę. To może być realne wsparcie dla mniejszych firm, zwłaszcza na etapie szybkiego tworzenia pierwszych wariantów materiałów.

Warto jednak pamiętać, że automatyzacja nie naprawi słabej strategii, niespójnej komunikacji ani nieuporządkowanych danych produktowych. Jeśli marka nie ma jasno określonego pozycjonowania, tonu komunikacji i zasad pracy z kreacją, AI może tylko szybciej powielać chaos. Dlatego w 2026 roku przewagę będą mieć firmy, które połączą automatyzację z kontrolą jakości, spójnością marki i dobrze przygotowanym zapleczem danych.

Najważniejsze pytanie nie brzmi dziś czy korzystać z AI, ale czy mamy wystarczająco uporządkowaną markę, dane i procesy, żeby AI pracowało na naszą korzyść — komentuje Tomasz Welc, Performance Manager w Harbingers.

Źródła
- Google Blog: Pomelli AI marketing tool for SMBs is now in Europe
- Google Polska: Nowe narzędzie AI dla MŚP
- Google Labs Help: Get started with Pomelli
- Google Blog: Pomelli now creates studio-quality marketing assets
Przeczytaj także: Bezpłatne szkolenia z AI od Google i SGH. Rusza nowa edycja "Umiejętności Jutra AI". Jak wziąć udział? Bezpłatne szkolenia z AI od Google i SGH. Rusza nowa edycja "Umiejętności Jutra AI". Jak wziąć udział?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Pomelli, Google AI, narzędzia AI, sztuczna inteligencja, AI, Google, marketing i reklama, komunikacja marketingowa, kampania marketingowa, promocja i marketing, materiały reklamowe, wizerunek marki

Przeczytaj także

Nowe funkcje AI w Google Ads. Szybsze tworzenie i optymalizacja reklam dzięki Asset Studio i AI Max

Nowe funkcje AI w Google Ads. Szybsze tworzenie i optymalizacja reklam dzięki Asset Studio i AI Max

Profesjonalne wideo w kilka chwil przy pomocy AI? Google udostępnia Veo 3 i Veo 3 Fast

Profesjonalne wideo w kilka chwil przy pomocy AI? Google udostępnia Veo 3 i Veo 3 Fast

Google testuje AI, które dzwoni do firm. Zmiany w kampaniach Performance Max i raportach Google Ads

Google testuje AI, które dzwoni do firm. Zmiany w kampaniach Performance Max i raportach Google Ads

Czy AI naprawdę działa? W 2026 r. boom spotyka się z rzeczywistością - czas na sprawdzenie efektów

Czy AI naprawdę działa? W 2026 r. boom spotyka się z rzeczywistością - czas na sprawdzenie efektów

Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową przyszłość? Ankieta EY pokazuje wyzwania i szanse

Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową przyszłość? Ankieta EY pokazuje wyzwania i szanse

Sztuczna inteligencja w handlu: Jak AI wspiera marketing i sprzedaż?

Sztuczna inteligencja w handlu: Jak AI wspiera marketing i sprzedaż?

Pokolenie Alfa wkrótce wejdzie na rynek pracy. Jakie wyzwania czekają na pracodawców?

Pokolenie Alfa wkrótce wejdzie na rynek pracy. Jakie wyzwania czekają na pracodawców?

Sztuczna inteligencja w pracy: Kiedy bliska współpraca z AI szkodzi zamiast pomagać?

Sztuczna inteligencja w pracy: Kiedy bliska współpraca z AI szkodzi zamiast pomagać?

AI w polskich firmach: Sektor finansowy liderem, ale to handel najwięcej zyskuje

AI w polskich firmach: Sektor finansowy liderem, ale to handel najwięcej zyskuje

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Artykuły promowane

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Wakacje samochodem: gdzie obowiązują e-winiety i jak je kupić?

Wakacje samochodem: gdzie obowiązują e-winiety i jak je kupić?

Przewóz 10 kg odzieży lub 20 par obuwia pod kontrolą SENT. Posypały się kary za brak zgłoszeń

Przewóz 10 kg odzieży lub 20 par obuwia pod kontrolą SENT. Posypały się kary za brak zgłoszeń

Miejsce parkingowe jako inwestycja. Czy warto kupić miejsce postojowe pod wynajem i ile można zarobić?

Miejsce parkingowe jako inwestycja. Czy warto kupić miejsce postojowe pod wynajem i ile można zarobić?

Rynek obawia się fiskalnego zwrotu w Wielkiej Brytanii

Rynek obawia się fiskalnego zwrotu w Wielkiej Brytanii

Ruszyły zapisy na Poland Business Run 2026. Cała Polska - i świat - pobiegną, by pomagać

Ruszyły zapisy na Poland Business Run 2026. Cała Polska - i świat - pobiegną, by pomagać

Ile kosztuje przyjęcie komunijne? Średni rachunek może zaskoczyć

Ile kosztuje przyjęcie komunijne? Średni rachunek może zaskoczyć

Interfejsy mózg-komputer: przełomowa przyszłość czy kolejna bańka technologiczna?

Interfejsy mózg-komputer: przełomowa przyszłość czy kolejna bańka technologiczna?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: