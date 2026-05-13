Nowa fabryka Signify w Pile. Polska centrum druku 3D dla Europy
2026-05-13 00:20
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego Signify rozwija produkcję druku 3D właśnie w Polsce?
- Jakie możliwości oferuje nowa Fabryka Druku 3D w Pile?
- W jaki sposób druk 3D wspiera zrównoważony rozwój i gospodarkę cyrkularną?
- Jaką rolę Polska odgrywa w globalnej strategii technologicznej Signify?
Fabryka Druku 3D odpowiedzią na potrzeby rynku
Nowa Fabryka Druku 3D w Pile pełni rolę centralnego hubu produkcji addytywnej Signify w Europie, integrując kompetencje oraz procesy w obszarze nowoczesnych technologii wytwórczych. Skoncentrowanie zaawansowanych możliwości produkcyjnych w jednym zakładzie pozwala skrócić i ustabilizować terminy realizacji, ograniczyć ryzyko magazynowe oraz szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klientów w całej Europie.
Dla klientów profesjonalnych oznacza to możliwość projektowania i produkcji opraw dopasowanych do konkretnych projektów – zarówno pod względem wymiarów, formy, faktur i wykończeń, jak i integracji z istniejącą infrastrukturą montażową, taką jak sufity czy systemy szynowe. Zakład będzie pełnił rolę hubu produkcji addytywnej dla marek należących do Grupy Signify, w tym Signify myCreation oraz Philips Hue i Philips Lighting.
Nowa Fabryka Druku 3D w Pile dysponuje obecnie ponad 100 drukarkami 3D, a do końca roku liczba ta wzrośnie do ponad 300 urządzeń. Zakład łączy w jednym miejscu procesy druku 3D, przygotowania materiałów, obróbki oraz montażu, działając w oparciu o w pełni zdigitalizowany i skalowalny model produkcji. Już dziś prowadzi seryjną produkcję opraw drukowanych w technologii 3D, dostarczając co miesiąc tysiące produktów na wiele rynków europejskich. Taki model operacyjny umożliwia realizację zamówień nawet w ciągu 5 dni roboczych od momentu ich złożenia.
Fabryka Druku 3D w Pile przekłada swoje zaawansowane możliwości produkcyjne na ofertę Signify myCreation – oprawy oświetleniowe wytwarzane lokalnie i na żądanie, projektowane zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach inicjatywy Signify Circle. Produkty te powstają z wykorzystaniem co najmniej 75% materiałów pochodzących z recyklingu i biokręgu, przy jednoczesnym ograniczaniu zużycia surowców pierwotnych.
Zastosowany model umożliwia łatwiejszą modernizację i naprawy opraw, wydłuża ich cykl życia oraz zapewnia możliwość ponownego przetworzenia materiałów po zakończeniu użytkowania, przyczyniając się do redukcji śladu środowiskowego i emisji CO₂. Technologia druku 3D oferuje również wysoki poziom personalizacji – od form i faktur po kolorystykę – co czyni ją szczególnie atrakcyjną dla sektora handlowego, hotelarskiego oraz nowoczesnych przestrzeni biurowych.
Fabryka druku 3D w Pile wzmacnia naszą strategię produkcji bliżej klientów, umożliwiając szybsze reagowanie na ich potrzeby oraz bardziej efektywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Nowy model produkcji – oparty na krótkich seriach, personalizacji i produkcji na żądanie – pozwala ograniczać zapasy i zwiększać elastyczność całego łańcucha dostaw. To podejście wyznacza kierunek rozwoju przyszłych inwestycji produkcyjnych Signify – podkreśla Tomasz Książek, prezes Signify w Polsce.
Po etapie innowacji w obszarze LED, koncentrujemy się na kolejnym kroku: wdrażaniu podejścia cyrkularnego w ramach koncepcji Signify Circle. Oznacza to projektowanie produktów i systemów z myślą o całym cyklu życia – od wyboru materiałów, przez użytkowanie, po możliwość ponownego wykorzystania i ich recyklingu. To właśnie połączenie technologii, innowacji i cyrkularności tworzy kompletną wartość dla klientów – i odpowiada na rosnące oczekiwania rynku. Dlatego widzimy wyraźny wzrost zainteresowania tego typu rozwiązaniami – dodaje.
Fabryka Druku 3D w Pile odpowiada na rosnące potrzeby klientów, rozwijając nowoczesne modele produkcji, które łączą innowacje technologiczne, elastyczność operacyjną i zrównoważony rozwój. Inwestycja wpisuje się w program Brighter Lives, Better World 2030 i wspiera rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez zwiększenie udziału przychodów z produktów i usług cyrkularnych w segmencie profesjonalnym z 10% do 27,5% do końca 2030 roku. Odpowiada ona również na zmieniające się oczekiwania rynku – rosnącą potrzebę wydajnych, cyfrowo zintegrowanych rozwiązań oświetleniowych oraz większej odporności łańcucha dostaw.
W praktyce oznacza to większą elastyczność w reagowaniu na aktualne wymagania rynkowe, większą odporność na zakłócenia – w tym w obszarze dostępności materiałów – oraz bardziej efektywne i przewidywalne wykorzystanie zasobów w procesie produkcji.
Nowa fabryka odzwierciedla szerszą transformację branży oświetleniowej – od koncentracji na pojedynczych produktach ku inteligentnym, zintegrowanym systemom, które dostarczają wymiernych korzyści środowiskowych. Kluczową rolę odgrywają w tym rozwiązania cyfrowe, które łączą oprawy oświetleniowe z systemami zarządzania, analityką i danymi. Takie podejście – wspierane przez nowoczesną produkcję oraz zaawansowane narzędzia sterowania – pozwala zwiększać efektywność energetyczną, lepiej planować zużycie energii oraz bardziej odpowiedzialnie wykorzystywać zasoby.
Druk 3D to dziś odpowiedź na bardzo konkretne wyzwania: presję regulacyjną – m.in. w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania materiałów – rosnące koszty energii oraz potrzebę większej przewidywalności produkcji. Umożliwia wytwarzanie dokładnie tego, co jest potrzebne – wtedy, kiedy jest potrzebne – i tam, gdzie ma to największy sens biznesowy.
Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu materiałów zawierających nawet do 75% surowców z recyklingu i źródeł biocyrkularnych, technologia ta pomaga odpowiadać na kluczowe wyzwania środowiskowe, takie jak ograniczona dostępność surowców oraz konieczność redukcji udziału materiałów pierwotnych w produkcji. To model, który wspiera zarówno klientów, jak i naszą odporność operacyjną – podkreśla Bart Maeyens, Head of 3D Printing, Signify.
Polska jako zaplecze rozwoju nowoczesnej produkcji Signify
Dzięki rozwiniętemu zapleczu inżynieryjnemu, silnym kompetencjom cyfrowym oraz konsekwentnym inwestycjom w nowe technologie Polska stała się jednym z kluczowych hubów technologicznych i R&D Signify. Kraj ten aktywnie współtworzy przyszłość inteligentnego, zintegrowanego i zrównoważonego oświetlenia w Europie.
Obecność Signify w Polsce ma charakter długofalowy i jest mocno zakorzeniona lokalnie. Od dekad firma uczestniczy w rozwoju polskiego przemysłu oświetleniowego, systematycznie inwestując w produkcję, kompetencje inżynieryjne oraz rozwój zaplecza technologicznego.
W ostatnich latach Signify konsekwentnie wzmacnia swoje zaplecze technologiczne i operacyjne w Pile. W 2024 roku uruchomiono nowy magazyn logistyczny obsługujący rynki europejskie oraz nowoczesną przestrzeń biurową, a rok później działalność rozpoczęło także nowe centrum badawczo-rozwojowe (R&D). Fabryka Druku 3D dopełnia ten ekosystem, integrując projektowanie, badania i produkcję w jednym miejscu oraz rozwijając lokalne kompetencje w obszarze nowoczesnych technologii wytwarzania.
Jednocześnie, jak już zostało wspomniane, nowy zakład w Pile dołącza do globalnej sieci fabryk druku 3D Signify – obok lokalizacji w Littlestown (Pensylwania, USA), Peachtree w aglomeracji Atlanty (Georgia, USA) oraz Sydney (Australia), a także centrum inżynieryjnego w Eindhoven (Holandia) – od lipca br. będzie największym tego typu obiektem w Europie.
W obliczu rosnącej presji kosztowej, nowych wymagań regulacyjnych oraz zmieniających się oczekiwań klientów, branża oświetleniowa przechodzi dziś głęboką transformację – od tradycyjnych modeli produkcji w kierunku bardziej elastycznych i odpornych sposobów działania. Rozwój zaawansowanej produkcji jest dla nas świadomym kierunkiem biznesowym, który wzmacnia odporność i konkurencyjność naszych partnerów w całym łańcuchu wartości, a Polska odgrywa w tej strategii jedną z kluczowych ról.
Produkcja zlokalizowana bliżej rynków europejskich pozwala nam zwiększać elastyczność operacyjną, ograniczać zależność od długich i podatnych na zakłócenia łańcuchów dostaw oraz skuteczniej odpowiadać na aktualne potrzeby klientów i obowiązujące wymagania regulacyjne – mówi Sophie Breton, President, Professional Business, Europe, Signify.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
