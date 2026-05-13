Reklamy NBP za miliony. TV Republika największym beneficjentem kampanii
2026-05-13 00:10
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Do jakich mediów trafia największą część budżetu reklamowego NBP?
- Ile Narodowy Bank Polski wydał na kampanie promujące rezerwy złota?
- Dlaczego TV Republika pozostaje kluczowym kanałem reklamowym banku centralnego
- Jak zmieniła się strategia reklamowa NBP względem 2025 roku?
W okresie od 1 stycznia do 10 maja 2026 r. ukazało się ponad 2,3 tys. spotów w radiu i telewizji, w których NBP promowało posiadane zasoby złota. Głównymi kanałami reklamowymi NBP, poza TV Republiką, były kanały: wPolsce24, Polsat News, tygodnik “Sieci” (3 reklamy na okładkach o szacowanej wartości 0,4 mln zł netto) oraz 42 lokalne rozgłośnie sieci ESKA.
Od początku roku całkowity szacowany budżet reklamowy NBP na reklamy w prasie i RTV to ponad 6 mln zł netto, z czego 87% ulokowano w telewizji, 8% w prasie, a 5% w radiu.
Kanały reklamowe NBP w radiu i telewizji
Analizując kampanie reklamowe NBP w 2026 r. widać koncentrację promocji w dwóch stacjach telewizyjnych, które mają praktycznie identyczny profil odbiorców. To dowodzi, że bank centralny w kampaniach reklamujących wielkość rezerw złota chce dotrzeć przede wszystkim do konserwatywnej części widowni, lokując w stacjach sympatyzujących z prawicą większość swojego budżetu reklamowego – komentuje Monika Ezman, członkini zarządu Instytutu Monitorowania Mediów.IMM przypomina także, że w 2025 r. NBP był czwartym największym reklamodawcą TV Republika. Od stycznia do 10 maja minionego roku szacowany wydatkowany budżet reklamowy banku centralnego był jednak ponad 3-krotnie wyższy i wyniósł 20,5 mln zł netto, z tego na reklamy w TV Republice przeznaczono ponad 5 mln zł netto.
W badaniu zwraca uwagę także fakt, że Narodowy Bank Polski, który nie ma typowej oferty detalicznej, niezmiennie reklamuje się przekazem wizerunkowym w ośrodkach lokalnych – dodaje Monika Ezman.
Reklamy NBP na okładkach tygodnika “Sieci” w styczniu i lutym 2026 r.
W 2026 r. NPB kontynuuje strategię reklamową z 2025 roku, w której stacje telewizyjne także dominowały w udziale wydatków (w telewizji wydatkowano 56% całego szacowanego budżetu netto na prasę i RTV), a TV Republika była głównym kanałem promującym bank centralny, pozyskując w roku wyborczym 57% łącznego budżetu telewizyjnego NBP.
NBP w 2025 roku wyemitował w TV Republice reklamy o wartości cennikowej 8,6 mln zł netto (bez rabatów).
W 2025 roku łączny budżet reklamowy Narodowego Banku Polskiego w prasie, radiu i telewizji wyniósł 26,8 mln zł netto według cenników nadawców i wydawców. Największą część, czyli 15,1 mln zł – wydatkowano na kampanie telewizyjne.
Szacunkowe wydatki reklamowe netto w podziale na media
W obszarze wydatków telewizyjnych dominowała TV Republika, do której trafiło 57% budżetu przeznaczonego na wszystkie stacje TV, tj. ponad 8,6 mln zł – w stacji wyemitowano łącznie 1 181 spotów NBP. Aktywność reklamowa centralnego banku w tej stacji koncentrowała się na pierwszej połowie roku – największe natężenie kampanii reklamowych przypadło na luty, marzec i maj 2025 roku.
Wydatki reklamowe NBP w telewizji
Natężenie kampanii reklamowych w telewizji w 2025 r.
Bank centralny nie reklamował się w telewizji w czerwcu, lipcu, sierpniu oraz październiku 2025 r.
Głównymi tematami reklam NBP od początku 2025 roku jest systematyczny zakup rezerw złota (Złoto Polaków to już 450 ton), ochrona polskiej waluty (dzięki własnej walucie bezrobocie jest niskie i Polska szybko dogania zamożniejsze kraje) z silnym naciskiem na zasługi prezesa NBP (Dzięki decyzjom profesora Adama Glapińskiego, prezesa NBP, Polska awansowała do światowej czołówki największych posiadaczy złota wśród banków centralnych).
Reklamy NBP w TV Republika
Metodologia:
Dane pochodzą z monitoringu reklam adMonit IMM obejmującego emisje w telewizji, radiu i prasie w okresie 1.01.2025 – 10.05.2026 r. Wartość budżetów jest szacowana według oficjalnych cenników netto dla wszystkich nadawców oraz wydawców. Cenniki nadawców aktualizowane są co miesiąc oraz uwzględniają zmiany cen dobowych w zależności od dnia tygodnia i godziny emisji.
Każda emisja jest opisana parametrami: opis kampanii, dokładna data, godzina, czas trwania spotu, szacunkowa wartość cennikowa netto według cenników nadawców i wydawców, szacunkowy zasięg według badań oglądalności, słuchalności oraz czytelnictwa (OTS+1) dla wszystkich źródeł monitorowanych w panelu adMonit. Wartość cennikowa nie uwzględnia rabatów uzyskanych w wyniku indywidualnych procesów negocjacyjnych nadawców oraz wydawców z reklamodawcami. Są to dane objęte tajemnicą handlową stron zawierających umowy.
W panelu adMonit IMM stałym monitoringiem objęte są reklamy oraz plansze sponsorskie publikowane w 391 tytułach prasowych, 64 stacjach telewizyjnych i 333 rozgłośniach radiowych. Monitoring reklam obejmuje media ogólnopolskie (w tym kanały tematyczne), regionalne i lokalne.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
