Czy AI naprawdę działa? W 2026 r. boom spotyka się z rzeczywistością - czas na sprawdzenie efektów

Polskie firmy coraz śmielej inwestują w sztuczną inteligencję, ale 2026 rok przyniesie weryfikację, czy te wydatki przekładają się na realne korzyści biznesowe. Z najnowszego badania EY wynika, że aż 77% przedsiębiorstw planuje zwiększyć budżety na AI, jednak ponad połowa nie dostrzega istotnego wpływu na zyski. Problemem są nie tylko bariery technologiczne, ale także brak strategicznego podejścia, niska jakość danych oraz trudności w zarządzaniu zmianą. Eksperci podkreślają: AI nie powinna być jedynie projektem IT, ale kluczowym elementem transformacji biznesowej.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są najnowsze trendy we wdrażaniu sztucznej inteligencji w polskich firmach i dlaczego 2026 rok będzie rokiem weryfikacji projektów AI.

Dlaczego większość polskich przedsiębiorstw wciąż znajduje się na niskim poziomie dojrzałości AI i jakie bariery hamują ich rozwój.

Jakie korzyści biznesowe odnotowują firmy dzięki AI i dlaczego ponad połowa z nich jest rozczarowana efektami wdrożeń.

Jakie wyzwania – od jakości danych po regulacje prawne – stoją przed firmami chcącymi skalować wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Dlaczego strategiczne podejście do AI, zaangażowanie zarządu i edukacja pracowników są kluczowe dla sukcesu transformacji opartej na sztucznej inteligencji.

AI w firmach to dziś przede wszystkim automatyzacja

Można powiedzieć, że większość firm używa AI do robienia tego samego, tylko szybciej. To wiele punktowych rozwiązań – od czatbotów po proste automatyzacje, które co prawda ułatwiają realizację działań, ale zazwyczaj nie przekładają się na radykalną zmianę i poprawę wyników finansowych.



Zarządy widzą więc dzisiaj rosnące wydatki na AI, ale ponad połowa firm nie dostrzega istotnego wpływu inwestycji na zysk. Wyjście z tego etapu wymaga nie tyle kolejnych wdrożeń, ile zmiany podejścia. Prawdziwa przewaga rodzi się tam, gdzie AI wspiera transformację biznesową, a nie jest wyłącznie projektem technologicznym – zwraca uwagę Bartosz Pacuszka, Partner, Lider Zespołu AI Technology w EY Polska.

Rynek premiuje dziś nie te firmy, które wdrażają AI najszybciej, ale te, dla których sztuczna inteligencja jest przemyślanym, strategicznym projektem biznesowym, mającym wesprzeć długofalowe cele przedsiębiorstwa. To ważne, bo dla wielu firm jest to dzisiaj projekt stricte technologiczny, a w takiej sytuacji, AI nie wniesie takiej wartości do biznesu, jaką wnieść by mogła – zwraca uwagę Piotr Ciepiela, Partner, Lider Technology Consulting z EY Polska.

Zarządy mówią: sprawdzam

Coraz częściej słyszymy od zarządów, że problemem nie jest brak ambicji i inwestycji w AI, lecz rosnące poczucie, że wysiłek nie przekłada się na realną zmianę działania. Ten rozdźwięk pomiędzy skalą podejmowanych inicjatyw, a ich wpływem na procesy i to na poziomie całego przedsiębiorstwa, jest znaczący. Często wynika on z dużych oczekiwań względem samej technologii, tymczasem to od wizji liderów, umiejętności osadzenia sztucznej inteligencji w codziennej pracy przedsiębiorstwa, zaangażowania pracowników w wykorzystanie technologii, zależy to, czy firma zbuduje przewagę konkurencyjną w oparciu o AI.



Punktem wyjścia do wdrożenia powinno być zawsze pytanie: jaki problem biznesowy ma rozwiązać sztuczna inteligencja? W innym przypadku istnieje duże ryzyko, że pozostanie ona kosztownym gadżetem – przekonuje Iwona Kozera, Partnerka Zarządzająca EY Consulting.

Hamulce skutecznych wdrożeń

Widzimy znaczący odsetek firm, które sceptycznie podchodzą do wykorzystania własnych danych, za to korzystają z ogólnie dostępnych modeli i danych, w związku z czym nie budują żadnej wartości w oparciu o AI. Uporządkowanie i wykorzystanie własnych danych jako paliwa do wzrostu jest niezbędne – to daje realną przewagę – przekonuje Bartosz Pacuszka z EY Polska.

Samo udostępnienie narzędzi AI nie wystarcza, aby technologia zaczęła realnie zmieniać sposób pracy. Bardzo ważny jest proces oswajania pracowników z nowymi narzędziami oraz tworzenie kultury ich świadomego wykorzystania. Z tego powodu niezbędne są programy edukacyjne i szkoleniowe, które pomagają pracownikom poznać możliwości technologii, przełamać początkowe obawy i nauczyć się wykorzystywać ją w praktyce – zwraca uwagę Katarzyna Ellis, Partnerka, Liderka Zespołu People Consulting z EY Polska.

Dużym wyzwaniem dla firm jest zmapowanie regulacji i wymagań, które mają w ich przypadku zastosowanie. Fakt, że AI Act funkcjonuje równolegle z innymi aktami prawnymi – RODO, NIS2 czy CRA – wymusza holistyczne podejście do zarządzania sztuczną inteligencją, łączące perspektywę regulacyjną, technologiczną i biznesową – tłumaczy Joanna Ostrowska, Senior Manager w kancelarii EY Law.

Ten rok będzie czasem weryfikacji wielu projektów AI. Widzimy wyraźnie, że organizacje, które wdrażają sztuczną inteligencję w procesach dla siebie kluczowych, są w stanie znacznie szybciej uzyskać realną wartość – i dzieje się tak mimo ograniczeń, bezpieczeństwa danych, wymogów regulacyjnych czy gotowości organizacyjnej.



Kluczowe okazuje się tu jasne postawienie celów biznesowych i pełne zaangażowanie na poziomie osób zarządzających, co daje zespołom wdrażającym odpowiednie wsparcie w pokonywaniu barier i możliwość skupienia się na osiągnięciu celów – podsumowuje Bartosz Pacuszka, Partner w EY Polska, AI Technology Leader.