Czy AI naprawdę działa? W 2026 r. boom spotyka się z rzeczywistością - czas na sprawdzenie efektów
2026-05-12 13:34
Czy AI naprawdę działa? W 2026 r. boom spotyka się z rzeczywistością - czas na sprawdzenie efektów © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową przyszłość? Ankieta EY pokazuje wyzwania i szanse
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie są najnowsze trendy we wdrażaniu sztucznej inteligencji w polskich firmach i dlaczego 2026 rok będzie rokiem weryfikacji projektów AI.
- Dlaczego większość polskich przedsiębiorstw wciąż znajduje się na niskim poziomie dojrzałości AI i jakie bariery hamują ich rozwój.
- Jakie korzyści biznesowe odnotowują firmy dzięki AI i dlaczego ponad połowa z nich jest rozczarowana efektami wdrożeń.
- Jakie wyzwania – od jakości danych po regulacje prawne – stoją przed firmami chcącymi skalować wykorzystanie sztucznej inteligencji.
- Dlaczego strategiczne podejście do AI, zaangażowanie zarządu i edukacja pracowników są kluczowe dla sukcesu transformacji opartej na sztucznej inteligencji.
Eksperymenty, pilotaże, sondowanie technologii – tak było jeszcze dwa lata temu. Najnowsze badania EY pokazują jednak, że w ostatnim czasie firmy istotnie przyśpieszyły wdrażanie sztucznej inteligencji. Dzisiaj wchodzą one jednak w trudniejszy, bardziej wymagający etap transformacji opartej o AI i natrafiają na szereg wyzwań. Od handlu, przez sektor finansowy, po energetykę i przemysł widoczny jest rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami odnośnie AI, a efektami wdrożeń i staje się on jednym z najbardziej palących wyzwań dla zarządów. 2026 r. będzie rokiem weryfikacji projektów AI – prognozuje EY.
Polskie firmy zachęcone pozytywnymi efektami pierwszych wdrożeń zwiększają skalę projektów AI, ale duża część z nich napotyka bariery i problemy z przełożeniem inwestycji na mierzalne efekty biznesowe. To wniosek, jaki wyłania się z badań przeprowadzonych przez firmę EY. Przeanalizowała ona w jaki sposób firmy w Polsce wdrażają sztuczną inteligencję i z jakimi wyzwaniami mierzą się obecnie.
AI w firmach to dziś przede wszystkim automatyzacja
Z badań przeprowadzonych na grupie 499 średnich i dużych firm działających w Polsce wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat ich entuzjazm w stosunku do sztucznej inteligencji nadal rośnie. Aż 77% firm chce w ciągu najbliższych 18 miesięcy zwiększyć wydatki na wprowadzenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, z tego aż 1/3 deklaruje znaczące zwiększenie budżetów na AI. To w dużej mierze efekt dotychczasowych doświadczeń: 53% badanych zwraca uwagę, że wdrożenie sztucznej inteligencji wpłynęło na obniżenie kosztów, 52% na poprawę jakości usług a 49% na wzrost przychodów firm.
Eksperci EY ostrzegają przed nadmiernym optymizmem, bo badania pokazują, że ten obraz jest niejednorodny. Większość firm znajduje się na początkowym etapie transformacji opartej o sztuczną inteligencję. Z badań EY wynika, że największa część badanych przedsiębiorstw (67%) znajduje się na poziomie trzecim lub niższym w 5-stopniowej skali dojrzałości AI, co oznacza, że część z nich używa już AI w wielu obszarach, a część jest na etapie pierwszych eksperymentów. Na dziś tylko 10% polskich firm przyznaje, że dzięki AI przekształca swój model biznesowy i tworzy innowacyjne produkty oraz usługi.
Można powiedzieć, że większość firm używa AI do robienia tego samego, tylko szybciej. To wiele punktowych rozwiązań – od czatbotów po proste automatyzacje, które co prawda ułatwiają realizację działań, ale zazwyczaj nie przekładają się na radykalną zmianę i poprawę wyników finansowych.
Zarządy widzą więc dzisiaj rosnące wydatki na AI, ale ponad połowa firm nie dostrzega istotnego wpływu inwestycji na zysk. Wyjście z tego etapu wymaga nie tyle kolejnych wdrożeń, ile zmiany podejścia. Prawdziwa przewaga rodzi się tam, gdzie AI wspiera transformację biznesową, a nie jest wyłącznie projektem technologicznym – zwraca uwagę Bartosz Pacuszka, Partner, Lider Zespołu AI Technology w EY Polska.
Ta pułapka utknięcia w niebezpiecznej strefie komfortu i realizacji wielu rozproszonych inicjatyw dotyczy każdej branży. Według badania EY w mocno ucyfrowionej branży finansowej aż 72% firm znajduje się na 2 i 3 poziomie dojrzałości AI. W sektorze energetycznym tylko 21% firm wykorzystuje AI w sposób bardziej zaawansowany, a 42% realizuje dopiero pierwsze wdrożenia. W przemyśle 29% firm znajduje się na 3 etapie dojrzałości. Na tym tle wyróżnia się nieco branża handlowa, gdzie 23% firm deklaruje wykorzystanie AI w kluczowych procesach biznesowych, ale eksperci EY zwracają uwagę, że większość wdrożeń i tak ma tutaj charakter punktowy. Reasumując, AI dzisiaj najczęściej przyspiesza istniejące procesy, obniża koszty, ale rzadko prowadzi do pełnej zmiany modelu biznesowego.
Rynek premiuje dziś nie te firmy, które wdrażają AI najszybciej, ale te, dla których sztuczna inteligencja jest przemyślanym, strategicznym projektem biznesowym, mającym wesprzeć długofalowe cele przedsiębiorstwa. To ważne, bo dla wielu firm jest to dzisiaj projekt stricte technologiczny, a w takiej sytuacji, AI nie wniesie takiej wartości do biznesu, jaką wnieść by mogła – zwraca uwagę Piotr Ciepiela, Partner, Lider Technology Consulting z EY Polska.
Zarządy mówią: sprawdzam
Rosnąca skala budżetów rodzi naturalne pytanie o realne efekty, jakie organizacje uzyskują dzięki wykorzystaniu AI. I tu widać wyraźny rozdźwięk. Co prawda 40% firm badanych przez EY zrealizowało swoje cele, a w 11% przypadków efekty wdrożeń okazały się nawet lepsze niż oczekiwano, aż 49% doświadczyło mniejszego lub większego rozczarowania wdrożeniami AI, a 17% badanych ocenia wyniki implementacji tak nisko, że przy dzisiejszej wiedzy nie zdecydowałoby się na wdrożenie. Z jednej strony te liczby nie odbiegają od efektów, jakie uzyskuje się w przypadku realizacji wdrożeń IT. Z drugiej, zarządom trudno uznać je za zadowalające.
Coraz częściej słyszymy od zarządów, że problemem nie jest brak ambicji i inwestycji w AI, lecz rosnące poczucie, że wysiłek nie przekłada się na realną zmianę działania. Ten rozdźwięk pomiędzy skalą podejmowanych inicjatyw, a ich wpływem na procesy i to na poziomie całego przedsiębiorstwa, jest znaczący. Często wynika on z dużych oczekiwań względem samej technologii, tymczasem to od wizji liderów, umiejętności osadzenia sztucznej inteligencji w codziennej pracy przedsiębiorstwa, zaangażowania pracowników w wykorzystanie technologii, zależy to, czy firma zbuduje przewagę konkurencyjną w oparciu o AI.
Punktem wyjścia do wdrożenia powinno być zawsze pytanie: jaki problem biznesowy ma rozwiązać sztuczna inteligencja? W innym przypadku istnieje duże ryzyko, że pozostanie ona kosztownym gadżetem – przekonuje Iwona Kozera, Partnerka Zarządzająca EY Consulting.
Hamulce skutecznych wdrożeń
Z badań EY wynika, że uzyskanie zwrotu z inwestycji w AI i wejście na wyższy poziom dojrzałości wymaga istotnych zmian w podejściu firm do wdrożeń. Jednym z największych ograniczeń transformacji pozostaje jakość danych wewnętrznych. Sztuczna inteligencja świetnie radzi sobie z analizą zależności i wykrywaniem wzorców, ale potrzebuje do tego spójnych danych i odpowiedniej skali informacji.
Widzimy znaczący odsetek firm, które sceptycznie podchodzą do wykorzystania własnych danych, za to korzystają z ogólnie dostępnych modeli i danych, w związku z czym nie budują żadnej wartości w oparciu o AI. Uporządkowanie i wykorzystanie własnych danych jako paliwa do wzrostu jest niezbędne – to daje realną przewagę – przekonuje Bartosz Pacuszka z EY Polska.
Tymczasem okazuje się, że niespełna 40% firm dysponuje dzisiaj bazą informacyjną, która pozwala wyjść poza standardowe, gotowe narzędzia AI i budować rozwiązania oparte na własnych, unikalnych zasobach. I ten problem dotyczy wszystkich branż, nawet tych uznawanych za dobrze zdigitalizowane – zwracają uwagę eksperci EY. Aż 42% firm z sektora finansów nie potrafi jednoznacznie określić gotowości swoich zasobów informacyjnych, co oznacza, że inwestycje w AI realizowane są szybciej niż budowany jest fundament niezbędny do wykorzystania sztucznej inteligencji. W sektorze energetycznym 30% badanych wskazuje istotne bariery jakościowe swoich danych, a aż 38% nie potrafi ocenić ich stanu.
Jest też inna, bardzo istotna bariera w uzyskaniu wymiernych korzyści z transformacji opartej o AI – to człowiek i umiejętność zarządzania zmianą przez firmy. Bo wdrożenie AI, to zmiana fundamentalna.
Samo udostępnienie narzędzi AI nie wystarcza, aby technologia zaczęła realnie zmieniać sposób pracy. Bardzo ważny jest proces oswajania pracowników z nowymi narzędziami oraz tworzenie kultury ich świadomego wykorzystania. Z tego powodu niezbędne są programy edukacyjne i szkoleniowe, które pomagają pracownikom poznać możliwości technologii, przełamać początkowe obawy i nauczyć się wykorzystywać ją w praktyce – zwraca uwagę Katarzyna Ellis, Partnerka, Liderka Zespołu People Consulting z EY Polska.
Z badań przeprowadzonych przez EY wynika, że jedną z najważniejszych barier dla wdrażania sztucznej inteligencji na polskim rynku są też kwestie bezpieczeństwa – wskazuje je 39% wszystkich ankietowanych. Największy poziom niepokoju w tych kwestiach wykazują firmy z sektora energetycznego (46%, dla porównania: przemysł – 40%, finanse i ubezpieczenia – 39%, handel – 39%, usługi – 37%).
Barierą są też regulacje, zwłaszcza AI Act. Z danych EY wynika, że 16% firm wstrzymało projekt ze względu na problemy organizacyjne i interpretacyjne.
Dużym wyzwaniem dla firm jest zmapowanie regulacji i wymagań, które mają w ich przypadku zastosowanie. Fakt, że AI Act funkcjonuje równolegle z innymi aktami prawnymi – RODO, NIS2 czy CRA – wymusza holistyczne podejście do zarządzania sztuczną inteligencją, łączące perspektywę regulacyjną, technologiczną i biznesową – tłumaczy Joanna Ostrowska, Senior Manager w kancelarii EY Law.
Jej zdaniem firmy muszą zweryfikować jakie systemy AI już posiadają, jakie dane są w nich przetwarzane, w jakim celu, kto jest za nie odpowiedzialny i na koniec jakie potencjalne ryzyka te systemy mogą generować. Dokonanie takiej inwentaryzacji powinno być pierwszym krokiem w dostosowaniu się do nowej regulacji.
Ten rok będzie czasem weryfikacji wielu projektów AI. Widzimy wyraźnie, że organizacje, które wdrażają sztuczną inteligencję w procesach dla siebie kluczowych, są w stanie znacznie szybciej uzyskać realną wartość – i dzieje się tak mimo ograniczeń, bezpieczeństwa danych, wymogów regulacyjnych czy gotowości organizacyjnej.
Kluczowe okazuje się tu jasne postawienie celów biznesowych i pełne zaangażowanie na poziomie osób zarządzających, co daje zespołom wdrażającym odpowiednie wsparcie w pokonywaniu barier i możliwość skupienia się na osiągnięciu celów – podsumowuje Bartosz Pacuszka, Partner w EY Polska, AI Technology Leader.
O badaniu
Badanie „Jak polskie firmy wdrażają AI” zrealizowano na zlecenie EY przez CubeResearch wśród 499 polskich firm: 45% działa w produkcji, 33% w usługach, 22% w handlu. 56% respondentów pochodziło z firm średniej wielkości, 44% z dużych. Trzecia edycja została przeprowadzona w ostatnim kwartale 2025 roku.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Czy AI naprawdę działa? W 2026 r. boom spotyka się z rzeczywistością - czas na sprawdzenie efektów
-
Ulga na robotyzację napędza inwestycje, ale Polska przegrywa wyścig robotów z Czechami i Węgrami
-
Streaming jednak nie zabija telewizji? Raport pokazuje nowe nawyki widzów
-
eCommerce i ulice handlowe pokonują centra. Nieodwracalny trend?