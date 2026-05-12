Streaming jednak nie zabija telewizji? Raport pokazuje nowe nawyki widzów

2026-05-12 00:10

Telewizja w Polsce transformuje w kierunku wydarzeń na żywo – newsów oraz sportu © fot. mat. prasowe

Mimo ekspansji smartfonów i platform streamingowych Europejczycy nadal najchętniej oglądają filmy, seriale i transmisje sportowe… w salonie, przed telewizorem. Najnowsze badanie RTL AdAlliance pokazuje, że telewizor wciąż wygrywa z mobilem na Starym Kontynencie, podczas gdy w USA i Chinach dominację przejął już smartfon. W Polsce telewizja nie znika, lecz zmienia swój charakter – coraz mocniej stawia na sport i wydarzenia na żywo.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego telewizor nadal pozostaje najpopularniejszym ekranem w Europie?
  • Jak różnią się nawyki oglądania treści wideo w Europie, USA i Chinach?
  • Jakie urządzenia najczęściej wybierają użytkownicy platform streamingowych?
  • Dlaczego salon wciąż jest centrum wspólnego oglądania filmów i telewizji?

Z badania przeprowadzonego na początku 2026 r. przez RTL AdAlliance na grupie 15,5 tys. respondentów w wieku 18-64 w 15 europejskich krajach, w tym w Polsce, a także w USA i Chinach, płyną ciekawe wnioski. Okazuje się, że telewizor ma w swoim domu 9 na 10 mieszkańców naszego kontynentu. Europejczycy znacznie chętniej niż mieszkańcy Stanów Zjednoczonych czy obywateli Państwa Środka oglądają codziennie treści wideo w TV. Czyni tak 64 proc. ankietowanych mieszkańców Starego Kontynentu. Dla porównania, w USA każdego dnia kontent w telewizji ogląda 41 proc. użytkowników. W Chinach jest to natomiast 40 proc.

Dość ciekawie w odniesieniu do zwyczajów polskich telewidzów wypada porównanie klasycznych raportów Nielsena, dotyczących średniej liczby widzów oraz udziału danej stacji w widowni telewizyjnej w latach 2015-2022 z danymi The Gauge z okresu 2023-2026, badającymi głównie strukturę ekranową. Okazuje się, że przez około 10 ostatnich lat czas oglądania telewizji wśród Polaków praktycznie się nie zmienił.

Przyglądając się bliżej danym Nielsena i zestawiając je z raportami The Gauge, które są publikowane przez Nielsena od 2023 r., widać kilka głównych trendów kształtujących polski krajobraz telewizyjny w Polsce.
Telewizja w Polsce transformuje w kierunku wydarzeń na żywo – newsów oraz sportu
To głównie sport utrzymuje masową widownię linearnej TV


Telewizja w Polsce transformuje, odchodząc od rozrywki i ewoluując w kierunku wydarzeń na żywo – newsów oraz sportu. Co istotne, streaming nie wypiera TV, ale nadbudowuje się na niej. Technologia ta rozwija się, ale głównie dotyczy to odbiorników telewizyjnych. To młodzi użytkownicy w głównej mierze wpływają na rozwój streamingu. Ci bardziej dojrzali odpowiadają za utrzymywanie się roli telewizji linearnej – dodaje Artur Pacuła z MEGOGO.

Dane MEGOGO z 2025 r. potwierdzają popularność i dominację telewizorów. W ub.r. treści na tej platformie przy użyciu TV oglądało 44,92 proc. użytkowników. Składał się na to ruch ze Smart TV (34,58 proc.), a także Android TV (10,15 proc.) i tvOS (0,19 proc.). Smartfonów używała w tym celu przeszło co 5. osoba (22,48 proc.). Uwzględniając dodatkowo użytkowników stron mobilnych, którzy mogli np. oglądać treści na smartfonie, ale nie korzystali z aplikacji, a było ich 8,37 proc., łącznie zyskujemy 30,85 proc. Komputer lub laptop również wybierał w tym celu przeszło co piąty użytkownik (23,50 proc.).

Smartfon dystansuje telewizor w Stanach Zjednoczonych i Chinach


O ile w Europie telewizor wciąż pozostaje najpopularniejszym urządzeniem, na którym oglądamy treści wideo, o tyle w Stanach Zjednoczonych i Chinach został zdystansowany przez smartfon. W USA używa go codziennie w tym celu 61 proc. badanych (o 20 proc. częściej niż TV), a w Chinach aż 81 proc., co oznacza, że jest ponad 2 razy chętniej preferowanym urządzeniem niż TV, z którego korzysta wspomniane 40 proc. ankietowanych.

Salon najpopularniejszym miejsce oglądania treści wideo


Ankietowani w Europie na pytanie, „gdzie najchętniej oglądasz treści wideo?” w 83 proc. przypadków wskazali salon, który dosyć zdecydowanie wyprzedził sypialnię (46 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się kuchnia (18 proc.) oraz łazienka/toaleta (11 proc.)
Porównanie nawyków dotyczących miejsc preferowanych do oglądania treści wideo niosą za sobą interesujące wnioski. W Europie salon to nie tylko pokój służący do rozrywki czy odpoczynku. Jest miejscem, w którym ludzie doświadczają czegoś więcej. Blisko połowa widzów – 45 proc. jako europejska średnia – nadal wybiera oglądanie z kimś innym, zamieniając przebywanie przed ekranem we wspólną chwilę, a nie samotną rutynę. Kształtuje to zachowania – rozmowę czy wspólne przeżywanie emocji, dając poczucie obecności – komentuje Artur Pacuła z MEGOGO Polska.

Europa wykazuje wyraźne różnice w porównaniu z innymi rynkami. Preferencja dla salonu jest o 25 proc. wyższa niż w Stanach Zjednoczonych i wynosi 58 proc. Sypialnia cieszy się wśród Amerykanów prawie identyczną popularnością. Kontent wideo ogląda w niej 55 proc. użytkowników z tego kraju. Kuchnię wybiera 19 proc, a łazienkę 13 proc.

Widać pewne podobieństwo Chińczyków do Europejczyków, jeśli chodzi o konsumpcję treści w kontekście salonu. Preferuje go 81 proc. mieszkańców Chin biorących udział w badaniu RTL AdAlliance. Tuż za salonem znalazła się sypialnia, którą wskazało 71 proc. badanych. Kuchnia i toaleta zyskały ten sam procent, czyli 28.

Metodologia badania RTL AdAlliance:
Badanie RTL AdAlliance „The Living Room” opiera się na ilościowym badaniu ankietowym przeprowadzonym online przez instytut badania rynku Norstat w dniach od 19 stycznia do 4 lutego 2026 roku. Wzięło w nim udział ponad 15,5 tys. respondentów w wieku od 18 do 64 lat. Badanie objęło 15 rynków w Europie, w tym Austrię, Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, Węgry (nowy rynek), Włochy, Holandię, Norwegię, Polskę, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię, a także Chiny (nowy rynek) oraz USA. Analiza dostarcza nadawcom, wydawcom i reklamodawcom cennych informacji pozwalających na optymalizację strategii w dzisiejszym, rozproszonym krajobrazie mediów wideo.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: streaming, VOD, platformy streamingowe, filmy, seriale, oglądanie telewizji, telewizor

