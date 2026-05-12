Ulga na robotyzację napędza inwestycje, ale Polska przegrywa wyścig robotów z Czechami i Węgrami

Za sprawą ulgi na robotyzację w ostatnich latach do polskich zakładów produkcyjnych trafiły roboty warte przeszło 1,3 mld zł. Firmy coraz częściej automatyzują procesy, by obniżać koszty i walczyć z brakiem pracowników. Dane pokazują jednak drugą stronę rynku – robotyzacja wciąż omija znaczną część sektora MŚP, a Polska zaczyna przegrywać wyścig technologiczny z sąsiadami z regionu, takimi jak Czechy czy Węgry.

Ulga na robotyzację pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Oznacza to więc, że wydatki firm na robotyzację i infrastrukturę towarzyszącą wyniosły 1, 346 mld zł – tłumaczy.

Pułapka średniego rozwoju

Silna konkurencja cenowa, rosnące koszty energii i pracy, a także niedobór specjalistów, skłaniają zakłady produkcyjne do inwestycji w automatyzację. Z perspektywy gospodarki, która nie chce utknąć w pułapce średniego rozwoju, to dobra informacja. Powoli wchodzimy w trend, w którym od lat znajdują się państwa o wysokiej gęstości robotyzacji – zwraca uwagę Michał Furmański z ABB Robotics Polska.

Inwestują głównie duzi

Chociaż wartość odliczeń z tytułu ulgi na robotyzację wskazuje na zwiększenie inwestycji, to jednocześnie liczba firm, które z skorzystały z tego instrumentu podatkowego pozostaje niewielka. Niepokoi też sezonowość inwestycji. Różnice rdr są niemal dwukrotne, co pokazuje, że inwestycje realizują przede wszystkim duże firmy, które realizują kapitałochłonne projekty. Tymczasem z punktu widzenia gospodarki potrzebne jest pobudzenie inwestycji w sektorze MŚP, który jest technologicznie opóźniony, a jednocześnie ma dominujący wpływ na PKB – analizuje Łukasz Radosz, ekspert ds. ulg proinnowacyjnych, Euro-Funding Polska.

Mniej inwestycji, większe projekty

Wiele firm, zwłaszcza z sektora MŚP, nadal postrzega robotyzację, czy też szerzej, cyfryzację, jako złożoną i kosztowną inwestycję, wymagającą sporych nakładów i długiego czasu wdrożenia. Tymczasem dziś wiele rozwiązań można wdrażać modułowo i skalować wraz z rozwojem biznesu. Dlatego kluczowe jest budowanie świadomości, że automatyzacja procesów produkcyjnych i logistycznych jest w zasięgu ręki także dla średnich i mniejszych przedsiębiorstw – mówi Wojciech Obst, Vice President CEE, PSI Software – Discrete Manufacturing Business Unit.

W regionie są lepsi

Obserwujemy istotny wzrost inwestycji w technologie w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym m.in. w Rumunii, Czechach i na Węgrzech. Skala projektów, w których w ostatnim czasie uczestniczyliśmy oraz innowacyjność wdrażanych na tamtejszych rynkach rozwiązań powinny być sygnałem ostrzegawczym dla polskich firm - mówi Wojciech Obst z PSI Polska.

Ulga potrzebuje stabilności

Ulga na robotyzację to unikalna szansa na zwiększenie poziomu automatyzacji polskiego przemysłu. Pozwala na jednorazowe odliczenie nawet połowy kosztów poniesionych na zakup robotów czy w niektórych przypadkach nawet całych linii produkcyjnych. W dłuższej perspektywie może ona pomóc firmom uniezależnić się od cyklicznych wahań gospodarki i zwiększyć ich konkurencyjność na rynkach międzynarodowych – podsumowuje Łukasz Radosz.