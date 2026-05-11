eCommerce i ulice handlowe pokonują centra. Nieodwracalny trend?

Klienci wydają więcej pieniędzy, ale coraz rzadziej robią zakupy w galeriach handlowych. Potwierdzeniem tego są najnowsze dane Retail Institute, w których widać wyraźną zmianę na rynku - okazuje się, że konsumenci przenoszą aktywność zakupową do internetu oraz na ulice handlowe. Centra handlowe i retail parki tracą udział w sprzedaży, stając przed pytaniem nie o to, jak zwiększyć odwiedzalność, lecz jak odnaleźć swoją nową rolę w miastach i codziennym życiu mieszkańców.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego centra handlowe tracą udział w rynku mimo wzrostu wydatków konsumentów?

Które kanały sprzedaży rozwijają się w Polsce najszybciej?

Jak zmieniają się zachowania zakupowe mieszkańców miast?

Dlaczego tradycyjne wskaźniki przestały wystarczać do oceny handlu?

Handel w Polsce rośnie, ale galerie handlowe mają problem W fazie nasycenia rynek nie daje wszystkim formatom i kanałom handlowym takiego samego potencjału wzrostu

Kto zyskuje, a kto traci?

W fazie nasycenia rynek nie daje wszystkim formatom i kanałom handlowym takiego samego potencjału wzrostu. Czytając dane za marzec warto zatem pamiętać, że prawdziwą jest również historia wyników tych obiektów, które w tym czasie odnotowały wzrosty – podkreśla Anna Szmeja.



Nowe reguły gry. Dlaczego stare wskaźniki przestały opisywać handel?

Stworzyliśmy zestaw nowych indeksów, które są zasilane co miesiąc danymi z ponad 500 mln transakcji z całego kraju. Jest to 40 proc. wszystkich transakcji w Polsce, zbieranych z ponad 2100 centrów handlowych i retail parków, a także ulic handlowych oraz ecommerce. Analizujemy sytuacje w 320 miastach, co pozwala dostrzec różnice w zachowaniach zakupowych mieszkańców miast i turystów – mówi Anna Szmeja, prezes Retail Institute.



Miasto, klient, strategia - nowy kontekst dla centrów handlowych

Oferta obiektów handlowych może stać się odzwierciedleniem realnych potrzeb mieszkańców miasta, a nie umiejętności działu leasingu do szybkiego uzupełniania miksu tymi najemcami, którzy są skłonni zapłacić określoną stawkę czynszową.



Wiodące firmy zarządzające, które tworzą nowe plany strategiczne i operacyjne, badają szczegółowo strukturę wydatków mieszkańców danego miasta, udział centrów handlowych i własnego centrum w sprzedaży w danym mieście i to, jak ten trend zmieniał się w ciągu ostatnich 4 lat. Rósł, utrzymywał się, czy może jednak spadał? Które kategorie wydatków, a tym samym które marki, ciągną galerię w górę, a które powinny zostać wymienione?



Branża handlowa potrzebuje merytorycznej dyskusji o strategii, zmianach i planach, które pozwolą obiektom handlowym budować lepsze wyniki – podsumowuje Anna Szmeja, prezes Retail Institute.