Jak chronić bezpieczeństwo danych, gdy nawet silne hasło cyberprzestępcy kradną w kilka sekund?

Silne i skomplikowane hasło przestało być gwarancją bezpieczeństwa. Eksperci alarmują, że w 2026 roku cyberprzestępcy nie muszą już łamać zabezpieczeń - wystarczy im złośliwe, kosztujące zaledwie kilka dolarów oprogramowanie, by w kilka sekund przejąć dane zapisane w przeglądarce. Handel skradzionymi kontami przeniósł się na Telegram, a ceny dostępów do Facebooka, Gmaila czy bankowości internetowej są dziś jawnie ustalane na cyberprzestępczych giełdach danych.

Nawet silne hasło cyberprzestępcy kradną w kilka sekund Największym zagrożeniem w 2026 roku nie jest jednak brak wyobraźni przy tworzeniu hasła, ale... ChatGPT i inne narzędzia AI

Hakerzy nie tracą już czasu na zgadywanie haseł. Wykorzystują tanie złośliwe oprogramowanie (tzw. infostealery), które wyciąga hasła bezpośrednio z przeglądarki – ostrzegają analitycy Check Point.



Pułapka sztucznej inteligencji: Pracownicy sami oddają klucze

Standard FIDO2 i Passkeys: To systemy „bezhasłowe”. Nawet jeśli dasz się wciągnąć na fałszywą stronę, haker nie będzie miał czego ukraść, bo fizycznie nie wpisujesz hasła. Kontrola przeglądarek: Firmy muszą monitorować, co pracownicy wklejają do okienek AI, zamiast tylko sprawdzać przesyłane pliki. Weryfikacja zachowań: Nowoczesna ochrona nie sprawdza już tylko, „czy znasz hasło”, ale „czy zachowujesz się jak Ty” (np. czy logujesz się z nietypowego miejsca lub o dziwnej porze).