Jak chronić bezpieczeństwo danych, gdy nawet silne hasło cyberprzestępcy kradną w kilka sekund?

2026-05-09 00:10

Nawet silne hasło cyberprzestępcy kradną w kilka sekund

Silne i skomplikowane hasło przestało być gwarancją bezpieczeństwa. Eksperci alarmują, że w 2026 roku cyberprzestępcy nie muszą już łamać zabezpieczeń - wystarczy im złośliwe, kosztujące zaledwie kilka dolarów oprogramowanie, by w kilka sekund przejąć dane zapisane w przeglądarce. Handel skradzionymi kontami przeniósł się na Telegram, a ceny dostępów do Facebooka, Gmaila czy bankowości internetowej są dziś jawnie ustalane na cyberprzestępczych giełdach danych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego nawet silne hasło nie gwarantuje dziś bezpieczeństwa danych?
  • W jaki sposób cyberprzestępcy handlują skradzionymi kontami i dostępami?
  • Jak narzędzia AI zwiększają ryzyko wycieku poufnych informacji?
  • Jakie technologie mają zastąpić tradycyjne hasła w ochronie danych?

Podziemny rynek cyberprzestępczy przeszedł transformację. Tradycyjne fora w darkwebie służą dziś głównie do budowania reputacji, podczas gdy realny handel skradzionymi danymi przeniósł się na Telegram. Dzięki automatycznym botom, kupno dostępu do czyjegoś życia wydaje się prostsze niż zakupy samoobsługowe w Żabce.
Czarnorynkowe ceny dostępów do kont kształtując się następująco: Konto na Facebooku to ok. 45 USD; konto Gmail warte jest 60–65 USD; dostęp do konta bankowego lub krypto wynosi 200-1100 USD; natomiast dostęp administracyjny do dużej firmy to koszt nawet 113 000 USD.
Hakerzy nie tracą już czasu na zgadywanie haseł. Wykorzystują tanie złośliwe oprogramowanie (tzw. infostealery), które wyciąga hasła bezpośrednio z przeglądarki – ostrzegają analitycy Check Point.

Pułapka sztucznej inteligencji: Pracownicy sami oddają klucze


Największym zagrożeniem w 2026 roku nie jest jednak brak wyobraźni przy tworzeniu hasła, ale... ChatGPT i inne narzędzia AI. Pracownicy masowo kopiują poufne dane firmowe bezpośrednio do okienek czatów AI.

Aż 77% użytkowników AI wkleja tam dane, których nie powinno. W marcu 2026 roku co 28. zapytanie wysłane do AI w środowisku biznesowym niosło ze sobą ryzyko wycieku tajemnic firmy. Co gorsza, ponad 225 tysięcy danych logowania do samego ChatGPT trafiło już na sprzedaż po tym, jak pracownicy logowali się do niego z zainfekowanych, prywatnych komputerów!

Dzięki AI oszustwa stały się perfekcyjne, a era fałszywych e-maili, pełnych błędów ortograficznych, bezpowrotnie minęła. Wg analityków Check Pointa obecnie skuteczność kliknięć w pułapki przygotowane przez sztuczną inteligencję wzrosła do poziomu 54%, co stanowi drastyczny skok w porównaniu do dawnych 12%.

Cyberprzestępcy potrafią sklonować głos Twojego szefa na podstawie zaledwie 3-sekundowego nagrania, tworząc komunikaty już niemal niemożliwe do odróżnienia od prawdziwych. Dochodzi nawet do wirtualnych spotkań grozy, takich jak incydent w jednej z firm inżynieryjnych, która straciła ponad 25 milionów dolarów po wideokonferencji, na której wszyscy rzekomi dyrektorzy byli jedynie cyfrowymi obrazami wygenerowanymi przez AI.

Eksperci Check Pointa uważają, że czas porzucić hasła na rzecz nowoczesnych technologii.
  1. Standard FIDO2 i Passkeys: To systemy „bezhasłowe”. Nawet jeśli dasz się wciągnąć na fałszywą stronę, haker nie będzie miał czego ukraść, bo fizycznie nie wpisujesz hasła.
  2. Kontrola przeglądarek: Firmy muszą monitorować, co pracownicy wklejają do okienek AI, zamiast tylko sprawdzać przesyłane pliki.
  3. Weryfikacja zachowań: Nowoczesna ochrona nie sprawdza już tylko, „czy znasz hasło”, ale „czy zachowujesz się jak Ty” (np. czy logujesz się z nietypowego miejsca lub o dziwnej porze).

Hasła, które kiedyś były kluczami do twierdzy, stały się dziś największym ciężarem. W 2026 roku bezpieczeństwo to nie ciąg znaków, a czujność i nowoczesna technologia.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: mocne hasło, silne hasło, dobre hasło, cyberbezpieczeństwo, cyberataki, wyciek danych, AI, sztuczna inteligencja

