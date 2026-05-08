Badania internetu Gemius/PBI IV 2026

Google, Facebook, YouTube i Allegro nadal pozostają najważniejszymi graczami polskiego internetu. Najnowsze wyniki badania Mediapanel za kwiecień 2026 pokazują, z jakich serwisów, aplikacji i platform najczęściej korzystają internauci w Polsce. Choć układ liderów pozostaje stabilny, widać pojedyncze zmiany w rankingach komputerowych i mobilnych. Dane potwierdzają także rosnącą skalę korzystania z internetu – każdego dnia z siecią łączył się niemal 27 mln użytkowników.

W kwietniu liczba internautów wyniosła 29,7 mln. Średnio dziennie korzystało z tego medium 26,8 mln osób.Kwietniowe dane Mediapanel nie przynoszą większych zmian, ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów w kategorii najczęściej odwiedzanych przez internautów wydawców stron i programów internetowych.Na pierwszym miejscu ponownie uplasowała się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a trzecią - Grupa Allegro. Tuż za podium, podobnie jak miesiąc wcześniej, znalazła się Grupa Polsat-Interia, a kolejną pozycję zajęła Grupa WhatsApp.W zestawieniu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem pozostaje Grupa Google z wynikiem 71,76%. Drugie miejsce zajmuje Allegro (37,83%), a trzecie Meta Platforms, co oznacza, że srebryny i brązowy medalista z zeszłego miesiąca zamienili się miejscami. Ranking TOP 20 zamyka w tym miesiącu Grupa Netflix.W zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, pierwsze trzy miejsca zajmują odpowiednio: Grupa Google (92,03%), Grupa Meta Platforms (83,81%) oraz Grupa Allegro (69,73%).Osiągnięte wyniki są zbliżone do tych odnotowanych miesiąc wcześniej.W rankingu domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 91,77%. Na drugim miejscu ponownie znalazł się youtube.com (64,54%), a na trzecim facebook.com (57,38%).Kolejne pozycje zajmują allegro.pl i interia.pl. Zestawienie dwudziestu domen zamyka w tym miesiącu gov.pl.W rankingu TOP 20 domen odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (67,94%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (39,87%), a na trzecim facebook.com (34,55%).Ostatnie miejsce w zestawieniu przypadło tym razem domenie google.pl.W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI pozostaje domena google.com z wynikiem 75,01%. Na kolejnych miejscach – youtube.com oraz interia.pl, a dalej onet.pl i wp.pl.Ranking zamyka w tym miesiącu rmf.fm.Na pierwszym miejscu w rankingu audytowanych aplikacji ponownie znalazła się aplikacja Allegro z zasięgiem 32,62%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (12,33%), a trzecie miejsce aplikacja Nowa Poczta Interia z wynikiem 3,58% i potężną stratą do liderów. Układ czołówki pozostaje niezmienny od wielu miesięcy.Wśród wszystkich aplikacji pierwszą pozycję ponownie zajmuje Aplikacja Google z zasięgiem 85,83%. Na drugim miejscu znalazł się Facebook (74,95%), a na trzecim Messenger (71,35%).Podobnie jak miesiąc wcześniej, kolejność liderów nie uległa zmianie.Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo liderem – tak jak miesiąc wcześniej – pozostaje Grupa Polsat-Interia. Drugie miejsce zajęła Grupa RAS Polska, a trzecie Agora. W kategorii odtwarzaczy audio najwyższy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.