Gen Z rozsądniejsze niż myślisz. Przynajmniej na zakupach

Młodzi Polacy stawiają na rozsądne zakupy

Czy pozostające pod wpływem TikToka i internetowych trendów pokolenie Z naprawdę kupuje bez opamiętania? Czy może zamiast impulsywnych decyzji dominują rozsądne wybory, kontrola wydatków i poszukiwanie najlepszych cen? Dla wielu osób może okazać się to zaskoczeniem, ale okazuje się, że Gen Z na zakupach charakteryzuje ostrożność. Zetki porównują oferty, stawiają na funkcjonalność, a modę coraz częściej traktują jako praktyczny element codzienności, a nie chwilowy kaprys.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak często przedstawiciele pokolenia Gen Z kupują odzież online?
  • Dlaczego cena i planowanie wydatków są dziś ważniejsze niż impulsy zakupowe?
  • Jaką rolę w decyzjach zakupowych młodych konsumentów odgrywają influencerzy i TikTok?
  • Na jakie produkty modowe młodzi Polacy najczęściej wydają pieniądze?

Czy młodzi konsumenci nie potrafią oprzeć się impulsywnym zakupom? Nic bardziej mylnego. Nowe, szeroko zakrojone badanie zlecone przez globalnego sprzedawcę internetowego odzieży i produktów lifestyle’owych SHEIN pokazuje, że młodsi konsumenci mogą nie być tak impulsywni, podatni na trendy czy napędzani szumem w mediach społecznościowych, jak wcześniej sądzono.
Młodzi Polacy stawiają na rozsądne zakupy
Badanie przeprowadzone wśród niemal 10 000 konsumentów w Polsce wskazuje, że młodzi kupujący mają tendencję do racjonalnego wydawania pieniędzy


SHEIN przebadał niemal 10 000 konsumentów w Polsce, głównie w wieku 18–24 lata (55%) oraz 25–34 lata (21%). Wyniki rysują obraz pokolenia, które robi zakupy świadomie, porównuje oferty przed podjęciem decyzji i na ogół uważnie kontroluje swój budżet.

Regularnie, nie kompulsywnie


Zakupy modowe online są stałym elementem codzienności młodych Polaków – jednak ich tempo jest umiarkowane, a nie gorączkowe. Według badania:
  • 43% respondentów deklaruje, że kupuje odzież online raz w miesiącu,
  • 33% robi zakupy co kilka miesięcy,
  • tylko 11% deklaruje zakupy co tydzień.

W przypadku zakupów na platformie SHEIN wyniki sugerują bardziej przemyślany schemat niż się powszechnie zakłada. Największa grupa badanych (42%) zadeklarowała, że robi zakupy na platformie co kilka miesięcy, podczas gdy tylko 8% użytkowników robi zakupy co tydzień.

Cena na pierwszym miejscu – i świadome budżetowanie


Przystępność cenowa to dla tego pokolenia nie tylko preferencja – to priorytet. Aż 56% respondentów wskazało ją jako najważniejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie odzieży online, a następnie różnorodność stylów (20%) i stosunek jakości do ceny (14%).

To podejście znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistych wydatkach:
  • 44% respondentów wydaje na modę online poniżej 420 zł rocznie,
  • 38% wydaje od 420 do 1060 zł rocznie.

Co najczęściej trafia do koszyka?


Dominuje praktyczna, codzienna odzież – wskazało ją 60% respondentów, podczas gdy ubrania na specjalne okazje (16%) i pojedyncze, wyraziste elementy garderoby (14%) schodzą na dalszy plan. Dla młodszych kupujących wydatki na modę mogą mieć przede wszystkim charakter funkcjonalny.

Wpływ influencerów?


Jednym z ciekawszych wniosków badania jest zmieniająca się rola influencerów w procesie zakupowym. Choć 67% respondentów przyznało, że nie kupiło produktu na SHEIN bezpośrednio pod wpływem rekomendacji influencera, wskazuje to na bardziej złożoną dynamikę – treści influencerów przyczyniają się do budowania świadomości i rozważania zakupu, a nie są jedynym czynnikiem decydującym o zakupie.

Wśród osób korzystających z treści w mediach społecznościowych liderem jest TikTok z wynikiem 51%. Drugie miejsce zajmuje Instagram – 21%. Podkreśla to znaczenie platform społecznościowych – a w szczególności treści influencerów – jako ważnego źródła inspiracji i odkrywania trendów przez młodszych odbiorców.

Aktywności nagradzające dostępne na platformach również odgrywają rolę wspierającą: 70% respondentów twierdzi, że bezpośrednio mają one niewielki lub żaden wpływ na ostateczne decyzje zakupowe. Łącznie wyniki te sugerują, że zachowania zakupowe kształtowane są przez kombinację różnych czynników.

Zakupy online nadal zyskują na popularności


Wyniki badania są zgodne z szerszymi trendami rynkowymi. Konsumenci coraz częściej wybierają zakupy online ze względu na konkurencyjne ceny, szerszy wybór produktów, łatwiejsze porównywanie ofert oraz wygodę.

Według badań Gemius, 78% respondentów dokonało co najmniej jednego zakupu online, przy czym 77% kupuje w krajowych sklepach internetowych, a 41% na platformach międzynarodowych.

Nowe spojrzenie na pokolenie Gen Z


Te dane skłaniają nas do ponownego przemyślenia, jak mówimy o młodych konsumentach” – powiedział Michał Kania, dyrektor ds. public affairs SHEIN w Polsce. „Młodzi kupujący z pewnością czerpią inspirację z mediów społecznościowych i platform cyfrowych. Jednak inspiracja to nie to samo co impuls. Wydaje się, że mamy do czynienia z pokoleniem, które łączy biegłość cyfrową z realną dyscypliną finansową. Wygląda na to, że wiedzą, czego chcą, porównują dostępne opcje i wydają pieniądze w sposób przemyślany. W SHEIN dążymy do oferowania przystępnych cen, różnorodności oraz płynnego doświadczenia zakupowego, które odzwierciedla zarówno ich styl, jak i budżet.

O badaniu
SHEIN przeprowadził badanie wśród niemal 10 000 konsumentów w Polsce, głównie w wieku 18–24 (55%) oraz 25–34 (21%).

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

