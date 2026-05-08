Gen Z rozsądniejsze niż myślisz. Przynajmniej na zakupach

Czy pozostające pod wpływem TikToka i internetowych trendów pokolenie Z naprawdę kupuje bez opamiętania? Czy może zamiast impulsywnych decyzji dominują rozsądne wybory, kontrola wydatków i poszukiwanie najlepszych cen? Dla wielu osób może okazać się to zaskoczeniem, ale okazuje się, że Gen Z na zakupach charakteryzuje ostrożność. Zetki porównują oferty, stawiają na funkcjonalność, a modę coraz częściej traktują jako praktyczny element codzienności, a nie chwilowy kaprys.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak często przedstawiciele pokolenia Gen Z kupują odzież online?

Dlaczego cena i planowanie wydatków są dziś ważniejsze niż impulsy zakupowe?

Jaką rolę w decyzjach zakupowych młodych konsumentów odgrywają influencerzy i TikTok?

Na jakie produkty modowe młodzi Polacy najczęściej wydają pieniądze?

Młodzi Polacy stawiają na rozsądne zakupy Badanie przeprowadzone wśród niemal 10 000 konsumentów w Polsce wskazuje, że młodzi kupujący mają tendencję do racjonalnego wydawania pieniędzy

Regularnie, nie kompulsywnie

Cena na pierwszym miejscu – i świadome budżetowanie

Co najczęściej trafia do koszyka?

Wpływ influencerów?

Zakupy online nadal zyskują na popularności

Nowe spojrzenie na pokolenie Gen Z

Te dane skłaniają nas do ponownego przemyślenia, jak mówimy o młodych konsumentach” – powiedział Michał Kania, dyrektor ds. public affairs SHEIN w Polsce. „Młodzi kupujący z pewnością czerpią inspirację z mediów społecznościowych i platform cyfrowych. Jednak inspiracja to nie to samo co impuls. Wydaje się, że mamy do czynienia z pokoleniem, które łączy biegłość cyfrową z realną dyscypliną finansową. Wygląda na to, że wiedzą, czego chcą, porównują dostępne opcje i wydają pieniądze w sposób przemyślany. W SHEIN dążymy do oferowania przystępnych cen, różnorodności oraz płynnego doświadczenia zakupowego, które odzwierciedla zarówno ich styl, jak i budżet.

Czy młodzi konsumenci nie potrafią oprzeć się impulsywnym zakupom? Nic bardziej mylnego. Nowe, szeroko zakrojone badanie zlecone przez globalnego sprzedawcę internetowego odzieży i produktów lifestyle’owych SHEIN pokazuje, że młodsi konsumenci mogą nie być tak impulsywni, podatni na trendy czy napędzani szumem w mediach społecznościowych, jak wcześniej sądzono.SHEIN przebadał niemal 10 000 konsumentów w Polsce, głównie w wieku 18–24 lata (55%) oraz 25–34 lata (21%). Wyniki rysują obraz pokolenia, które robi zakupy świadomie, porównuje oferty przed podjęciem decyzji i na ogół uważnie kontroluje swój budżet.Zakupy modowe online są stałym elementem codzienności młodych Polaków – jednak ich tempo jest umiarkowane, a nie gorączkowe. Według badania:W przypadku zakupów na platformie SHEIN wyniki sugerują bardziej przemyślany schemat niż się powszechnie zakłada. Największa grupa badanych (42%) zadeklarowała, że robi zakupy na platformie co kilka miesięcy, podczas gdy tylko 8% użytkowników robi zakupy co tydzień.Przystępność cenowa to dla tego pokolenia nie tylko preferencja – to priorytet. Aż 56% respondentów wskazało ją jako najważniejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie odzieży online, a następnie różnorodność stylów (20%) i stosunek jakości do ceny (14%).To podejście znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistych wydatkach:Dominuje praktyczna, codzienna odzież – wskazało ją 60% respondentów, podczas gdy ubrania na specjalne okazje (16%) i pojedyncze, wyraziste elementy garderoby (14%) schodzą na dalszy plan. Dla młodszych kupujących wydatki na modę mogą mieć przede wszystkim charakter funkcjonalny.Jednym z ciekawszych wniosków badania jest zmieniająca się rola influencerów w procesie zakupowym. Choć 67% respondentów przyznało, że nie kupiło produktu na SHEIN bezpośrednio pod wpływem rekomendacji influencera, wskazuje to na bardziej złożoną dynamikę – treści influencerów przyczyniają się do budowania świadomości i rozważania zakupu, a nie są jedynym czynnikiem decydującym o zakupie.Wśród osób korzystających z treści w mediach społecznościowych liderem jest TikTok z wynikiem 51%. Drugie miejsce zajmuje Instagram – 21%. Podkreśla to znaczenie platform społecznościowych – a w szczególności treści influencerów – jako ważnego źródła inspiracji i odkrywania trendów przez młodszych odbiorców.Aktywności nagradzające dostępne na platformach również odgrywają rolę wspierającą: 70% respondentów twierdzi, że bezpośrednio mają one niewielki lub żaden wpływ na ostateczne decyzje zakupowe. Łącznie wyniki te sugerują, że zachowania zakupowe kształtowane są przez kombinację różnych czynników.Wyniki badania są zgodne z szerszymi trendami rynkowymi. Konsumenci coraz częściej wybierają zakupy online ze względu na konkurencyjne ceny, szerszy wybór produktów, łatwiejsze porównywanie ofert oraz wygodę.Według badań Gemius, 78% respondentów dokonało co najmniej jednego zakupu online, przy czym 77% kupuje w krajowych sklepach internetowych, a 41% na platformach międzynarodowych.