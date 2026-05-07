HONOR 600 i 600 Pro. Co już wiemy o nowych smartfonach?

2026-05-07 00:30

Czy warto czekać na HONOR 600?

Czy flagowy smartfon musi kosztować fortunę? HONOR przekonuje, że nie. Nowa seria HONOR 600 ma połączyć topowe możliwości — od fotografii AI po dopracowany design — z ceną, która pozostaje w zasięgu ręki. W czasach rosnących kosztów elektroniki producent celuje w użytkowników, którzy chcą więcej za mniej, bez kompromisów w codziennym użytkowaniu i jakości zdjęć.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Co wyróżnia smartfony z serii HONOR 600 na tle konkurencji?
  • Jakie możliwości fotograficzne i funkcje AI oferują nowe modele?
  • Jak seria HONOR 600 stara się odpowiadać na potrzeby współczesnych użytkowników?

HONOR potwierdził swoją mocną pozycję w segmencie urządzeń oferujących bardzo dobry stosunek jakości do ceny dzięki serii 400, która w 2025 roku odnotowała duży wzrost sprzedaży w kluczowych regionach. Szczególnie w Europie sprzedaż wzrosła o 107% w porównaniu z serią 200. Ten wynik może dowodzić, że HONOR realnie odpowiada na potrzeby rynku.
Honor seria 600 - białe złoto
Dostępne kolory to pomarańczowy, czarny i białe złoto - dostępność może różnić się w zależności od rynku

Seria HONOR 600 została stworzona dla osób, które żyją aktywnie, często dzielą się treściami i oczekują bardzo dobrej wydajności bez konieczności wydawania ogromnych kwot. Jak zapewnia producent, seria HONOR 600 łączy dobre możliwości fotograficzne, długi czas pracy na baterii, jasny i wygodny w użytkowaniu wyświetlacz oraz dopracowaną, wytrzymałą konstrukcję. Modele HONOR 600 i HONOR 600 Pro mają ambicje wyznaczać nowy standard w segmencie atrakcyjnych cenowo urządzeń z najwyższej półki, oferujących flagowe doświadczenie.

Nowe możliwości fotografii dzięki AI


Seria HONOR 600 została zaprojektowana z myślą o nowoczesnej mobilnej twórczości i rosnącym wykorzystaniu AI w smartfonach. System aparatów, zbudowany na architekturze inteligentnego obrazowania nowej generacji, ma łączyć bardzo dobre zdjęcia nocne z funkcją AI Image to Video 2.0, która pozwala zamienić pojedyncze zdjęcie w krótki film bezpośrednio na telefonie. To rozwiązanie umożliwia przerobienie rodzinnego zdjęcia na krótkie wideo albo zamianę zdjęcia grupowego w dynamiczną scenę.
Honor seria 600 - night camera
System aparatów ma łączyć bardzo dobre zdjęcia nocne z funkcją AI Image to Video 2.0

Dedykowany przycisk AI oraz Asystent Zdjęć HONOR mają umożliwiać szybkie i proste poprawki oraz edycję, dając jednocześnie pełną swobodę osobom, które wolą korzystać z ręcznych ustawień i klasycznych trybów fotografowania.

Design


Jak zapewnia HONOR, obudowa typu unibody, ma być najbardziej dopracowaną obudową w historii serii. Gładka, jednolita konstrukcja, półprzezroczysty tylny panel z kompozytu włóknistego oraz metalowa ramka z satynowym wykończeniem mają dawać wrażenie, że rzeczywiście trzymamy w ręce flagowiec. Powierzchnię wyświetlacza powiększają miękkie, szerokie zaokrąglenia oraz bardzo wąskie ramki wokół ekranu.
Honor seria 600
Obudowa typu unibody ma być najbardziej dopracowaną obudową w historii serii

Pełne szczegóły — w tym specyfikacja, kolory, ceny i dostępność — zostaną podane wkrótce, wraz z oficjalną polską premierą serii 600.
107-procentowy wzrost sprzedaży naszej serii 400 w Europie był dla nas czymś więcej niż tylko wynikiem liczbowym. Pokazał nam, że użytkownicy oczekują prawdziwych innowacji: trwałych urządzeń, zaawansowanych funkcji do tworzenia treści i doświadczenia premium w przystępnej cenie. Seria HONOR 600 jest naszą odpowiedzią na te potrzeby. Dzięki niej sprawiamy, że zaawansowane funkcje i dopracowane doświadczenie korzystania ze smartfona stają się bardziej dostępne niż kiedykolwiek, dając użytkownikom większą swobodę tworzenia — powiedział Zachary Jiang, President HONOR CEE & Nordics Region.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: smartfony Honor, HONOR 600, HONOR 600 Pro, Honor, smartfony

