Powstaje 7R Hub Nowa Huta - największy kompleks logistyki miejskiej w Europie

7R rozpoczyna budowę 7R Hub Nowa Huta – największego kompleksu logistyki miejskiej w Europie. Projekt ma łączyć nowoczesne technologie i rozwiązania niskoemisyjne, a jego potencjał dostrzegli już pierwsi najemcy. Inwestycja ma nie tylko przyciągnąć biznes, ale też tchnąć nowe życie w poprzemysłowe tereny Nowej Huty.

7R Hub Nowa Huta to inwestycja, która w sposób bardzo konkretny wzmacnia potencjał gospodarczy wschodniej części Krakowa. Tereny objęte projektem strategicznym „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” konsekwentnie przekształcają się w obszar nowoczesnej aktywności przemysłowo-technologicznej, a ten projekt jest jednym z kluczowych elementów tego procesu – powiedział Aleksander Miszalski.

Bezpośrednie sąsiedztwo 7R Hub Nowa Huta oraz Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” stwarza realne warunki do budowy spójnego ekosystemu gospodarczego, którego pierwsze efekty będą widoczne już w najbliższym czasie. To również moment, w którym materializują się rezultaty działań konsekwentnie realizowanych przez naszą Spółkę w ostatnich latach – zarówno projektowych, infrastrukturalnych, jak i związanych z przygotowaniem nieruchomości pod inwestycje.



Jesteśmy przekonani, że inwestycja 7R stanie się impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju tego obszaru, inicjując efekt kuli śnieżnej i przyczyniając się do realizacji kolejnych projektów w nadchodzących latach – zapowiedział.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod 7R Hub Nowa Huta Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego pod budowę kompleksu miała miejsce 6 maja 2026 r.

7R Hub Nowa Huta to największy projekt w naszym portfolio. Jest on jednocześnie iodzwierciedleniem podejścia 7R do realizacji nowoczesnych obiektów komercyjnych. Obecnie magazyn to zdecydowanie więcej niż tylko powierzchnia, to miejsce rozwoju biznesu, cały jego ekosystem. W naszym rozumieniu, nowoczesny magazyn stanowi narzędzie wspierające efektywność operacyjną danej firmy. Taki właśnie będzie 7R Hub Nowa Huta.



Zabezpieczyliśmy już umowy najmu z renomowanymi firmami, liderami w swoich branżach, na kilkadziesiąt tysięcy mkw. powierzchni. Potwierdza to, że duże zainteresowanie projektem od momentu jego ogłoszenia, przekłada się na realne decyzje biznesowe wiodących firm – skomentował Andrzej Wroński, CEO w 7R.

