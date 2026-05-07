Powstaje 7R Hub Nowa Huta - największy kompleks logistyki miejskiej w Europie
2026-05-07 00:20
Powstaje 7R Hub Nowa Huta - największy kompleks logistyki miejskiej w Europie
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jaką skalę i funkcje będzie miał 7R Hub Nowa Huta?
- Dlaczego inwestycja jest ważna dla gospodarki Krakowa i regionu?
- Jakie technologie i rozwiązania niskoemisyjne przewidują plany budowlane?
- W jaki sposób projekt wpisuje się w rozwój obszaru Nowa Huta Przyszłości?
6 maja 2026 r. miała miejsce uroczystość podpisania aktu erekcyjnego pod budowę kompleksu logistyczno-technologicznego 7R Hub Nowa Huta w Krakowie. Symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego dokonali Aleksander Miszalski, Prezydent Miasta Krakowa, Wojciech Warian, Prezes Zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości oraz Andrzej Wroński, CEO w 7R wraz z Tomaszem Lubowieckim, założycielem 7R.
7R Hub Nowa Huta to inwestycja, która w sposób bardzo konkretny wzmacnia potencjał gospodarczy wschodniej części Krakowa. Tereny objęte projektem strategicznym „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” konsekwentnie przekształcają się w obszar nowoczesnej aktywności przemysłowo-technologicznej, a ten projekt jest jednym z kluczowych elementów tego procesu – powiedział Aleksander Miszalski.Prezydent Miasta Krakowa podkreślił również, że nowy projekt to stanowi potwierdzenie, że rozwój miasta może iść w parze zarówno z przyciąganiem nowoczesnych inwestycji, jak i z odnową oraz ponownym zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych. Za jego sprawą Kraków ma wzmacniać pozycję atrakcyjnej lokalizacji nie tylko dla sektora usług i IT, ale także dla zaawansowanej logistyki oraz przemysłu.
Kluczowe znaczenie ma mieć także współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój tego obszaru. Tego typu inicjatywy tworzą trwałą wartość – dla lokalnej gospodarki, układu przestrzennego miasta i rynku pracy.
7R Hub Nowa Huta - wizualizacja
7R Hub Nowa Huta powstaje w obszarze Centrum Logistyczno-Przemysłowego Ruszcza, w ramach projektu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” - czyli w lokalizacji, która ma ambicję stać się nowym adresem dla innowacyjnego przemysłu w Krakowie. Zlokalizowany w sercu Nowej Huty, w pobliżu drogi krajowej 79 oraz planowanego węzła drogi ekspresowej S7, park oferuje doskonałą komunikację i dostęp do centrum Krakowa. Jego położenie oraz bliskość wykwalifikowanej kadry sprawiają, że 7R Hub Nowa Huta stanowi atrakcyjny wybór m.in. dla firm technologicznych, produkcyjnych oraz operatorów logistycznych.
Na wagę inwestycji w procesie przywracania poprzemysłowych terenów Nowej Huty mieszkańcom oraz przedsiębiorcom zwrócił uwagę Wojciech Warian, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Bezpośrednie sąsiedztwo 7R Hub Nowa Huta oraz Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” stwarza realne warunki do budowy spójnego ekosystemu gospodarczego, którego pierwsze efekty będą widoczne już w najbliższym czasie. To również moment, w którym materializują się rezultaty działań konsekwentnie realizowanych przez naszą Spółkę w ostatnich latach – zarówno projektowych, infrastrukturalnych, jak i związanych z przygotowaniem nieruchomości pod inwestycje.
Jesteśmy przekonani, że inwestycja 7R stanie się impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju tego obszaru, inicjując efekt kuli śnieżnej i przyczyniając się do realizacji kolejnych projektów w nadchodzących latach – zapowiedział.
Wmurowanie kamienia węgielnego pod 7R Hub Nowa Huta
7R Hub Nowa Huta to budynki docelowo o łącznej powierzchni ok. 230 tys. mkw., które utworzą największy kompleks logistyki miejskiej w Europie. Integralny element projektu stanowi infrastruktura przygotowana pod automatyzację oraz liczne udogodnienia m.in. dla operatorów logistycznych. Przejrzysty podział stref, wygodne układy dojazdów oraz logiczna organizacja funkcji mają wspierać codzienną działalność, zwiększając produktywność i oszczędzając czas i koszty operacyjne przedsiębiorstw o różnej skali.
W projekcie zastosowane zostaną wybrane rozwiązania właściwe dla niskoemisyjnego standardu 7R, wspierające efektywność operacyjną i ograniczające ślad środowiskowy, w tym m.in. inteligentny system zarządzania budynkiem (BMS), instalacja fotowoltaiczna, centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła i czujnikami CO2 oraz powietrzne pompy ciepła o współczynniku SCOP 4,15. Ponadto, elektryfikacja umożliwi integrację z lokalną produkcją energii (PV), magazynowaniem energii oraz ograniczy zużycie energii z sieci.
7R Hub Nowa Huta obejmie także liczne zrównoważone rozwiązania. Projekt uwzględnia rewitalizację terenu, nasadzenia ponad 2200 roślin wspierających bioróżnorodność, zalesienie ok. 10 hektarów, łąki kwietne i hotele dla owadów oraz stworzenie ogrodów deszczowych, które wykorzystają naturalne ukształtowanie terenu do retencji i filtracji wody. W kompleksie znajdą się także dedykowane strefy relaksu oraz pełna infrastruktura rowerowa. 7R Hub Nowa Huta będzie realizowany zgodnie z kryteriami certyfikacji środowiskowej BREEAM na poziomie Excellent.
7R Hub Nowa Huta to największy projekt w naszym portfolio. Jest on jednocześnie iodzwierciedleniem podejścia 7R do realizacji nowoczesnych obiektów komercyjnych. Obecnie magazyn to zdecydowanie więcej niż tylko powierzchnia, to miejsce rozwoju biznesu, cały jego ekosystem. W naszym rozumieniu, nowoczesny magazyn stanowi narzędzie wspierające efektywność operacyjną danej firmy. Taki właśnie będzie 7R Hub Nowa Huta.
Zabezpieczyliśmy już umowy najmu z renomowanymi firmami, liderami w swoich branżach, na kilkadziesiąt tysięcy mkw. powierzchni. Potwierdza to, że duże zainteresowanie projektem od momentu jego ogłoszenia, przekłada się na realne decyzje biznesowe wiodących firm – skomentował Andrzej Wroński, CEO w 7R.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
