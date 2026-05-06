Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową przyszłość? Ankieta EY pokazuje wyzwania i szanse

Polskie firmy widzą ogromny potencjał nowych technologii - aż 72% respondentów ankiety EY Polska uważa, że transformacja cyfrowa sprzyja kreatywności i innowacjom. Jednak tylko 38% organizacji wdraża programy rozwijające talenty technologiczne. Katarzyna Ellis z EY Polska podkreśla, że choć technologia jest postrzegana jako katalizator zmian, to w praktyce brakuje czasu, procesów i zachęt, by z niej realnie korzystać. Największe wyzwania to brak czasu na eksperymentowanie (25%), niedostateczne kompetencje (23%) oraz braki w zarządzaniu talentami (16%). Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową przyszłość?

Z tego artykułu dowiesz się:

jak polskie firmy postrzegają wpływ nowych technologii na kreatywność, innowacje i kulturę pracy;

dlaczego pomimo widzenia potencjału technologii, tylko 38% firm wdraża programy rozwijające talenty cyfrowe;

jakie są największe bariery we wdrażaniu nowych technologii w polskich organizacjach;

jakie kompetencje są najbardziej deficytowe wśród pracowników w kontekście transformacji cyfrowej;

dlaczego rola liderów jest kluczowa w procesie adopcji nowych technologii;

jakie działania mogą pomóc firmom zamknąć lukę między deklaracjami a praktyką w zakresie wdrażania technologii.

Technologia katalizatorem innowacji

Wyniki ankiety pokazują lukę między deklaracjami a praktyką. Z jednej strony większość organizacji widzi w technologii katalizator kreatywności, z drugiej wykorzystanie narzędzi cyfrowych wciąż zależy głównie od indywidualnej inicjatywy pracowników.



W wielu firmach technologia jest wpisana w strategie innowacji, ale w praktyce brakuje czasu, procesów i zachęt, by z niej realnie korzystać – efektem są pojedyncze inicjatywy zamiast skalowalnych rozwiązań. Aby tę lukę domknąć, firmy powinny demokratyzować innowacje, wprowadzać bezpieczne przestrzenie do eksperymentowania, takie jak mikropiloty czy sandboxy AI oraz konsekwentnie łączyć kreatywność z konkretnymi wyzwaniami biznesowymi – mówi Katarzyna Ellis, Partnerka w EY Polska, Liderka Zespołu People Consulting.

Rozproszona odpowiedzialność za rozwój

Polskie firmy wiedzą, jakich kompetencji potrzebują, ale wciąż mają trudność z przypisaniem odpowiedzialności za ich rozwój. Warto w tej sytuacji przejść od klasycznego modelu szkoleniowego do podejścia lifelong learning, personalizować ścieżki rozwojowe z pomocą technologii i budować równolegle zarówno kompetencje techniczne, jak i adaptacyjne oraz krytyczne dla funkcjonowania organizacji – dodaje Wioletta Marciniak-Mierzwa, Dyrektorka Zespołu People Consulting, EY Polska.

Technologia nie niszczy kultury

Transformacja technologiczna uwidacznia mocne i słabe strony kultury organizacyjnej. Tam, gdzie brakuje przejrzystości decyzji, zaufania, dobrego przepływu wiedzy i realnie zaangażowanych liderów, wdrażanie nowych narzędzi potęguje niepewność i poczucie chaosu.



Coraz więcej organizacji jasno komunikuje dziś, że od liderów oczekuje codziennego, praktycznego korzystania z technologii, w tym sztucznej inteligencji, a zdolność do jej adopcji staje się jednym z kryteriów oceny efektywności, wpływającym na wynagrodzenie zmienne czy decyzje awansowe.



Rolą liderów jest więc nie tylko sponsorowanie zmian, ale przede wszystkim bycie ich ambasadorami: pokazywanie konkretnych zastosowań technologii, nadawanie sensu transformacji i budowanie psychologicznego bezpieczeństwa jako warunku skutecznego wdrażania nowych rozwiązań i modeli pracy – zaznacza Wioletta Marciniak-Mierzwa.