Rosnące ceny ryb w Polsce nie hamują sprzedaży
2026-05-06 00:20
Polacy coraz chętniej sięgają po ryby i wydają na nie coraz więcej. Choć najpopularniejsze pozostają produkty przetworzone i konserwy, to rośnie również znaczenie segmentów kojarzonych z jakością, w tym ryb świeżych i wędzonych. Wartość rynku zbliża się już do 6 mld PLN, a jego dynamika wyprzedza cały sektor spożywczy. To sygnał świadczący zarówno o zmianie nawyków, jak i rosnącej świadomości żywieniowej konsumentów.
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego rynek ryb w Polsce rośnie szybciej niż cały sektor FMCG?
- Jakie produkty rybne Polacy wybierają najczęściej i co wpływa na ich decyzje zakupowe?
- Gdzie najczęściej kupujemy ryby i jak wygląda struktura sprzedaży?
- Jak zmieniają się preferencje konsumentów w kontekście stylu życia i diety?
W 2025 roku wartość polskiego rynku FMCG wyniosła 286,8 mld PLN, co oznacza wzrost o 5,3% rok do roku. W koszyku artykułów spożywczych koszyk „mięso i ryby” odpowiadał za ponad 15,5% wartości zakupów, z czego ryby stanowiły nieco ponad 2,1%. Wartość zakupów segmentu ryb wzrosła o 8,4% względem roku 2024.
Jakie produkty trafiają do koszyków?
W całym 2025 roku gospodarstwa domowe w Polsce wydały na zakupy ryb świeżych, wędzonych, mrożonych, przetworzonych oraz konserw rybnych bez mała 5,74 mld PLN i kupiły łącznie ponad 169 tys. ton tych produktów. Ryby i przetwory z ryb znalazły się w koszyku zakupowym prawie 98% gospodarstw domowych. Średnio gospodarstwo kupujące tę kategorię wydało na nią blisko 420 PLN, nabywając 12,36 kg produktów rybnych.
Największą liczbę nabywców przyciągnęły ryby przetworzone, następnie konserwy rybne, ryby wędzone oraz mrożone. Najmniejszą popularnością pod względem liczby kupujących cieszyły się ryby świeże, choć ich zakupu dokonało ponad 52% gospodarstw domowych. Te preferencje pokazują, że Polacy chętnie wybierają produkty szybkie w przygotowaniu i łatwe w przechowywaniu.
Jednocześnie rośnie znaczenie segmentów droższych, kojarzonych z jakością i świeżością – komentuje Grzegorz Mech, business development manager w YouGov.
Inaczej niż liczba nabywców wygląda struktura zakupów poszczególnych segmentów produktowych w ujęciu wartościowym i wolumenowym. Ryby świeże odpowiadają za około 15,6% wolumenu zakupów, ale już za 20,5% wartości rynku. Z kolei ryby wędzone stanowią 13,2% wolumenu, generując jednocześnie prawie 21,5% wartości całej kategorii.
Wynika to z wyższych cen w tych segmentach. Średnia cena dla całej kategorii wzrosła do prawie 34 PLN za kilogram wobec nieco ponad32 PLN rok wcześniej, czyli o około 5,5%. Najdroższe pozostają ryby wędzone, których średnia cena wynosi ponad 55 PLN/kg. Na drugim miejscu znajdują się ryby świeże ze średnią ceną bez mała 45 PLN/kg.
Wzrost cen nie przełożył się jednak na spadek zainteresowania kategorią. Wolumen rynku wzrósł do 169 tys. ton wobec 166 tys. ton rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 1,8%. W połączeniu z niemal niezmienioną penetracją zakupów (liczba nabywców) pokazuje to stabilny popyt i utrzymujące się zainteresowanie konsumentów.
Gdzie kupujemy ryby?
Najpopularniejszym kanałem dystrybucji pozostają sklepy dyskontowe, które odpowiadają za 50% wolumenu zakupów całej kategorii. Na drugim miejscu znajdują się supermarkety z udziałem 17%, a kolejne pozycje zajmują hipermarkety i sklepy małego formatu (po 11%). Sklepy specjalistyczne (rybne) odpowiadają za 7% wolumenu rynku.
Łącznie sklepy wielkopowierzchniowe – dyskonty, hipermarkety i supermarkety – stanowią blisko 78% rynku w ujęciu wolumenowym. Pokazuje to silną koncentrację w handlu, przy jednoczesnym utrzymaniu istotnej roli kanałów specjalistycznych. Inaczej wygląda struktura zakupów karpia – w tym przypadku udział dyskontów wynosi 37%, hipermarketów 21%, a sklepów specjalistycznych 12%.
Styl życia na talerzu
Dane YouGov pokazują również wyraźne różnice w preferencjach zakupowych poszczególnych grup konsumentów. W zakupach karpia najistotniejszy jest segment nabywców określanych jako „Kuchnia polska” (27%), co wydaje się potwierdzać tradycyjny charakter tego gatunku ryb.
Segment” Nowoczesna rodzina” jest największy w zakupach łososia (24%), a zaraz po nim jest segment określany jako „Fit i Zdrowie” (23%), czyli gospodarstwa wybierające produkty jakościowe, wysokobiałkowe i wpisujące się w aktywny styl życia.
Pstrąg ma najbardziej zróżnicowaną strukturę nabywców – wybierają go zarówno „Przeciętni konsumenci” (22%), jak i segmenty bardziej zorientowane na zdrowy styl życia, takie jak „Fit i Zdrowie” oraz „Nowoczesna rodzina”.
Kondycja kategorii ryb i przetworów rybnych w Polsce pozostaje dobra. Wzrost wartości rynku, rosnący wolumen zakupów oraz wysoka liczba nabywców pokazują odporność tej kategorii na presję inflacyjną.
Nadal najchętniej wybierane są ryby przetworzone i konserwy, jednak rosnące znaczenie segmentów ryb świeżych i wędzonych może wskazywać, że konsumenci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na wygodę, ale również na jakość, skład produktów i ich miejsce w codziennej diecie. To kierunek spójny z szerszymi trendami związanymi ze zdrowym stylem życia i bardziej świadomymi wyborami zakupowymi – podsumowuje Grzegorz Mech.
Dane z YouGov Shopper Panel (8.000 polskich gospodarstw domowych, zakupy dokonywane przez gospodarstwa domowe na swoje potrzeby – przynoszone do domu)
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
