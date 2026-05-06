Rosnące ceny ryb w Polsce nie hamują sprzedaży

Polacy coraz chętniej sięgają po ryby i wydają na nie coraz więcej. Choć najpopularniejsze pozostają produkty przetworzone i konserwy, to rośnie również znaczenie segmentów kojarzonych z jakością, w tym ryb świeżych i wędzonych. Wartość rynku zbliża się już do 6 mld PLN, a jego dynamika wyprzedza cały sektor spożywczy. To sygnał świadczący zarówno o zmianie nawyków, jak i rosnącej świadomości żywieniowej konsumentów.

Przeczytaj także: Karp na święta: czy i jak kupujemy ryby?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego rynek ryb w Polsce rośnie szybciej niż cały sektor FMCG?

Jakie produkty rybne Polacy wybierają najczęściej i co wpływa na ich decyzje zakupowe?

Gdzie najczęściej kupujemy ryby i jak wygląda struktura sprzedaży?

Jak zmieniają się preferencje konsumentów w kontekście stylu życia i diety?

Jakie produkty trafiają do koszyków?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Łosoś Segment” Nowoczesna rodzina” jest największy w zakupach łososia (24%)

Największą liczbę nabywców przyciągnęły ryby przetworzone, następnie konserwy rybne, ryby wędzone oraz mrożone. Najmniejszą popularnością pod względem liczby kupujących cieszyły się ryby świeże, choć ich zakupu dokonało ponad 52% gospodarstw domowych. Te preferencje pokazują, że Polacy chętnie wybierają produkty szybkie w przygotowaniu i łatwe w przechowywaniu.



Jednocześnie rośnie znaczenie segmentów droższych, kojarzonych z jakością i świeżością – komentuje Grzegorz Mech, business development manager w YouGov.

Gdzie kupujemy ryby?

Styl życia na talerzu

Kondycja kategorii ryb i przetworów rybnych w Polsce pozostaje dobra. Wzrost wartości rynku, rosnący wolumen zakupów oraz wysoka liczba nabywców pokazują odporność tej kategorii na presję inflacyjną.



Nadal najchętniej wybierane są ryby przetworzone i konserwy, jednak rosnące znaczenie segmentów ryb świeżych i wędzonych może wskazywać, że konsumenci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na wygodę, ale również na jakość, skład produktów i ich miejsce w codziennej diecie. To kierunek spójny z szerszymi trendami związanymi ze zdrowym stylem życia i bardziej świadomymi wyborami zakupowymi – podsumowuje Grzegorz Mech.

W 2025 roku wartość polskiego rynku FMCG wyniosła 286,8 mld PLN, co oznacza wzrost o 5,3% rok do roku. W koszyku artykułów spożywczych koszyk „mięso i ryby” odpowiadał za ponad 15,5% wartości zakupów, z czego ryby stanowiły nieco ponad 2,1%. Wartość zakupów segmentu ryb wzrosła o 8,4% względem roku 2024.W całym 2025 roku gospodarstwa domowe w Polsce wydały na zakupy ryb świeżych, wędzonych, mrożonych, przetworzonych oraz konserw rybnych bez mała 5,74 mld PLN i kupiły łącznie ponad 169 tys. ton tych produktów. Ryby i przetwory z ryb znalazły się w koszyku zakupowym prawie 98% gospodarstw domowych. Średnio gospodarstwo kupujące tę kategorię wydało na nią blisko 420 PLN, nabywając 12,36 kg produktów rybnych.Inaczej niż liczba nabywców wygląda struktura zakupów poszczególnych segmentów produktowych w ujęciu wartościowym i wolumenowym. Ryby świeże odpowiadają za około 15,6% wolumenu zakupów, ale już za 20,5% wartości rynku. Z kolei ryby wędzone stanowią 13,2% wolumenu, generując jednocześnie prawie 21,5% wartości całej kategorii.Wynika to z wyższych cen w tych segmentach. Średnia cena dla całej kategorii wzrosła do prawie 34 PLN za kilogram wobec nieco ponad32 PLN rok wcześniej, czyli o około 5,5%. Najdroższe pozostają ryby wędzone, których średnia cena wynosi ponad 55 PLN/kg. Na drugim miejscu znajdują się ryby świeże ze średnią ceną bez mała 45 PLN/kg.Wzrost cen nie przełożył się jednak na spadek zainteresowania kategorią. Wolumen rynku wzrósł do 169 tys. ton wobec 166 tys. ton rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 1,8%. W połączeniu z niemal niezmienioną penetracją zakupów (liczba nabywców) pokazuje to stabilny popyt i utrzymujące się zainteresowanie konsumentów.Najpopularniejszym kanałem dystrybucji pozostają sklepy dyskontowe, które odpowiadają za 50% wolumenu zakupów całej kategorii. Na drugim miejscu znajdują się supermarkety z udziałem 17%, a kolejne pozycje zajmują hipermarkety i sklepy małego formatu (po 11%). Sklepy specjalistyczne (rybne) odpowiadają za 7% wolumenu rynku.Łącznie sklepy wielkopowierzchniowe – dyskonty, hipermarkety i supermarkety – stanowią blisko 78% rynku w ujęciu wolumenowym. Pokazuje to silną koncentrację w handlu, przy jednoczesnym utrzymaniu istotnej roli kanałów specjalistycznych. Inaczej wygląda struktura zakupów karpia – w tym przypadku udział dyskontów wynosi 37%, hipermarketów 21%, a sklepów specjalistycznych 12%.Dane YouGov pokazują również wyraźne różnice w preferencjach zakupowych poszczególnych grup konsumentów. W zakupach karpia najistotniejszy jest segment nabywców określanych jako „Kuchnia polska” (27%), co wydaje się potwierdzać tradycyjny charakter tego gatunku ryb.Segment” Nowoczesna rodzina” jest największy w zakupach łososia (24%), a zaraz po nim jest segment określany jako „Fit i Zdrowie” (23%), czyli gospodarstwa wybierające produkty jakościowe, wysokobiałkowe i wpisujące się w aktywny styl życia.Pstrąg ma najbardziej zróżnicowaną strukturę nabywców – wybierają go zarówno „Przeciętni konsumenci” (22%), jak i segmenty bardziej zorientowane na zdrowy styl życia, takie jak „Fit i Zdrowie” oraz „Nowoczesna rodzina”.