10 najlepiej i najgorzej ocenionych zawodów 2026

Tegoroczny Ranking Zawodów 2026 przygotowany przez SW Research pokazuje, że hierarchia społecznego prestiżu pozostaje zaskakująco stabilna, ale pojawiają się subtelne przesunięcia. Ratownicy medyczni wyprzedzili strażaków i zajęli pierwsze miejsce z poważaniem 79,6% społeczeństwa. Na drugim miejscu uplasowali się strażacy (78,8%), a na trzecim – piloci samolotów pasażerskich (76,9%). Na drugim biegunie rankingu niezmiennie znajdują się influencerzy (14,7%) i youtuberzy (16,2%). Eksperci podkreślają, że zawody związane z bezpieczeństwem i zdrowiem cieszą się największym zaufaniem, podczas gdy działalność polityczna i internetowa pozostaje na marginesie.

Czym jest Ranking Zawodów?

Zmiany na podium, ale bezpieczeństwo nadal najważniejsze

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 10 najlepiej ocenianych zawodów w 2026 roku Tabela prezentuje 10 zawodów, które cieszą się największym społecznym poważaniem w 2026 roku. Na pierwszym miejscu znaleźli się ratownicy medyczni (79,6% odpowiedzi), wyprzedzając strażaków (78,8%). Trzecie miejsce zajął pilot samolotu pasażerskiego (76,9%). W pierwszej dziesiątce znaleźli się również lekarze (73%), pielęgniarki (69,3%), farmaceuci/aptekarze (63,4%), profesorowie uniwersyteccy (61,2%), strażnicy graniczni (60,4%), górnicy (58,4%) oraz oficerowie zawodowi w randze kapitana (58,3%). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Polityka i działalność internetowa cenione najmniej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 10 najgorzej ocenianych zawodów w 2026 roku Tabela przedstawia 10 zawodów, które cieszą się najmniejszym społecznym poważaniem w 2026 roku. Na pierwszym miejscu znaleźli się influencerzy (14,7% odpowiedzi), a tuż za nimi youtuberzy (16,2%). Trzecie miejsce zajął telemarketer/specjalista ds. sprzedaży zdalnej (18,1%). W pierwszej dziesiątce znaleźli się również posłowie na Sejm RP (21,1%), europosłowie (22,3%), rekruterzy (22,7%), radcy gminni (23,4%), pracownicy infolinii (23,9%), senatorowie RP (24,2%) oraz trenerzy biznesu/coachowie (24,6%). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Debiutanci raczej społecznie niedocenieni

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ranking zawodów 2026 W Rankingu Zawodów 2026 po raz pierwszy od pięciu lat ratownicy medyczni zajęli pierwsze miejsce, wyprzedzając strażaków. Trzecie miejsce zachowali piloci samolotów pasażerskich, a w pierwszej dziesiątce zadebiutował oficer zawodowy w randze kapitana. Z kolei na dole rankingu niezmiennie znajdują się influencerzy i youtuberzy, a wśród nowych zawodów najniżej oceniono telemarketerów. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Awanse i spadki. Polacy docenili dbających o bezpieczeństwo i praworządność, najmniej pracujących w usługach i obsłudze klienta.

Ranking Zawodów pozostaje w dużej mierze stabilny na przestrzeni lat, co pokazuje, że społeczne hierarchie prestiżu zawodów zmieniają się powoli i są zakorzenione w trwałych wartościach. Na jego szczycie konsekwentnie utrzymują się profesje związane z ochroną życia i zdrowia, a w ostatnim czasie również bezpieczeństwa, co potwierdza, że w warunkach niepewności to właśnie te funkcje są społecznie najbardziej cenione. Jednocześnie niskie pozycje polityków i twórców internetowych odzwierciedlają utrzymujący się deficyt zaufania wobec sfery publicznej i komunikacyjnej, postrzeganej jako mniej odpowiedzialna lub mniej „namacalna” - komentuje wyniki tegorocznej edycji badania Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research.

Ranking poważania zawodów realizowany od 6 lat przez SW Research to coroczna diagnoza nastrojów społecznych, która pokazuje, że choć pojawiają się pojedyncze przesunięcia, ogólna hierarchia prestiżu pozostaje stosunkowo trwała. W tegorocznej edycji uwzględniono 56 profesji, w tym 5 debiutujących, co pozwala uchwycić także zmiany wynikające z nowych realiów rynku pracy.Pozycje poszczególnych grup zawodowych odzwierciedlają społeczne postrzeganie ich roli i użyteczności, a niewielkie roczne wahania często wynikają z bieżących doświadczeń i wydarzeń ostatnich miesięcy. Tegoroczne wyniki pokazują więc nie tylko punktowe przetasowania, ale przede wszystkim utrzymującą się strukturę społecznych ocen.Zestawienie powstaje na podstawie odpowiedzi respondentów na pytanie „Jakim poważaniem darzysz osoby o poniższym zawodzie / funkcji?”, udzielanej na pięciostopniowej skali: od oceny „bardzo małym” do „bardzo dużym”. Poziom poważania dla danej profesji powstaje przez zsumowanie odsetków wskazań dla „raczej dużym” i „bardzo dużym”. W ostatnim etapie zawody są szeregowane w ranking, zaczynając od tych o najwyższym stopniu społecznego poważania.Po pięcioletniej dominacjiustąpili z pozycji lidera na rzecz, choć różnica w społecznym poważaniu pozostaje niewielka. Nowi zwycięzcy cieszą się szacunkiem 79,6% społeczeństwa, podczas gdy ich poprzednicy 78,8%. Trzecie miejsce na podium zachowaliz wynikiem 76,9%.Podobnie jak w ubiegłym roku, pierwsza trójka zawodów wyróżnia się na tle pozostałych z czołowej dziesiątki zestawienia – różnica między 3. a 4. miejscem, które przypadło(73%) wynosi aż 4 punkty procentowe. W tym roku widzimy również wyraźny spadek uznania dla(69,3%), choć ten zawód nadal pozostaje w pierwszej piątce najbardziej poważanych zawodów.Do pierwszej dziesiątki awansował za to(58,3%), notując drugi z rzędu wzrost, a w tym roku aż o 4 pozycje.Na dole rankingu bez zmian — nadal dominują zawody związane z jednej strony z działalnością publiczną, z drugiej — internetową. Na ostatnim miejscu niezmiennie znajdują się, ze społecznym szacunkiem na poziomie 14,7%. Oczko wyżej uplasowali sięz wynikiem 16,2%.W końcówce rankingu znalazł się również tegoroczny debiutant — zawód(18,1% wyraziło szacunek do tego zawodu), który oddzielił w tabeli grupę twórców internetowych od działaczy politycznych.Idąc od końca tabeli grupę tę otwierają na 53. miejscusię z wynikiem 21,1% ,azostali zaklasyfikowani pozycję wyżej (22,3%).W najnowszym rankingu zawodów pojawiło się, którzy znaleźli się w różnych strefach społecznego poziomu poważania. Najniżej z nich został oceniony wspomniany wcześniej(54. miejsce). Z kolei najwyższe uznanie w tej grupie uzyskałi z wynikiem 52,9% znalazł się na 18. miejscu (tuż za, za to istotnie przed). Nieco za połową stawki (31. miejsce) uplasował sięz wynikiem 41,5%. Istotnie niżej, bo na 39. pozycji. znalazł się(30,7%).Warto podkreślić, że w tegorocznej edycji respondenci osobno oceniali przedstawicieli wyżej wymienionej specjalizacji oraz rekruterów – w poprzednich latach była to jedna kategoria „rekruter / HR-owiec”. W tym kontekście specjalista HR odnotował istotny wizerunkowy awans – jego zeszłoroczny odpowiednik notowany był aż 7 pozycji niżej. Z kolei w tej edycjizajął dużo niższą, bo 51. pozycję z wynikiem 22,7%. Spośród zupełnie nowych zawodów najsłabszy debiut w rankingu odnotował(44. miejsce, 26,1%).Oprócz wspomnianego wcześniejoraz wizerunkowego awansu, niekwestionowanym wygranym tegorocznego rankingu jest, który zanotował awans aż o 7 pozycji, aktualnie zajmując 20. miejsce z po raz pierwszy przekroczonym progiem poważania połowy społeczeństwa (50,3%).W tym roku ranking okazał się również łaskawy dla(poprawa o 5 pozycji, aktualnie 19. miejsce z wynikiem 51%). Korzystnie wypadli równieżzajmując 15. lokatę (wzrost o 4 oczka) z wynikiem 54,9%.W szóstej edycji rankingu nie zabrakło też kilku spadków. W tym roku najwięcej stracili(spadek o 5 pozycji, aktualnie 24. miejsce z wynikiem 48,3%) oraz(również 5 oczek niżej, 29. miejsce z poważaniem 44,6% społeczeństwa). Istotny regres dotyczy też zawodu(spadek o 4 miejsca, aktualnie 25. miejsce z wynikiem 48,3%).Mniej dotkliwe, aczkolwiek wyraźne spadki (o 3 pozycje) można zauważyć w przypadku:(42. miejsce; 30,3%) i(21. miejsce; 50,2%).