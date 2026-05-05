AI w pracy i na kanapie: jak sztuczna inteligencja zmienia życie codzienne Polaków?

AI coraz częściej towarzyszy Polakom nie tylko w pracy, ale i w codziennych sprawach - począwszy od nauki a skończywszy na planowaniu dnia. W ciągu roku liczba osób korzystających z niej regularnie po godzinach niemal się podwoiła. Jednocześnie zmienia się sposób, w jaki ją postrzegamy: mniej boimy się samej technologii, a bardziej jej wpływu na nasze życie, relacje i niezależność myślenia. To znak, że zaczynamy traktować AI jak coś więcej niż chwilowy trend.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak szybko rośnie popularność AI w życiu prywatnym Polaków?

Do czego najczęściej wykorzystujemy sztuczną inteligencję poza pracą?

Jakie obawy związane z AI dominują dziś w społeczeństwie?

Jak zmienia się podejście Polaków do regulacji sztucznej inteligencji?

Sztuczna inteligencja po godzinach przestaje być wyjątkiem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sztuczna inteligencja w życiu codziennym Polaków? Regularne korzystanie z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji poza pracą wzrosło w ciągu roku o 16 punktów procentowych

To ważna zmiana także z perspektywy samego tempa adaptacji. Jeszcze rok temu w komunikacji o AI dominował obraz technologii testowanej głównie przez bardziej zaawansowanych użytkowników. Dziś widać, że sztuczna inteligencja zaczyna funkcjonować w znacznie bardziej powszednich kontekstach, jak chociażby przy zdobywaniu wiedzy, rozwiązywaniu codziennych problemów czy organizacji życia prywatnego.



To przesunięcie z poziomu ciekawostki do poziomu praktycznego wsparcia jest jedną z najważniejszych zmian tegorocznej edycji badania – komentuje Maciej Cieślukowski, Senior UX Researcher w Future Mind, a Solita company.

Przede wszystkim wiedza, coraz częściej także wsparcie w codzienności

Obawy nie znikają, ale zmieniają swój kierunek

W tegorocznych wynikach bardzo wyraźnie widać, że lęk wobec AI nie znika, ale zmienia adres. Coraz rzadziej boimy się wyłącznie wielkich, abstrakcyjnych scenariuszy, a coraz częściej zastanawiamy się nad tym, jak technologia wpłynie na nasze relacje, prywatność i zdolność samodzielnego myślenia.



To oznacza, że rozmowa o AI dojrzewa – i że dziś równie ważne jak rozwój narzędzi stają się edukacja użytkowników oraz odpowiedzialne projektowanie doświadczeń z tą technologią – mówi Weronika Denisiewicz, Senior UX Researcher w Future Mind, a Solita company.

Mniej prostych odpowiedzi w sprawie regulacji

Tegoroczne wyniki pokazują, że AI na dobre zadomowiła się w prywatnym życiu Polaków. Regularne korzystanie z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji poza pracą wzrosło w ciągu roku o 16 punktów procentowych. Jednocześnie odsetek osób, które nigdy nie korzystały z AI w życiu prywatnym spadł z 30 proc. do 14 proc. To oznacza, że kontakt z tą technologią miała już zdecydowana większość badanych, a AI coraz częściej przestaje być eksperymentem i staje się po prostu kolejnym narzędziem codzienności.Podobnie jak przed rokiem, Polacy zapytani o to, w jaki sposób sztuczna inteligencja pozytywnie wpłynie na ich życie osobiste w przyszłości, widzą w AI przede wszystkim narzędzie praktyczne. Najczęściej wskazywaną korzyścią pozostaje możliwość rozwijania umiejętności i wiedzy – na taki wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na życie osobiste wskazuje 43 proc. badanych, czyli niemal tyle samo co rok wcześniej, gdy było to 44 proc.Na drugim miejscu znajduje się rola osobistego asystenta w codziennych sprawach, którą podobnie jak przed rokiem dostrzega 30 proc. respondentów. Widać więc wyraźnie, że podstawowy obraz AI w prywatnym życiu Polaków pozostaje użytkowy i zadaniowy.Inne aspekty wymieniane przez ankietowanych w kontekście pozytywnego wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na ich przyszłość to – wykorzystanie czatbotów jako współpracowników – 14 proc. wskazań, postrzeganie AI jako przyjaciela dotrzymującego towarzystwa (11 proc.) czy też perspektywa posiadania cyfrowego awatara, który będzie dzielił się swoją wiedzą co wskazał co dziesiąty Polak.Z drugiej strony niemal co czwarty respondent (24 proc.), nadal nie dostrzega, w jaki sposób AI miałaby w przyszłości pozytywnie wpłynąć na jego życie osobiste. To ważny sygnał dla rynku. Mimo szybkiej popularyzacji technologii, adopcja nie oznacza jeszcze powszechnego entuzjazmu. Dla części Polaków sztuczna inteligencja pozostaje po prostu użyteczna, dla części – obojętna, a wśród niektórych wciąż budzi dystans.Choć oswajanie się z AI postępuje, nie oznacza to bezwarunkowego zaufania do tej technologii. Wśród najczęściej wskazywanych negatywnych konsekwencji jej rozwoju nadal znajdują się dezinformacja i manipulacja, na które wskazuje 41 proc. respondentów, a także naruszenie prywatności lub wykorzystanie tożsamości – 38 proc. badanych.W obu przypadkach widać jednak, że społeczne lęki przestają koncentrować się wyłącznie wokół ogólnych, abstrakcyjnych zagrożeń. Coraz wyraźniej na pierwszy plan wychodzi pytanie o to, co AI zrobi z naszym codziennym funkcjonowaniem.Najciekawsze zmiany rok do roku dotyczą właśnie tych bardziej osobistych obaw. Lęk przed dehumanizacją relacji międzyludzkich wzrósł z 35 proc. do 37 proc., a obawa o obniżenie zdolności krytycznego myślenia z 25 proc. do 31 proc. Jednocześnie spadł odsetek osób obawiających się utraty pracy z powodu automatyzacji – z 29 proc. do 25 proc.Oznacza to, że wraz z dojrzewaniem debaty o AI maleje strach przed spektakularnym „zastąpieniem człowieka”, a rośnie niepokój o bardziej ciche i rozłożone w czasie konsekwencje takie jak spłycenie relacji, uzależnienie od gotowych odpowiedzi i erozję samodzielności poznawczej.Zmienia się również stosunek Polaków do regulowania sztucznej inteligencji przez instytucje publiczne. Jeszcze rok temu niemal połowa badanych (48 proc.), uważała, że AI powinna być mocniej regulowana. Obecnie ten odsetek spadł do 39 proc. Jednocześnie 29 proc. respondentów uznaje, że obecny poziom regulacji jest wystarczający, 14 proc. uważa, że regulacji powinno być mniej.Ten wynik nie musi oznaczać, że Polacy przestali dostrzegać potrzebę nadzoru nad rozwojem AI. Bardziej prawdopodobne jest to, że temat stał się po prostu bardziej złożony. W ubiegłorocznej edycji postulat „więcej regulacji” mógł być intuicyjną odpowiedzią na niepewność. Dziś, po wejściu w życie unijnego AI Act, część badanych ma większą świadomość, że regulacje już istnieją, a pytanie nie brzmi wyłącznie „czy regulować?”, lecz raczej „jak regulować mądrze i skutecznie?”. To sygnał rosnącej dojrzałości społecznej debaty wokół sztucznej inteligencji.W efekcie najnowsza edycja raportu Future Mind pokazuje podwójną zmianę. Z jednej strony AI coraz mocniej wchodzi do prywatnego życia Polaków i staje się codziennym narzędziem. Z drugiej – wraz z oswojeniem technologii nie znika ostrożność, lecz staje się bardziej konkretna i świadoma. To już nie jest opowieść wyłącznie o fascynacji nowością. To opowieść o społeczeństwie, które uczy się żyć z AI na własnych warunkach.