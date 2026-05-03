eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościPublikacjeCzy kolana muszą boleć z wiekiem? Co najczęściej powoduje ból kolan i kiedy iść do ortopedy?

Czy kolana muszą boleć z wiekiem? Co najczęściej powoduje ból kolan i kiedy iść do ortopedy?

2026-05-03 00:03

Czy kolana muszą boleć z wiekiem? Co najczęściej powoduje ból kolan i kiedy iść do ortopedy?

Czy kolana muszą boleć z wiekiem? Co najczęściej powoduje ból kolan i kiedy iść do ortopedy? © wygenerowane przez AI

Ból kolana nie zawsze jest naturalną konsekwencją starzenia się. Choć ryzyko choroby zwyrodnieniowej rośnie z wiekiem, dolegliwości bólowe mogą wynikać z przeciążenia, urazu, nadwagi czy braku ruchu. Okazuje się, że chrząstka stawowa odżywia się dzięki ruchowi, a długotrwałe siedzenie może prowadzić do jej niedożywienia. Dr n. med. Kamil Graboń, ortopeda w Szpitalu LUX MED w Toruniu wyjaśnia, jakie objawy powinny nas zaniepokoić, kiedy warto skonsultować się ze specjalistą i jakie są metody leczenia - od zachowawczych po operacyjne.

Przeczytaj także: Spacery to cała aktywność fizyczna Polaków?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego ból kolana nie zawsze jest związany z wiekiem i jakie są jego najczęstsze przyczyny.
  • Jakie objawy (np. obrzęk, ból nocny, zablokowanie stawu) powinny skłonić do wizyty u ortopedy.
  • Dlaczego nadwaga, brak ruchu i przeciążenie mogą prowadzić do dolegliwości bólowych kolan.
  • Jakie są metody leczenia bólu kolana, od zachowawczych po operacyjne.
  • Czy uszkodzona łąkotka lub więzadło zawsze wymagają operacji.
  • Jak dbać o kolana, aby unikać przeciążeń i urazów, zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim.

Pacjenci zgłaszają się do ortopedy nie tylko po urazach, ale coraz częściej również z przewlekłymi dolegliwościami, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, aktywność fizyczną czy nawet zwykłe chodzenie po schodach. Jak podkreśla dr n. med. Kamil Graboń, ortopeda w Szpitalu LUX MED w Toruniu, źródła bólu kolana bywają bardzo różne, a wiek jest tylko jednym z wielu czynników.

- Najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych kolana są choroby zwyrodnieniowe i przeciążeniowe stawu kolanowego. Ostre urazy stanowią raptem 30 proc. przypadków, z jakimi pacjenci zgłaszają się do ortopedy – tłumaczy ekspert Grupy LUX MED.

Nie każdy ból kolana wynika z wieku


Wokół bólu kolan narosło wiele mitów. Jednym z najczęstszych jest przekonanie, że z wiekiem stawy po prostu muszą boleć. Tymczasem stan kolana nie zawsze idzie w parze z metryką. - Wielu sześćdziesięciolatków, którzy regularnie uprawiają sport, ma chrząstkę stawową w bardzo dobrym stanie. Bóle kolana można podzielić na te wynikające z uszkodzenia struktur stawu, takich jak chrząstka stawowa czy łąkotka, oraz na bóle przeciążeniowe. W tym drugim przypadku obciążenia przekraczają możliwości regeneracyjne stawu – podkreśla dr Kamil Graboń.

Nie bez znaczenia są również nadmierne kilogramy - nadwaga i otyłość wyraźnie obciążają stawy kończyn dolnych. Ból pourazowy jest natomiast skutkiem nagłego incydentu i często towarzyszą mu silne dolegliwości, obrzęk, a niekiedy także deformacja stawu.

Wiosną i latem kolana dostają w kość


W cieplejszych miesiącach ból często się nasila. Więcej się ruszamy, wracamy do aktywności po zimie, zaczynamy prace ogrodowe, chcemy szybko poprawić formę albo zredukować masę ciała. I właśnie wtedy kolana często zaczynają dawać o sobie znać.

- Sporty biegowe są o tej porze roku dość kontuzjogenne. Po zimie wiele osób chce szybko zredukować masę ciała i wybiera bieganie jako prostą, dostępną i pozornie bezkosztową formę aktywności – wyjaśnia ortopeda i dodaje: - Nie chodzi o sam wybór aktywności. Znaczenie ma sposób, w jaki zaczynamy trening. Bardzo często robimy to zbyt spontanicznie - wychodzimy z domu, ruszamy na ulicę czy chodnik i od razu zaczynamy biec. Tymczasem łatwo zapomnieć o odpowiedniej rozgrzewce oraz przygotowaniu stawów, mięśni i powięzi do wysiłku. Znaczenie ma także właściwe obuwie sportowe, które pomaga amortyzować obciążenia działające na stawy. Nawet najprostsza aktywność biegowa wymaga odpowiedniego przygotowania motorycznego, czyli prostych ćwiczeń aktywujących najważniejsze grupy mięśniowe kończyn dolnych – podsumowuje ekspert.

Aktywność fizyczna jest ważna, ale powinna być dostosowana do możliwości pacjenta, stopniowana i wspierana ćwiczeniami poprawiającymi siłę oraz kontrolę mięśniową.

Problemem bywa także… brak ruchu


Choć wiele mówi się o przeciążeniach treningowych, kolanom nie służy również drugi biegun, czyli wielogodzinne siedzenie. – Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że praca siedząca prowadzi do osłabienia stabilizatorów kolana i całej kończyny dolnej. Brak odpowiedniego wsparcia mięśniowego może powodować przewlekłe dolegliwości bólowe. Warto pamiętać, że chrząstka stawowa odżywia się dzięki ruchowi. Długotrwałe siedzenie może prowadzić do jej niedożywienia, a w konsekwencji do nieprawidłowego funkcjonowania stawu kolanowego – podkreśla dr Kamil Graboń.

Kiedy nie czekać z wizytą u ortopedy?


Nie każdy ból kolana wymaga pilnej interwencji, ale są objawy, których nie warto lekceważyć. - Do ortopedy warto zgłosić się w każdym przypadku obrzęku stawu kolanowego, bólu utrzymującego się dłużej niż kilka dni, bólu nocnego, a także wtedy, gdy po urazie dochodzi do zablokowania stawu – tłumaczy ekspert.

Szybszej konsultacji wymagają także sytuacje, w których kolano jest bardzo bolesne, mocno obrzęknięte, niestabilne albo nie pozwala obciążyć nogi.

Czy uszkodzona łąkotka albo więzadło zawsze oznaczają operację?


Pacjenci często zakładają, że uraz więzadła czy łąkotki automatycznie kończy się zabiegiem. Tymczasem nie zawsze tak jest.

- Część uszkodzeń więzadeł oraz niewielkie uszkodzenia łąkotki można skutecznie leczyć zachowawczo. Takie leczenie polega przede wszystkim na odciążeniu stawu, czasem także na jego unieruchomieniu w ortezie oraz stymulacji gojenia z wykorzystaniem preparatów z komórek własnych, takich jak osocze. O sposobie leczenia decyduje badanie ortopedyczne, uzupełnione o rezonans magnetyczny stawu kolanowego – tłumaczy ortopeda.

W wielu przypadkach odpowiednio dobrane leczenie zachowawcze pozwala opanować objawy i wrócić do sprawności bez operacji.
Przeczytaj także: Sport to nie tylko odchudzanie. Sprawdź 5 nietypowych korzyści płynących z aktywności Sport to nie tylko odchudzanie. Sprawdź 5 nietypowych korzyści płynących z aktywności

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: sport, aktywność fizyczna, kontuzja, uprawianie sportu, bieganie, kolano, uszkodzenie kolana, zdrowie, zdrowy styl życia, sprawność fizyczna, zdrowie Polaków

Przeczytaj także

Odłóż Excela, idź na spacer. Jak aktywność fizyczna wpływa na wydajność w pracy?

Odłóż Excela, idź na spacer. Jak aktywność fizyczna wpływa na wydajność w pracy?

Aktywność fizyczna Polaków spada od trzech lat

Aktywność fizyczna Polaków spada od trzech lat

Uprawianie sportu w czasie pandemii straciło na popularności

Uprawianie sportu w czasie pandemii straciło na popularności

Zaczynasz bieganie? Zobacz, ile zostawisz w sklepie

Zaczynasz bieganie? Zobacz, ile zostawisz w sklepie

Jaki sport uprawiają Polacy?

Jaki sport uprawiają Polacy?

Rowerzyści wyprzedzają biegaczy, czyli aktywność fizyczna Polaków

Rowerzyści wyprzedzają biegaczy, czyli aktywność fizyczna Polaków

Sport i aktywność fizyczna nie dla Europejczyka

Sport i aktywność fizyczna nie dla Europejczyka

Po postanowieniach noworocznych zostały już tylko niechciane reklamy

Po postanowieniach noworocznych zostały już tylko niechciane reklamy

Postanowienia noworoczne robi 76% Polaków

Postanowienia noworoczne robi 76% Polaków

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Artykuły promowane

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?

Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?

Koniec z fakturami z datą wsteczną. Co się stanie, jeśli wystawisz fakturę za kwiecień w maju?

Koniec z fakturami z datą wsteczną. Co się stanie, jeśli wystawisz fakturę za kwiecień w maju?

Ile do koperty na wesele, komunię i chrzciny?

Ile do koperty na wesele, komunię i chrzciny?

Ile kosztuje balkon? Ukryty koszt, który podnosi cenę mieszkania

Ile kosztuje balkon? Ukryty koszt, który podnosi cenę mieszkania

FinTech Trends Poland wraca do Poznania. Miejsce, gdzie FinTech spotyka biznes

FinTech Trends Poland wraca do Poznania. Miejsce, gdzie FinTech spotyka biznes

Niewykorzystany urlop: Czy można zrezygnować z urlopu na rzecz ekwiwalentu?

Niewykorzystany urlop: Czy można zrezygnować z urlopu na rzecz ekwiwalentu?

FOMC zdecyduje, ale rynek czeka na sygnały

FOMC zdecyduje, ale rynek czeka na sygnały

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: