Czy kolana muszą boleć z wiekiem? Co najczęściej powoduje ból kolan i kiedy iść do ortopedy?

Ból kolana nie zawsze jest naturalną konsekwencją starzenia się. Choć ryzyko choroby zwyrodnieniowej rośnie z wiekiem, dolegliwości bólowe mogą wynikać z przeciążenia, urazu, nadwagi czy braku ruchu. Okazuje się, że chrząstka stawowa odżywia się dzięki ruchowi, a długotrwałe siedzenie może prowadzić do jej niedożywienia. Dr n. med. Kamil Graboń, ortopeda w Szpitalu LUX MED w Toruniu wyjaśnia, jakie objawy powinny nas zaniepokoić, kiedy warto skonsultować się ze specjalistą i jakie są metody leczenia - od zachowawczych po operacyjne.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego ból kolana nie zawsze jest związany z wiekiem i jakie są jego najczęstsze przyczyny.

Jakie objawy (np. obrzęk, ból nocny, zablokowanie stawu) powinny skłonić do wizyty u ortopedy.

Dlaczego nadwaga, brak ruchu i przeciążenie mogą prowadzić do dolegliwości bólowych kolan.

Jakie są metody leczenia bólu kolana, od zachowawczych po operacyjne.

Czy uszkodzona łąkotka lub więzadło zawsze wymagają operacji.

Jak dbać o kolana, aby unikać przeciążeń i urazów, zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim.

Nie każdy ból kolana wynika z wieku

Wiosną i latem kolana dostają w kość

Problemem bywa także… brak ruchu

Kiedy nie czekać z wizytą u ortopedy?

Czy uszkodzona łąkotka albo więzadło zawsze oznaczają operację?

Pacjenci zgłaszają się do ortopedy nie tylko po urazach, ale coraz częściej również z przewlekłymi dolegliwościami, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, aktywność fizyczną czy nawet zwykłe chodzenie po schodach. Jak podkreśla dr n. med. Kamil Graboń, ortopeda w Szpitalu LUX MED w Toruniu,- Najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych kolana są choroby zwyrodnieniowe i przeciążeniowe stawu kolanowego. Ostre urazy stanowią raptem 30 proc. przypadków, z jakimi pacjenci zgłaszają się do ortopedy – tłumaczy ekspert Grupy LUX MED.Wokół bólu kolan narosło wiele mitów. Jednym z najczęstszych jest przekonanie, że z wiekiem stawy po prostu muszą boleć. Tymczasem. - Wielu sześćdziesięciolatków, którzy regularnie uprawiają sport, ma chrząstkę stawową w bardzo dobrym stanie. Bóle kolana można podzielić na te wynikające z, takich jak chrząstka stawowa czy łąkotka, oraz na. W tym drugim przypadku obciążenia przekraczają możliwości regeneracyjne stawu – podkreśla dr Kamil Graboń.Nie bez znaczenia są również nadmierne kilogramy -kończyn dolnych. Ból pourazowy jest natomiast skutkiem nagłego incydentu i często towarzyszą mu silne dolegliwości, obrzęk, a niekiedy także deformacja stawu.W cieplejszych miesiącach ból często się nasila. Więcej się ruszamy, wracamy do aktywności po zimie, zaczynamy prace ogrodowe, chcemy szybko poprawić formę albo zredukować masę ciała. I właśnie wtedy kolana często zaczynają dawać o sobie znać.- Sporty biegowe są o tej porze roku dość kontuzjogenne. Po zimie wiele osób chce szybko zredukować masę ciała i wybiera bieganie jako prostą, dostępną i pozornie bezkosztową formę aktywności – wyjaśnia ortopeda i dodaje: -Bardzo często robimy to zbyt spontanicznie - wychodzimy z domu, ruszamy na ulicę czy chodnik i od razu zaczynamy biec. Tymczasem łatwo zapomnieć o odpowiedniej rozgrzewce oraz przygotowaniu stawów, mięśni i powięzi do wysiłku. Znaczenie ma takżektóre pomaga amortyzować obciążenia działające na stawy. Nawet najprostsza aktywność biegowa wymaga odpowiedniego przygotowania motorycznego, czyli prostych ćwiczeń aktywujących najważniejsze grupy mięśniowe kończyn dolnych – podsumowuje ekspert.Aktywność fizyczna jest ważna, ale powinna być dostosowana do możliwości pacjenta, stopniowana i wspierana ćwiczeniami poprawiającymi siłę oraz kontrolę mięśniową.Choć wiele mówi się o przeciążeniach treningowych, kolanom nie służy również drugi biegun, czyli wielogodzinne siedzenie. – Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że. Brak odpowiedniego wsparcia mięśniowego może powodować przewlekłe dolegliwości bólowe. Warto pamiętać, że. Długotrwałe siedzenie może prowadzić do jej niedożywienia, a w konsekwencji do nieprawidłowego funkcjonowania stawu kolanowego – podkreśla dr Kamil Graboń.Nie każdy ból kolana wymaga pilnej interwencji, ale są objawy, których nie warto lekceważyć. - Do ortopedy warto zgłosić się w każdym przypadku obrzęku stawu kolanowego, bólu utrzymującego się dłużej niż kilka dni, bólu nocnego, a także wtedy, gdy po urazie dochodzi do zablokowania stawu – tłumaczy ekspert.Szybszej konsultacji wymagają także sytuacje, w których kolano jest bardzo bolesne, mocno obrzęknięte, niestabilne albo nie pozwala obciążyć nogi.Pacjenci często zakładają, że uraz więzadła czy łąkotki automatycznie kończy się zabiegiem. Tymczasem nie zawsze tak jest.- Część uszkodzeń więzadeł oraz niewielkie uszkodzenia łąkotki można skutecznie leczyć zachowawczo. Takie leczenie polega przede wszystkim na odciążeniu stawu, czasem także na jego unieruchomieniu w ortezie oraz stymulacji gojenia z wykorzystaniem preparatów z komórek własnych, takich jak osocze. O sposobie leczenia decyduje badanie ortopedyczne, uzupełnione o rezonans magnetyczny stawu kolanowego – tłumaczy ortopeda.W wielu przypadkach odpowiednio dobrane leczenie zachowawcze pozwala opanować objawy i wrócić do sprawności bez operacji.