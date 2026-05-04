Czy recykling wystarczy? Prawda o gospodarce cyrkularnej

Recykling to za mało, by rozwiązać problem odpadów - coraz więcej miast w Europie przekonuje się o tym w praktyce. Mimo rosnącej świadomości ekologicznej i popularności gospodarki obiegu zamkniętego, realne wdrożenia pokazują luki i wyzwania systemowe. Jak wskazują dane Eurostat, kluczem nie są pojedyncze rozwiązania, lecz spójne podejście łączące technologię, skalę i akceptację społeczną.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego sama segregacja i recykling nie wystarczą w modelu GOZ?

Jakie są największe wyzwania we wdrażaniu gospodarki obiegu zamkniętego w miastach?

Jaką rolę odgrywa odzysk energii z odpadów w systemie cyrkularnym?

Dlaczego akceptacja społeczna jest kluczowa dla sukcesu GOZ?

Jak wygląda praktyka?

Wywóz odpadów

GOZ: fakty kontra wyobrażenia

Jednym z mitów narosłych wokół GOZ jest przekonanie, że sam rozwój selektywnej zbiórki i recyklingu wystarczy do zamknięcia obiegu. Tymczasem nawet najlepiej funkcjonujące systemy odzysku pozostawiają frakcję odpadów, których nie da się ponownie wykorzystać w roli surowców wtórnych. Brak rozwiązań dla tej części strumienia prowadzi albo do składowania, albo do kosztownego transportu do odległych zakładów utylizacji, co podważa sens środowiskowy całego modelu.



Coraz więcej miast dostrzega więc, że domknięcie obiegu w ramach gospodarki cyrkularnej wymaga również nowoczesnych instalacji odzysku energii z odpadów, zintegrowanych z lokalnymi systemami ciepłowniczymi i energetycznymi – mówi Krzysztof Witkowski, prezes Dobrej Energii dla Olsztyna.

Technologia nie wystarczy. O sukcesie GOZ decyduje skala i akceptacja społeczna

Mitem pozostaje także przekonanie, że technologie same w sobie rozwiążą problem. Nawet najbardziej zaawansowane technologie stosowane w instalacjach nie zastąpią dialogu społecznego i transparentnej komunikacji.



Doświadczenia wielu samorządów pokazują, że akceptacja mieszkańców jest równie istotna jak spełnienie norm środowiskowych. GOZ w praktyce to nie tylko przepływ surowców i energii, lecz także zrozumienie procesu przez mieszkańców, a co za tym idzie, zaufanie do instytucji, które tym procesem zarządzają – podsumowuje Krzysztof Witkowski.