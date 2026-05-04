eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPolskaCzy recykling wystarczy? Prawda o gospodarce cyrkularnej

Czy recykling wystarczy? Prawda o gospodarce cyrkularnej

2026-05-04 00:20

Czy recykling wystarczy? Prawda o gospodarce cyrkularnej

Wywóz odpadów © fot. mat. prasowe

Recykling to za mało, by rozwiązać problem odpadów - coraz więcej miast w Europie przekonuje się o tym w praktyce. Mimo rosnącej świadomości ekologicznej i popularności gospodarki obiegu zamkniętego, realne wdrożenia pokazują luki i wyzwania systemowe. Jak wskazują dane Eurostat, kluczem nie są pojedyncze rozwiązania, lecz spójne podejście łączące technologię, skalę i akceptację społeczną.

Przeczytaj także: Jak nam idzie transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego sama segregacja i recykling nie wystarczą w modelu GOZ?
  • Jakie są największe wyzwania we wdrażaniu gospodarki obiegu zamkniętego w miastach?
  • Jaką rolę odgrywa odzysk energii z odpadów w systemie cyrkularnym?
  • Dlaczego akceptacja społeczna jest kluczowa dla sukcesu GOZ?

Zainteresowanie zieloną transformacją na Starym Kontynencie nieprzerwanie rośnie. Mimo tych deklaracji, Europa wciąż funkcjonuje w modelu liniowym. Według danych Eurostatu, każdy mieszkaniec kontynentu zużywa średnio około 14 ton surowców rocznie i generuje około 5 ton odpadów, podczas gdy wskaźnik cyrkularności wynosi jedynie 11,8 %. To pokazuje, że przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ) wymaga nie tylko świadomości, ale i skutecznych działań systemowych.

Jak wygląda praktyka?


W modelu GOZ kluczowe są trzy filary: redukcja powstawania odpadów, ponowne wykorzystanie surowców oraz tam, gdzie recykling nie jest już możliwy, odzysk energii i ponowne wykorzystanie materiałów powstałych w efekcie tego procesu . W praktyce miejskiej szybko oczywistym staje się, że żaden z tych elementów nie działa w oderwaniu od pozostałych. Miasta są systemami złożonymi, w których gospodarka odpadami, energetyka, planowanie przestrzenne i akceptacja społeczna muszą tworzyć spójną całość.
Wywóz odpadów
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wywóz odpadów

Sam rozwój selektywnej zbiórki i recyklingu wystarczy do zamknięcia obiegu


GOZ: fakty kontra wyobrażenia


Europejskie organizacje branży odzysku energii z odpadów (CEWEP i ESWET) szacują, że nawet w chwili osiągnięcia przez wszystkie państwa UE wyznaczonych celów recyklingowych, w 2035 r. Europa nadal będzie stać przed wyzwaniem zagospodarowania około 142 mln ton odpadów resztkowych. Obecna wydajność wszystkich instalacji termicznego przekształcania odpadów wykorzystywanych do zagospodarowania tej frakcji wynosi około 90 mln ton rocznie – powstaje więc luka wynosząca około 40 mln ton.
Jednym z mitów narosłych wokół GOZ jest przekonanie, że sam rozwój selektywnej zbiórki i recyklingu wystarczy do zamknięcia obiegu. Tymczasem nawet najlepiej funkcjonujące systemy odzysku pozostawiają frakcję odpadów, których nie da się ponownie wykorzystać w roli surowców wtórnych. Brak rozwiązań dla tej części strumienia prowadzi albo do składowania, albo do kosztownego transportu do odległych zakładów utylizacji, co podważa sens środowiskowy całego modelu.

Coraz więcej miast dostrzega więc, że domknięcie obiegu w ramach gospodarki cyrkularnej wymaga również nowoczesnych instalacji odzysku energii z odpadów, zintegrowanych z lokalnymi systemami ciepłowniczymi i energetycznymi – mówi Krzysztof Witkowski, prezes Dobrej Energii dla Olsztyna.

Technologia nie wystarczy. O sukcesie GOZ decyduje skala i akceptacja społeczna


Kolejnym wyzwaniem jest skala i stabilność. GOZ nie działa jako zbiór punktowych, lokalnych projektów, ale stanowi efekt długofalowego procesu. Infrastruktura potrzebna do jego efektywnego funkcjonowania wymaga wieloletniego planowania, znacznych nakładów finansowych i precyzyjnego wyboru modelu realizacji, który najlepiej odpowiada konkretnym warunkom.

Tam, gdzie udało się połączyć cele środowiskowe z bezpieczeństwem energetycznym i przewidywalnością kosztów dla mieszkańców, gospodarka obiegu zamkniętego przestaje być hasłem, a zaczyna być elementem codziennego funkcjonowania miasta.
Mitem pozostaje także przekonanie, że technologie same w sobie rozwiążą problem. Nawet najbardziej zaawansowane technologie stosowane w instalacjach nie zastąpią dialogu społecznego i transparentnej komunikacji.

Doświadczenia wielu samorządów pokazują, że akceptacja mieszkańców jest równie istotna jak spełnienie norm środowiskowych. GOZ w praktyce to nie tylko przepływ surowców i energii, lecz także zrozumienie procesu przez mieszkańców, a co za tym idzie, zaufanie do instytucji, które tym procesem zarządzają – podsumowuje Krzysztof Witkowski.

Coraz wyraźniej widać, że miasta, które skutecznie wdrażają model obiegu zamkniętego, traktują odpady jako element lokalnego ekosystemu energetycznego i środowiskowego. Nie chodzi o jedno idealne rozwiązanie, lecz o umiejętne łączenie prewencji, recyklingu i odzysku w spójny system. W tym sensie GOZ nie jest ani modnym sloganem, ani prostą receptą. Jest procesem, który działa wtedy, gdy decyzje technologiczne, finansowe i społeczne są podejmowane równolegle oraz z myślą o długim horyzoncie.

Przeczytaj także: Czy gospodarka obiegu zamkniętego ma jeszcze przyszłość? Czy gospodarka obiegu zamkniętego ma jeszcze przyszłość?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: gospodarka obiegu zamkniętego, gospodarka cyrkularna, cyrkularność, gospodarka o obiegu zamkniętym, circular economy, zrównoważony rozwój, recykling

Przeczytaj także

Projektowanie cyrkularne kluczowym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym

Projektowanie cyrkularne kluczowym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka obiegu zamkniętego: czy GOZ to szansa czy iluzja?

Gospodarka obiegu zamkniętego: czy GOZ to szansa czy iluzja?

System kaucyjny to dopiero początek, czyli (r)ewolucja w branży tworzyw sztucznych

System kaucyjny to dopiero początek, czyli (r)ewolucja w branży tworzyw sztucznych

Zrównoważony rozwój: moda cyrkularna szansą dla branży fashion?

Zrównoważony rozwój: moda cyrkularna szansą dla branży fashion?

Czy prawo do naprawy pobudzi europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym?

Czy prawo do naprawy pobudzi europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym?

Rynek tworzyw sztucznych, czyli recykling i inne wyzwania

Rynek tworzyw sztucznych, czyli recykling i inne wyzwania

Trudne odpady, czyli ile dzieli nas od gospodarki o obiegu zamkniętym?

Trudne odpady, czyli ile dzieli nas od gospodarki o obiegu zamkniętym?

Prawo do naprawy i ESPR. Jak nowe unijne regulacje wpływają na rynek elektroniki i AGD?

Prawo do naprawy i ESPR. Jak nowe unijne regulacje wpływają na rynek elektroniki i AGD?

Cyfrowe Paszporty Produktów w branży odzieżowej: koniec ery fast fashion?

Cyfrowe Paszporty Produktów w branży odzieżowej: koniec ery fast fashion?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Jak oszczędzać na emeryturę pracując jako freelancer?

Jak oszczędzać na emeryturę pracując jako freelancer?

Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?

Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?

Koniec z fakturami z datą wsteczną. Co się stanie, jeśli wystawisz fakturę za kwiecień w maju?

Koniec z fakturami z datą wsteczną. Co się stanie, jeśli wystawisz fakturę za kwiecień w maju?

Ile do koperty na wesele, komunię i chrzciny?

Ile do koperty na wesele, komunię i chrzciny?

Ile kosztuje balkon? Ukryty koszt, który podnosi cenę mieszkania

Ile kosztuje balkon? Ukryty koszt, który podnosi cenę mieszkania

FinTech Trends Poland wraca do Poznania. Miejsce, gdzie FinTech spotyka biznes

FinTech Trends Poland wraca do Poznania. Miejsce, gdzie FinTech spotyka biznes

Niewykorzystany urlop: Czy można zrezygnować z urlopu na rzecz ekwiwalentu?

Niewykorzystany urlop: Czy można zrezygnować z urlopu na rzecz ekwiwalentu?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: