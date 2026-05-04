Boom na koreańską pielęgnację. Jak reagują polskie marki kosmetyczne?

Koreańska pielęgnacja szturmem zdobywa polski rynek, ale rodzime marki nie oddają pola. Mimo boomu na K-beauty, polscy producenci kosmetyków nie tylko utrzymują przewagę, lecz także dynamicznie zwiększają sprzedaż. Jak pokazują dane OC&C Strategy Consultants, kluczem do sukcesu jest szybkie wdrażanie trendów i dopasowanie produktów do oczekiwań klientów, którzy coraz więcej inwestują w pielęgnację skóry.

Przeczytaj także: Rynek kosmetyków w Polsce warty już ponad 18 mld PLN

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak polskie marki radzą sobie z rosnącą popularnością K-beauty?

Jakie udziały w rynku mają krajowi producenci i zagraniczne koncerny?

Dlaczego kosmetyki koreańskie zyskały tak dużą popularność?

Jakie trendy i innowacje napędzają rynek pielęgnacji twarzy w Polsce?

Kliknij, aby powiekszyć fot. iStock Polskie kosmetyki vs K-beauty Boom na koreańską pielęgnację nie zachwiał mocną pozycją polskich kosmetyków

Koreańskość w branży beauty nie odnosi się już tylko do kraju pochodzenia, ale oznacza rutynę pielęgnacyjną utożsamianą z jakością i skutecznością. Koreańska filozofia pielęgnacji twarzy w ostatnich latach bardzo mocno zakorzeniła się w Polsce i zmieniła zachowania naszych konsumentów, a także wymusiła na producentach zmianę podejścia do tworzenia kosmetyków – mówi Agnieszka Przybył, Manager w OC&C Strategy Consultants w Warszawie.

Nasze firmy świetnie czytają zmiany na rynku i doskonale rozumieją polskiego konsumenta. Dostrzegają nowe trendy, a co najważniejsze, na ich podstawie szybko tworzą produkty zrozumiałe i atrakcyjne dla Polaków. Dzięki wysokiej jakości, szerokiej dystrybucji oraz atrakcyjnej cenie te koreańsko-polskie produkty cieszą się naprawdę wielkim zainteresowaniem – mówi Bartek Krawczyk, partner OC&C w Warszawie.

Dziś polskie firmy wprowadzają produkty zgodne z duchem koreańskiej pielęgnacji, ale równie dobrze radzą sobie z innymi trendami. Jeśli klienci oczekują naturalnych składników czy kosmetyków klinicznych, polskie firmy są w stanie natychmiast wprowadzić je do swojej oferty. To również zasługa ich sprawnego zaplecza badawczo-rozwojowego – dodaje Agnieszka Przybył.