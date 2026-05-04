eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyBoom na koreańską pielęgnację. Jak reagują polskie marki kosmetyczne?

Boom na koreańską pielęgnację. Jak reagują polskie marki kosmetyczne?

2026-05-04 00:10

Boom na koreańską pielęgnację. Jak reagują polskie marki kosmetyczne?

Polskie kosmetyki vs K-beauty © iStock

Koreańska pielęgnacja szturmem zdobywa polski rynek, ale rodzime marki nie oddają pola. Mimo boomu na K-beauty, polscy producenci kosmetyków nie tylko utrzymują przewagę, lecz także dynamicznie zwiększają sprzedaż. Jak pokazują dane OC&C Strategy Consultants, kluczem do sukcesu jest szybkie wdrażanie trendów i dopasowanie produktów do oczekiwań klientów, którzy coraz więcej inwestują w pielęgnację skóry.

Przeczytaj także: Rynek kosmetyków w Polsce warty już ponad 18 mld PLN

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak polskie marki radzą sobie z rosnącą popularnością K-beauty?
  • Jakie udziały w rynku mają krajowi producenci i zagraniczne koncerny?
  • Dlaczego kosmetyki koreańskie zyskały tak dużą popularność?
  • Jakie trendy i innowacje napędzają rynek pielęgnacji twarzy w Polsce?
Koreańskie kosmetyki, które jeszcze dekadę temu były w Polsce niszową ciekawostką, dostępną głównie w sprzedaży internetowej, od trzech lat dynamicznie podbijają polski rynek produktów do pielęgnacji twarzy i na stałe weszły do asortymentu popularnych sieci drogerii.
Polskie kosmetyki vs K-beauty
Kliknij, aby powiekszyć

fot. iStock

Polskie kosmetyki vs K-beauty

Boom na koreańską pielęgnację nie zachwiał mocną pozycją polskich kosmetyków


Jak wynika z szacunków OC&C, wartość sprzedaży koreańskich marek w masowym kanale drogeryjnym wynosi już prawie 330 mln złotych i rośnie w ostatnich kilku latach w tempie ponad 60 proc. rocznie. W efekcie koreańskie marki mają w Polsce już ok. 10 proc. udziału w rynku masowych produktów do pielęgnacji twarzy.

Korea stała się jednym z najważniejszych graczy w globalnej branży kosmetyków. Dziś jest drugim największym eksporterem na świecie i promuje nowy schemat pielęgnacji twarzy oparty m.in. na takich produktach jak maski do twarzy i serum. Jak pokazują dane OC&C, właśnie te kategorie należą w Polsce do najszybciej rosnących segmentów rynku, a ich sprzedaż rośnie odpowiednio o 25 i 19 proc. rocznie.
Koreańskość w branży beauty nie odnosi się już tylko do kraju pochodzenia, ale oznacza rutynę pielęgnacyjną utożsamianą z jakością i skutecznością. Koreańska filozofia pielęgnacji twarzy w ostatnich latach bardzo mocno zakorzeniła się w Polsce i zmieniła zachowania naszych konsumentów, a także wymusiła na producentach zmianę podejścia do tworzenia kosmetyków – mówi Agnieszka Przybył, Manager w OC&C Strategy Consultants w Warszawie.

Boom na koreańską pielęgnację nie zachwiał mocną pozycją polskich kosmetyków. Odpowiadają one za ponad 50 proc. sprzedaży na rynku masowym i wyraźnie wyprzedzają produkty globalnych koncernów, których łączny udział w rynku wynosi ok. 28 proc.

Jak wynika z badania OC&C, rodzime firmy takie jak Bielenda, Ziaja i Eveline należą do najbardziej znanych marek kosmetycznych na polskim rynku i cieszą się wyższą rozpoznawalnością niż wiele globalnych koncernów, jak choćby L’Oréal. Polskie konsumentki pozostają lojalne wobec lokalnych marek, które cenią za dobrą jakość i przystępną cenę.

Krajowi producenci bardzo sprawnie reagują na zmieniające się potrzeby klientek i nowe trendy. W odpowiedzi na popularność K-beauty szybko wprowadzili linie inspirowane koreańską pielęgnacją, rozbudowali ofertę w dynamicznie rosnących kategoriach jak np. maseczki i wprowadzili do swoich produktów innowacyjne składniki aktywne np. egzosomy i PDRN, czyli mieszanki fragmentów DNA pochodzącego m.in. z łososia.
Nasze firmy świetnie czytają zmiany na rynku i doskonale rozumieją polskiego konsumenta. Dostrzegają nowe trendy, a co najważniejsze, na ich podstawie szybko tworzą produkty zrozumiałe i atrakcyjne dla Polaków. Dzięki wysokiej jakości, szerokiej dystrybucji oraz atrakcyjnej cenie te koreańsko-polskie produkty cieszą się naprawdę wielkim zainteresowaniem – mówi Bartek Krawczyk, partner OC&C w Warszawie.

W warunkach silnej konkurencji rodzime firmy potrafią tworzyć też dodatkową wartość dla swoich wyrobów m.in. poprzez działania w mediach społecznościowych, które są dzisiaj kluczowym obszarem wspierania sprzedaży, inspiracji konsumentów, budowy społeczności i zaufania.
Dziś polskie firmy wprowadzają produkty zgodne z duchem koreańskiej pielęgnacji, ale równie dobrze radzą sobie z innymi trendami. Jeśli klienci oczekują naturalnych składników czy kosmetyków klinicznych, polskie firmy są w stanie natychmiast wprowadzić je do swojej oferty. To również zasługa ich sprawnego zaplecza badawczo-rozwojowego – dodaje Agnieszka Przybył.

Zdaniem ekspertów OC&C polscy producenci są dobrze przygotowani, by skorzystać na tym, że Polacy wydają coraz więcej na kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Sprzyjają temu zarówno wzrost zamożności, jak i rosnąca świadomość znaczenia pielęgnacji skóry.

Tylko w zeszłym roku Polacy kupili w sklepach stacjonarnych produkty do pielęgnacji twarzy za 3,4 mld złotych, co oznacza wzrost o 9-10 proc. w porównaniu do 2024 roku. Największy udział w polskim rynku mają takie produkty jak kremy (33 proc.), sera (13 proc.), produkty do mycia twarzy i maski (po 10 proc.).

Przeczytaj także: GfK: kupujemy mniej kosmetyków GfK: kupujemy mniej kosmetyków

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: kosmetyki, rynek kosmetyczny, branża kosmetyczna, rynek kosmetyków, sprzedaż kosmetyków, kosmetyki koreańskie, zachowania konsumentów, decyzje zakupowe

Przeczytaj także

Polscy eksporterzy kosmetyków. Dlaczego zasłużyli na brawa?

Polscy eksporterzy kosmetyków. Dlaczego zasłużyli na brawa?

Polski rynek kosmetyków w 2021 roku wróci na ścieżkę wzrostu?

Polski rynek kosmetyków w 2021 roku wróci na ścieżkę wzrostu?

Mniej chętnych na kosmetyki ekologiczne. Wartość rynku spadła o 9 proc.

Mniej chętnych na kosmetyki ekologiczne. Wartość rynku spadła o 9 proc.

Prezenty świąteczne: w tym roku więcej za mniej

Prezenty świąteczne: w tym roku więcej za mniej

Drogerie czy supermarkety? Gdzie Polacy kupują kosmetyki?

Drogerie czy supermarkety? Gdzie Polacy kupują kosmetyki?

Polski rynek kosmetyczny rośnie szybciej niż francuski

Polski rynek kosmetyczny rośnie szybciej niż francuski

Jak młode Polki nakręcają sprzedaż kosmetyków

Jak młode Polki nakręcają sprzedaż kosmetyków

Rynek kosmetyków dla mężczyzn rośnie

Rynek kosmetyków dla mężczyzn rośnie

Konsumenci cenią polskie kosmetyki

Konsumenci cenią polskie kosmetyki

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Jak oszczędzać na emeryturę pracując jako freelancer?

Jak oszczędzać na emeryturę pracując jako freelancer?

Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?

Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?

Koniec z fakturami z datą wsteczną. Co się stanie, jeśli wystawisz fakturę za kwiecień w maju?

Koniec z fakturami z datą wsteczną. Co się stanie, jeśli wystawisz fakturę za kwiecień w maju?

Ile do koperty na wesele, komunię i chrzciny?

Ile do koperty na wesele, komunię i chrzciny?

Ile kosztuje balkon? Ukryty koszt, który podnosi cenę mieszkania

Ile kosztuje balkon? Ukryty koszt, który podnosi cenę mieszkania

FinTech Trends Poland wraca do Poznania. Miejsce, gdzie FinTech spotyka biznes

FinTech Trends Poland wraca do Poznania. Miejsce, gdzie FinTech spotyka biznes

Niewykorzystany urlop: Czy można zrezygnować z urlopu na rzecz ekwiwalentu?

Niewykorzystany urlop: Czy można zrezygnować z urlopu na rzecz ekwiwalentu?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: