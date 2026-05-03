Ilu jest stulatków w Polsce? Nowe dane GUS zaskakują
2026-05-03 00:10
Polacsy żyją coraz dłużej
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Ile osób w wieku 100+ żyje obecnie w Polsce i jak szybko rośnie ta liczba?
- Jak zmieniała się liczba stulatków i seniorów 80+ w ostatnich latach?
- Dlaczego społeczeństwo Polski się starzeje?
- Jakie są prognozy dotyczące liczby najstarszych Polaków do 2040 i 2060 roku?
Trend jest jasny i utrzymuje się od dawna. Najstarszych mieszkańców Polski jest z roku na rok więcej. Na dodatek grupa ta, choć z oczywistych względów relatywnie mała, powiększa się w szybkim tempie.
Stulatkowie rosną w siłę
Na koniec 2010 roku osób w wieku 100 lat i więcej (stulatków) było w naszym kraju 3,2 tys. Dekadę później (koniec 2020 r.) – już 4,2 tys. W kolejnych latach ich liczba się podwoiła. Na koniec 2024 r. mieliśmy ponad 8,7 tys. najbardziej sędziwych mieszkańców. Teraz przekroczona została granica 10 tys. Nie zmienia się jedno. Wśród najstarszych osób zdecydowanie przeważają kobiety. Jest ich niemal trzy razy więcej niż mężczyzn.
Jeśli weźmiemy pod uwagę całą populację – bez względu na wiek – zdecydowana większość osób w Polsce mieszka w miastach. Nie inaczej jest ze stulatkami. Ponad 2/3 tych seniorów to mieszkańcy miast.
Przykład stulatków, jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost liczby osób w tym wieku, jest spektakularny, ale obrazuje głębsze tendencje i zmiany demograficzne dotyczące całej populacji, która się starzeje. Wpływ na to mają oczywiście takie czynniki, jak mniejsza liczba urodzeń oraz – co może tylko cieszyć – dłuższe życie.
Sędziwego wieku dożywają miliony
Jeśli za wiek sędziwy uznamy 80 lat i więcej, to okaże się, że w 2000 roku sędziwych mieszkańców mieliśmy 774 tys. Stanowili 2% całej ludności. W zeszłym roku ich liczba wyniosła ponad 1,6 mln i było to już 4,3% ogółu populacji. To oczywiście głównie rezultat wydłużania się dalszego trwania życia.
Prawie 70% naszych sędziwych mieszkańców stanowią kobiety i – analogicznie jak w przypadku stulatków – zdecydowanie przeważają mieszkańcy miast. Największy udział w ludności ogółem najstarsi seniorzy (80 lat i więcej) mają w województwach: świętokrzyskim, lubelskim i podlaskim (4,9–5%), a najmniejszy w województwach: wielkopolskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim (między 3,6 a 3,8%).
Co ważne, prognozy demograficzne wskazują, że w perspektywie do 2040 roku liczba seniorów w wieku co najmniej 80 lat znowu się podwoi, przekraczając 3 mln osób. Następnie dalej będzie rosła – choć już w wolniejszym tempie. W 2060 roku w Polsce może być przeszło 3,5 mln osób sędziwych, czyli liczących sobie co najmniej 80 wiosen.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
