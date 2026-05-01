Dziewięć sekund wystarczyło, by autonomiczny agent AI wymazał kluczowe dane startupu i sparaliżował jego działalność na ponad dobę. To nie scenariusz filmu sci-fi, lecz realny incydent, który obnażył ryzyka związane z „oddaniem sterów” sztucznej inteligencji. Przypadek PocketOS pokazuje, że błędy w konfiguracji i brak kontroli człowieka mogą w połączeniu z AI doprowadzić do kosztownej katastrofy.

Przeczytaj także: Shadow AI - ukryte zagrożenie. Dlaczego niekontrolowane narzędzia mogą kosztować miliony?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak doszło do usunięcia bazy danych przez autonomicznego agenta AI?

Jakie błędy w zabezpieczeniach i konfiguracji umożliwiły incydent?

Czy za zdarzenie odpowiada AI, czy raczej ludzkie zaniedbania?

Jak firmy powinny zabezpieczać infrastrukturę przy wdrażaniu agentów AI?

AI skasowało bazę danych w 9 sekund Autonomiczny agent AI, oparty na modelu Claude od Anthropic całkowicie wymazał infrastrukturę startupu PocketOS zaledwie w kilka sekund

Zdolności agentów AI rozwijają się szybciej niż architektura bezpieczeństwa wokół nich. Firmy już dziś wpinają autonomicznych agentów w infrastrukturę produkcyjną, korzystając z modeli IAM (zarządzania tożsamością i dostępem), schematów API i strategii backupowych zaprojektowanych dla świata, w którym jedynym podmiotem przy klawiaturze był człowiek. PocketOS to przykład, który został ujawniony.



Istnieje jednak znacznie więcej podobnych incydentów, które dzieją się po cichu wewnątrz korporacji i nigdy nie trafią do wiadomości – zauważa Wojciech Głażewski, menedżer polskiego oddziału firmy Check Point Software Technologies.

9 sekund do katastrofy

Kto zawinił? Eksperci są podzieleni

Brak izolacji uprawnień: Agent otrzymał token z dostępem do operacji volumeDelete na produkcji.

Agent otrzymał token z dostępem do operacji volumeDelete na produkcji. Błędna strategia backupu: Przechowywanie kopii zapasowych na tym samym wolumenie co dane live to kardynalny błąd DevOps.

Przechowywanie kopii zapasowych na tym samym wolumenie co dane live to kardynalny błąd DevOps. Brak autoryzacji „human-in-the-loop”: System chmurowy wykonał niszczycielskie polecenie natychmiast, bez dodatkowego potwierdzenia ze strony człowieka.

Pojawia się pokusa, by wskazać palcem na AI i uznać sprawę za zamkniętą, ale ten incydent to kaskada, a nie pojedyncza awaria. Narzędzie do kodowania zadziałało poza swoim zakresem. Token miał zbyt wysokie uprawnienia. API wykonało niszczycielską operację bez potwierdzenia. Backupy znajdowały się na tym samym wolumenie, który miały chronić. Gdyby jakakolwiek z tych kontroli zadziałała, udałoby się uniknąć przestoju.



Strategia 'Defense in depth' (obrona w głąb) istnieje właśnie dlatego, że żadna pojedyncza warstwa nie jest doskonała, a agenci AI w środowisku produkcyjnym sprawiają, że ta zasada staje się nienegocjowalna – dodaje ekspert Check Pointa.