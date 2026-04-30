Polska ulga B+R w europejskiej czołówce wsparcia innowacji. Gdzie tracimy?

Polska ulga B+R należy do europejskiej czołówki – z wynikiem 30% generosity wyprzedza Hiszpanię, Włochy i Holandię. Jednak, jak pokazuje najnowszy raport Ayming „The Benchmark 2026”, problemem pozostaje skala jej wykorzystania oraz słabsza pozycja w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej. Choć Polska świetnie wspiera prace badawczo-rozwojowe, to przy monetyzacji innowacji traci na konkurencyjności. Jak wykorzystać pełny potencjał ulgi B+R i co zrobić, aby Polskę postrzegać nie tylko jako miejsce powstawania innowacji, ale także ich komercjalizacji?

Przeczytaj także: Kto naprawdę korzysta z ulgi B+R? Nowe dane budzą niepokój

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego Polska należy do europejskiej czołówki pod względem ulgi B+R i jakie są jej zalety.

Jakie wyzwania stoją przed Polską w zakresie skali wykorzystania ulgi B+R i komercjalizacji własności intelektualnej.

Jakie są różnice między ulgą B+R a IP Box i dlaczego Polska słabiej wypada w rankingu komercjalizacji innowacji.

Jakie zmiany w systemie wsparcia innowacji są potrzebne, aby zwiększyć skalę wykorzystania ulgi B+R.

Dlaczego firmy nie korzystają w pełni z ulgi B+R i jakie bariery napotykają.

Jakie są rekomendacje ekspertów dotyczące poprawy systemu wsparcia innowacji w Polsce.

Jest potencjał, ale brakuje skali

Wsparcie innowacji nie kończy się na uldze B+R

Polska ma mocny fundament, ale kolejny etap dopiero się zaczyna

Europa coraz wyraźniej wraca dziś do pytania, gdzie będą powstawać nowe technologie i kto będzie czerpał korzyści z ich komercjalizacji. Wyniki raportu Ayming „The Benchmark 2026” pokazują, że Polska ma w tej układance mocny atut w postaci ulgi B+R, która dobrze wspiera etap prac rozwojowych. Problem w tym, że - jak wskazują eksperci - mechanizm wciąż nie osiąga odpowiedniej skali wykorzystania w gospodarce. Jeszcze wyraźniej widać to przy komercjalizacji własności intelektualnej, gdzie pozycja Polski jest już znacznie mniej konkurencyjna.Komisja Europejska, prezentując niedawno Industrial Accelerator Act, pokazała, że dla Unii coraz ważniejsze staje się nie tylko tempo transformacji przemysłu, ale również budowanie rynku dla technologii i produktów rozwijanych oraz wytwarzanych w Europie.- komentuje Piotr Frankowski, Dyrektor Zarządzający, Ayming Polska.W tym kontekście pozycja Polski wygląda bardzo solidnie. Wynik generosity (procentowy czynnik wysokości wsparcia) polskiej ulgi B+R wynosi 30%, co plasuje Polskę na poziomie Francji i wyżej niż Hiszpania (29%), Włochy (22%), Słowacja (24%) czy Holandia (11,4%). Spośród europejskich państw wyżej od Polski wypada Irlandia z wynikiem 35%, a także wyraźnie wyróżniająca się Portugalia z poziomem 52,9%.Taki układ pokazuje, że Polska należy dziś do grupy europejskich państw z mocnymi zachętami do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i pozostaje konkurencyjnym miejscem dla lokowania zespołów B+R, projektów rozwojowych i prac nad nowymi technologiami.- ocenia Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, Dyrektor Konsultingu, Ayming Polska.Zdaniem ekspertów, im bardziej atrakcyjne i użyteczne są mechanizmy podatkowego wsparcia działalności badawczo-rozwojowej, tym większy mają potencjał, by przekładać się na tempo rozwoju innowacyjności w całej gospodarce.- komentuje Piotr Frankowski.Jak wskazuje przedstawiciel Ayming Polska, nawet najlepiej sprofilowany mechanizm nie zadziała z pełną siłą, jeśli nie osiągnie odpowiedniej skali wykorzystania w gospodarce.- tłumaczy Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik.Pełniejszy obraz systemu wsparcia widać jednak dopiero wtedy, gdy obok ulgi B+R spojrzymy również na rozwiązania dotyczące komercjalizacji własności intelektualnej. W ramach benchmarku generosity polskiego IP Box oceniono na 15%. To wynik wyraźnie słabszy niż w przypadku polskiej ulgi B+R i lokujący Polskę raczej w środku stawki niż w gronie liderów. Wyżej od Polski wypadają w tym obszarze Włochy (31%), Belgia (21%), Portugalia (17%) oraz Holandia (15,5%), a na tym samym poziomie znajdują się Francja, Hiszpania i Wielka Brytania.Taki układ pokazuje, że choć Polska należy do czołówki państw wspierających etap prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, to przy komercjalizacji efektów tych prac wypada już znacznie mniej konkurencyjnie. Polska bardzo dobrze wspiera tworzenie innowacji, ale znacznie słabiej ich monetyzację. To oznacza, że wartość wytwarzana przez technologie może w większym stopniu odpływać za granicę.- komentuje Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik.Jeśli chodzi o ocenę praktycznej dostępności tej preferencji, w raporcie polski IP Box został sklasyfikowany na poziomie średnim. To słabiej niż m.in. we Francji, Holandii, Belgii i Portugalii, które w tym obszarze zostały ocenione jako łatwiejsze. W tym kontekście warto śledzić kierunek zmian przewidzianych w rządowym projekcie ustawy UD116, który może wpłynąć na obniżenie tego parametru.- tłumaczy Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik.Wyniki raportu The Benchmark 2026 pokazują, że Polska ma dziś realny argument w obszarze wspierania działalności badawczo-rozwojowej. Pozycja ulgi B+R na poziomie Francji czy Hiszpanii oraz wyraźnie powyżej części innych państw europejskich pokazuje, że kraj coraz mocniej liczy się w rozmowie o lokalizacji bardziej zaawansowanych projektów rozwojowych. Jednocześnie raport pokazuje, że kolejny etap budowania atrakcyjności inwestycyjnej rozgrywa się już szerzej niż dotąd. O pozycji państw coraz częściej decyduje nie pojedynczy instrument, ale cały system zachęt wspierających zarówno rozwój nowych rozwiązań, jak i późniejsze utrzymanie wartości tworzonej przez te innowacje. Dziś konkurencja między państwami toczy się już nie tylko o to, gdzie powstają innowacje, ale gdzie pozostają zyski z ich komercjalizacji.