AI w pracy programisty. Czym wyróżniają się Polacy?

AI przestaje być dodatkiem, stając się fundamentem pracy programistów, co szczególnie widoczne jest na przykładzie Polski. Najnowsze dane z raportu JetBrains AI Pulse 2026 pokazują, że niemal każdy deweloper korzysta już ze wsparcia sztucznej inteligencji. Jednocześnie firmy zaostrzają zasady wyboru narzędzi, a sami programiści coraz wyraźniej wskazują, czego dziś naprawdę brakuje w rozwiązaniach AI.

Jak powszechne jest wykorzystanie narzędzi AI wśród polskich programistów?

Które z narzędzi AI są najczęściej używane w pracy deweloperskiej?

W jaki sposób programiści korzystają z AI na co dzień?

Jakie czynniki decydują o wyborze i zmianie narzędzi AI w firmach?

AI w pracy programisty 92% programistów w Polsce korzysta w pracy z co najmniej jednego narzędzia opartego na sztucznej inteligencji

Kluczowe wnioski

30% polskich programistów pracuje jako freelancerzy lub na własny rachunek, na świecie odsetek ten sięga 11%

17% respondentów w Polsce angażuje się w zarządzanie ludźmi

Code review jest szczególnie powszechne w Polsce – uczestniczy w nim 78% badanych (globalnie 61%).

Z narzędzi AI korzysta w pracy aż 92% polskich programistów

Specjalistyczne narzędzia AI dla deweloperów są używane przez 3 na 4 badanych

Najpopularniejszym w pracy programistów narzędziami AI są ChatGPT i GitHub Copilot

Codzienne korzystanie z czatów AI deklaruje 49% programistów z Polski

Codzienne używanie trybu agentowego AI deklaruje 40% respondentów z naszego kraju

Autouzupełnianie kodu w IDE jest w Polsce nieco mnie popularne (40%) niż na świecie (47%).

W 36% polskich firm dostęp do narzędzi AI ogranicza się do zatwierdzonej listy (globalnie 27%), tylko 18% firm dopuszcza dowolne narzędzia w ramach ogólnych zasad (globalnie 27%)

Ponad połowa firm w Polsce (51%) planuje testy agentów AI w ciągu najbliższego roku

13% firm w Polsce już korzysta z agentów AI

Najważniejszym czynnikiem zmiany narzędzia AI w Polsce jest lepsze rozumienie kontekstu kodu oraz jakość generowanego kodu

Doświadczone środowisko z silną reprezentacją architektów

AI przestała być opcją – to nowy standard

Które narzędzia AI są faktycznie używane w Polsce?

Jak polscy programiści korzystają z AI na co dzień

Polskie firmy bardziej rygorystyczne w zakupie narzędzi AI

Agenci AI: momentum nabiera tempa

Niezaspokojone potrzeby: kontekst i wydajność

Polska społeczność programistyczna jest wyraźnie bardziej doświadczona niż globalny odpowiednik. 82 proc. polskich respondentów deklaruje co najmniej sześć lat stażu zawodowego w programowaniu, wobec 64 proc. globalnie.Polscy respondenci częściej pełnią też rolę architekta (24 proc. vs. 16 proc.) i angażują się w zarządzanie ludźmi (17 proc. vs. 11 proc.). Warto odnotować, że 30 proc. polskiego rynku stanowią freelancerzy lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek – znacznie powyżej globalnej średniej wynoszącej 11 proc.Dla większości polskich programistów AI nie jest już eksperymentem. To już element codziennej pracy. Niemal każdy polski respondent (92 proc.) deklaruje korzystanie z co najmniej jednego narzędzia AI w celach zawodowych, co jest zbieżne z wynikiem globalnym na poziomie 90 proc. Specjalistyczne narzędzia AI dla deweloperów są równie mocno zakorzenione: 75 proc. korzysta w pracy z co najmniej jednego asystenta kodowania, agenta lub edytora opartego na AI, co odpowiada globalnemu wynikowi 74 proc.Jeśli chodzi o konkretne narzędzia, ChatGPT prowadzi w Polsce w zakresie użycia zawodowego z wynikiem 33 proc., wyprzedzając globalny wskaźnik 28 proc. GitHub Copilot pozostaje istotnym narzędziem z wynikiem 28 proc., zbliżonym do ogólnej średniej (29 proc.). Claude Code i Cursor wykazują w Polsce relatywnie silną adopcję – odpowiednio 21 proc. i 19,1 proc. używa ich w pracy, w obu przypadkach powyżej globalnego benchmarku wynoszącego 18 proc.Narzędzia JetBrains cieszą się w Polsce wyraźnie większą popularnością niż na świecie. JetBrains AI Assistant jest używany w pracy przez 13 proc. polskich respondentów wobec 9 proc. w ujęciu całościowym. Z kolei, JetBrains Junie osiąga w Polsce 12 proc. – ponad dwukrotnie więcej niż globalny wskaźnik adopcji (5 proc.).Badanie wskazuje na trzy odrębne wzorce korzystania z AI w codziennej pracy programistycznej. Czat AI jest najbardziej ugruntowaną formą: 49 proc. polskich respondentów używa go codziennie – wynik praktycznie identyczny z ogólnym. Prawdziwy impet widać jednak w trybie agentowym. 40 proc. polskich programistów korzysta z niego każdego dnia, wyprzedzając globalny wynik 36 proc. Natomiast codzienne autouzupełnianie kodu w IDE kształtuje się w Polsce na poziomie 40 proc., poniżej międzynarodowej średniej wynoszącej 47 proc. Sugeruje to, że polscy programiści odchodzą od prostego autouzupełniania na rzecz bardziej autonomicznych przepływów pracy opartych na agentach.Środowisko regulacyjne w polskich firmach wydaje się bardziej restrykcyjne niż światowa norma. Ponad jedna trzecia rodzimych respondentów (36 proc.) wskazuje, że firma ogranicza dostęp wyłącznie do zatwierdzonej listy narzędzi AI, wobec 27 proc. globalnie. Jedynie 18 proc. deklaruje, że w ich organizacji dozwolone jest dowolne narzędzie w ramach ogólnych wytycznych, przy 27 proc. na świecie. Wskazuje to na rynek, gdzie adopcja AI jest wysoka, lecz zarządzanie, zakupy i zgodność z regulacjami odgrywają coraz większą rolę w procesie doboru narzędzi.Patrząc w przyszłość, około połowa polskich respondentów uważa, że ich firma bardzo prawdopodobnie wypróbuje co najmniej jednego asystenta kodowania AI, agenta lub edytor oparty na AI w ciągu najbliższych 12 miesięcy. To wynik zbliżony do ogólnego trendu, potwierdzający, że agenci AI przechodzą od fazy ciekawości do fazy oceny i wdrożenia. Z raportu wynika również, że 13 proc. respondentów wskazuje, iż ich firma już korzysta z takich narzędzi.Co skłoniłoby polskich programistów do zmiany narzędzia? Odpowiedzi są wymowne – polscy deweloperzy priorytetyzują świadomość kontekstu bazy kodu (31 proc. vs. 24 proc.), lepszą wydajność w dużych bazach kodu (28 proc. vs. 22 proc.) oraz lepszą integrację z IDE (23 proc. vs. 18 proc.).Jakość generowanego kodu pozostaje równie ważnym kryterium – wskazuje ją 31 proc. polskich respondentów. Wszystko to sugeruje, że najsilniej odczuwaną potrzebą w Polsce nie jest nowość, lecz głębszy kontekst, większa wydajność w skali i ściślejsza integracja z istniejącymi przepływami pracy programistów.Reasumując, wyniki JetBrains AI Pulse 2026 przedstawiają Polskę jako dojrzały i wymagający rynek AI. Polscy programiści są już intensywnymi użytkownikami AI w środowisku zawodowym, wykazują duże zainteresowanie przepływami pracy opartymi na agentach i przywiązują ponadprzeciętną wagę do świadomości kontekstu, integracji z IDE oraz wydajności w dużych bazach kodu. Jednocześnie, polityka firmowa w Polsce wydaje się bardziej restrykcyjna niż globalnie, co sugeruje, że kolejna faza adopcji będzie kształtowana nie tylko przez entuzjazm programistów, lecz również przez zarządzanie i standaryzację narzędzi wewnątrz organizacji.