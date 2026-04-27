eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyTylko 23% polskich firm korzysta z AI. Pozostałe muszą walczyć o konkurencyjność

Tylko 23% polskich firm korzysta z AI. Pozostałe muszą walczyć o konkurencyjność

2026-04-27 00:30

Tylko 23% polskich firm korzysta z AI. Pozostałe muszą walczyć o konkurencyjność

Czy polskie firmy są gotowe na AI? © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

AI zmienia globalny biznes, ale czy polskie firmy nadążają za tym trendem? Najnowsze dane Bilansu Kapitału Ludzkiego pokazują, że tylko co czwarta organizacja w Polsce korzysta ze sztucznej inteligencji, a większość wciąż nie jest gotowa na jej wdrożenie. Brak kompetencji, strategii i infrastruktury sprawia, że wiele firm stoi dziś przed kluczowym wyborem: inwestować w AI albo ryzykować utratę pozycji na rynku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:



Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński przeprowadzili unikatowe badanie w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego dotyczące gotowości polskich firm do wdrażania sztucznej inteligencji.
Wykorzystywanie AI w firmach
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wykorzystywanie AI w firmach

77% firm nie wykorzystuje obecnie AI

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Badanie objęło analizę 25 par firm bliźniaczych oraz badanie ilościowe wśród 1822 pracodawców z 12 branż o największym potencjale AI, uzupełnione analizą dostępnych danych. Z tych badań wyłonił się obraz polskich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania AI.

Kto przoduje we wdrażaniu AI?


Oprócz 23% firm już wykorzystujących AI, 11% przedsiębiorstw planuje wdrożenia, a 3% dostrzega potencjał tej technologii. Jednocześnie aż 64% firm pozostaje niezdecydowanych lub nie posiada zdolności wdrożeniowych.
Stosowanie AI w głównych procesach biznesowych
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Stosowanie AI w głównych procesach biznesowych

Najczęściej AI znajduje zastosowanie w obszarach związanych z planowaniem oraz logistyką

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Polskie firmy stoją dziś przed bardzo konkretnym wyborem: albo zaczną wykorzystywać sztuczną inteligencję strategicznie, albo w ciągu kilku lat zaczną tracić konkurencyjność. AI przestaje być technologiczną ciekawostką, a staje się jednym z ważniejszych czynników rozwoju biznesu. Jako Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspieramy firmy w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i przygotowaniu do wdrażania nowych technologii – mówi Joanna Zembaczyńska-Świątek, zastępca prezesa PARP.

AI najczęściej wykorzystywana jest w firmach działających w branżach IT/telekomunikacja, budowlanej, transportowej, finansowej oraz produkcji pozostałych wyrobów. Przedsiębiorstwa z tych branż mają wysoki potencjał wykorzystania danych i technologii cyfrowych, co sprzyja automatyzacji, optymalizacji procesów oraz rozwojowi innowacji. Dodatkowo działają one pod dużą presją konkurencyjną i innowacyjną.

Poza tym, wdrażanie AI jest dziś silnie powiązane ze skalą działalności i poziomem umiędzynarodowienia firm: sztuczna inteligencja częściej wdrażana jest w dużych i średnich firmach oraz w organizacjach działających międzynarodowo.
Obszary, w których firmy wykorzystują/planują wykorzystać AI
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Obszary, w których firmy wykorzystują/planują wykorzystać AI

Tworzenie treści i wsparcie kreatywne to jeden z obszarów wykorzystania AI

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Cztery segmenty gotowości: większość firm na początku drogi


Autorzy raportu PARP i UJ wyróżnili cztery grupy przedsiębiorstw pod względem gotowości do wdrażania AI. Najliczniejszą stanowią tzw. tradycjonaliści (46%), którzy częściej postrzegają sztuczną inteligencję jako ryzyko niż szansę rozwojową. Charakteryzują się niskim poziomem kompetencji, słabą infrastrukturą IT oraz brakiem strategii cyfryzacji, a wdrożenia są rzadkie i często realizowane z pomocą zewnętrznych dostawców.

Kolejna grupa to technologiczni nowicjusze (36%), którzy zaczynają eksperymentować z AI, głównie w celu poprawy efektywności operacyjnej. Działania te są jednak fragmentaryczne i pozbawione spójnej strategii, a ich skalowanie ograniczają braki kompetencyjne oraz obawy dotyczące kosztów i bezpieczeństwa.

Cyfrowi praktycy (12%) to firmy o wysokiej gotowości, posiadające odpowiednią infrastrukturę i kompetencje. Wykorzystują AI w sposób systemowy w procesach operacyjnych, takich jak analiza danych, automatyzacja czy obsługa klienta.
Typy wykorzystywanych narzędzi w głównych wiązkach procesów biznesowych
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Typy wykorzystywanych narzędzi w głównych wiązkach procesów biznesowych

Procesy związane z rozwojem produktów i usług często mają charakter eksperymentalny, projektowy i iteracyjny; tu częściej wykorzystywane są narzędzia darmowe lub ogólnodostępne

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Najbardziej zaawansowaną grupę stanowią pionierzy innowacji (6%), którzy traktują AI jako narzędzie strategiczne. Częściej wdrażają rozwiązania dopasowane do własnych potrzeb i wykorzystują AI do budowania przewagi konkurencyjnej.
Większość polskich przedsiębiorstw dopiero odkrywa potencjał AI. To sygnał, że bez inwestycji w kompetencje, strategię i infrastrukturę, technologie te pozostaną narzędziem wspierającym pojedyncze procesy, zamiast faktycznie wzmacniać przewagę konkurencyjną. Jednocześnie grupy bardziej zaawansowane, takie jak cyfrowi praktycy czy pionierzy innowacji, udowadniają, że systemowe podejście do AI przynosi wymierne korzyści i może stać się strategicznym atutem firmy – mówi Anna Szczucka z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

AI głównie do zadań operacyjnych


Sztuczna inteligencja najczęściej jest stosowana w procesach biznesowych związanych z planowaniem i logistyką, obsługą klienta, sprzedażą, zarządzaniem ryzykiem oraz rozwojem produktów i usług. W praktyce oznacza to, że większość firm wykorzystuje AI przede wszystkim do optymalizacji istniejących procesów, a nie do budowania przewagi konkurencyjnej.
Ocena aspektów jakości danych w firmie ze względu na stopień wdrożenia AI
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Ocena aspektów jakości danych w firmie ze względu na stopień wdrożenia AI

Jakość danych jest jednym z głównych obszarów wymagających rozwoju

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Badane firmy wciąż w małym stopniu myślą o wdrażaniu AI na poziomie strategicznym. Tymczasem to właśnie integracja AI z procesami decyzyjnymi na poziomie strategicznym przynosi firmom optymalną wartość. Organizacje, które integrują AI z procesami decyzyjnymi na poziomie strategicznym, osiągają wyraźnie wyższy zwrot z inwestycji niż firmy wykorzystujące ją wyłącznie operacyjnie.
Wyniki badania pokazują, że wyzwaniem nie jest już dostęp do technologii, lecz zdolność organizacji do jej efektywnego wykorzystania przede wszystkim poprzez rozwój kompetencji i budowę spójnej strategii - mówi Robert Zakrzewski z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Największe bariery: kompetencje i infrastruktura


Największymi barierami we wdrażaniu sztucznej inteligencji w polskich firmach pozostają obawy o bezpieczeństwio, wysokie koszty wdrożeń, brak lub niejasność przepisów, brak kompetencji i wiedzy oraz brak dopasowania do potrzeb.
Firmy mniej zaawansowane wskazują głównie bariery finansowe i kompetencyjne, natomiast bardziej dojrzałe organizacje mierzą się z wyzwaniami integracji systemów i zmian organizacyjnych.
Rodzaje procedur bezpieczeństwa w obszarach A
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rodzaje procedur bezpieczeństwa w obszarach A

Firmy posiadające procedury bezpieczeństwa w pierwszej kolejności wdrażają szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa systemów sztucznej inteligencji

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Potencjał jest, ale brakuje systemowego podejścia


Wyniki raportu pokazują, że polskie przedsiębiorstwa znajdują się na etapie przejściowym, między eksperymentowaniem a świadomym wykorzystaniem AI. Choć rośnie zainteresowanie technologią, większość firm nadal działa w sposób fragmentaryczny, bez długofalowej strategii.

O sukcesie wdrożeń decyduje nie tylko dostęp do technologii, ale przede wszystkim integracja czterech elementów: strategii, kompetencji, infrastruktury oraz kultury organizacyjnej. Bez ich połączenia AI pozostanie narzędziem wspierającym pojedyncze procesy, a nie źródłem przewagi konkurencyjnej.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: AI, sztuczna inteligencja, automatyzacja procesów biznesowych, jakość danych, polskie firmy

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Artykuły promowane

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Wykup mieszkania komunalnego. Duże zmiany już w 2027 roku

Wykup mieszkania komunalnego. Duże zmiany już w 2027 roku

Kolejne chińskie auta debiutują w Polsce. Co oferują modele Changan?

Kolejne chińskie auta debiutują w Polsce. Co oferują modele Changan?

Nowy TIGGO 7 HEV: hybrydowy SUV z zasięgiem 880 km i spalaniem 5,7 l

Nowy TIGGO 7 HEV: hybrydowy SUV z zasięgiem 880 km i spalaniem 5,7 l

Jak bezpiecznie kupować bilety na koncerty i festiwale? Praktyczny poradnik

Jak bezpiecznie kupować bilety na koncerty i festiwale? Praktyczny poradnik

Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii? Praktyczny przewodnik dla Polaków

Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii? Praktyczny przewodnik dla Polaków

Jak prosić o podwyżkę? 4 etapy skutecznej negocjacji wynagrodzenia

Jak prosić o podwyżkę? 4 etapy skutecznej negocjacji wynagrodzenia

Wrocław wybrany do programu Lifting Futures. Dotacja 500 tys. USD na szkolenia w zaawansowanej produkcji

Wrocław wybrany do programu Lifting Futures. Dotacja 500 tys. USD na szkolenia w zaawansowanej produkcji

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: