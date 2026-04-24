TV Republika pochłonęła 70% budżetu reklamowego Zondacrypto. Do stacji trafiło 37,3 mln zł

W okresie od 31 marca 2024 do 31 marca 2026 r. giełda kryptowalut Zondacrypto wyemitowała reklamy w prasie, radiu i telewizji o łącznej wartości rynkowej 53,4 mln zł, a aż 96% tej kwoty wydatkowano na spoty telewizyjne. Na tym tle szczególnie wyróżnia się stacja TV Republika, która odpowiadała za 70% łącznych wydatków reklamowych Zondacrypto w analizowanym okresie - wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Wszystkie kampanie zostały wyemitowane niemal wyłącznie w 2025 roku, czyli w okresie kampanii prezydenckiej w Polsce.

Reklamy Zondacrypto w telewizji warte 51,4 mln zł

Telewizja: 51,4 mln zł (96,2% całkowitego budżetu)

51,4 mln zł (96,2% całkowitego budżetu) Radio: 1,3 mln zł (2,4% całkowitego budżetu)

1,3 mln zł (2,4% całkowitego budżetu) Prasa: 0,8 mln zł (1,4% całkowitego budżetu)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Reklamy Zondacrypto w mediach klasycznych W okresie od marca 2024 do marca 2026 roku Zondacrypto wydało na reklamy w mediach klasycznych łącznie 53,4 mln zł. Największy udział miały reklamy telewizyjne, które pochłonęły 96,2% budżetu (51,4 mln zł). Radio i prasa miały znacznie mniejszy udział – odpowiednio 2,4% (1,3 mln zł) i 1,4% (0,8 mln zł). Telewizja była zatem dominującym kanałem komunikacji reklamowej marki. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Trzy czwarte budżetu reklamowego Zondacrypto trafiło do TV Republika

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wydatki reklamowe Zondacrypto w TV Republika Wydatki reklamowe Zondacrypto w TV Republika były skoncentrowane głównie w 2025 roku. Największe wydatki zanotowano w II, III i IV kwartale 2025 roku, które odpowiadały za 26,9%, 29,1% i 31,3% całkowitych wydatków reklamowych. Pierwszy kwartał 2025 roku stanowił 12,8% wydatków, co wskazuje na intensyfikację kampanii reklamowej w okresie wyborczym. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Reklamy Zondacrypto w telewizji – TOP 10 nadawców Wśród stacji telewizyjnych, które emitowały reklamy Zondacrypto, dominowała TV Republika, która otrzymała 37,3 mln zł, co stanowi 72% wydatków reklamowych w telewizji. Drugie miejsce zajął TVN z 5,7 mln zł, a trzecie Polsat z 4 mln zł. Pozostałe stacje, takie jak TVN24, TVP1, TVP2, TVN7, TV4, Wydarzenia 24 i TV Puls, otrzymały znacznie mniejsze kwoty, nie przekraczające 1 mln zł. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Intensywna kampania telewizyjna w roku wyborczym

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba emisji spotów Zondacrypto w TV Republika w podziale na miesiące Liczba emisji spotów reklamowych Zondacrypto w TV Republika osiągnęła szczyt w marcu 2025 roku, kiedy to wyemitowano 592 spoty. W kolejnych miesiącach liczba emisji utrzymywała się na podobnym poziomie, z niewielkimi wahaniami, aż do grudnia 2025 roku, kiedy to nastąpił gwałtowny spadek do 278 spotów w styczniu 2026 roku. Średnia liczba emisji spotów w miesiącu wynosiła około 500. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Marka zdecydowała się na intensywną i skoncentrowaną w czasie aktywność reklamową dokładnie wtedy, gdy uwaga mediów i widzów była wyjątkowo wysoka. Rok 2025 to w Polsce czas kampanii prezydenckiej, wzmożonej aktywności politycznej i rekordowych zasięgów stacji informacyjnych.



Telewizja Republika jest medium o silnie sprofilowanej i lojalnej widowni, a wybór jednej stacji jako dominującego nośnika ponad 70% budżetu TV świadczy o tym, że była to świadoma decyzja o dotarciu do konkretnego segmentu społecznego w momencie jego najwyższego zaangażowania. Takie skupienie wydatków w jednym miejscu i czasie jest sygnałem, że marka intencjonalnie postawiła na głębokie dotarcie do wybranej grupy odbiorców.

Struktura budżetu reklamowego Zondacrypto w okresie: marzec 2024 r. – marzec 2026 r. była mocno skoncentrowana na emisjach telewizyjnych. Na 53,4 mln zł całkowitych wydatków w mediach prasie i RTV, reklamy telewizyjne (bez kanałów sportowych) odpowiadały za niemal cały budżet:Łączne wydatki na radio i prasę – wynoszące ok. 2 mln zł – to zaledwie 3,8% budżetu reklamowego Zondacrypto z badanego okresu.Z całkowitego budżetu telewizyjnego Zondacrypto, kwotatrafiła do jednej stacji – Telewizji Republika. Oznacza to, że pochłonęła ona ponadwszystkich wydatków na reklamy telewizyjne marki w stacjach ogólnoinformacyjnych i tematycznych (dane z panelu adMonit IMM z 47 ogólnopolskich i lokalnych stacji TV). Silna aktywność reklamowa Zondacrypto w tej stacji zaczęła się w drugim kwartale 2025 roku (w tym czasie wydatkowano ponad) i utrzymała się na podobnym poziomie w trzecim kwartale, osiągając w ostatnim kwartale tego roku wartośćDrugie miejsce wśród TOP nadawców zajął TVN z wynikiem, a Polsat uplasował się na trzeciej pozycji z kwotą. Razem TVN i Polsat odpowiadały za mniej niż jedną czwartą wartości emisji reklamowych w TV Republika. W ujęciu całościowym – wliczając w to radio i prasę – Telewizja Republika uzyskałałącznych wydatków reklamowych Zondacrypto w badanym okresie.W analizowanym okresie 95% emisji reklam giełdy Zonadacrypto w Telewizji Republika ukazało się w 2025 roku, czyli w okresie kampanii wyborczej w Polsce. Łącznie stacja wyemitowała, których wartość wartość według cennika netto nadawcy wyniosła ponad. Średnia cena jednej emisji wynosiła. W okresie od marca do grudnia 2025 r. średnio dziennie ukazywało się 18 spotów reklamujących giełdę Zondacrypto.Strategię reklamową Zondacrypto komentuje Monika Ezman, członkini zarządu, dyrektor zarządzająca usługami IMM:Dane pochodzą z monitoringu reklam adMonit obejmującego emisje w telewizji, radiu i prasie w okresie 31.03.2024 – 31.03.2026. Wartości wydatków reklamowych podane są według cennikowych kosztów emisji brutto (bez uwzględnienia rabatów, pakietów i negocjacji). W analizie nie uwzględniono wydatków w stacjach TV o tematyce sportowej.