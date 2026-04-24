TV Republika pochłonęła 70% budżetu reklamowego Zondacrypto. Do stacji trafiło 37,3 mln zł
2026-04-24 14:03
Reklamy Zondacrypto w telewizji warte 51,4 mln zł
Struktura budżetu reklamowego Zondacrypto w okresie: marzec 2024 r. – marzec 2026 r. była mocno skoncentrowana na emisjach telewizyjnych. Na 53,4 mln zł całkowitych wydatków w mediach prasie i RTV, reklamy telewizyjne (bez kanałów sportowych) odpowiadały za niemal cały budżet:
- Telewizja: 51,4 mln zł (96,2% całkowitego budżetu)
- Radio: 1,3 mln zł (2,4% całkowitego budżetu)
- Prasa: 0,8 mln zł (1,4% całkowitego budżetu)
Łączne wydatki na radio i prasę – wynoszące ok. 2 mln zł – to zaledwie 3,8% budżetu reklamowego Zondacrypto z badanego okresu.
Reklamy Zondacrypto w mediach klasycznych
Trzy czwarte budżetu reklamowego Zondacrypto trafiło do TV Republika
Z całkowitego budżetu telewizyjnego Zondacrypto, kwota 37,3 mln zł trafiła do jednej stacji – Telewizji Republika. Oznacza to, że pochłonęła ona ponad 72% wszystkich wydatków na reklamy telewizyjne marki w stacjach ogólnoinformacyjnych i tematycznych (dane z panelu adMonit IMM z 47 ogólnopolskich i lokalnych stacji TV). Silna aktywność reklamowa Zondacrypto w tej stacji zaczęła się w drugim kwartale 2025 roku (w tym czasie wydatkowano ponad 10 mln zł) i utrzymała się na podobnym poziomie w trzecim kwartale, osiągając w ostatnim kwartale tego roku wartość 11,7 mln zł.
Wydatki reklamowe Zondacrypto w TV Republika
Drugie miejsce wśród TOP nadawców zajął TVN z wynikiem 5,7 mln zł, a Polsat uplasował się na trzeciej pozycji z kwotą 4 mln zł. Razem TVN i Polsat odpowiadały za mniej niż jedną czwartą wartości emisji reklamowych w TV Republika. W ujęciu całościowym – wliczając w to radio i prasę – Telewizja Republika uzyskała 70% łącznych wydatków reklamowych Zondacrypto w badanym okresie.
Reklamy Zondacrypto w telewizji – TOP 10 nadawców
Intensywna kampania telewizyjna w roku wyborczym
W analizowanym okresie 95% emisji reklam giełdy Zonadacrypto w Telewizji Republika ukazało się w 2025 roku, czyli w okresie kampanii wyborczej w Polsce. Łącznie stacja wyemitowała 5877 spotów, których wartość wartość według cennika netto nadawcy wyniosła ponad 37 mln zł. Średnia cena jednej emisji wynosiła 6336 zł netto. W okresie od marca do grudnia 2025 r. średnio dziennie ukazywało się 18 spotów reklamujących giełdę Zondacrypto.
Liczba emisji spotów Zondacrypto w TV Republika w podziale na miesiące
fot. adMonit/IMM
Przykładowe kreacje reklamowe Zondacrypto w TV Republika
Strategię reklamową Zondacrypto komentuje Monika Ezman, członkini zarządu, dyrektor zarządzająca usługami IMM:
Marka zdecydowała się na intensywną i skoncentrowaną w czasie aktywność reklamową dokładnie wtedy, gdy uwaga mediów i widzów była wyjątkowo wysoka. Rok 2025 to w Polsce czas kampanii prezydenckiej, wzmożonej aktywności politycznej i rekordowych zasięgów stacji informacyjnych.
Telewizja Republika jest medium o silnie sprofilowanej i lojalnej widowni, a wybór jednej stacji jako dominującego nośnika ponad 70% budżetu TV świadczy o tym, że była to świadoma decyzja o dotarciu do konkretnego segmentu społecznego w momencie jego najwyższego zaangażowania. Takie skupienie wydatków w jednym miejscu i czasie jest sygnałem, że marka intencjonalnie postawiła na głębokie dotarcie do wybranej grupy odbiorców.
Metodologia:
Dane pochodzą z monitoringu reklam adMonit obejmującego emisje w telewizji, radiu i prasie w okresie 31.03.2024 – 31.03.2026. Wartości wydatków reklamowych podane są według cennikowych kosztów emisji brutto (bez uwzględnienia rabatów, pakietów i negocjacji). W analizie nie uwzględniono wydatków w stacjach TV o tematyce sportowej.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)