TV Republika pochłonęła 70% budżetu reklamowego Zondacrypto. Do stacji trafiło 37,3 mln zł

2026-04-24 14:03

W okresie od 31 marca 2024 do 31 marca 2026 r. giełda kryptowalut Zondacrypto wyemitowała reklamy w prasie, radiu i telewizji o łącznej wartości rynkowej 53,4 mln zł, a aż 96% tej kwoty wydatkowano na spoty telewizyjne. Na tym tle szczególnie wyróżnia się stacja TV Republika, która odpowiadała za 70% łącznych wydatków reklamowych Zondacrypto w analizowanym okresie - wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Wszystkie kampanie zostały wyemitowane niemal wyłącznie w 2025 roku, czyli w okresie kampanii prezydenckiej w Polsce.

Przeczytaj także: Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2026

Reklamy Zondacrypto w telewizji warte 51,4 mln zł


Struktura budżetu reklamowego Zondacrypto w okresie: marzec 2024 r. – marzec 2026 r. była mocno skoncentrowana na emisjach telewizyjnych. Na 53,4 mln zł całkowitych wydatków w mediach prasie i RTV, reklamy telewizyjne (bez kanałów sportowych) odpowiadały za niemal cały budżet:
  • Telewizja: 51,4 mln zł (96,2% całkowitego budżetu)
  • Radio: 1,3 mln zł (2,4% całkowitego budżetu)
  • Prasa: 0,8 mln zł (1,4% całkowitego budżetu)

Łączne wydatki na radio i prasę – wynoszące ok. 2 mln zł – to zaledwie 3,8% budżetu reklamowego Zondacrypto z badanego okresu.
Reklamy Zondacrypto w mediach klasycznych
W okresie od marca 2024 do marca 2026 roku Zondacrypto wydało na reklamy w mediach klasycznych łącznie 53,4 mln zł. Największy udział miały reklamy telewizyjne, które pochłonęły 96,2% budżetu (51,4 mln zł). Radio i prasa miały znacznie mniejszy udział – odpowiednio 2,4% (1,3 mln zł) i 1,4% (0,8 mln zł). Telewizja była zatem dominującym kanałem komunikacji reklamowej marki.

Trzy czwarte budżetu reklamowego Zondacrypto trafiło do TV Republika


Z całkowitego budżetu telewizyjnego Zondacrypto, kwota 37,3 mln zł trafiła do jednej stacji – Telewizji Republika. Oznacza to, że pochłonęła ona ponad 72% wszystkich wydatków na reklamy telewizyjne marki w stacjach ogólnoinformacyjnych i tematycznych (dane z panelu adMonit IMM z 47 ogólnopolskich i lokalnych stacji TV). Silna aktywność reklamowa Zondacrypto w tej stacji zaczęła się w drugim kwartale 2025 roku (w tym czasie wydatkowano ponad 10 mln zł) i utrzymała się na podobnym poziomie w trzecim kwartale, osiągając w ostatnim kwartale tego roku wartość 11,7 mln zł.
Wydatki reklamowe Zondacrypto w TV Republika
Wydatki reklamowe Zondacrypto w TV Republika były skoncentrowane głównie w 2025 roku. Największe wydatki zanotowano w II, III i IV kwartale 2025 roku, które odpowiadały za 26,9%, 29,1% i 31,3% całkowitych wydatków reklamowych. Pierwszy kwartał 2025 roku stanowił 12,8% wydatków, co wskazuje na intensyfikację kampanii reklamowej w okresie wyborczym.

Drugie miejsce wśród TOP nadawców zajął TVN z wynikiem 5,7 mln zł, a Polsat uplasował się na trzeciej pozycji z kwotą 4 mln zł. Razem TVN i Polsat odpowiadały za mniej niż jedną czwartą wartości emisji reklamowych w TV Republika. W ujęciu całościowym – wliczając w to radio i prasę – Telewizja Republika uzyskała 70% łącznych wydatków reklamowych Zondacrypto w badanym okresie.
Reklamy Zondacrypto w telewizji – TOP 10 nadawców
Wśród stacji telewizyjnych, które emitowały reklamy Zondacrypto, dominowała TV Republika, która otrzymała 37,3 mln zł, co stanowi 72% wydatków reklamowych w telewizji. Drugie miejsce zajął TVN z 5,7 mln zł, a trzecie Polsat z 4 mln zł. Pozostałe stacje, takie jak TVN24, TVP1, TVP2, TVN7, TV4, Wydarzenia 24 i TV Puls, otrzymały znacznie mniejsze kwoty, nie przekraczające 1 mln zł.

Intensywna kampania telewizyjna w roku wyborczym


W analizowanym okresie 95% emisji reklam giełdy Zonadacrypto w Telewizji Republika ukazało się w 2025 roku, czyli w okresie kampanii wyborczej w Polsce. Łącznie stacja wyemitowała 5877 spotów, których wartość wartość według cennika netto nadawcy wyniosła ponad 37 mln zł. Średnia cena jednej emisji wynosiła 6336 zł netto. W okresie od marca do grudnia 2025 r. średnio dziennie ukazywało się 18 spotów reklamujących giełdę Zondacrypto.
Liczba emisji spotów Zondacrypto w TV Republika w podziale na miesiące
Liczba emisji spotów reklamowych Zondacrypto w TV Republika osiągnęła szczyt w marcu 2025 roku, kiedy to wyemitowano 592 spoty. W kolejnych miesiącach liczba emisji utrzymywała się na podobnym poziomie, z niewielkimi wahaniami, aż do grudnia 2025 roku, kiedy to nastąpił gwałtowny spadek do 278 spotów w styczniu 2026 roku. Średnia liczba emisji spotów w miesiącu wynosiła około 500.

Przykładowe kreacje reklamowe Zondacrypto w TV Republika
Strategię reklamową Zondacrypto komentuje Monika Ezman, członkini zarządu, dyrektor zarządzająca usługami IMM:
Marka zdecydowała się na intensywną i skoncentrowaną w czasie aktywność reklamową dokładnie wtedy, gdy uwaga mediów i widzów była wyjątkowo wysoka. Rok 2025 to w Polsce czas kampanii prezydenckiej, wzmożonej aktywności politycznej i rekordowych zasięgów stacji informacyjnych.

Telewizja Republika jest medium o silnie sprofilowanej i lojalnej widowni, a wybór jednej stacji jako dominującego nośnika ponad 70% budżetu TV świadczy o tym, że była to świadoma decyzja o dotarciu do konkretnego segmentu społecznego w momencie jego najwyższego zaangażowania. Takie skupienie wydatków w jednym miejscu i czasie jest sygnałem, że marka intencjonalnie postawiła na głębokie dotarcie do wybranej grupy odbiorców.


Metodologia:
Dane pochodzą z monitoringu reklam adMonit obejmującego emisje w telewizji, radiu i prasie w okresie 31.03.2024 – 31.03.2026. Wartości wydatków reklamowych podane są według cennikowych kosztów emisji brutto (bez uwzględnienia rabatów, pakietów i negocjacji). W analizie nie uwzględniono wydatków w stacjach TV o tematyce sportowej.
Przeczytaj także: Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2026 Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2026

Przeczytaj także

Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2026

Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2026

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XI 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XI 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w X 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w X 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w IX 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w IX 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w VI 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w VI 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2025

