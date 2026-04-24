Rewolucja na rynku pracy: przyjazna atmosfera ważniejsza niż pensja?

To już nie pieniądze są najważniejsze. Polscy pracownicy coraz częściej wybierają dobrą atmosferę i stabilność zamiast wyższej pensji. Najnowsze dane pokazują prawdziwe przetasowanie na rynku pracy – wynagrodzenie spada na dalszy plan, a kluczowe stają się relacje, bezpieczeństwo i możliwości rozwoju. Czy to trwała zmiana, czy tylko reakcja na niepewne czasy? Jedno jest pewne - pracodawcy muszą szybko dostosować się do nowych oczekiwań.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego przyjazna atmosfera pracy stała się dla pracowników istotniejsza od wynagrodzenia?

Jak zmieniła się hierarchia priorytetów Polaków rok do roku?

Czym różnią się oczekiwania kobiet, mężczyzn i różnych pokoleń?

Gdzie powstaje największa luka między oczekiwaniami pracowników a ofertą pracodawców?

Rok do roku: ogromne zmiany na podium

Przyjazne miejsce pracy Atmosfera pracy, poczucie stabilności i realne możliwości rozwoju – te trzy filary budują dziś obraz pracodawcy

Tegoroczne wyniki Randstad Employer Brand Research sygnalizują głęboką zmianę mentalności na polskim rynku pracy. Po latach, w których inflacja i rosnące koszty życia windowały wynagrodzenia na sam szczyt listy priorytetów, pracownicy szukają dziś przede wszystkim „bezpiecznej przystani”. Pracownicy nie rezygnują jednak całkowicie z oczekiwań finansowych, ale coraz wyraźniej komunikują, że samo wynagrodzenie już nie wystarczy.



Atmosfera pracy, poczucie stabilności i realne możliwości rozwoju – te trzy filary budują dziś obraz pracodawcy, dla którego warto pracować – komentuje Marzena Milinkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Randstad Polska.



Rozdźwięk w potrzebach kobiet i mężczyzn

Pokoleniowy kalejdoskop: inne priorytety w każdym wieku

Co oferują pracodawcy?

Jak zmienili się pracodawcy według pracowników?

Analiza tegorocznych danych pokazuje, że pracodawcy dobrze zdali egzamin z budowania bezpiecznego środowiska pracy. Stabilność zatrudnienia to dziś ich najmocniejsza karta przetargowa. Nie powinni jednak zaniedbywać kwestii wynagrodzeń – mimo spadku ich znaczenia w rankingu, nadal są kluczowe w walce o talenty i utrzymanie pracowników – podkreśla Joanna Kolasa, HR Consultancy Manager w Randstad Polska.

Jeszcze w 2025 roku hierarchia oczekiwań polskich pracowników była dość stabilna. Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity jak co roku królowały w badaniu Randstad Employer Brand Research z wynikiem 71%. Za nimi plasowała się przyjazna atmosfera pracy i stabilność zatrudnienia. Work-life balance zamykał ścisłą czołówkę. Dziś ten obraz jest diametralnie inny. Wynagrodzenie straciło w tym czasie 7 pp. i spadło z pierwszej na trzecią pozycję z wynikiem 64%. Z kolei przyjazna atmosfera pracy zyskała aż 9 punktów procentowych i objęła, z wynikiem 72%, pozycję lidera rankingu.Drugie miejsce przypada w tym roku stabilności zatrudnienia, które wzrosło o 7 pp. – do 68%. Pierwszą piątkę zamykają możliwość rozwoju kariery (60%) i zapewnienie równych szans (57%). Cztery z pięciu kluczowych czynników zanotowały wzrost, a jedyny spadek dotyczył wynagrodzenia i benefitów.Największym zaskoczeniem jest spadek znaczenia work-life balance – z 56% do 37%. Może to oznaczać, że pracownicy traktują go dziś jako standard, a nie wyróżnik, lub że w obliczu niepewności większą wagę przykładają do bezpieczeństwa i stabilności.Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują, że zależy im na zapewnieniu równych szans (66% vs. 47%). Podobny wzorzec widać w przypadku możliwości rozwoju kariery (65% vs. 55%), przyjaznej atmosfery pracy (76% vs. 68%) oraz stabilności zatrudnienia (70% vs. 65%). W przypadku wynagrodzenia różnice są minimalne (64% kobiet i 63% mężczyzn), co pokazuje, że choć pieniądze są ważne dla wszystkich, kobiety częściej podkreślają znaczenie kultury organizacyjnej i rozwoju.Najmłodsi pracownicy (18–24 lata) najwyżej cenią przyjazną atmosferę (71%), równe szanse (63%) i rozwój kariery (61%). Wynagrodzenie wskazuje tu co drugi pracownik – najmniej spośród wszystkich grup. Osoby w wieku 25–34 lata jako jedyne relatywnie wysoko oceniają work-life balance (43%). Pracownicy w wieku 35–54 lata stawiają na atmosferę (73%), stabilność (70%) i wynagrodzenie (68%). Najstarsi (55–64 lata) najbardziej cenią stabilność zatrudnienia (78%) oraz atmosferę (77%), a najmniej – work-life balance (22%).Największa luka między oczekiwaniami a rzeczywistością dotyczy wynagrodzenia – 64% pracowników go oczekuje, a tylko 46% otrzymuje. Różnice widoczne są także w przypadku atmosfery pracy (72% vs. 62%) i możliwości rozwoju (60% vs. 51%).Jednocześnie pracodawcy lepiej wypadają w obszarach takich jak reputacja (62% wskazań przy 46% oczekiwań), work-life balance oraz zapewnienie równych szans i stabilności zatrudnienia. Stabilność zatrudnienia została najlepiej oceniona (71%), natomiast największe pole do poprawy dotyczy wynagrodzeń oraz działań środowiskowych i społecznych.W porównaniu z 2025 rokiem poprawiła się ocena reputacji pracodawców (+4 pp.) oraz atmosfery pracy (+3 pp.), choć tempo zmian wciąż nie nadąża za rosnącymi oczekiwaniami. Jednocześnie pogorszyła się ocena wynagrodzeń i benefitów (spadek o 5 pp.) oraz work-life balance (spadek o 8 pp.).