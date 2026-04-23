Wdrożenia AI: dlaczego sztuczna inteligencja powinna być nudna?

Firmy coraz częściej wpisują autonomiczne systemy AI w swoje strategie rozwoju, jednak droga do ich wdrożenia okazuje się bardziej złożona i kręta, niż zakładano. Eksperci wskazują, że kluczowe znaczenie ma budowa tzw. „nudnej AI”. Dlaczego? Bo to stabilny fundament, który zadecyduje o tym, czy projekty sztucznej inteligencji wyjdą poza etap pilotażu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego firmy mają problem ze skalowaniem projektów sztucznej inteligencji?

Czym jest koncepcja „nudnej AI” i jakie ma znaczenie w praktyce?

Na czym polega zjawisko „trust debt” i jak wpływa na wdrożenia AI?

Dlaczego budowanie stabilnych fundamentów jest kluczowe przed wdrożeniem autonomicznych systemów?

Dlaczego sztuczna inteligencja powinna być nudna? Zjawisko boring AI polega na tworzeniu systemów, które działają stabilnie i przewidywalnie w codziennych procesach

Dlaczego projekty AI zatrzymują się na etapie pilotażu

Konsekwencją jest sytuacja, w której pracownicy poświęcają więcej czasu na sprawdzanie poprawności wyników działania sztucznej inteligencji niż na wykorzystywanie ich w praktyce. Zamiast przyspieszać pracę, AI zaczyna generować dodatkowe obowiązki związane z kontrolą i weryfikacją odpowiedzi.



W rezultacie wiele projektów nie wychodzi poza fazę testów, a przedsiębiorstwa nie decydują się na ich skalowanie w kluczowych procesach biznesowych – tłumaczy Jakub Andrzejewski, Business Development Manager for Poland & CIS w firmie Progress Software.

Czym w praktyce jest „boring AI”?

Najpierw stabilność, potem autonomia

Najpierw systemy uczą się dostarczać wiarygodne informacje bazujące na danych firmy, następnie wspierają użytkowników w podejmowaniu decyzji, a dopiero w kolejnych krokach przejmują część powtarzalnych zadań. Taka ścieżka pozwala stopniowo budować zaufanie do mechanizmów AI i ograniczać ryzyko związane z ich wykorzystaniem – mówi ekspert Progress Software.