Wdrożenia AI: dlaczego sztuczna inteligencja powinna być nudna?

eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.pl

2026-04-23 00:10

Firmy coraz częściej wpisują autonomiczne systemy AI w swoje strategie rozwoju, jednak droga do ich wdrożenia okazuje się bardziej złożona i kręta, niż zakładano. Eksperci wskazują, że kluczowe znaczenie ma budowa tzw. „nudnej AI”. Dlaczego? Bo to stabilny fundament, który zadecyduje o tym, czy projekty sztucznej inteligencji wyjdą poza etap pilotażu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego firmy mają problem ze skalowaniem projektów sztucznej inteligencji?
  • Czym jest koncepcja „nudnej AI” i jakie ma znaczenie w praktyce?
  • Na czym polega zjawisko „trust debt” i jak wpływa na wdrożenia AI?
  • Dlaczego budowanie stabilnych fundamentów jest kluczowe przed wdrożeniem autonomicznych systemów?
Popularność narzędzi generatywnej AI sprawia, że firmy coraz szybciej przechodzą od eksperymentów do prób ich wykorzystania w codziennych procesach.

Jednocześnie rośnie liczba inicjatyw, które zatrzymują się na etapie pilotażu lub projektów proof-of-concept. W takich sytuacjach problemem rzadko są rozwiązania techniczne. Znacznie częściej okazuje się nim brak stabilnych fundamentów – spójnych danych, jasnych zasad zarządzania mechanizmami sztucznej inteligencji oraz narzędzi pozwalających kontrolować ich działanie.
Kliknij, aby powiekszyć

fot. pexels

Zjawisko boring AI polega na tworzeniu systemów, które działają stabilnie i przewidywalnie w codziennych procesach


Jednym z głównych powodów trudności ze skalowaniem AI w przedsiębiorstwach jest zjawisko określane jako „trust debt”, czyli dług zaufania wobec systemu. Pojawia się on wtedy, gdy wyniki działania sztucznej inteligencji są niespójne lub trudne do zweryfikowania – podobne zapytania prowadzą do różnych odpowiedzi, a model nie wskazuje źródeł danych, na których wygenerował swoje wnioski. W takich warunkach użytkownicy zaczynają traktować system bardziej jako techniczną ciekawostkę niż narzędzie pracy.
Konsekwencją jest sytuacja, w której pracownicy poświęcają więcej czasu na sprawdzanie poprawności wyników działania sztucznej inteligencji niż na wykorzystywanie ich w praktyce. Zamiast przyspieszać pracę, AI zaczyna generować dodatkowe obowiązki związane z kontrolą i weryfikacją odpowiedzi.

W rezultacie wiele projektów nie wychodzi poza fazę testów, a przedsiębiorstwa nie decydują się na ich skalowanie w kluczowych procesach biznesowych – tłumaczy Jakub Andrzejewski, Business Development Manager for Poland & CIS w firmie Progress Software.

W odpowiedzi na te wyzwania coraz częściej pojawia się koncepcja tzw. „boring AI”. Nie oznacza ona mniej zaawansowanych mechanizmów, lecz system zaprojektowany tak, aby działał w sposób przewidywalny i możliwy do kontrolowania. W takim podejściu kluczowe znaczenie ma szkolenie modeli na wiarygodnych danych przedsiębiorstwa oraz możliwość wskazania źródeł informacji wykorzystywanych do generowania odpowiedzi.

Istotnym elementem jest również wprowadzenie jasnych zasad zarządzania systemami AI w firmie. Obejmuje to m.in. kontrolę dostępu do danych, monitorowanie jakości odpowiedzi, a także możliwość audytu działania modeli. Dzięki temu sztuczna inteligencja staje się elementem infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa – rozwiązaniem, które można rozwijać i utrzymywać w sposób podobny do innych systemów IT.

Budowanie takich fundamentów ma kluczowe znaczenie w kontekście rozwoju agentów AI. Wraz z przechodzeniem sztucznej inteligencji od generowania odpowiedzi do inicjowania działań w procesach biznesowych, rośnie znaczenie jej niezawodności. Błąd w rekomendacji można zignorować, ale błędna decyzja podjęta automatycznie przez system może mieć bezpośredni wpływ na operacje firmy. Dlatego w wielu przedsiębiorstwach rozwój AI przebiega etapami.
Najpierw systemy uczą się dostarczać wiarygodne informacje bazujące na danych firmy, następnie wspierają użytkowników w podejmowaniu decyzji, a dopiero w kolejnych krokach przejmują część powtarzalnych zadań. Taka ścieżka pozwala stopniowo budować zaufanie do mechanizmów AI i ograniczać ryzyko związane z ich wykorzystaniem – mówi ekspert Progress Software.

Wbrew pozorom, najbardziej transformacyjne zastosowania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach mogą więc okazać się najmniej spektakularne. Zamiast efektownych demonstracji kluczowe będzie tworzenie systemów, które działają stabilnie i przewidywalnie w codziennych procesach. To właśnie taka „nudna AI” najczęściej staje się fundamentem rozwiązań, którym firmy są gotowe powierzyć coraz większą odpowiedzialność.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: wdrożenie AI, automatyzacja, robotyzacja, rewolucja technologiczna, nowe technologie, sztuczna inteligencja, AI

Zawody przyszłości, czyli kim zostać, żeby nie bać się sztucznej inteligencji?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Artykuły promowane

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Koszt wynajmu magazynu to znacznie więcej niż czynsz. Za co naprawdę płaci najemca?

Koszt wynajmu magazynu to znacznie więcej niż czynsz. Za co naprawdę płaci najemca?

Najem krótkoterminowy 2026: nadchodzi rewolucja, o której możesz nie widzieć. Co się zmienia i jak się przygotować?

Najem krótkoterminowy 2026: nadchodzi rewolucja, o której możesz nie widzieć. Co się zmienia i jak się przygotować?

Kupno samochodu używanego od znajomego. Dlaczego pewniak bywa pułapką?

Kupno samochodu używanego od znajomego. Dlaczego pewniak bywa pułapką?

Odłóż Excela, idź na spacer. Jak aktywność fizyczna wpływa na wydajność w pracy?

Odłóż Excela, idź na spacer. Jak aktywność fizyczna wpływa na wydajność w pracy?

Warsh przed testem niezależności FED

Warsh przed testem niezależności FED

Koniec ery CV? Firmy stawiają na kompetencje zamiast dyplomów

Koniec ery CV? Firmy stawiają na kompetencje zamiast dyplomów

Mieszkanie dla singla: jaką zdolność kredytową trzeba mieć na starcie kariery?

Mieszkanie dla singla: jaką zdolność kredytową trzeba mieć na starcie kariery?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: