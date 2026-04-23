Pokolenie Z czy Silversi: kto rządzi w e-zakupach?

Pokolenie Z i Silversi (50+) różnią się podejściem do zakupów online, ale kto z nich kupuje mądrzej? Według najnowszego badania Amazon "(Nie)Świadomy konsument", 79% Silversów kupuje online samodzielnie, mimo że ocenia swoje kompetencje niżej niż młodzi. Z kolei Gen Z, choć pewniejsza siebie, częściej szuka wsparcia przy zakupach. Jakie są różnice między pokoleniami w podejściu do e-zakupów i jakie czynniki decydują o ich bezpieczeństwie?

Z tego artykułu dowiesz się:

jakie są różnice między pokoleniem Z a Silversami (50+) w podejściu do zakupów online;

dlaczego Silversi częściej kupują samodzielnie, mimo że oceniają swoje kompetencje niżej niż Gen Z;

jakie czynniki wpływają na bezpieczeństwo zakupów online dla obu pokoleń;

jakie są najczęstsze pułapki, na które wpadają konsumenci podczas e-zakupów;

jakie elementy, takie jak łatwe zwroty i zaufane metody płatności, wpływają na lojalność konsumentów.

Najważniejsze wnioski z badania:

W ciągu dwóch lat wskaźnik świadomości praw konsumenckich zwiększył się dwukrotnie (z 18 proc. do 39 proc.), ale prawie połowa badanych (48 proc.) wciąż chce wiedzieć więcej.

Aż 4 na 5 Silversów (79 proc.) kupuje online samodzielnie, choć ocenia swoje kompetencje najniżej ze wszystkich pokoleń, a Generacja Z, mimo że pewniejsza swojej wiedzy, częściej szuka wsparcia przy zakupach (69 proc. kupuje samodzielnie).

Oszukani podczas e-zakupów Silversi walczą o odzyskanie pieniędzy częściej niż młodzi (61 proc. vs 53 proc.), ale aż 44 proc. tych, którzy zrezygnowali, zrobiło to z bezradności („nie sądzili, że coś uzyskają”).

Dla Gen Z ładne zdjęcie = niska cena. Oba czynniki jednakowo skutecznie przyciągają do oszukańczych ofert (po 35 proc.).

Sprawdzony sklep online, dobra cena i prosty zwrot. W tych trzech punktach pokolenia mówią jednym głosem.

Koniec mitu cyfrowego wykluczenia. Kto naprawdę potrzebuje wsparcia w e-zakupach?

Pokolenie Z czy Silversi – kto mądrzej kupuje w sieci? Badanie „(Nie)Świadomy konsument" pokazuje, że świadomość praw konsumenckich wśród Polaków wzrosła z 18% do 39% w ciągu dwóch lat, jednak 48% badanych nadal chce wiedzieć więcej. Silversi (50+) częściej kupują online samodzielnie (79%) niż Generacja Z (69%), mimo że oceniają swoje kompetencje niżej. Oszustwa w e-zakupach dotykają częściej młodszych – 29% Gen Z padło ofiarą oszustwa, podczas gdy w grupie Silversów było to 22%. Zarówno niska cena, jak i atrakcyjne zdjęcia produktów są głównymi czynnikami, które przyciągają do oszukańczych ofert. Silversi częściej podejmują walkę o zwrot pieniędzy (61%) niż Gen Z (53%).

Różne drogi, wspólny cel. Co łączy pokolenia w e-zakupach?

Jak różni się podejście do zakupów online dwudziestolatka i pięćdziesięciolatka? Odpowiedzi dostarcza kolejna edycja badania „(Nie)Świadomy konsument” – cyklicznego projektu Amazon, który w tym roku po raz pierwszy stawia w centrum uwagi różnice pokoleniowe między Generacją Z (18-29 lat) a Silversami (50+). Badanie przeprowadzone zostało na całościowej, reprezentatywnej grupie Polaków w celu porównania wyników do poprzednich lat.Jedno z najbardziej zaskakujących odkryć badania dotyczy Silversów. Czterech na pięciu (79 proc.) robi zakupy online samodzielnie. To najwyższy wynik spośród wszystkich badanych grup wiekowych, wyższy nawet niż wśród Generacji Z (69 proc.). Młodsi konsumenci, gdy potrzebują wsparcia, najchętniej proszą o pomoc znajomych (20 proc.) lub rodzinę (18 proc.). Millenialsi (30-49 lat) plasują się – nomen omen - pomiędzy nimi: samodzielnie kupuje 77 proc. z nich, a zakupy online co najmniej raz w miesiącu robi 80 proc. – więcej niż w jakiejkolwiek innej badanej grupie.Pomimo największej samodzielności, to właśnie Silversi najniżej oceniają swoje kompetencje zakupowe. Tylko co trzeci (33 proc.) uważa swoją wiedzę konsumencką za dobrą. Ten paradoks – robię sam, ale sobie nie ufam – tłumaczy wiele zachowań starszych konsumentów. Niska samoocena przekłada się na większą ostrożność. Silversi budują zaufanie do sprzedawców przede wszystkim przez bezpieczne metody płatności (71 proc.) i programy ochrony kupujących (58 proc.). Generacja Z podchodzi do zakupów z większą pewnością siebie. Jednak i dla nich bezpieczne metody płatności pozostają ważne (56 proc.), a na drugim miejscu plasuje się pewność, że sprzedawcy są zweryfikowani (53 proc.).– mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektorka zarządzająca Amazon.pl.Prawie co trzeci (29 proc.) przedstawiciel Gen Z przyznaje, że dokonał kiedyś zakupu w internecie, który okazał się oszustwem, czyli np. produkt był podróbką, nie zgadzał się z opisem albo w ogóle nie dotarł. Wśród Silversów ten odsetek jest niższy (22 proc.). Zarówno młodsze (35 proc.), jak i starsze pokolenie (39 proc.) wskazują niską cenę jako główną przynętę, która skusiła ich do zakupu będącego oszustwem. Gen Z równie mocno przyciągają atrakcyjne zdjęcia produktów (35 proc.), podczas gdy Silversi kierują się raczej okazyjną obniżką ceny (35 proc.).Prawdziwy kontrast ujawnia się po oszustwie. Gdy dojdzie do straty, Silversi częściej podejmują próbę odzyskania pieniędzy (61 proc.) niż Gen Z (53 proc.). Wśród Millenialsów odsetek ten jest najwyższy i wynosi 72 proc. Młodych zniechęca zbyt niska utracona kwota (63 proc.). Dla Silversów to mniejsza bariera (33 proc.), ale za to aż 44 proc. z nich przyznaje, że „nie sądzili, że coś uzyskają”. W Generacji Z taką bezradność deklaruje zaledwie 6 proc. Co ciekawe, Millenialsi są tu bliżsi swoim rodzicom niż dzieciom: poczucie, że i tak nic nie uzyskają, hamuje aż 42 proc. z tych, którzy zrezygnowali z walki o zwrot. To wyraźnie pokazuje kontrast między cyfrowym optymizmem młodych, a przekonaniem starszych konsumentów o skuteczności w egzekwowaniu swoich praw.Choć kryteria wyboru produktu mogą się różnić, zaufanie do sprawdzonych e-sklepów pozostaje kluczowe dla obu grup. Aż 64 proc. Gen Z i 72 proc. Silversów czuje się tam bezpiecznie – niezależnie od wieku, komfort zakupów opiera się na sprawdzonych kanałach i korzystnej cenie.Jednym z najsilniejszych łączników okazuje się proces zwrotów. Możliwość bezpłatnego oddania produktu jest szczególnie ważna dla Gen Z (63 proc.). Silversi skupiają na tym uwagę nieco mniej (45 proc.), ale łatwe zwroty przyciągają obie generacje. Aż 67 proc. młodych i 63 proc. starszych konsumentów deklaruje, że to właśnie ten czynnik decyduje o powrocie do danego sprzedawcy. Millenialsi potwierdzają ten trend: 66 proc. z nich wskazuje łatwy zwrot jako decydujący argument za powrotem do sprzedawcy. To jeden z punktów, gdzie wszystkie trzy pokolenia są praktycznie zgodne. Łatwy zwrot to nie tylko wygoda, to fundament zaufania.– mówi Małgorzata Miś, prezeska Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila.Badanie „(Nie)Świadomy konsument” pokazuje też, że przywiązanie do lokalnych produktów wciąż odgrywa istotną rolę w decyzjach zakupowych, szczególnie wśród starszych konsumentów. Aż 41 proc. Silversów częściej wybiera produkty polskich marek, jeśli ma taką możliwość (wśród Gen Z znaczenie pochodzenia deklaruje 26 proc. badanych).Pokolenia różnią nawyki, priorytety i poziom cyfrowej pewności siebie. Łączy je natomiast oczekiwanie bezpiecznych zakupów, korzystnej ceny i łatwych zwrotów. W e-zakupach Polacy podążają różnymi ścieżkami, ale zmierzają w tym samym kierunku. Jedni robią to odważniej, drudzy ostrożniej. Cel pozostaje wspólny: kupować mądrze, wygodnie i bez nieprzyjemnych niespodzianek.