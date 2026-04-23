Sztuczna inteligencja w handlu: Jak AI wspiera marketing i sprzedaż?

Handel detaliczny jest liderem wdrażania sztucznej inteligencji w obszarze marketingu i sprzedaży - aż 75% firm z tego sektora wykorzystuje AI w tych dziedzinach. Według najnowszego badania EY, wdrożenie AI przyniosło wymierne korzyści: wzrost przychodów (70%), poprawę jakości usług (65%) i zmniejszenie kosztów (49%). Dlaczego marketing i sprzedaż są największymi beneficjentami implementacji AI w sektorze handlowym i jakie strategie stosują firmy, aby wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji?

Przeczytaj także: AI w polskich firmach: Sektor finansowy liderem, ale to handel najwięcej zyskuje

Z tego artykułu dowiesz się:


  • dlaczego handel detaliczny jest liderem wdrażania sztucznej inteligencji w obszarze marketingu i sprzedaży;
  • jakie korzyści przynosi AI w handlu;
  • jakie strategie stosują firmy handlowe, aby skutecznie wdrażać sztuczną inteligencję;
  • jakie są największe bariery wdrażania AI w sektorze handlowym;
  • jakie plany mają firmy handlowe dotyczące dalszych wdrożeń AI w najbliższych 18 miesiącach.

Handel detaliczny jest liderem rynku we wdrażaniu sztucznej inteligencji w obszarze marketingu – aż 75% ankietowanych przez EY średnich i dużych firm z tego sektora zadeklarowało takie działania. Badanie EY „Jak polskie firmy wdrażają AI” pokazało również, że w 2025 roku 22% przedsiębiorstw handlowych zakończyło proces pierwszych wdrożeń AI, co oznacza wzrost o 12 punktów procentowych rok do roku.

Handel okazał się być sektorem o wysokiej dynamice adopcji AI. W 2025 roku aż 56% średnich i dużych firm z tego sektora było w trakcie implementowania AI, najwięcej ze wszystkich badanych przez EY gałęzi gospodarki, czyli handlu, usług, przemysłu, energetyki oraz sektora finansowego. Dodatkowo 22% już zakończyło proces pierwszych wdrożeń. Tylko 9% firm rozpoczęło działania i z nich zrezygnowało, o 4 p.p. mniej niż rok wcześniej.
Detaliczni sprzedawcy stoją przed ogromnymi wyzwaniami – geopolityka powoduje niepewność gospodarczą, której efektem może być ograniczenie konsumpcji. Tradycyjne strategie rozwoju tracą swoją skuteczność. AI oferuje najnowocześniejsze narzędzia analityczne i prognostyczne, które pomagają handlowi sprawniej reagować na zmiany rynkowe – uważa Grzegorz Przytuła, Partner EY-Parthenon.

Marketing i sprzedaż potrzebują AI


Handel przede wszystkim inwestuje w AI w marketingu i analizach rynku oraz w sprzedaży. W pierwszym przypadku robi to 75% respondentów, w drugim 68%. To najwięcej ze wszystkich branż i zdecydowanie więcej niż w 2024 r., kiedy AI wdrażało w marketingu 60%, a w sprzedaży 51%.

Dzięki AI sektor ma nadzieję lepiej dotrzeć do klientów, co podkreśliło 66% badanych, a także wprowadzić nowe usługi lub produkty (61%). Prawie połowa (48%) liczyła na automatyzację wewnętrznych procesów, a 28% miało nadzieję, że wyprzedzi konkurencję.
Jednym z najbardziej widocznych efektów zastosowania sztucznej inteligencji w handlu detalicznym jest jej zdolność do personalizacji doświadczeń konsumentów. Algorytmy AI analizują zachowania klientów, preferencje i dotychczasowe zakupy, dając spersonalizowane rekomendacje i ukierunkowany marketing. Tworzy to bardziej angażujące i trafne doświadczenie zakupowe, zwiększając lojalność klientów i współczynniki konwersji – dodaje Grzegorz Przytuła, Partner EY-Parthenon.

AI przyniosło też wymierne korzyści badanym, wg blisko połowy (48%) spełniło oczekiwania, a u co piątego (19%) przerosło je. W przypadku 16% respondentów wdrożenie przyniosło mniejsze korzyści niż zakładano. Tyle samo twierdziło, że są one zdecydowanie mniejsze. Najważniejszym efektem był wzrost przychodów, który wskazało 70% firm – najwięcej ze wszystkich badanych branż. Poprawę jakości usług wymieniło 65%, a 49% podkreślało zmniejszenie kosztów działania. Nie może więc dziwić, że aż 82% badanych firm handlowych planuje nowe wdrożenia w ciągu 18 miesięcy.

Jak wdrażają AI i co jeszcze planują?


Ponad połowa respondentów z sektora handlu twierdziła, że przynajmniej część ich danych jest już przygotowana pod AI. W tej grupie 13% uważało, że dotyczy to danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, a 42% miało dobrej jakości dane nieustrukturyzowane. Jednocześnie 28% nie wiedziało, w jakim stanie są ich dane wyjściowe. Większość (56%) wdrażała sztuczną inteligencję w poszczególnych funkcjach biznesowych, a dla połowy był to efekt strategii na poziomie całej firmy.

Do drugi z respondentów z sektora handlu ma formalną strategię dotyczącą AI, a 39% nadal ją przygotowuje. Tylko 5% nie ma ani strategii, ani harmonogramu wdrażania sztucznej inteligencji. Zdaniem 52% badanych adopcja AI w firmach będzie przyspieszać, a korzystanie z niej stanie się powszechniejsze. Dlatego aż 42% chce zwiększyć wydatki na narzędzia wykorzystujące AI, a prawie połowa będzie wprowadzać zewnętrzne rozwiązania w ciągu najbliższego półtora roku. Natomiast 41% stawia na połączenie własnych i cudzych programów, a 35% zamierza korzystać wyłącznie z ogólnodostępnych systemów.
Pracując z AI detaliści powinni się skupić na sześciu obszarach, w których przyniesie największe korzyści. Zarządzanie zapasami jest jednym z nich, bo sztuczna inteligencja może skutecznie, niż dotychczasowe metody, przewidywać trendy zakupowe. Z tym powiązane jest także prognozowanie popytu, odpowiednie kształtowanie cen oraz asortyment. Dostawy, które są kluczowe dla handlu, mogą dzięki AI być znacznie lepiej dopasowane do zapotrzebowania. I ostatni element, czyli personalizacja, a tym samym poprawa satysfakcji klientów i zwiększenie ich lojalności – twierdzi Bartosz Pacuszka, Partner w EY Polska, AI Technology Leader.

Cyberbezpieczeństwo w handlu


Bezpieczeństwo danych i systemów było wskazywane (39%) jako jedna z najważniejszych barier przy wdrażaniu AI, więc 59% przyznało, że najpierw przeanalizowało kwestię cyberbezpieczeństwa. Niecała 1/3 (30%) zrobiła to w ograniczonym zakresie. Tylko 6% firm sektora handlu nie zrobiło żadnych analiz. Jednocześnie tylko 1/3 organizacji wprowadziła odpowiednie rozwiązania narzędziowe, a 29% proceduralne, np. szkolenia pracowników. Tyle samo firm wybrało połączenie obu form zabezpieczenia systemów i danych.
Skuteczne strategie cyberbezpieczeństwa powinny obejmować zarządzanie ryzykiem i reagowanie na incydenty, w tym regularne oceny w celu identyfikacji słabych punktów oraz opracowanie metod reagowania. Dobre systemy cyberbezpieczeństwa to architektura typu zero trust, w której każdy użytkownik, urządzenie i połączenie są stale weryfikowane – mówi Jacek Walaszczyk, Partner w Zespole Technology Consulting, EY Polska.



O badaniu
Badanie Jak polskie firmy wdrażają AI zrealizował na zlecenie EY przez CubeResearch. Respondentami było 499 polskich firm: 45% z sektora produkcji, 33% z sektora usług, 22% z handlu. 56% przedsiębiorstw to firmy średniej wielkości, 44% duże. Trzecia edycja została przeprowadzona w ostatnim kwartale 2025 roku.
Przeczytaj także: AI w polskich firmach - entuzjazm kontra rzeczywistość wdrożeń AI w polskich firmach - entuzjazm kontra rzeczywistość wdrożeń

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Sztuczna inteligencja w pracy: Kiedy bliska współpraca z AI szkodzi zamiast pomagać?

Sztuczna inteligencja w pracy: Kiedy bliska współpraca z AI szkodzi zamiast pomagać?

Już niemal 50% Polaków korzysta w pracy z AI. Jasne zasady potrzebne na cito

Już niemal 50% Polaków korzysta w pracy z AI. Jasne zasady potrzebne na cito

AI w pracy: większość korzysta, nieliczni robią to dobrze

AI w pracy: większość korzysta, nieliczni robią to dobrze

To nie strach przed AI jest realnym problemem rynku pracy

To nie strach przed AI jest realnym problemem rynku pracy

Polacy obawiają się, że AI odbierze im pracę

Polacy obawiają się, że AI odbierze im pracę

Firmy widzą AI jako przewagę, konsumenci jako zagrożenie - gdzie leży prawda?

Firmy widzą AI jako przewagę, konsumenci jako zagrożenie - gdzie leży prawda?

Tylko 3,7% polskich MŚP wdrożyło AI. Wciąż jesteśmy w tyle za europejską konkurencją

Tylko 3,7% polskich MŚP wdrożyło AI. Wciąż jesteśmy w tyle za europejską konkurencją

Między nadzieją a niepewnością: Raport, jak polscy pracownicy widzą przyszłość z AI

Między nadzieją a niepewnością: Raport, jak polscy pracownicy widzą przyszłość z AI

Następny artykuł

Polska w czołówce UE. Koszty zatrudnienia wyższe niż na Zachodzie

Polska w czołówce UE. Koszty zatrudnienia wyższe niż na Zachodzie

