Sztuczna inteligencja w handlu: Jak AI wspiera marketing i sprzedaż?

Handel detaliczny jest liderem wdrażania sztucznej inteligencji w obszarze marketingu i sprzedaży - aż 75% firm z tego sektora wykorzystuje AI w tych dziedzinach. Według najnowszego badania EY, wdrożenie AI przyniosło wymierne korzyści: wzrost przychodów (70%), poprawę jakości usług (65%) i zmniejszenie kosztów (49%). Dlaczego marketing i sprzedaż są największymi beneficjentami implementacji AI w sektorze handlowym i jakie strategie stosują firmy, aby wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji?

Z tego artykułu dowiesz się:

dlaczego handel detaliczny jest liderem wdrażania sztucznej inteligencji w obszarze marketingu i sprzedaży;

jakie korzyści przynosi AI w handlu;

jakie strategie stosują firmy handlowe, aby skutecznie wdrażać sztuczną inteligencję;

jakie są największe bariery wdrażania AI w sektorze handlowym;

jakie plany mają firmy handlowe dotyczące dalszych wdrożeń AI w najbliższych 18 miesiącach.

Detaliczni sprzedawcy stoją przed ogromnymi wyzwaniami – geopolityka powoduje niepewność gospodarczą, której efektem może być ograniczenie konsumpcji. Tradycyjne strategie rozwoju tracą swoją skuteczność. AI oferuje najnowocześniejsze narzędzia analityczne i prognostyczne, które pomagają handlowi sprawniej reagować na zmiany rynkowe – uważa Grzegorz Przytuła, Partner EY-Parthenon.

Marketing i sprzedaż potrzebują AI

Jednym z najbardziej widocznych efektów zastosowania sztucznej inteligencji w handlu detalicznym jest jej zdolność do personalizacji doświadczeń konsumentów. Algorytmy AI analizują zachowania klientów, preferencje i dotychczasowe zakupy, dając spersonalizowane rekomendacje i ukierunkowany marketing. Tworzy to bardziej angażujące i trafne doświadczenie zakupowe, zwiększając lojalność klientów i współczynniki konwersji – dodaje Grzegorz Przytuła, Partner EY-Parthenon.

Jak wdrażają AI i co jeszcze planują?

Pracując z AI detaliści powinni się skupić na sześciu obszarach, w których przyniesie największe korzyści. Zarządzanie zapasami jest jednym z nich, bo sztuczna inteligencja może skutecznie, niż dotychczasowe metody, przewidywać trendy zakupowe. Z tym powiązane jest także prognozowanie popytu, odpowiednie kształtowanie cen oraz asortyment. Dostawy, które są kluczowe dla handlu, mogą dzięki AI być znacznie lepiej dopasowane do zapotrzebowania. I ostatni element, czyli personalizacja, a tym samym poprawa satysfakcji klientów i zwiększenie ich lojalności – twierdzi Bartosz Pacuszka, Partner w EY Polska, AI Technology Leader.

Cyberbezpieczeństwo w handlu

Skuteczne strategie cyberbezpieczeństwa powinny obejmować zarządzanie ryzykiem i reagowanie na incydenty, w tym regularne oceny w celu identyfikacji słabych punktów oraz opracowanie metod reagowania. Dobre systemy cyberbezpieczeństwa to architektura typu zero trust, w której każdy użytkownik, urządzenie i połączenie są stale weryfikowane – mówi Jacek Walaszczyk, Partner w Zespole Technology Consulting, EY Polska.