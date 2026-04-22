Ziemia potrzebuje detoksu. Polscy naukowcy pracują nad odbudową gleby bez chemii

Gleba, od której zależy jakość naszej żywności i zdrowie środowiska, potrzebuje detoksu po latach intensywnej uprawy i chemizacji. Polscy naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu BIOGLOBE, pracują nad biologicznymi rozwiązaniami, które pomogą odbudować równowagę gleby i ograniczyć skutki stosowania środków ochrony roślin. Projekt, który otrzymał ponad 12,5 mln zł wsparcia z Funduszy Europejskich, ma na celu przywrócenie aktywności biologicznej gleby i zmniejszenie presji chemicznej w rolnictwie. Jak naukowcy wykorzystują mikroorganizmy, aby przywrócić glebie zdrowie?

Z tego artykułu dowiesz się:

dlaczego gleba potrzebuje detoksu po latach intensywnej chemizacji i jak wpływa to na jakość żywności;

jak polscy naukowcy z projektu BIOGLOBE pracują nad odbudową równowagi biologicznej gleby;

jakie rozwiązania, takie jak preparaty mikrobiologiczne i biostymulatory, pomagają przywrócić aktywność gleby;

jakie korzyści dla rolnictwa i środowiska przyniesie odbudowa gleby bez chemii;

jak projekt BIOGLOBE jest testowany w różnych warunkach klimatycznych i glebowych.

Projekt BIOGLOBE - suszenie próbek roślinnych w laboratorium W laboratorium trwają prace nad suszeniem próbek roślinnych, które są częścią badań nad odbudową aktywności biologicznej gleby. Urządzenia do liofilizacji pozwalają na zachowanie struktury i właściwości próbek, co jest kluczowe dla dalszych analiz. Projekt BIOGLOBE zakłada wykorzystanie mikroorganizmów do rozkładu pozostałości herbicydów oraz wspierania wzrostu roślin, co przyczyni się do poprawy jakości żywności i ograniczenia presji chemicznej w rolnictwie.

Gdy chemia osłabia glebę

Prof. Łukasz Drewniak prezentuje urządzenie do badań nad glebą Prof. Łukasz Drewniak, lider projektu BIOGLOBE, stoi obok specjalistycznego urządzenia laboratoryjnego, które służy do analizy i odbudowy aktywności biologicznej gleby. Projekt ma na celu przywrócenie równowagi mikrobiologicznej w glebach obciążonych intensywną uprawą i stosowaniem środków ochrony roślin. Rozwiązania opracowane w ramach projektu będą testowane w różnych warunkach klimatycznych, co pozwoli na ich globalne wdrożenie.

BIOGLOBE: odbudowa gleby z pomocą mikroorganizmów

Zdrowsza gleba to zdrowsza żywność

Zespół naukowców pracuje nad odbudową równowagi biologicznej gleby Naukowcy w laboratorium analizują próbki mikroorganizmów, które mają pomóc w odbudowie biologicznej równowagi gleby. Projekt BIOGLOBE, realizowany przez Uniwersytet Warszawski, skupia się na wykorzystaniu lokalnych mikroorganizmów do rozkładu pozostałości herbicydów oraz pobudzenia aktywności biologicznej gleby. Dzięki temu możliwe będzie przywrócenie zdrowej struktury gleby i ograniczenie negatywnego wpływu chemicznych środków ochrony roślin.

Rozwiązanie testowane w różnych warunkach

Choć o glebie mówi się znacznie rzadziej niż o klimacie czy jakości powietrza, to właśnie ona pozostaje jednym z fundamentów zdrowego środowiska i bezpiecznej produkcji żywności. Lata intensywnej uprawy oraz długotrwałego stosowania herbicydów i różnorodnych środków ochrony roślin mogą osłabiać jej naturalną równowagę biologiczną, a to z czasem odbija się zarówno na plonach, jak i na jakości całego ekosystemu. Dlatego naukowcy szukają rozwiązań, które pozwolą odbudować aktywność biologiczną gleby i ograniczyć skutki jej chemicznego obciążenia.Jednym z takich rozwiązań jest projekt BIOGLOBE, realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Warszawski. Zespół pracuje nad dwoma uzupełniającymi się rozwiązaniami: preparatem opartym na lokalnych mikroorganizmach glebowych oraz biostymulatorem pobudzającym aktywność biologiczną gleby i wzmacniającym rośliny.Jak podkreśla prof. Łukasz Drewniak, dr hab. nauk biologicznych, profesor Instytutu Bioinżynierii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, stan gleby powinien interesować każdego z nas. – Gleba to podłoże, w którym produkowana jest żywność, z której korzystamy. I to powinno być dla nas niezwykle ważne. Z jednej strony liczy się poziom zanieczyszczenia, bo część tych związków może być przenoszona przez rośliny, a później trafiać dalej w łańcuchu pokarmowym. Z drugiej strony im więcej mamy biologicznie aktywnej, dobrej jakości powierzchni, na której można produkować żywność, tym lepiej dla nas wszystkich – mówi prof. Drewniak.Gleba jest żywym ekosystemem, w którym funkcjonują ogromne społeczności mikroorganizmów wspierających rozwój roślin. To one pomagają utrzymywać równowagę biologiczną, uczestniczą w obiegu składników pokarmowych i wpływają na odporność upraw. Problem pojawia się wtedy, gdy przez wiele sezonów gleba jest narażona na silną presję środków chemicznych.– Gleba to ekosystem, w którym mamy bardzo dużo różnych pożytecznych mikroorganizmów wspierających rozwój roślin. Jeżeli stosujemy dużo agrochemikaliów, to zaburzamy ten układ. Można to porównać do bakterii w jelitach człowieka. Jeżeli zniszczymy ich naturalną równowagę, cały organizm zaczyna funkcjonować gorzej. W przypadku gleby jest podobnie – kiedy osłabiamy jej mikrobiom ciężką chemią, musimy później ten ekosystem odnawiać – wyjaśnia naukowiec.Jak dodaje, skutki intensywnej chemizacji mogą obejmować pogorszenie struktury gleby, spadek zawartości materii organicznej, większą podatność na erozję oraz ryzyko przemieszczania się pozostałości środków chemicznych do wód gruntowych.Na te wyzwania odpowiada projekt BIOGLOBE, realizowany przez konsorcjum IUNG-PIB i Politechniki Poznańskiej, którego liderem jest Uniwersytet Warszawski. Naukowcy pracują nad biologicznymi metodami wspierania gleb obciążonych intensywną produkcją rolną. Celem projektu jest ograniczenie skutków nagromadzenia pozostałości herbicydów, odbudowa mikrobiologicznej równowagi gleby oraz wzmacnianie roślin narażonych na stres środowiskowy. Kluczową rolę mają tu odegrać mikroorganizmy już obecne w glebie, wyselekcjonowane pod kątem zdolności do rozkładu pozostałości herbicydów i jednoczesnego wspierania wzrostu roślin.– Wykorzystujemy mikroorganizmy, które już są w tej glebie i które zdążyły się przystosować do obecnych tam zanieczyszczeń. Wybieramy te, które potrafią rozkładać herbicydy i ich pochodne pozostające w glebie, a jednocześnie wzmacniamy ich liczebność. W praktyce przywracamy więc aktywność biologiczną tam, gdzie została ona wcześniej osłabiona – tłumaczy ekspert.Jednym z najważniejszych efektów, jakie projekt może przynieść w przyszłości, jest poprawa jakości żywności i ograniczenie presji chemicznej w rolnictwie. Odbudowa równowagi biologicznej gleby może pomóc zarówno w zmniejszaniu akumulacji pozostałości chemicznych, jak i w ograniczaniu zapotrzebowania na część środków wykorzystywanych w produkcji rolnej.– Żywność będzie zdrowsza, dlatego że wyeliminujemy efekt akumulacji zanieczyszczeń i zmniejszymy ich poziom. Naszą ambicją jest też wielofunkcyjność tych rozwiązań: z jednej strony pozbywamy się starych zanieczyszczeń, z drugiej wprowadzamy mikroorganizmy, które mogą działać jako wspomagacz albo częściowy substytut nawożenia. Dzięki temu możemy ograniczać liczbę nawozów i środków ochrony roślin w środowisku – zaznacza prof. Drewniak.Projekt BIOGLOBE nie zakończy się na badaniach laboratoryjnych. Rozwiązania będą testowane na poletkach doświadczalnych w Polsce, Hiszpanii i Peru, aby sprawdzić ich skuteczność w różnych warunkach klimatycznych i glebowych oraz przy różnej skali obciążenia chemicznego.– Chcemy testować rozwiązanie w Polsce, w Hiszpanii i w Peru, ponieważ zależy nam na sprawdzeniu skuteczności w różnych strefach klimatycznych i przy różnej presji związanej ze stosowaniem środków chemicznych. Taki model badań pozwala nam od początku myśleć o realnym wdrożeniu, nie tylko lokalnym, ale docelowo także globalnym – mówi prof. Drewniak.Projekt wpisuje się w kierunek rozwoju rolnictwa regeneracyjnego, które szuka sposobów na przywracanie życia glebie i ograniczanie środowiskowych kosztów intensywnej produkcji. Właśnie dlatego z okazji Dnia Ziemi BIOGLOBE staje się przykładem tego, jak nauka może wspierać nie tylko rolnictwo, ale też zdrowie środowiska i bezpieczeństwo żywnościowe.