eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyReklama w internecie, telewizji i w radio w III 2026

Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2026

2026-04-22 00:10

Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2026

Reklama telewizyjna branży handlowej dotarła do 90,24% populacji w wieku od 7 do 75 lat © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (8)

Ponad 90 miliardów kreacji reklamowych w internecie i niemal każdy Polak w zasięgu kampanii - tak wyglądał rynek reklamy w marcu 2026. Kto wygrał wyścig o uwagę odbiorców? Dane gemiusAdReal nie оставiają wątpliwości - pełną kontrolę nad mediami przejął handel, a tempo konkurencji nadawały takie marki jak Temu, Media Expert i Allegro. To sygnał, że walka o klienta wchodzi na jeszcze wyższy poziom intensywności.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Która branża była najbardziej aktywna reklamowo w marcu 2026?
  • Jakie marki dominowały w reklamie online, telewizyjnej i radiowej?
  • Jak wyglądał zasięg i skala emisji reklam w internecie?
  • Kto inwestował najwięcej w reklamę w telewizji i radiu?

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ


W marcu 2026 odnotowaliśmy 90,2 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 3134 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 88,49% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,6 sekundy (9,9 sekundy dla kreacji typu display i 6,6 sekundy dla kreacji wideo).

Średnia widoczność kreacji digital w marcu 2026 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 57,9%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 66,7% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 55%.

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (38,7 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w marcu wyniósł 42,9%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,6 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji – 58%.

Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (8,2 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 9%) oraz „Clothing and accessories” (4,6 mld kontaktów reklamowych i SoV – 5,1%).
Rynek reklamy internetowej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rynek reklamy internetowej

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online tradycyjnie była branża „Trade”

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Top reklamodawcy online


Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w marcu 2026 została marka Temu, która wygenerowała 3,8 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 81,1% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 3,3 mld kontaktów i 82,3% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Allegro.pl (3 mld kontaktów i zasięg na poziomie 80,9%).

Ranking TOP 10 marek zamyka Sinsay z 0,74 mld kontaktów reklamowych.
Top reklamodawcy online
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Top reklamodawcy online

Na szczycie podobnie jak w poprzednich miesiącach uplasowało się Temu

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ


W marcu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”. Wygenerowała ona 15,3 mld kontaktów reklamowych, docierając do 90,24% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w marcu wyniósł dla tej branży 22,7%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 20,5 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals” (14,4 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 21,3% oraz 90,21% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (11,4 mld kontaktów reklamowych, SoV – 16,9% i zasięg – 90,16%).
Rynek reklamy telewizyjnej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rynek reklamy telewizyjnej

W marcu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”.

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Top reklamodawcy TV


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w marcu była marka Lidl. Wygenerowała ona 2,1 mld kontaktów reklamowych, docierając do 84,4% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert (2 mld kontaktów reklamowych i 84,1% zasięgu), natomiast na trzecim – Kaufland (1,3 mld kontaktów i 82,5% zasięgu).

Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka UniCredit z 0,6 mld kontaktów reklamowych i 77,4% zasięgu w populacji 7-75.
Top reklamodawcy TV
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Top reklamodawcy TV

Najbardziej aktywna w TV okazała się sieć Lidl

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Wydatki na reklamę TV


Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Lidl – jej udział w wydatkach wyniósł 3,9% – a na drugim Media Expert, z udziałem na poziomie 3,3%. Trzecie miejsce należało do Kaufland z udziałem 2%.
Wydatki na reklamę TV
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wydatki na reklamę TV

Największe budżety na reklamę TV wygospodarowały, podobnie jak miesiąc wcześniej, i Lidl i Media Expert

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


RYNEK REKLAMY RADIOWEJ


W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w marcu była branża „Trade” (10,5 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (4,8 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2,8 mld kontaktów reklamowych).
Rynek reklamy radiowej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rynek reklamy radiowej

W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych była ponownie branża „Trade”

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Top reklamodawcy radiowi


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w marcu 2026 była marka Media Expert – wygenerowała ona 2,7 mld kontaktów reklamowych, docierając do 83,2% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (0,9 mld kontaktów reklamowych, 78,9% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,6 mld kontaktów, 79,5% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Biedronka (0,3 mld kontaktów i 76,1% zasięgu).

Wydatki na reklamę radiową


Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w marcu marka Media Expert (11,9%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (3,9%) oraz Lidl (2,6%).
Wydatki na reklamę radiową
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wydatki na reklamę radiową

Pokaźne budżety na reklamę w radiu zarezerwowały Media Expert oraz RTV Euro AGD

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: reklama internetowa, reklama w internecie, reklama online, reklama w telewizji, wydatki reklamowe, wydatki na reklamę, marketing i reklama

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

Najnowsze w serwisie

Kupno samochodu używanego od znajomego. Dlaczego pewniak bywa pułapką?

Kupno samochodu używanego od znajomego. Dlaczego pewniak bywa pułapką?

Odłóż Excela, idź na spacer. Jak aktywność fizyczna wpływa na wydajność w pracy?

Odłóż Excela, idź na spacer. Jak aktywność fizyczna wpływa na wydajność w pracy?

Warsh przed testem niezależności FED

Warsh przed testem niezależności FED

Koniec ery CV? Firmy stawiają na kompetencje zamiast dyplomów

Koniec ery CV? Firmy stawiają na kompetencje zamiast dyplomów

Mieszkanie dla singla: jaką zdolność kredytową trzeba mieć na starcie kariery?

Mieszkanie dla singla: jaką zdolność kredytową trzeba mieć na starcie kariery?

Jak obniżyć rachunki za prąd w firmie? Prognosis RDN daje nawet 30% oszczędności

Jak obniżyć rachunki za prąd w firmie? Prognosis RDN daje nawet 30% oszczędności

Niezapłacone alimenty, czyi jak system przegrywa z rzeczywistością

Niezapłacone alimenty, czyi jak system przegrywa z rzeczywistością

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: