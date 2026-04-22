Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2026
2026-04-22 00:10
Reklama telewizyjna branży handlowej dotarła do 90,24% populacji w wieku od 7 do 75 lat © pexels
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Która branża była najbardziej aktywna reklamowo w marcu 2026?
- Jakie marki dominowały w reklamie online, telewizyjnej i radiowej?
- Jak wyglądał zasięg i skala emisji reklam w internecie?
- Kto inwestował najwięcej w reklamę w telewizji i radiu?
RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ
W marcu 2026 odnotowaliśmy 90,2 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 3134 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 88,49% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.
Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,6 sekundy (9,9 sekundy dla kreacji typu display i 6,6 sekundy dla kreacji wideo).
Średnia widoczność kreacji digital w marcu 2026 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 57,9%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 66,7% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 55%.
Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (38,7 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w marcu wyniósł 42,9%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,6 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji – 58%.
Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (8,2 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 9%) oraz „Clothing and accessories” (4,6 mld kontaktów reklamowych i SoV – 5,1%).
Rynek reklamy internetowej
Top reklamodawcy online
Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w marcu 2026 została marka Temu, która wygenerowała 3,8 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 81,1% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 3,3 mld kontaktów i 82,3% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Allegro.pl (3 mld kontaktów i zasięg na poziomie 80,9%).
Ranking TOP 10 marek zamyka Sinsay z 0,74 mld kontaktów reklamowych.
Top reklamodawcy online
RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ
W marcu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”. Wygenerowała ona 15,3 mld kontaktów reklamowych, docierając do 90,24% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w marcu wyniósł dla tej branży 22,7%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 20,5 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals” (14,4 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 21,3% oraz 90,21% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (11,4 mld kontaktów reklamowych, SoV – 16,9% i zasięg – 90,16%).
Rynek reklamy telewizyjnej
Top reklamodawcy TV
Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w marcu była marka Lidl. Wygenerowała ona 2,1 mld kontaktów reklamowych, docierając do 84,4% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert (2 mld kontaktów reklamowych i 84,1% zasięgu), natomiast na trzecim – Kaufland (1,3 mld kontaktów i 82,5% zasięgu).
Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka UniCredit z 0,6 mld kontaktów reklamowych i 77,4% zasięgu w populacji 7-75.
Top reklamodawcy TV
Wydatki na reklamę TV
Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Lidl – jej udział w wydatkach wyniósł 3,9% – a na drugim Media Expert, z udziałem na poziomie 3,3%. Trzecie miejsce należało do Kaufland z udziałem 2%.
Wydatki na reklamę TV
RYNEK REKLAMY RADIOWEJ
W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w marcu była branża „Trade” (10,5 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (4,8 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2,8 mld kontaktów reklamowych).
Rynek reklamy radiowej
Top reklamodawcy radiowi
Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w marcu 2026 była marka Media Expert – wygenerowała ona 2,7 mld kontaktów reklamowych, docierając do 83,2% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (0,9 mld kontaktów reklamowych, 78,9% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,6 mld kontaktów, 79,5% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Biedronka (0,3 mld kontaktów i 76,1% zasięgu).
Wydatki na reklamę radiową
Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w marcu marka Media Expert (11,9%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (3,9%) oraz Lidl (2,6%).
Wydatki na reklamę radiową
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Komentarze (0)
