eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyPięć kluczowych trendów, które będą kształtować polski rynek motoryzacyjny w 2026 roku

Pięć kluczowych trendów, które będą kształtować polski rynek motoryzacyjny w 2026 roku

2026-04-21 14:17

Polski rynek motoryzacyjny w 2026 roku przeżywa prawdziwą rewolucję. Choć liczba rejestracji nowych samochodów rośnie, to zmiany strukturalne są jeszcze bardziej widoczne: słabnie import używanych aut z zagranicy, rośnie udział marek chińskich, przyspiesza elektryfikacja, a firmy coraz częściej wybierają elastyczne modele użytkowania pojazdów zamiast tradycyjnego zakupu. Według ekspertów EFL, kluczowe stają się całkowity koszt użytkowania, możliwość szybkiej wymiany floty i dostępność nowych technologii. Jakie trendy będą kształtować rynek motoryzacyjny w najbliższych miesiącach?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • jakie pięć kluczowych trendów będzie kształtować polski rynek motoryzacyjny w 2026 roku;
  • dlaczego spada import używanych samochodów i jakie są tego konsekwencje dla rynku;
  • jak rosnący udział marek chińskich wpływa na konkurencję i wybory konsumentów;
  • jak przyspiesza elektryfikacja rynku i jakie są perspektywy dla samochodów elektrycznych i hybrydowych;
  • dlaczego firmy coraz częściej wybierają elastyczne modele użytkowania pojazdów, takie jak leasing.

– W motoryzacji coraz wyraźniej widać odejście od prostego myślenia o aucie jako o zakupie jednorazowym. Dziś kluczowe stają się całkowity koszt użytkowania, możliwość szybkiej wymiany floty, dostępność nowych technologii i elastyczność finansowania. To szczególnie ważne w czasie, gdy rynek zmienia się jednocześnie pod wpływem nowych producentów, transformacji napędów i zmieniających się oczekiwań przedsiębiorców – mówi Robert Dudziński, dyrektor sprzedaży w Carefleet, spółce z Grupy EFL.

Import spowalnia


Pierwszym wyraźnym trendem jest spadek importu używanych samochodów. W pierwszym kwartale 2026 roku do Polski sprowadzono 218.060 używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, czyli o 9,2% mniej niż rok wcześniej, wynika z danych PZPM. Sam marzec przyniósł 84.746 takich rejestracji i był już szóstym z rzędu miesiącem spadku, a według Samaru trend osłabienia utrzymuje się praktycznie od połowy 2025 roku.

To sygnał, że część klientów coraz uważniej porównuje dziś używany samochód z importu z autem nowym, objętym gwarancją i dostępnym w finansowaniu.

Z salonu wyjeżdża coraz więcej


Równolegle rośnie znaczenie rynku nowych pojazdów. Według danych PZPM w pierwszym kwartale 2026 roku zarejestrowano w Polsce 169.752 nowe samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony, czyli o 7,2% więcej niż rok wcześniej. Sam marzec był najlepszym marcem w historii notowań tego segmentu.

To pokazuje, że rynek nie tylko odbudowuje wolumen, ale też przesuwa się w stronę nowszych pojazdów, lepiej dopasowanych do oczekiwań klientów i firm.

Chińskie marki przestały być niszą


Jedną z najmocniej widocznych zmian jest szybki wzrost znaczenia marek chińskich. W marcu 2026 roku ich udział w rejestracjach nowych aut osobowych w Polsce wzrósł do 11,7%. Jeszcze niedawno były traktowane jako rynkowa ciekawostka, dziś stają się realnym uczestnikiem gry o klienta.

To nie tylko zwiększa presję cenową, ale też zmienia sposób myślenia o wyborze samochodu. Coraz częściej konkurują już nie tylko marki, lecz całe modele wartości: cena, wyposażenie, gwarancja, technologia i miesięczny koszt użytkowania.

Elektryki budują skalę


Kolejnym istotnym trendem jest przyspieszenie elektromobilności. Z danych PZPM wynika, że w pierwszym kwartale 2026 roku zarejestrowano w Polsce 8.841 nowych samochodów elektrycznych, co oznacza wzrost o 73% rok do roku. W samym marcu liczba rejestracji osobowych aut bateryjnych była wyższa o 47% niż przed rokiem. Choć rynek elektryków nadal rozwija się z relatywnie niskiej bazy, tempo wzrostu pokazuje, że elektromobilność coraz wyraźniej przechodzi z etapu obserwacji do etapu realnej ekspansji.

Co ważne, transformacja napędów nie ogranicza się wyłącznie do samochodów w pełni elektrycznych. Na polskim rynku w marcu auta hybrydowe ogółem, czyli HEV i MHEV, miały już 52% udziału, a segment plug-in hybrid odpowiadał za 5% rynku. To pokazuje, że wielu klientów wybiera dziś ewolucję zamiast rewolucji: szuka niższego zużycia paliwa i niższej emisji, ale bez rezygnacji z wygody użytkowania znanej z aut spalinowych.

Rynek „jedzie” w stronę usługi


Z perspektywy biznesu najważniejsza zmiana dotyczy jednak samego modelu korzystania z samochodu. Firmy coraz częściej odchodzą od myślenia o aucie jako aktywie, które trzeba posiadać, na rzecz podejścia usługowego, w którym liczą się miesięczna przewidywalność kosztów, serwis, elastyczność i łatwość wymiany pojazdu.

Dane PZWLP pokazują, że flota w usłudze Full Service Leasing wzrosła w 2025 roku do 288,7 tys. pojazdów, czyli o 7,2% rok do roku, a udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut do firm utrzymał się na poziomie 22%. Organizacja zakłada też dalszy wzrost tego rynku w 2026 roku o około 8%.

– Dla przedsiębiorców samochód coraz częściej staje się elementem usługi mobilności, a nie tylko środkiem trwałym. To naturalna odpowiedź na zmienność rynku, presję kosztową i szybkie zmiany technologiczne. W takich warunkach rośnie znaczenie rozwiązań, które pozwalają korzystać z auta bez konieczności angażowania dużego kapitału i bez przejmowania pełnego ryzyka związanego z jego późniejszą odsprzedażą – dodaje Robert Dudziński, dyrektor sprzedaży w Carefleet, spółce z Grupy EFL.
oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rynek motoryzacyjny, branża motoryzacyjna, elektromobilność, chińskie samochody, zachowania konsumentów, decyzje zakupowe, kupno samochodu, polski rynek motoryzacyjny

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Artykuły promowane

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Odłóż Excela, idź na spacer. Jak aktywność fizyczna wpływa na wydajność w pracy?

Odłóż Excela, idź na spacer. Jak aktywność fizyczna wpływa na wydajność w pracy?

Warsh przed testem niezależności FED

Warsh przed testem niezależności FED

Koniec ery CV? Firmy stawiają na kompetencje zamiast dyplomów

Koniec ery CV? Firmy stawiają na kompetencje zamiast dyplomów

Mieszkanie dla singla: jaką zdolność kredytową trzeba mieć na starcie kariery?

Mieszkanie dla singla: jaką zdolność kredytową trzeba mieć na starcie kariery?

Jak obniżyć rachunki za prąd w firmie? Prognosis RDN daje nawet 30% oszczędności

Jak obniżyć rachunki za prąd w firmie? Prognosis RDN daje nawet 30% oszczędności

Niezapłacone alimenty, czyi jak system przegrywa z rzeczywistością

Niezapłacone alimenty, czyi jak system przegrywa z rzeczywistością

Czy możliwe jest inwestowanie w nieruchomości bez pieniędzy? Ekspert, Dawid Worach, wyjaśnia.

Czy możliwe jest inwestowanie w nieruchomości bez pieniędzy? Ekspert, Dawid Worach, wyjaśnia.

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: