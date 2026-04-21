eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

Czy można ukraść rysy twarzy? Eksperyment pokazuje, jak łatwo oszukać systemy rozpoznawania twarzy

2026-04-21 11:34

Czy można ukraść rysy twarzy? Eksperyment pokazuje, jak łatwo oszukać systemy rozpoznawania twarzy © wygenerowane przez AI

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Systemy rozpoznawania twarzy (facial recognition) wydają się niezawodne, ale eksperyment przeprowadzony przez Jake'a Moore'a, analityka cyberbezpieczeństwa ESET, udowadnia, że można je oszukać w zaskakująco prosty sposób. Wykorzystując inteligentne okulary, modyfikowane zdjęcia oraz technikę face swap, Moore pokazał, jak łatwo przechytrzyć systemy biometryczne - od identyfikacji w przestrzeni publicznej, przez oszustwa bankowe, aż po omijanie monitoringu. Jakie słabości kryją się za technologią, która ma nas chronić, i jakie kroki powinniśmy podjąć, aby zabezpieczyć swoją tożsamość?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • jakie słabości kryją się za technologią rozpoznawania twarzy (facial recognition) i jak łatwo można ją oszukać;
  • jak cyberprzestępcy mogą wykorzystywać inteligentne okulary, modyfikowane zdjęcia i technikę face swap do omijania systemów biometrycznych;
  • jakie ryzyka niesie ze sobą wykorzystanie technologii facial recognition w przestrzeni publicznej, sektorze finansowym i systemach monitoringu;
  • dlaczego biometria powinna być traktowana jedynie jako dodatek do uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA);
  • jakie kroki powinny podjąć instytucje i użytkownicy, aby zabezpieczyć swoją tożsamość przed oszustwami biometrycznymi.

W świecie, w którym twarz służy jako klucz dostępu do smartfona, konta bankowego, a nawet weryfikacja na lotniskach, zaufanie do technologii rozpoznawania wizerunku stało się powszechne. Jednak Moore udowodnił, że tę cyfrową barierę można naruszyć prościej, niż mogłoby się wydawać.

Wykorzystując trzy różne scenariusze – od inteligentnych okularów identyfikujących przechodniów, po zaawansowany face swap omijający monitoring – analityk obnażył luki w systemach, które codziennie mają nas chronić przed oszustwami i dbać o nasze bezpieczeństwo.

Inteligentne okulary znów budzą dyskusję o prywatności


W pierwszym eksperymencie Moore skupił się na prywatności w przestrzeni publicznej. Wykorzystując zmodyfikowane inteligentne okulary, przechadzał się wśród nieznajomych, automatycznie przechwytując ich wizerunki. Oprogramowanie w zaledwie kilka sekund dopasowywało twarze przechodniów do publicznie dostępnych danych w internecie.

Efekt? W czasie rzeczywistym Moore uzyskiwał imiona, nazwiska oraz profile w mediach społecznościowych przypadkowych osób. Analityk zwraca uwagę na ryzyka, które niesie za sobą ta technologia, zaczynając od naruszenia prywatności, po stalking, aż po wykorzystanie elementów socjotechniki przez przestępców.

Oszukać bank: fikcyjna tożsamość w systemie eKYC


Kolejny eksperyment dotyczył sektora finansowego. Moore rzucił wyzwanie bankowemu systemowi weryfikacji tożsamości (eKYC). Najpierw wykorzystał Photoshopa, aby zmodyfikować zdjęcie, na którym trzymał swój prawdziwy paszport. Zmienił na nim numery oraz datę urodzenia, kreując w ten sposób nową tożsamość. Ponadto za pomocą darmowych narzędzi, stworzył całkowicie fikcyjną twarz wygenerowaną przez sztuczną inteligencję.

System bankowy, zaprojektowany do odróżniania żywego człowieka od statycznego obrazu, uznał wygenerowaną postać za autentyczną. Pozwoliło to na założenie w pełni funkcjonalnego konta na osobę, która w rzeczywistości nie istnieje.

Należy mieć świadomość, że niektóre technologie rozpoznawania twarzy mogą być podatne na manipulacje przy użyciu ogólnodostępnego sprzętu i oprogramowania. Profil tożsamości oparty na biometrii twarzy jest dla oszustów wyjątkowo atrakcyjny. Gdy taki zbiór danych zostanie raz sfałszowany i zaakceptowany przez system, daje przestępcom szerokie pole do nadużyć – zauważa Kamil Sadkowski, analityk cyberbezpieczeństwa ESET.

Face swap na dworcu – Tom Cruise zamiast poszukiwanego?


Ostatni eksperyment został przeprowadzony na zatłoczonej stacji kolejowej w Londynie. Za zgodą operatorów Moore podłączył profesjonalne oprogramowanie biometryczne (takie samo, z którego korzysta brytyjska policja) bezpośrednio do kamer monitoringu. W normalnych warunkach system bezbłędnie wyłapywał go w tłumie, natychmiast powiadamiając ochronę przez radio. Moore postanowił jednak sprawdzić, czy algorytm da się oszukać za pomocą cyfrowej tożsamości.

Zamiast fizycznego przebrania, wykorzystał mechanizm wirtualnej kamery. Przechwycił on sygnał wideo i – zanim dotarł on do systemu rozpoznawania twarzy – za pomocą oprogramowania face swap nałożył w czasie rzeczywistym wizerunek Toma Cruise’a na własną twarz. System w pokoju kontrolnym, analizując zmodyfikowany strumień, „widział” hollywoodzkiego aktora zamiast badacza, przez co nie uruchomił alarmu.

Eksperyment Moore’a udowodnił, że do skutecznego oszukania zaawansowanej biometrii wystarczy ogólnodostępne narzędzie i zaledwie jedno statyczne zdjęcie pobrane z sieci.
Manipulacja technologią rozpoznawania twarzy
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Warto zachować czujność


Choć instytucja bankowa, w której Moore przeprowadził test, została poinformowana o luce i wdrożyła odpowiednie działania, skala problemu pozostaje szeroka. Wdrażanie systemów rozpoznawania twarzy często opiera się na entuzjazmie, który nie zawsze idzie w parze z realną odpornością na manipulacje AI.

Warto traktować biometrię jedynie jako dodatek, a nie jedyny filar bezpieczeństwa. Kluczowym krokiem jest wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) wszędzie, gdzie to możliwe. Nawet jeśli technologia rozpoznawania twarzy zostanie zmanipulowana, dodatkowy poziom weryfikacji – taki jak kod z aplikacji autoryzacyjnej – stanowi skuteczną barierę, której samo skopiowanie rysów twarzy nie pozwoli pokonać.

Świadomość, że wizerunek może zostać zmanipulowany lub przejęty, jest dziś kluczowym elementem dbania o własne bezpieczeństwo cyfrowe – podkreśla Kamil Sadkowski, ESET.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: biometria, identyfikacja biometryczna, dane biometryczne, biometryczne metody identyfikacji, potwierdzenie tożsamości, weryfikacja tożsamości, system rozpoznawania twarzy, kradzież tożsamości, cyberzagrożenia

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Artykuły promowane

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Warsh przed testem niezależności FED

Warsh przed testem niezależności FED

Koniec ery CV? Firmy stawiają na kompetencje zamiast dyplomów

Koniec ery CV? Firmy stawiają na kompetencje zamiast dyplomów

Mieszkanie dla singla: jaką zdolność kredytową trzeba mieć na starcie kariery?

Mieszkanie dla singla: jaką zdolność kredytową trzeba mieć na starcie kariery?

Jak obniżyć rachunki za prąd w firmie? Prognosis RDN daje nawet 30% oszczędności

Jak obniżyć rachunki za prąd w firmie? Prognosis RDN daje nawet 30% oszczędności

Niezapłacone alimenty, czyi jak system przegrywa z rzeczywistością

Niezapłacone alimenty, czyi jak system przegrywa z rzeczywistością

Czy możliwe jest inwestowanie w nieruchomości bez pieniędzy? Ekspert, Dawid Worach, wyjaśnia.

Czy możliwe jest inwestowanie w nieruchomości bez pieniędzy? Ekspert, Dawid Worach, wyjaśnia.

Czy dopłata podatku od nieruchomości może zostać ujęta jako bieżący koszt eksploatacyjny w czynszu najmu?

Czy dopłata podatku od nieruchomości może zostać ujęta jako bieżący koszt eksploatacyjny w czynszu najmu?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: