Kurier bez pracy? Automaty paczkowe zdobywają rynek doręczeń

2026-04-21 00:20

Zakupy online © fot. mat. prasowe

Dla współczesnego klienta e-commerce sposób, w jaki odbiera paczkę, jest równie istotny jak to, co znajduje się w jej środku. Dziś już nie czekamy na kuriera, lecz sami decydujemy o czasie i miejscu odbioru. Dane potwierdzają, że automaty paczkowe obsługują już ponad połowę polskiego rynku przesyłek. Brak preferowanej formy dostawy to obecnie jeden z najczęstszych powodów porzucania koszyka. Czy Twoja firma jest gotowa na najnowsze standardy logistyczne, w których rządzi wygoda i dostępność sieci punktów out-of-home?

Przeczytaj także: Social commerce, marketplace’y i AI. Jak zmieni się e-commerce w 2026 r.?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego automaty paczkowe stały się domyślnym standardem dostaw w polskim e-commerce?
  • Jaki procent kupujących online rezygnuje z zakupu z powodu braku bliskiego paczkomatu?
  • Jak zmieniła się struktura rynku kurierskiego i kiedy automaty paczkowe wyprzedziły dostawę do domu?
  • Czym kierują się konsumenci, stawiając elastyczność odbioru ponad cenę usługi doręczenia?
Zatem to, jak klienci odbierają paczkę, zaczyna być równie ważne jak to, co kupują. Zmiana ta nie jest przypadkowa, lecz wynika z dopasowania modelu dostawy do realiów codziennego życia. Automaty pozwalają odebrać przesyłkę o dowolnej porze i przenoszą kontrolę nad tym procesem na użytkownika. To szczególnie istotne w kontekście rosnącej mobilności i nieregularnych trybów pracy, gdzie elastyczność ma większą wartość niż sama cena usługi doręczenia.

Najświeższe dane potwierdzają skalę tej zmiany. Z opublikowanego przez Gemius raportu „E-commerce w Polsce 2025” wynika, że automaty paczkowe są najczęściej wybieraną formą dostawy – wskazuje je 83% kupujących online, a 74% uznaje za najwygodniejsze rozwiązanie. Na bezpośrednie przełożenie dostępności infrastruktury na konwersję w sprzedaży internetowej wskazuje fakt, że aż 88% ankietowanych wymieniło bliskość paczkomatu jako kluczowy czynnik wpływający na decyzję zakupową.
W wielu przypadkach to właśnie moment odbioru paczki decyduje o tym, jak klient oceni cały proces zakupowy. Automaty paczkowe znacząco upraszczają ten etap. Klienci mogą odebrać przesyłkę wtedy, gdy jest to dla nich najwygodniejsze. Tego typu rozwiązania zwiększają poczucie kontroli nad procesem dostawy – mówi Michał Wójcik, Enterprise & Partnership Director w Alsendo.

Skala i dane, które potwierdzają zmianę


Za dominacją automatów paczkowych stoi nie tylko preferencja użytkowników, ale też gwałtowny rozwój całego rynku dostaw poza domem. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej już w 2023 roku ponad 51% wszystkich odbiorów przesyłek odbywało się za pośrednictwem paczkomatów, co oznaczało przełomowy moment, w którym ten model wyprzedził tradycyjną dostawę do drzwi. Jednocześnie aż 34,3% wszystkich przesyłek kurierskich było kierowanych bezpośrednio do automatów, a liczba odbiorów w tym kanale przekroczyła 500 mln rocznie.

Dynamika wzrostu utrzymuje się również w kolejnych latach. Według prognoz regulatora i analiz branżowych, rynek kurierski w Polsce przekracza już miliard przesyłek rocznie, a segment out-of-home rośnie szybciej niż tradycyjne doręczenia do adresatów. Równolegle rozwija się infrastruktura – liczba automatów paczkowych liczona jest już w dziesiątkach tysięcy, a sieć punktów odbioru obejmuje praktycznie cały kraj.
Istotne jest również to, że automaty paczkowe wpływają nie tylko na odbiór, ale na cały proces zakupowy. Jednocześnie globalne analizy rynku e-commerce wskazują, że brak preferowanej formy dostawy jest jedną z głównych przyczyn porzucania koszyka, co oznacza, że logistyka przestaje być elementem końcowym procesu, a staje się jego integralną częścią. W praktyce oznacza to trwałą zmianę modelu e-commerce, bowiem konsumenci nie traktują już paczkomatów jako alternatywy dla kuriera, ale jako naturalny sposób odbioru przesyłki – dopasowany do codziennego rytmu życia – podsumowuje ekspert Alsendo.

Przeczytaj także: Automaty paczkowe jak grzyby po deszczu Automaty paczkowe jak grzyby po deszczu

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: e-commerce, logistyka, logistyka ostatniej mili, dostawa towaru, automaty paczkowe, zakupy online, zachowania konsumentów, decyzje zakupowe, porzucanie koszyka

Przeczytaj także

10 kluczowych zmian w e-commerce, które przyniosła pandemia

10 kluczowych zmian w e-commerce, które przyniosła pandemia

Koniec tradycyjnych zakupów? Sztuczna inteligencja steruje zachowaniami konsumentów

Koniec tradycyjnych zakupów? Sztuczna inteligencja steruje zachowaniami konsumentów

Czy sklepy stacjonarne znikną? Raport pokazuje wyraźny trend

Czy sklepy stacjonarne znikną? Raport pokazuje wyraźny trend

ChatGPT zamiast Google, czyli jak AI zmienia nawyki i zakupy online

ChatGPT zamiast Google, czyli jak AI zmienia nawyki i zakupy online

Jak pokolenie Z zmienia zakupy online?

Jak pokolenie Z zmienia zakupy online?

Lojalność w e-commerce: co naprawdę przyciąga klientów?

Lojalność w e-commerce: co naprawdę przyciąga klientów?

Zakupy online w Polsce: konsumenci coraz bardziej ostrożni i ekologiczni

Zakupy online w Polsce: konsumenci coraz bardziej ostrożni i ekologiczni

Zakupy online nie wyparły tradycyjnego handlu

Zakupy online nie wyparły tradycyjnego handlu

Sektor MŚP udowadnia swoją siłę

Sektor MŚP udowadnia swoją siłę

