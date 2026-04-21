Kurier bez pracy? Automaty paczkowe zdobywają rynek doręczeń
2026-04-21 00:20
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego automaty paczkowe stały się domyślnym standardem dostaw w polskim e-commerce?
- Jaki procent kupujących online rezygnuje z zakupu z powodu braku bliskiego paczkomatu?
- Jak zmieniła się struktura rynku kurierskiego i kiedy automaty paczkowe wyprzedziły dostawę do domu?
- Czym kierują się konsumenci, stawiając elastyczność odbioru ponad cenę usługi doręczenia?
Najświeższe dane potwierdzają skalę tej zmiany. Z opublikowanego przez Gemius raportu „E-commerce w Polsce 2025” wynika, że automaty paczkowe są najczęściej wybieraną formą dostawy – wskazuje je 83% kupujących online, a 74% uznaje za najwygodniejsze rozwiązanie. Na bezpośrednie przełożenie dostępności infrastruktury na konwersję w sprzedaży internetowej wskazuje fakt, że aż 88% ankietowanych wymieniło bliskość paczkomatu jako kluczowy czynnik wpływający na decyzję zakupową.
W wielu przypadkach to właśnie moment odbioru paczki decyduje o tym, jak klient oceni cały proces zakupowy. Automaty paczkowe znacząco upraszczają ten etap. Klienci mogą odebrać przesyłkę wtedy, gdy jest to dla nich najwygodniejsze. Tego typu rozwiązania zwiększają poczucie kontroli nad procesem dostawy – mówi Michał Wójcik, Enterprise & Partnership Director w Alsendo.
Skala i dane, które potwierdzają zmianę
Za dominacją automatów paczkowych stoi nie tylko preferencja użytkowników, ale też gwałtowny rozwój całego rynku dostaw poza domem. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej już w 2023 roku ponad 51% wszystkich odbiorów przesyłek odbywało się za pośrednictwem paczkomatów, co oznaczało przełomowy moment, w którym ten model wyprzedził tradycyjną dostawę do drzwi. Jednocześnie aż 34,3% wszystkich przesyłek kurierskich było kierowanych bezpośrednio do automatów, a liczba odbiorów w tym kanale przekroczyła 500 mln rocznie.
Dynamika wzrostu utrzymuje się również w kolejnych latach. Według prognoz regulatora i analiz branżowych, rynek kurierski w Polsce przekracza już miliard przesyłek rocznie, a segment out-of-home rośnie szybciej niż tradycyjne doręczenia do adresatów. Równolegle rozwija się infrastruktura – liczba automatów paczkowych liczona jest już w dziesiątkach tysięcy, a sieć punktów odbioru obejmuje praktycznie cały kraj.
Istotne jest również to, że automaty paczkowe wpływają nie tylko na odbiór, ale na cały proces zakupowy. Jednocześnie globalne analizy rynku e-commerce wskazują, że brak preferowanej formy dostawy jest jedną z głównych przyczyn porzucania koszyka, co oznacza, że logistyka przestaje być elementem końcowym procesu, a staje się jego integralną częścią. W praktyce oznacza to trwałą zmianę modelu e-commerce, bowiem konsumenci nie traktują już paczkomatów jako alternatywy dla kuriera, ale jako naturalny sposób odbioru przesyłki – dopasowany do codziennego rytmu życia – podsumowuje ekspert Alsendo.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
