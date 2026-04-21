Walka o fotel szefa i rolę lidera: Gen Z chce rządzić, pokolenie X rezygnuje

Rynek pracy stoi u progu rewolucji, w której ambicje zawodowe Polaków definiuje metryka i stosunek do technologii. Jak wynika z „Raportu Trendów 2025” ManpowerGroup i rocketjobs.pl, co druga osoba z pokolenia Z aspiruje do roli lidera zespołu, podczas gdy w pokoleniu X taką chęć deklaruje zaledwie 30 proc. pracowników. Ta dysproporcja, w połączeniu ze zbliżającą się wielkimi krokami dominacją liczebną "Iksów", wymusza na firmach przedefiniowanie modelu przywództwa i postawienie na upskilling AI.

Przeczytaj także: Kariera zawodowa: pokolenie Z kontra inne generacje

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego Gen Z wykazuje większe ambicje liderskie niż doświadczeni pracownicy z pokolenia X?

Jakie konkretne kompetencje będą kluczowe dla menedżerów w dekadzie 2026–2035?

Czym jest model fractional executive i dlaczego staje się atrakcyjną ścieżką dla seniorów?

W jaki sposób sztuczna inteligencja zmienia rolę lidera w nowoczesnych organizacjach?

Pokolenie Z na czele w wyścigu po fotel szefa

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Gen Z chce rządzić, pokolenie X rezygnuje

Pokolenie X to najbardziej niedoceniony zasób przywódczy na rynku. Widzimy to w naszych wewnętrznych procesach – osoby z 15–20-letnim doświadczeniem często mają unikalne zdolności łączenia perspektywy biznesowej z operacyjną. Problem nie leży w ich potencjale, lecz w tym, że organizacje rzadko inwestują w ich rozwój technologiczny. Firmy, które zaoferują tej grupie ścieżkę upskillingu w obszarze AI, zyskają liderów łączących coś, czego algorytm nie zastąpi – kontekst, intuicję i zaufanie zespołu – mówi Paulina Świątkiewicz, HR Business Partner w portalach pracy justjoin.it i rocketjobs.pl.



Lider przyszłości

wysoka inteligencja emocjonalna , której wciąż brakuje technologii

, której wciąż brakuje technologii zaawansowane kompetencje zarządcze w środowiskach złożonych z ludzi i

w środowiskach złożonych z ludzi i dogłębne rozumienie mocnych stron pracowników i możliwości AI

niekonwencjonalna ścieżka kariery – często wielosektorowa i projektowa

– często wielosektorowa i projektowa ciągłe podnoszenie kwalifikacji w zakresie nowych technologii

Popyt na liderów-doradców: trend na lata 2026–2030

Model fractional executive, który obserwujemy na rynkach zachodnich, zaczyna pojawiać się również w rozmowach z naszymi klientami. Firmy technologiczne coraz częściej szukają doświadczonych liderów nie na pełen etat, lecz na konkretny projekt lub fazę wzrostu. To otwiera zupełnie nową ścieżkę kariery – szczególnie dla seniorów, którzy nie chcą zarządzać na co dzień, ale mają wiedzę, po którą organizacje są gotowe sięgnąć na elastycznych zasadach – komentuje Paulina Świątkiewicz, HR Business Partner w portalach pracy justjoin.it i rocketjobs.pl.

Nowa mapa przywództwa

Rynek pracy wchodzi w dekadę głębokich przeobrażeń. Sztuczna inteligencja, automatyzacja i praca hybrydowa zmieniają nie tylko to, jak pracujemy – zmieniają też to, kto i dlaczego chce zostać liderem zespołu. Dane z Raportu „Trendów 2025. Wynagrodzenia i rynek pracy” rzucają nowe światło na ambicje zawodowe Polaków.Gen Z wchodzi na rynek pracy ze zdecydowanym nastawieniem.. To nie przypadek – to pokolenie, które od dziecka obserwowało, jak technologia burzy stare hierarchie.. Obydwie grupy łączy jedno – nie boją się sztucznej inteligencji. Traktują ją jako narzędzie do pracy, nie zagrożenie.Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w pokoleniu X.Paradoksalnie, grupa ta ma największe doświadczenie zawodowe i wkrótce będzie liczebnie dominować na rynku pracy – jednak aż dwie trzecie jej przedstawicieli rezygnuje z ambicji menedżerskich. To skutek zmęczenia, wypalenia, a może realistycznej oceny tego, czego wymaga przywództwo w erze AI?Lider lat 30. XXI wieku będzie zupełnie innym menedżerem niż obecnie, charakteryzującym się przede wszystkim takimi cechami jak:Ostatni punkt jest kluczowy. Przedstawiciele pokolenia X będą mieli przewagę liczebną na rynku pracy, ale sama liczebność nie wystarczy. Ci, którzy aspirują do pozycji liderskich, będą musieli. Bez tego ryzykują, że zostaną wyprzedzeni przez bardziej technicznie biegłych Millenialsów i Zetki.Jednym z kluczowych trendów najbliższych lat będzie też– ścieżki, w której będą mogli odnaleźć się przedstawiciele pokolenia X nieposiadający ambicji menedżerskich. Co ważne: zarówno jako pracownicy etatowi, jak i kontraktowi. Wpisuje się to w ogólny trend, w którym sztywne formy zatrudnienia tracą na znaczeniu. Organizacje wolą mieć dostęp do doświadczonego specjalisty na elastycznych zasadach, niż wiązać go umową o pracę na pełen etat.Rośnie też zatrudnienie kadry zarządzającej w niepełnym wymiarze. Tzw. fractional executives – menedżerowie pracujący jednocześnie dla kilku firm – to zjawisko, które w Polsce dopiero raczkuje, ale na zachodnich rynkach rośnie w tempie dwucyfrowym.Ambicje liderskie w Polsce są silne, lecz rozłożone nierównomiernie. Kluczowym wyzwaniem organizacji staje się nie rekrutacja chętnych do zarządzania, lecz wyposażenie ich w odpowiednie kompetencje – inteligencję emocjonalną, umiejętność pracy w środowiskach, w których współistnieją człowiek i technologia oraz gotowość do ciągłego uczenia się.Rosnąca popularność fractional executives pokazuje, że organizacje szukają elastyczności, nie tylko lojalności. Firmy, które połączązyskają przewagę w wyścigu o najlepszych liderów dekady 2026–2035.