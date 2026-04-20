2026-04-20 00:20

Wi-Fi jako przewaga konkurencyjna - co blokuje polskie organizacje?

Wi-Fi przestało być wyłącznie elementem infrastruktury IT © fot. mat. prasowe

Wi-Fi przestaje być "niewidzialną" infrastrukturą, stając się jednym z kluczowych motorów biznesu. Nowy raport Cisco pokazuje jednak wyraźny rozdźwięk: polskie firmy inwestują wprawdzie w Wi-Fi, ale jednocześnie nie wykorzystują pełni potencjału sieci bezprzewodowych. W tle rosnące znaczenie AI, które z jednej strony zwiększa zwrot z inwestycji, a z drugiej – komplikuje zarządzanie i podnosi ryzyko. Kto nauczy się pływać w tym basenie, zyska realną przewagę konkurencyjną.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego Wi-Fi staje się strategicznym narzędziem rozwoju firm?
  • Na czym polega „paradoks AI” w zarządzaniu sieciami?
  • Jakie bariery hamują pełne wykorzystanie potencjału Wi-Fi w Polsce?

Najważniejsze informacje:

  • Rosnące znaczenie Wi-Fi. Na świecie aż cztery na pięć organizacji zwiększyło nakłady na sieci bezprzewodowe – w Polsce widać ten sam kierunek, choć tempo zmian jest nieco wolniejsze. Krajowe firmy częściej decydują się na stopniowe podnoszenie budżetów zamiast jednorazowych, większych inwestycji.
  • Efekt mnożnikowy. Globalnie, inwestycje w sieci bezprzewodowe przekładają się na realne korzyści: ponad dwie trzecie firm widzi pozytywny wpływ na przychody, a trzy czwarte na efektywność operacyjną i relacje z klientami. W Polsce ten efekt jest nieco słabszy. Pozytywny wpływ na przychody dostrzega 56% firm wobec 68% globalnie.
  • Paradoks AI. Firmy na świecie, które skutecznie wdrażają AI, osiągają wyższy zwrot z inwestycji. W Polsce przeszkodą w osiągnięciu tego efektu pozostają bezpieczeństwo i budżet. To jednocześnie bezpieczeństwo generuje największe koszty i jest obszarem, w którym najtrudniej o specjalistów.
  • Automatyzacja jako konieczność. Wykorzystanie AI w operacjach IT może uwolnić ponad 850 godzin pracy rocznie na jednego specjalistę. W Polsce proces ten dopiero nabiera rozpędu – niemal połowa zespołów działa w trybie reaktywnym, skupiając się na bieżącym rozwiązywaniu problemów, a pełną automatyzację wdrożyło zaledwie 15% organizacji.

Badanie oparte na opiniach ponad 6 tys. specjalistów z 30 krajów pokazuje, że organizacje traktujące sieci bezprzewodowe jako priorytet strategiczny osiągają znacząco wyższą wartość biznesową.

Kluczowym elementem tej transformacji jest "paradoks AI w sieciach bezprzewodowych". Sztuczna inteligencja napędza zwrot z inwestycji, ale jednocześnie zwiększa złożoność operacyjną i ryzyka bezpieczeństwa. Organizacje, które łączą automatyzację opartą na AI, nowoczesne podejście do bezpieczeństwa oraz wyspecjalizowane kompetencje, mają nawet czterokrotnie większą szansę na wysoki zwrot z inwestycji.

Nowoczesne Wi-Fi jako źródło przewagi biznesowej


Globalnie głównym motorem modernizacji sieci bezprzewodowych jest AI, IoT i aplikacje o dużej przepustowości. W Polsce priorytety rozkładają się podobnie, ale z innym akcentem. Najsilniej napędza zmiany wzrost liczby urządzeń IoT (58%) i model pracy BYOD (54%). Na rosnące znaczenie sieci bezprzewodowych wpływają także aplikacje o wysokich wymaganiach przepustowościowych (38%) oraz rozwój rozwiązań opartych na AI (28%).

Tempo inwestycji


80% polskich firm zwiększyło budżety na rozwiązania bezprzewodowe w ostatnim roku. To zbieżne z globalną średnią. Różnica pojawia się w skali i w dłuższej perspektywie. Polskie firmy inwestują, ale wolą mniejsze, stopniowe podwyżki.
Efekt mnożnikowy


Firmy, które modernizują sieci, widzą realne korzyści. Polska podąża za globalnym trendem, ale nadal jest w tyle:
57% polskich firm planuje wdrożenie Wi-Fi 6E w ciągu roku (globalnie 60%). Jednocześnie 34% wciąż działa na Wi-Fi 5. Polskie organizacje dzielą się na dwie grupy: te, które aktywnie migrują do najnowszych standardów i te, które nie wyszły poza poprzednią generację.

Jak podkreśla Anurag Dhingra, SVP & GM, Enterprise Connectivity & Collaboration w Cisco:
środowisko pracy ewoluuje w kierunku zespołów łączących ludzi, agentów AI i systemy automatyczne działające w czasie rzeczywistym. To właśnie Wi-Fi stanowi fundament tej współpracy, łącząc urządzenia, zabezpieczając interakcje i dostarczając dane potrzebne do podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych. Sztuczna inteligencja to obecnie największa szansa, ale i najpoważniejszy test dla sieci w firmach.

Paradoks AI – trzy kluczowe wyzwania


Aby w pełni wykorzystać potencjał AI w sieciach bezprzewodowych, organizacje powinny skupić się na trzech obszarach:

1. Ograniczenie złożoności operacyjnej


Na świecie aż 98% firm zauważa rosnącą złożoność środowisk bezprzewodowych. W Polsce najczęściej wymieniane przyczyny to rosnące zapotrzebowanie na przepustowość (43%), obciążenia związane z krytycznymi systemami IT, IoT i OT (37%) oraz zmieniające się wymogi regulacyjne (32%). Automatyzacja oparta na AI pozwala ograniczyć ten problem. Firmy, które ją wdrożyły, oszczędzają ponad 3 godziny pracy dziennie na osobę. Ponad połowa polskich organizacji z wdrożoną automatyzacją potwierdza te oszczędności.

2. Wzmocnienie bezpieczeństwa


Incydenty bezpieczeństwa mają realny wymiar finansowy. 44% polskich organizacji poniosło straty finansowe z tytułu incydentów bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych. Wśród nich ponad połowa raportuje straty przekraczające 1 mln USD rocznie. Jedną z przyczyn jest niska jakość szyfrowania i uwierzytelniania, z którą zmaga się 42% organizacji.

Coraz większym zagrożeniem stają się też słabo zabezpieczone urządzenia IoT i OT. Wśród firm dotkniętych incydentami 22% wskazuje je jako źródło zakłóceń. Problem będzie narastać, ponieważ Wi-Fi pozostaje najczęściej wykorzystywaną technologią łączności dla IoT.

3. Niedobór kompetencji


Rekrutacja specjalistów ds. sieci bezprzewodowych stanowi wyzwanie dla 93% polskich organizacji, a 12% mówi o poważnych trudnościach, takich jak nieobsadzone stanowiska czy opóźnienia w projektach. Sytuację pogarsza odpływ talentów do obszaru cyberbezpieczeństwa. To paradoks: bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych jest wskazywane jako najważniejsza kompetencja na rynku (43%), a jednocześnie najtrudniejsza do pozyskania.

Raport pokazuje, że moment budowania przewagi konkurencyjnej właśnie trwa. Polskie organizacje, które w 2026 roku uproszczą zarządzanie siecią, wzmocnią bezpieczeństwo i rozwiną kompetencje, mogą wykorzystać Wi-Fi jako impuls rozwoju na najbliższe lata.

O raporcie
Raport Cisco State of Wireless to pierwsze globalne badanie tego typu, oparte na wywiadach z 6 098 decydentami i specjalistami technicznymi z organizacji zatrudniających co najmniej 250 pracowników w 30 krajach. Badanie zostało zrealizowane przez Sandpiper Research & Insights.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Wi-Fi, sieć bezprzewodowa, sieć firmowa, transformacja cyfrowa, internet, AI, wdrożenie AI

