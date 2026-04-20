Wi-Fi jako przewaga konkurencyjna - co blokuje polskie organizacje?

Wi-Fi przestaje być "niewidzialną" infrastrukturą, stając się jednym z kluczowych motorów biznesu. Nowy raport Cisco pokazuje jednak wyraźny rozdźwięk: polskie firmy inwestują wprawdzie w Wi-Fi, ale jednocześnie nie wykorzystują pełni potencjału sieci bezprzewodowych. W tle rosnące znaczenie AI, które z jednej strony zwiększa zwrot z inwestycji, a z drugiej – komplikuje zarządzanie i podnosi ryzyko. Kto nauczy się pływać w tym basenie, zyska realną przewagę konkurencyjną.

Najważniejsze informacje:

Nowoczesne Wi-Fi jako źródło przewagi biznesowej

Tempo inwestycji

Efekt mnożnikowy

środowisko pracy ewoluuje w kierunku zespołów łączących ludzi, agentów AI i systemy automatyczne działające w czasie rzeczywistym. To właśnie Wi-Fi stanowi fundament tej współpracy, łącząc urządzenia, zabezpieczając interakcje i dostarczając dane potrzebne do podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych. Sztuczna inteligencja to obecnie największa szansa, ale i najpoważniejszy test dla sieci w firmach.

Paradoks AI – trzy kluczowe wyzwania

1. Ograniczenie złożoności operacyjnej

2. Wzmocnienie bezpieczeństwa

3. Niedobór kompetencji

Badanie oparte na opiniach ponad 6 tys. specjalistów z 30 krajów pokazuje, że organizacje traktujące sieci bezprzewodowe jako priorytet strategiczny osiągają znacząco wyższą wartość biznesową.Kluczowym elementem tej transformacji jest "paradoks AI w sieciach bezprzewodowych". Sztuczna inteligencja napędza zwrot z inwestycji, ale jednocześnie zwiększa złożoność operacyjną i ryzyka bezpieczeństwa. Organizacje, które łączą automatyzację opartą na AI, nowoczesne podejście do bezpieczeństwa oraz wyspecjalizowane kompetencje, mają nawet czterokrotnie większą szansę na wysoki zwrot z inwestycji.Globalnie głównym motorem modernizacji sieci bezprzewodowych jest AI, IoT i aplikacje o dużej przepustowości. W Polsce priorytety rozkładają się podobnie, ale z innym akcentem. Najsilniej napędza zmiany wzrost liczby urządzeń IoT (58%) i model pracy BYOD (54%). Na rosnące znaczenie sieci bezprzewodowych wpływają także aplikacje o wysokich wymaganiach przepustowościowych (38%) oraz rozwój rozwiązań opartych na AI (28%).80% polskich firm zwiększyło budżety na rozwiązania bezprzewodowe w ostatnim roku. To zbieżne z globalną średnią. Różnica pojawia się w skali i w dłuższej perspektywie. Polskie firmy inwestują, ale wolą mniejsze, stopniowe podwyżki.Firmy, które modernizują sieci, widzą realne korzyści. Polska podąża za globalnym trendem, ale nadal jest w tyle:57% polskich firm planuje wdrożenie Wi-Fi 6E w ciągu roku (globalnie 60%). Jednocześnie 34% wciąż działa na Wi-Fi 5. Polskie organizacje dzielą się na dwie grupy: te, które aktywnie migrują do najnowszych standardów i te, które nie wyszły poza poprzednią generację.Jak podkreśla Anurag Dhingra, SVP & GM, Enterprise Connectivity & Collaboration w Cisco:Aby w pełni wykorzystać potencjał AI w sieciach bezprzewodowych, organizacje powinny skupić się na trzech obszarach:Na świecie aż 98% firm zauważa rosnącą złożoność środowisk bezprzewodowych. W Polsce najczęściej wymieniane przyczyny to rosnące zapotrzebowanie na przepustowość (43%), obciążenia związane z krytycznymi systemami IT, IoT i OT (37%) oraz zmieniające się wymogi regulacyjne (32%). Automatyzacja oparta na AI pozwala ograniczyć ten problem. Firmy, które ją wdrożyły, oszczędzają ponad 3 godziny pracy dziennie na osobę. Ponad połowa polskich organizacji z wdrożoną automatyzacją potwierdza te oszczędności.Incydenty bezpieczeństwa mają realny wymiar finansowy. 44% polskich organizacji poniosło straty finansowe z tytułu incydentów bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych. Wśród nich ponad połowa raportuje straty przekraczające 1 mln USD rocznie. Jedną z przyczyn jest niska jakość szyfrowania i uwierzytelniania, z którą zmaga się 42% organizacji.Coraz większym zagrożeniem stają się też słabo zabezpieczone urządzenia IoT i OT. Wśród firm dotkniętych incydentami 22% wskazuje je jako źródło zakłóceń. Problem będzie narastać, ponieważ Wi-Fi pozostaje najczęściej wykorzystywaną technologią łączności dla IoT.Rekrutacja specjalistów ds. sieci bezprzewodowych stanowi wyzwanie dla 93% polskich organizacji, a 12% mówi o poważnych trudnościach, takich jak nieobsadzone stanowiska czy opóźnienia w projektach. Sytuację pogarsza odpływ talentów do obszaru cyberbezpieczeństwa. To paradoks: bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych jest wskazywane jako najważniejsza kompetencja na rynku (43%), a jednocześnie najtrudniejsza do pozyskania.Raport pokazuje, że moment budowania przewagi konkurencyjnej właśnie trwa. Polskie organizacje, które w 2026 roku uproszczą zarządzanie siecią, wzmocnią bezpieczeństwo i rozwiną kompetencje, mogą wykorzystać Wi-Fi jako impuls rozwoju na najbliższe lata.