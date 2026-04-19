eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyKoniec tradycyjnych zakupów? Sztuczna inteligencja steruje zachowaniami konsumentów

Koniec tradycyjnych zakupów? Sztuczna inteligencja steruje zachowaniami konsumentów

2026-04-19 00:10

Koniec tradycyjnych zakupów? Sztuczna inteligencja steruje zachowaniami konsumentów

Koniec tradycyjnych zakupów? © pexels

Pozwalamy AI wybrać serial na wieczór, zaplanować kolację, a coraz częściej także zarządzać finansami. Nowy raport Capgemini pokazuje, że algorytmy mają realny wpływ na decyzje zakupowe – ich sugestiom ulega co drugi konsument. Jednocześnie rośnie znaczenie tzw. agentic commerce, w którym to inteligentni asystenci przeszukują internet i rekomendują najlepsze opcje. Paradoksalnie, wraz z rosnącą rolą AI spada poziom zaufania do tej technologii.

Przeczytaj także: ChatGPT zamiast Google, czyli jak AI zmienia nawyki i zakupy online

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak duży wpływ wywierają rekomendacje AI na decyzje zakupowe konsumentów?
  • Dlaczego użytkownicy odchodzą od tradycyjnego wyszukiwania ofert na rzecz asystentów AI?
  • W jakich obszarach życia AI przejmuje rolę doradcy?
  • Skąd wynika spadek zaufania do sztucznej inteligencji?

Koniec tradycyjnych zakupów?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. pexels

Koniec tradycyjnych zakupów?

53% użytkowników ufa rekomendacjom algorytmów


Najważniejsze dane:


  • 53% – tylu konsumentów dokonało zakupu na podstawie rekomendacji generatywnej AI.
  • Dwukrotnie wydłużył się czas, jaki spędzamy z narzędziami AI w ciągu ostatnich dwóch lat.
  • Narzędzia AI znalazły się w top 3 priorytetowych dla konsumentów subskrypcji (obok serwisów z filmami i muzyką).
  • 50% – co drugi badany zastąpił tradycyjne usługi (np. wyszukiwanie ofert) aplikacjami napędzanymi przez AI

Dostęp do narzędzi AI ważny jak konto na Netfliksie


Technologia GenAI błyskawicznie awansowała w hierarchii priorytetów konsumentów. Obecnie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji znajdują się w pierwszej trójce priorytetowych subskrypcji, ustępując miejsca jedynie platformom streamingowym z filmami i muzyką. Skala jest imponująca: jedna trzecia konsumentów poświęca na interakcję z AI ponad godzinę dziennie, a liczba osób, które uruchamiają chatboty kilka razy dziennie niemal podwoiła się względem 2023 roku.

Zmiana ta ma bezpośrednie przełożenie na portfel klienta. Prawie dwie na pięć osób (40%) deklarują, że są skłonne zapłacić więcej za dostęp do subskrypcji narzędzi AI, które oferują wyższy poziom personalizacji lub zaawansowane funkcje doradcze.

AI wybierze serial, danie na obiad… i pomoże z domowym budżetem


Wpływ AI na decyzje konsumenckie jest najsilniejszy tam, gdzie wybór wiąże się z dużym szumem informacyjnym lub powtarzalnymi, codziennymi decyzjami. 58% badanych ufa AI w wyborze kolejnego serialu do obejrzenia, a 41% pozwala algorytmowi decydować o menu na kolację. Jednak AI wchodzi także w obszary wymagające większej odpowiedzialności. Ponad 28 milionów dorosłych użytkowników na świecie korzysta z narzędzi AI do zarządzania swoimi finansami, a co trzeci (33%) używa ich do planowania inwestycji.

Co więcej, algorytmy zaczynają wchodzić w rolę wyspecjalizowanych ekspertów – aż 42% badanych przyznaje, że od czasu wdrożenia AI ograniczyło korzystanie z usług doradców finansowych czy prawników. Podobny trend widać w sektorze ochrony zdrowia, gdzie 44% konsumentów rzadziej odwiedza lekarzy czy trenerów, stawiając na rekomendacje z aplikacji. Skalę zaufania najlepiej obrazuje fakt, że 43% pokolenia baby boomers analizuje za pomocą sztucznej inteligencji wyniki badań lekarskich oraz recepty.

Koniec ery “tradycyjnych” zakupów online


Raport Capgemini wskazuje na rozwój trendu agentic commerce. Dziś konsument przestaje samodzielnie przeglądać dziesiątki stron internetowych, delegując to zadanie inteligentnemu asystentowi. Obecnie 50% konsumentów zastąpiło tradycyjny sposób szukania informacji (np. w obszarze planowania podróży czy zarządzania domem) aplikacjami napędzanymi przez AI.

71% badanych oczekuje zintegrowania generatywnej AI bezpośrednio z ich interakcjami zakupowymi. Niemal tyle samo, 68% użytkowników, poszukuje narzędzi, które potrafią agregować wyniki z wyszukiwarek, mediów społecznościowych i stron internetowych w jeden, spójny raport.
AI fundamentalnie zmienia sposób, w jaki angażujemy się w relacje z markami i technologią, a przedsiębiorstwa muszą na nowo wyobrazić sobie przyszłość interfejsów i reklamy w erze agentów cyfrowych. Dziś kluczowym wyzwaniem jest sprawić, aby oferta, produkt czy usługa były widoczne dla asystentów AI, ponieważ to oni coraz częściej podejmują decyzje w imieniu konsumenta – komentuje Hubert Nafalski, Project Manager NSC, Insights & Data w Capgemini Polska.

Zaufanie pod lupą: Konsument chce kontroli


Raport Capgemini sygnalizuje ważny paradoks. Chociaż częściej i w szerszym zakresie korzystamy z AI, staliśmy się wobec tej technologii bardziej krytyczni. Poziom zaufania do treści generowanych przez sztuczną inteligencję spadł od 2023 r. aż o 14 punktów procentowych – z 72% do 58%. Obawy dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa danych (53% wskazań) oraz transparentności działania algorytmów. Aż 76% konsumentów domaga się możliwości wyznaczania jasnych granic i zasad działania narzędzi AI, z których korzystają. Co więcej, 67% uważa, że twórcy technologii powinni ponosić odpowiedzialność prawną w przypadku, gdy ich narzędzia wyrządzają szkodę lub wprowadzą w błąd.
Zaufanie staje się kluczową walutą w relacji z marką w erze algorytmów – dwie trzecie użytkowników ufa AI bardziej, gdy ta potrafi uzasadnić swoje wybory. Wchodzimy w etap, w którym sama innowacyjność narzędzi AI to za mało – nowym standardem staje się ich projektowanie w oparciu o transparentność – podsumowuje Hubert Nafalski, Project Manager NSC, Insights & Data w Capgemini Polska.

Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja tematem nr 1 w e-commerce Sztuczna inteligencja tematem nr 1 w e-commerce

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: nowe technologie, sztuczna inteligencja, AI, SI, zachowania konsumentów, asystent AI, zakupy online, e-commerce, zakupy przez Internet, decyzje zakupowe, czatbot

Przeczytaj także

AI sama zrobi zakupy za Ciebie. Jak Universal Commerce Protocol Google rewolucjonizuje handel online?

AI sama zrobi zakupy za Ciebie. Jak Universal Commerce Protocol Google rewolucjonizuje handel online?

E-commerce: sztuczna inteligencja, zakupy mobilne i nowe wyzwania dla sklepów online

E-commerce: sztuczna inteligencja, zakupy mobilne i nowe wyzwania dla sklepów online

Rewolucja AI w handlu: zakupy sterowane przez sztuczną inteligencję

Rewolucja AI w handlu: zakupy sterowane przez sztuczną inteligencję

Zakupy z AI lepsze niż z przyjaciółką?

Zakupy z AI lepsze niż z przyjaciółką?

Sztuczna inteligencja ma usprawnić zakupy online

Sztuczna inteligencja ma usprawnić zakupy online

Black Friday 2025 pod znakiem AI: jak technologia zmienia zakupy i obsługę klienta

Black Friday 2025 pod znakiem AI: jak technologia zmienia zakupy i obsługę klienta

Mobilne aplikacje zakupowe: jakie wady i zalety?

Mobilne aplikacje zakupowe: jakie wady i zalety?

Generatywna sztuczna inteligencja zmienia handel i usługi

Generatywna sztuczna inteligencja zmienia handel i usługi

Zakupy internetowe - jak zmienia się e-klient?

Zakupy internetowe - jak zmienia się e-klient?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

Najnowsze w serwisie

Niezapłacone alimenty, czyi jak system przegrywa z rzeczywistością

Niezapłacone alimenty, czyi jak system przegrywa z rzeczywistością

Czy możliwe jest inwestowanie w nieruchomości bez pieniędzy? Ekspert, Dawid Worach, wyjaśnia.

Czy możliwe jest inwestowanie w nieruchomości bez pieniędzy? Ekspert, Dawid Worach, wyjaśnia.

Czy dopłata podatku od nieruchomości może zostać ujęta jako bieżący koszt eksploatacyjny w czynszu najmu?

Czy dopłata podatku od nieruchomości może zostać ujęta jako bieżący koszt eksploatacyjny w czynszu najmu?

Polityczny optymizm nie usuwa ryzyka dla ropy i inflacji

Polityczny optymizm nie usuwa ryzyka dla ropy i inflacji

Kto kupuje mieszkania w Polsce? Ukraińcy i Białorusini na czele

Kto kupuje mieszkania w Polsce? Ukraińcy i Białorusini na czele

Fit-out biura droższy niż kiedykolwiek. Firmy zmieniają strategie najmu

Fit-out biura droższy niż kiedykolwiek. Firmy zmieniają strategie najmu

Koniec zysków z lokat. Jak inflacja zniszczyła opłacalność depozytów

Koniec zysków z lokat. Jak inflacja zniszczyła opłacalność depozytów

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: