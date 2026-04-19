Koniec tradycyjnych zakupów? Sztuczna inteligencja steruje zachowaniami konsumentów

Pozwalamy AI wybrać serial na wieczór, zaplanować kolację, a coraz częściej także zarządzać finansami. Nowy raport Capgemini pokazuje, że algorytmy mają realny wpływ na decyzje zakupowe – ich sugestiom ulega co drugi konsument. Jednocześnie rośnie znaczenie tzw. agentic commerce, w którym to inteligentni asystenci przeszukują internet i rekomendują najlepsze opcje. Paradoksalnie, wraz z rosnącą rolą AI spada poziom zaufania do tej technologii.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duży wpływ wywierają rekomendacje AI na decyzje zakupowe konsumentów?

Dlaczego użytkownicy odchodzą od tradycyjnego wyszukiwania ofert na rzecz asystentów AI?

W jakich obszarach życia AI przejmuje rolę doradcy?

Skąd wynika spadek zaufania do sztucznej inteligencji?

Koniec tradycyjnych zakupów? 53% użytkowników ufa rekomendacjom algorytmów

Najważniejsze dane:

53% – tylu konsumentów dokonało zakupu na podstawie rekomendacji generatywnej AI.

– tylu konsumentów dokonało zakupu na podstawie rekomendacji generatywnej AI. Dwukrotnie wydłużył się czas, jaki spędzamy z narzędziami AI w ciągu ostatnich dwóch lat.

wydłużył się czas, jaki spędzamy z narzędziami AI w ciągu ostatnich dwóch lat. Narzędzia AI znalazły się w top 3 priorytetowych dla konsumentów subskrypcji (obok serwisów z filmami i muzyką).

priorytetowych dla konsumentów subskrypcji (obok serwisów z filmami i muzyką). 50% – co drugi badany zastąpił tradycyjne usługi (np. wyszukiwanie ofert) aplikacjami napędzanymi przez AI

Dostęp do narzędzi AI ważny jak konto na Netfliksie

AI wybierze serial, danie na obiad… i pomoże z domowym budżetem

Koniec ery “tradycyjnych” zakupów online

AI fundamentalnie zmienia sposób, w jaki angażujemy się w relacje z markami i technologią, a przedsiębiorstwa muszą na nowo wyobrazić sobie przyszłość interfejsów i reklamy w erze agentów cyfrowych. Dziś kluczowym wyzwaniem jest sprawić, aby oferta, produkt czy usługa były widoczne dla asystentów AI, ponieważ to oni coraz częściej podejmują decyzje w imieniu konsumenta – komentuje Hubert Nafalski, Project Manager NSC, Insights & Data w Capgemini Polska.

Zaufanie pod lupą: Konsument chce kontroli

Zaufanie staje się kluczową walutą w relacji z marką w erze algorytmów – dwie trzecie użytkowników ufa AI bardziej, gdy ta potrafi uzasadnić swoje wybory. Wchodzimy w etap, w którym sama innowacyjność narzędzi AI to za mało – nowym standardem staje się ich projektowanie w oparciu o transparentność – podsumowuje Hubert Nafalski, Project Manager NSC, Insights & Data w Capgemini Polska.