Koniec tradycyjnych zakupów? Sztuczna inteligencja steruje zachowaniami konsumentów
2026-04-19 00:10
Przeczytaj także: ChatGPT zamiast Google, czyli jak AI zmienia nawyki i zakupy online
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak duży wpływ wywierają rekomendacje AI na decyzje zakupowe konsumentów?
- Dlaczego użytkownicy odchodzą od tradycyjnego wyszukiwania ofert na rzecz asystentów AI?
- W jakich obszarach życia AI przejmuje rolę doradcy?
- Skąd wynika spadek zaufania do sztucznej inteligencji?
Najważniejsze dane:
- 53% – tylu konsumentów dokonało zakupu na podstawie rekomendacji generatywnej AI.
- Dwukrotnie wydłużył się czas, jaki spędzamy z narzędziami AI w ciągu ostatnich dwóch lat.
- Narzędzia AI znalazły się w top 3 priorytetowych dla konsumentów subskrypcji (obok serwisów z filmami i muzyką).
- 50% – co drugi badany zastąpił tradycyjne usługi (np. wyszukiwanie ofert) aplikacjami napędzanymi przez AI
Dostęp do narzędzi AI ważny jak konto na Netfliksie
Technologia GenAI błyskawicznie awansowała w hierarchii priorytetów konsumentów. Obecnie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji znajdują się w pierwszej trójce priorytetowych subskrypcji, ustępując miejsca jedynie platformom streamingowym z filmami i muzyką. Skala jest imponująca: jedna trzecia konsumentów poświęca na interakcję z AI ponad godzinę dziennie, a liczba osób, które uruchamiają chatboty kilka razy dziennie niemal podwoiła się względem 2023 roku.
Zmiana ta ma bezpośrednie przełożenie na portfel klienta. Prawie dwie na pięć osób (40%) deklarują, że są skłonne zapłacić więcej za dostęp do subskrypcji narzędzi AI, które oferują wyższy poziom personalizacji lub zaawansowane funkcje doradcze.
AI wybierze serial, danie na obiad… i pomoże z domowym budżetem
Wpływ AI na decyzje konsumenckie jest najsilniejszy tam, gdzie wybór wiąże się z dużym szumem informacyjnym lub powtarzalnymi, codziennymi decyzjami. 58% badanych ufa AI w wyborze kolejnego serialu do obejrzenia, a 41% pozwala algorytmowi decydować o menu na kolację. Jednak AI wchodzi także w obszary wymagające większej odpowiedzialności. Ponad 28 milionów dorosłych użytkowników na świecie korzysta z narzędzi AI do zarządzania swoimi finansami, a co trzeci (33%) używa ich do planowania inwestycji.
Co więcej, algorytmy zaczynają wchodzić w rolę wyspecjalizowanych ekspertów – aż 42% badanych przyznaje, że od czasu wdrożenia AI ograniczyło korzystanie z usług doradców finansowych czy prawników. Podobny trend widać w sektorze ochrony zdrowia, gdzie 44% konsumentów rzadziej odwiedza lekarzy czy trenerów, stawiając na rekomendacje z aplikacji. Skalę zaufania najlepiej obrazuje fakt, że 43% pokolenia baby boomers analizuje za pomocą sztucznej inteligencji wyniki badań lekarskich oraz recepty.
Koniec ery “tradycyjnych” zakupów online
Raport Capgemini wskazuje na rozwój trendu agentic commerce. Dziś konsument przestaje samodzielnie przeglądać dziesiątki stron internetowych, delegując to zadanie inteligentnemu asystentowi. Obecnie 50% konsumentów zastąpiło tradycyjny sposób szukania informacji (np. w obszarze planowania podróży czy zarządzania domem) aplikacjami napędzanymi przez AI.
71% badanych oczekuje zintegrowania generatywnej AI bezpośrednio z ich interakcjami zakupowymi. Niemal tyle samo, 68% użytkowników, poszukuje narzędzi, które potrafią agregować wyniki z wyszukiwarek, mediów społecznościowych i stron internetowych w jeden, spójny raport.
AI fundamentalnie zmienia sposób, w jaki angażujemy się w relacje z markami i technologią, a przedsiębiorstwa muszą na nowo wyobrazić sobie przyszłość interfejsów i reklamy w erze agentów cyfrowych. Dziś kluczowym wyzwaniem jest sprawić, aby oferta, produkt czy usługa były widoczne dla asystentów AI, ponieważ to oni coraz częściej podejmują decyzje w imieniu konsumenta – komentuje Hubert Nafalski, Project Manager NSC, Insights & Data w Capgemini Polska.
Zaufanie pod lupą: Konsument chce kontroli
Raport Capgemini sygnalizuje ważny paradoks. Chociaż częściej i w szerszym zakresie korzystamy z AI, staliśmy się wobec tej technologii bardziej krytyczni. Poziom zaufania do treści generowanych przez sztuczną inteligencję spadł od 2023 r. aż o 14 punktów procentowych – z 72% do 58%. Obawy dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa danych (53% wskazań) oraz transparentności działania algorytmów. Aż 76% konsumentów domaga się możliwości wyznaczania jasnych granic i zasad działania narzędzi AI, z których korzystają. Co więcej, 67% uważa, że twórcy technologii powinni ponosić odpowiedzialność prawną w przypadku, gdy ich narzędzia wyrządzają szkodę lub wprowadzą w błąd.
Zaufanie staje się kluczową walutą w relacji z marką w erze algorytmów – dwie trzecie użytkowników ufa AI bardziej, gdy ta potrafi uzasadnić swoje wybory. Wchodzimy w etap, w którym sama innowacyjność narzędzi AI to za mało – nowym standardem staje się ich projektowanie w oparciu o transparentność – podsumowuje Hubert Nafalski, Project Manager NSC, Insights & Data w Capgemini Polska.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
AI sama zrobi zakupy za Ciebie. Jak Universal Commerce Protocol Google rewolucjonizuje handel online?
