AI w polskich firmach: Sektor finansowy liderem, ale to handel najwięcej zyskuje

Najnowsze badanie EY "Jak polskie firmy wdrażają AI" pokazuje, że sektor finansowy jest najbardziej zaawansowany w implementacji sztucznej inteligencji - pierwsze wdrożenia zakończyło tam 52% firm. Jednak to handel, mimo najniższego odsetka zakończonych projektów (22%), najczęściej osiąga zakładane korzyści (66%). Największą barierą dla firm pozostają obawy dotyczące bezpieczeństwa, które sygnalizuje 39% ankietowanych. Jakie czynniki decydują o sukcesie wdrażania AI i dlaczego niektóre branże osiągają lepsze wyniki niż inne?

Przeczytaj także: AI w polskich firmach - entuzjazm kontra rzeczywistość wdrożeń

Z tego artykułu dowiesz się:

które branże w Polsce są najbardziej zaawansowane we wdrażaniu sztucznej inteligencji i jakie są różnice między sektorami;

dlaczego sektor finansowy jest liderem w implementacji AI, ale to handel najczęściej osiąga zakładane korzyści;

jakie są największe bariery wdrażania sztucznej inteligencji w polskich firmach, w tym obawy o bezpieczeństwo;

jakie strategie pozwalają handlowi osiągać lepsze wyniki z AI niż sektorowi finansowemu;

jakie działania podejmują firmy z sektora energetycznego, aby zapewnić bezpieczeństwo danych przy wdrażaniu AI.

To naturalne, że sektor finansowy jest dziś wiodący pod względem wdrażania AI. Jego działalność opiera się na przetwarzaniu ogromnych ilości danych, a w tej kwestii sztuczna inteligencja świetnie się sprawdza. Są to jednak dane szczególnie wrażliwe. Dlatego firmy z tej branży muszą wykorzystywać AI zgodnie z bardzo restrykcyjnymi regulacjami oraz najwyższymi standardami ochrony danych. Dostosowanie się do nich wciąż stanowi wyzwanie – jak pokazało nasze badanie, 42% przedsiębiorstw z sektora finansowego nie jest w stanie ocenić gotowości swoich danych. Dla porównania, wśród wszystkich respondentów ten odsetek wyniósł 21% – zauważa Marcin Sadek, Partner w EY Polska, Lider Doradztwa dla Sektora Ubezpieczeniowego.

Czy firma wdrożyła już jakiekolwiek rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję? Sektor finansowy jest liderem we wdrażaniu sztucznej inteligencji – 52% firm zakończyło już pierwsze implementacje, jednak tylko 37% z nich potwierdza osiągnięcie zakładanych korzyści. Handel, mimo że tylko 22% firm zakończyło wdrożenia, osiąga najwyższą skuteczność – 66% przedsiębiorstw deklaruje osiągnięcie lub przekroczenie oczekiwanych rezultatów. Największą barierą dla wdrażania AI pozostają obawy o bezpieczeństwo, które sygnalizuje 39% ankietowanych. Energetyka wyróżnia się najwyższym poziomem świadomości cyberbezpieczeństwa – 71% firm posiada strategię lub roadmapę rozwoju AI. Przemysł i usługi plasują się w środku stawki, z odpowiednio 32% i 37% zakończonych wdrożeń.

Handel liderem w skuteczności wdrożeń AI

Tak wysoka skuteczność wdrożeń wynika m.in. z ich ukierunkowania na obszary, które pozwalają szybko wygenerować wartość. Sektor handlowy najczęściej wprowadzał rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję w takich obszarach, jak marketing i analiza rynku (75%), sprzedaż (68%) i obsługa klienta (60%). To przełożyło się z kolei na lepszą jakość doświadczenia zakupowego i wzrost przychodów, czyli to, co jest dla firm najważniejsze – mówi Grzegorz Przytuła, Partner EY-Parthenon.

Energetyka stawia na bezpieczeństwo i strategiczne podejście

Energetyka podchodzi do AI niezwykle świadomie, bo każdy błąd w tym sektorze może mieć poważne konsekwencje dla infrastruktury krytycznej. Dlatego tak duży nacisk kładzie na cyberbezpieczeństwo, zgodność regulacyjną i strategiczne planowanie. Dla firm z tej branży kluczowe staje się więc wdrażanie sprawdzonych narzędzi AI w sposób kontrolowany, z jasno przypisaną odpowiedzialnością, procedurami bezpieczeństwa oraz polityką korzystania z nich – mówi Jarosław Wajer, Partner EY Polska, Lider obszaru energetyki.

Widzimy wyraźnie, że organizacje, które wdrażają sztuczną inteligencję w procesach dla siebie kluczowych, są w stanie znacznie szybciej uzyskać realną wartość – i dzieje się tak mimo ograniczeń, takich jak kwestie bezpieczeństwa danych, wymogi regulacyjne czy gotowość organizacyjna. Kluczowe okazuje się tu jasne postawienie celów biznesowych i pełne zaangażowanie na poziomie osób zarządzających, co daje zespołom wdrażającym odpowiednie wsparcie w pokonywaniu barier i możliwość skupienia się na osiągnięciu celów – podsumowuje Bartosz Pacuszka, Partner w EY Polska, AI Technology Leader.

Przeczytaj także: Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Badanie EY „Jak polskie firmy wdrażają AI” koncentruje się na analizie procesu implementacji sztucznej inteligencji zarówno w całej gospodarce, jak i w jej kluczowych gałęziach: przemyśle, usługach, handlu, energetyce oraz finansach.Z danych wynika, że na koniec ubiegłego roku najlepszym wynikiem pod względem przeprowadzonych wdrożeń spośród wszystkich analizowanych branż może pochwalić się sektor finansowy. Zakończenie pierwszych implementacji wskazała tam ponad połowa firm (52%). Usługi pozostają na drugim miejscu (37%), a podium zamyka przemysł z wynikiem 32%. W handlu oraz energetyce pierwsze procesy zakończyło po 22% przedsiębiorstw. Dla porównania, ten odsetek dla wszystkich respondentów wynosi 34%.Najbardziej wymierne efekty wdrożenia sztucznej inteligencji, mimo najniższego odsetka zakończonych implementacji, odczuwa handel. Prawie połowa firm z tego sektora (47%) potwierdza osiągnięcie zakładanych korzyści, a kolejne 19% deklaruje, że rezultaty przewyższyły ich oczekiwania. Wśród najczęściej wskazywanych przez sektor benefitów należy wymienić wzrost przychodów (70%) i poprawę jakości usług (65%).Dla porównania, w najbardziej zaawansowanym pod względem wdrożeń AI sektorze finansowym ponad połowa (57%) respondentów uznała, że korzyści nie spełniły ich oczekiwań. Może to wynikać z dużej skali oraz złożoności wdrożeń, ograniczeń regulacyjnych oraz niewystarczającej gotowości i jakości danych, które – mimo zaawansowania projektów – utrudniają osiągnięcie oczekiwanych efektów.Jedną z najważniejszych barier dla wdrażania sztucznej inteligencji na polskim rynku są obawy o bezpieczeństwo – wskazuje je 39% wszystkich ankietowanych. Największy poziom niepokoju w tych kwestiach wykazują firmy z sektora energetycznego (46%, dla porównania: przemysł – 40%, finanse – 39%, handel – 39%, usługi – 37%). Podejmują one jednak działania, by chronić swoje dane i przestrzeń cybernetyczną.Wyniki badania wskazują, że każda firma energetyczna w pełnym lub ograniczonym zakresie analizowała aspekt cyberbezpieczeństwa, implementując narzędzia sztucznej inteligencji, oraz wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia narzędziowe i/lub proceduralne przed rozpoczęciem z ich korzystania. Branża dominuje też w kwestii posiadania strategii lub roadmapy rozwoju AI – według wyników badania ma ją 71% firm (dla porównania, przemysł – 64%, usługi – 61%, finanse – 60%, handel – 50%).Zupełnie inne bariery widzi branża finansów – 43% firm twierdzi, że największą trudność stanowią ograniczenia regulacyjne. Z kolei handel najbardziej krępują zbyt wysokie koszty wdrożenia (38%).