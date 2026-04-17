eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyWypadki przy pracy. Przyczyny i dane za 2025: co zawodzi najczęściej?

Wypadki przy pracy. Przyczyny i dane za 2025: co zawodzi najczęściej?

2026-04-17 00:10

Wypadki przy pracy. Przyczyny i dane za 2025: co zawodzi najczęściej?

Wypadki przy pracy – przyczyny i dane 2025 © pexels

Młody pracownik, krótki staż i praca przy maszynach – tak wygląda profil osoby najczęściej poszkodowanej w wypadku przy pracy w 2025 r. Choć ogólna liczba zdarzeń lekko spadła, ryzyko nadal koncentruje się w konkretnych branżach i regionach. Najbardziej niebezpieczne pozostaje górnictwo, a o nieszczęśliwych zdarzeniach najczęściej decyduje czynnik ludzki. Najnowsze dane GUS rzucają światło na to, gdzie i dlaczego dochodzi do wypadków.

Przeczytaj także: Wypadki przy pracy: Mniej poszkodowanych, ale więcej ofiar śmiertelnych

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile osób ucierpiało w wypadkach przy pracy w 2025 roku?
  • Które branże są najbardziej narażone na wypadki?
  • Jakie są najczęstsze przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy?

Bezpieczeństwo pracujących rośnie. W informacji sygnalnej „Wypadki przy pracy” - dane wstępne za 2025 rok, Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, które wskazują na spadek liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W 2025 r. zgłoszono 66 733 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy (o 0,4% mniej niż w 2024 r.), w tym 189 osób zostało poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych, a 486 osób w wypadkach ciężkich. W 2025 r. najwięcej wypadków
wydarzyło się 14 stycznia.

Statystyczny poszkodowany


Mężczyzna (57,6%) pracujący w przetwórstwie przemysłowym (31,7%), jako operator maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych (10,0%), ze stażem pracy 1 rok i mniej (30,7%).

Mapa wypadkowości Polski


Wskaźnik wypadkowości określa liczbę osób poszkodowanych przypadających na 1000 pracujących. W 2025 r. wyniósł on 4,85.
Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących
Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwie opolskim (4,61), a najniższy w województwie mazowieckim (2,47)

Najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w województwach:


  • opolskim (6,38)
  • śląskim (6,18)
  • zachodniopomorskim (5,82)

Najniższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w województwach:


  • mazowieckim (3,53)
  • małopolskim (3,56)
  • podkarpackim (4,57)

Branże pod lupą


Górnictwo i wydobywanie to nadal najbardziej niebezpieczna sekcja, w której wskaźnik wypadkowości wyniósł aż 15,94. Wysokie ryzyko dotyczyło także sekcji: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (12,55), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (7,71) oraz przetwórstwo przemysłowe (7,70).
Poszkodowani w wypadkach przy pracya według wydarzeń powodujących uraz
Poszkodowani w wypadkach przy pracya według wydarzeń powodujących uraz

Dominującą grupą wydarzeń powodujących uraz było uderzenie w nieruchomy obiekt (28,7%)

Najniższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (0,72), pozostała działalność usługowa (1,10) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1,12). Podczas wykonywania pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy zostały poszkodowane 252 osoby.
Poszkodowani w wypadkach przy pracya według umiejscowienia urazu
Poszkodowani w wypadkach przy pracya według umiejscowienia urazu

79,2% osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznało urazu kończyn

Co powoduje wypadki przy pracy?


Dominującą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (41,9%), a wydarzeniem powodującym uraz - uderzenie w nieruchomy obiekt (28,9%). Do wypadków przy pracy dochodziło głównie podczas poruszania się (37,8%). Prawie połowa (49,7%) osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznała ran i powierzchownych urazów, a 78,9% urazów dotyczyło kończyn.
Przeczytaj także: Wypadki podczas pracy zdalnej - jakie zdarzenia nie będą uznawane? Wypadki podczas pracy zdalnej - jakie zdarzenia nie będą uznawane?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, praca zdalna, BHP, bezpieczeństwo i higiena pracy

Przeczytaj także

Kto najbardziej ryzykuje w polskich firmach? Branże i regiony z rekordową liczbą wypadków przy pracy

Kto najbardziej ryzykuje w polskich firmach? Branże i regiony z rekordową liczbą wypadków przy pracy

Wypadki podczas pracy zdalnej podniosą składkę wypadkową?

Wypadki podczas pracy zdalnej podniosą składkę wypadkową?

Ile firmy w Polsce tracą na jednym wypadku przy pracy?

Ile firmy w Polsce tracą na jednym wypadku przy pracy?

Ciężki wypadek przy pracy - jakie konsekwencje dla pracodawcy?

Ciężki wypadek przy pracy - jakie konsekwencje dla pracodawcy?

150 mln zł z ZUS na bezpieczeństwo pracy. Kto może ubiegać się o dofinansowanie i jak złożyć wniosek?

150 mln zł z ZUS na bezpieczeństwo pracy. Kto może ubiegać się o dofinansowanie i jak złożyć wniosek?

Raportowanie ESG a bezpieczeństwo i higiena pracy

Raportowanie ESG a bezpieczeństwo i higiena pracy

ZUS: 300 000 zł dla firmy na poprawę bezpieczeństwa pracy

ZUS: 300 000 zł dla firmy na poprawę bezpieczeństwa pracy

Nowe przepisy BHP i wyposażenia stanowisk pracy weszły w życie

Nowe przepisy BHP i wyposażenia stanowisk pracy weszły w życie

Pierwsza pomoc w miejscu pracy. Jakie są obowiązki firm?

Pierwsza pomoc w miejscu pracy. Jakie są obowiązki firm?

