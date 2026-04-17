Wypadki przy pracy. Przyczyny i dane za 2025: co zawodzi najczęściej?
2026-04-17 00:10
Wypadki przy pracy – przyczyny i dane 2025
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Ile osób ucierpiało w wypadkach przy pracy w 2025 roku?
- Które branże są najbardziej narażone na wypadki?
- Jakie są najczęstsze przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy?
Bezpieczeństwo pracujących rośnie. W informacji sygnalnej „Wypadki przy pracy” - dane wstępne za 2025 rok, Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, które wskazują na spadek liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W 2025 r. zgłoszono 66 733 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy (o 0,4% mniej niż w 2024 r.), w tym 189 osób zostało poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych, a 486 osób w wypadkach ciężkich. W 2025 r. najwięcej wypadków
wydarzyło się 14 stycznia.
Statystyczny poszkodowany
Mężczyzna (57,6%) pracujący w przetwórstwie przemysłowym (31,7%), jako operator maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych (10,0%), ze stażem pracy 1 rok i mniej (30,7%).
Mapa wypadkowości Polski
Wskaźnik wypadkowości określa liczbę osób poszkodowanych przypadających na 1000 pracujących. W 2025 r. wyniósł on 4,85.
Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących
Najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w województwach:
- opolskim (6,38)
- śląskim (6,18)
- zachodniopomorskim (5,82)
Najniższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w województwach:
- mazowieckim (3,53)
- małopolskim (3,56)
- podkarpackim (4,57)
Branże pod lupą
Górnictwo i wydobywanie to nadal najbardziej niebezpieczna sekcja, w której wskaźnik wypadkowości wyniósł aż 15,94. Wysokie ryzyko dotyczyło także sekcji: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (12,55), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (7,71) oraz przetwórstwo przemysłowe (7,70).
Poszkodowani w wypadkach przy pracya według wydarzeń powodujących uraz
Najniższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (0,72), pozostała działalność usługowa (1,10) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1,12). Podczas wykonywania pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy zostały poszkodowane 252 osoby.
Poszkodowani w wypadkach przy pracya według umiejscowienia urazu
Co powoduje wypadki przy pracy?
Dominującą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (41,9%), a wydarzeniem powodującym uraz - uderzenie w nieruchomy obiekt (28,9%). Do wypadków przy pracy dochodziło głównie podczas poruszania się (37,8%). Prawie połowa (49,7%) osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznała ran i powierzchownych urazów, a 78,9% urazów dotyczyło kończyn.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
