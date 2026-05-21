Obligacje skarbowe 2026 - gdzie kupić i jak obliczyć zysk? Poradnik + kalkulator

Jak inwestować w obligacje skarbowe w 2026 r.? Sprawdź ten poradnik! Poznaj oprocentowanie, aktualne oferty, gdzie je kupić i oblicz zysk w kalkulatorze. W czasach rynkowej niepewności to właśnie dłużne papiery wartościowe gwarantują spokój i ochronę kapitału przed utratą wartości. Krok po kroku wyjaśniamy, na czym polega ten mechanizm, porównujemy dostępne na rynku opcje i podpowiadamy, jak najkorzystniej zoptymalizować swoje oszczędności, by skutecznie chronić je przed inflacją.

Co to są obligacje skarbowe i czy to bezpieczne?

Plusy i minusy obligacji skarbowych

Gwarancja Skarbu Państwa (Bezpieczeństwo): Całkowity brak ryzyka upadłości emitenta, w przeciwieństwie do prywatnych firm inwestycyjnych.

Całkowity brak ryzyka upadłości emitenta, w przeciwieństwie do prywatnych firm inwestycyjnych. Ochrona przed inflacją: Modele indeksowane inflacją (np. 4-letnie czy 10-letnie) ratują wartość pieniądza przed rosnącymi cenami (czego zazwyczaj nie potrafią lokaty).

Niski próg wejścia: Możesz zacząć oszczędzać już od kwoty 100 zł (jedna obligacja).

Brak ukrytych prowizji: Założenie konta w Rejestrze oraz sam zakup są całkowicie darmowe.

Ograniczony zysk względem ryzyka: Ponieważ jest to bezpieczny instrument oszczędnościowy, wypracowane zyski są zazwyczaj niższe niż w przypadku akcji, funduszy inwestycyjnych czy kryptowalut.

Konieczność zapłaty "kary" przy wcześniejszej wypłacie: Złamanie umowy przed terminem (przedterminowy wykup) kosztuje (od 0,50 zł do 3,00 zł za sztukę).

Podatek Belki: Od wypracowanych odsetek odprowadzany jest podatek kapitałowy (19%), z wyjątkiem inwestowania przez IKE/IKZE Obligacje.

Czy na obligacjach można stracić pieniądze?

Lokata czy obligacje skarbowe? Porównanie opłacalności w 2026 roku

Wybierz lokatę bankową, jeśli: wiesz, że pieniądze będą Ci potrzebne za 3-6 miesięcy. Lokaty są idealne do krótkoterminowego parkowania gotówki. Wypłata środków z zerwaniem lokaty najczęściej kończy się utratą wszystkich odsetek, ale oddaje kapitał z dnia na dzień.

wiesz, że pieniądze będą Ci potrzebne za 3-6 miesięcy. Lokaty są idealne do krótkoterminowego parkowania gotówki. Wypłata środków z zerwaniem lokaty najczęściej kończy się utratą wszystkich odsetek, ale oddaje kapitał z dnia na dzień. Wybierz obligacje skarbowe, jeśli: planujesz oszczędzać na rok, 3 lata lub dłużej, chcesz zbudować żelazną poduszkę finansową lub zabezpieczyć majątek przed inflacją. Obligacje deklasują lokaty pod względem oprocentowania w długim terminie, a w razie nagłej potrzeby ich przedterminowy wykup zachowuje większość wypracowanych już odsetek.

Rodzaj oprocentowania, kapitalizacja i częstotliwość wypłaty odsetek

1. Rodzaj oprocentowania

Stałe: Gwarantuje niezmienny zysk przez cały okres inwestycji. Z góry wiesz, ile dokładnie zarobisz co do grosza (np. w obligacjach 3-miesięcznych OTS lub 3-letnich TOS).

Gwarantuje niezmienny zysk przez cały okres inwestycji. Z góry wiesz, ile dokładnie zarobisz co do grosza (np. w obligacjach 3-miesięcznych OTS lub 3-letnich TOS). Zmienne: Oprocentowanie podąża za stopą referencyjną NBP. Jeśli stopy rosną, Twój zysk rośnie; jeśli maleją – zysk spada. Oprocentowanie to jest aktualizowane co miesiąc (np. w obligacjach 1-rocznych ROR lub 2-letnich DOR).

Oprocentowanie podąża za stopą referencyjną NBP. Jeśli stopy rosną, Twój zysk rośnie; jeśli maleją – zysk spada. Oprocentowanie to jest aktualizowane co miesiąc (np. w obligacjach 1-rocznych ROR lub 2-letnich DOR). Indeksowane inflacją: Stawka oprocentowania w kolejnych latach zależy od wskaźnika inflacji podawanego przez GUS, powiększonego o stałą marżę zysku. Zapewnia to utrzymanie siły nabywczej kapitału (np. w obligacjach 4-letnich COI lub 10-letnich EDO).

2. Kiedy otrzymasz pieniądze? (Częstotliwość wypłaty odsetek)

Wypłata co miesiąc: Odsetki spływają regularnie na Twój rachunek bankowy, stanowiąc miły, comiesięczny zastrzyk gotówki (obligacje ROR i DOR).

Odsetki spływają regularnie na Twój rachunek bankowy, stanowiąc miły, comiesięczny zastrzyk gotówki (obligacje ROR i DOR). Wypłata co roku: Zarobione środki są przelewane na Twoje konto raz na 12 miesięcy, w każdą rocznicę zakupu (obligacje COI).

Zarobione środki są przelewane na Twoje konto raz na 12 miesięcy, w każdą rocznicę zakupu (obligacje COI). Wypłata na sam koniec: Odsetki otrzymujesz jednorazowo w dniu wykupu obligacji, na samym końcu inwestycji (obligacje TOS, EDO, ROS, ROD).

3. Kapitalizacja odsetek – ósmy cud świata

Jaki rodzaj obligacji wybrać dla siebie?

Chcę chronić pieniądze przed rosnącymi cenami (inflacją) w długim terminie: Wybierz obligacje 4-letnie (COI) lub 10-letnie (EDO). To najmocniejsza tarcza na rynku. Jeśli pobierasz świadczenie 800+, rozważ 6-letnie (ROS) lub 12-letnie (ROD), które oferują jeszcze wyższe marże antyinflacyjne.

Wybierz obligacje 4-letnie (COI) lub 10-letnie (EDO). To najmocniejsza tarcza na rynku. Jeśli pobierasz świadczenie 800+, rozważ 6-letnie (ROS) lub 12-letnie (ROD), które oferują jeszcze wyższe marże antyinflacyjne. Potrzebuję regularnego dochodu ("kieszonkowego") co miesiąc: Zdecyduj się na obligacje zmiennoprocentowe 1-roczne (ROR) lub 2-letnie (DOR). Odsetki będą co miesiąc wpływać na Twoje konto bankowe, pozwalając na bieżąco z nich korzystać.

Zdecyduj się na obligacje zmiennoprocentowe 1-roczne (ROR) lub 2-letnie (DOR). Odsetki będą co miesiąc wpływać na Twoje konto bankowe, pozwalając na bieżąco z nich korzystać. Chcę ulokować kapitał na krótko i wiedzieć dokładnie, ile zarobię: Idealnym wyborem będą obligacje stałoprocentowe, np. 3-miesięczne (OTS) lub 3-letnie (TOS). Zapewniają absolutną przewidywalność, bez niespodzianek ze strony rynkowych stóp procentowych czy wahań inflacji.

Idealnym wyborem będą obligacje stałoprocentowe, np. 3-miesięczne (OTS) lub 3-letnie (TOS). Zapewniają absolutną przewidywalność, bez niespodzianek ze strony rynkowych stóp procentowych czy wahań inflacji. Zakładam fundusz emerytalny i chcę uniknąć podatku Belki: Załóż konto IKE Obligacje (Konto Emerytalne) lub IKZE Obligacje. Możesz tam kupować obligacje 10-letnie (EDO) i jeśli dotrwasz z inwestycją do określonego wieku (np. 60 lat dla IKE), państwo zwolni Cię z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to tysiące złotych więcej w Twojej kieszeni.

Rodzaje obligacji skarbowych i mechanizmy oprocentowania (z przykładami)

1. Obligacje stałoprocentowe (gwarancja zysku – np. 3-letnie TOS)

Twój kapitał startowy: 10 000 zł (100 szt. obligacji)

10 000 zł (100 szt. obligacji) Oprocentowanie stałe: 4,40% rocznie, z roczną kapitalizacją odsetek.

4,40% rocznie, z roczną kapitalizacją odsetek. Rok 1: 10 000 zł × 4,40% = 440,00 zł odsetek. Pieniądze pracują dalej. Wartość portfela: 10 440,00 zł.

10 000 zł × 4,40% = 440,00 zł odsetek. Pieniądze pracują dalej. Wartość portfela: 10 440,00 zł. Rok 2: 10 440,00 zł × 4,40% = 459,36 zł. Wartość portfela: 10 899,36 zł.

10 440,00 zł × 4,40% = 459,36 zł. Wartość portfela: 10 899,36 zł. Rok 3: 10 899,36 zł × 4,40% = 479,57 zł. Końcowa wartość brutto: 11 378,93 zł.

10 899,36 zł × 4,40% = 479,57 zł. Końcowa wartość brutto: 11 378,93 zł. Zysk brutto przez 3 lata: 1 378,93 zł

1 378,93 zł Podatek Belki (19%): -262,00 zł

-262,00 zł Twój finalny zysk netto (na rękę): 1 116,93 zł

2. Obligacje zmiennoprocentowe (np. 1-roczne ROR lub 2-letnie DOR)

3. Obligacje antyinflacyjne (indeksowane wskaźnikiem inflacji GUS – np. 4-letnie COI)

Rok 1 (stałe 4,75%): 10 000 zł × 4,75% = 475,00 zł (netto: 384,75 zł). Środki te trafiają od razu na Twoje konto po zapłaceniu podatku.

10 000 zł × 4,75% = 475,00 zł (netto: 384,75 zł). Środki te trafiają od razu na Twoje konto po zapłaceniu podatku. Rok 2 (inflacja + marża = 4,70%): 10 000 zł × 4,70% = 470,00 zł (netto: 380,70 zł).

10 000 zł × 4,70% = 470,00 zł (netto: 380,70 zł). Rok 3 (inflacja + marża = 4,70%): 10 000 zł × 4,70% = 470,00 zł (netto: 380,70 zł).

10 000 zł × 4,70% = 470,00 zł (netto: 380,70 zł). Rok 4 (inflacja + marża = 4,70%): 10 000 zł × 4,70% = 470,00 zł (netto: 380,70 zł).

10 000 zł × 4,70% = 470,00 zł (netto: 380,70 zł). Twój łączny zysk netto przez 4 lata: 1 526,85 zł

(Gdyby inflacja skoczyła np. do 8%, w kolejnym roku oprocentowanie wyniosło by proporcjonalnie aż 9,50%!).

4. Rodzinne obligacje skarbowe (np. 6-letnie ROS, 12-letnie ROD)

Zamiana obligacji (tzw. rolowanie) – jak zarobić dodatkowo?

Przedterminowy wykup obligacji – co, jeśli pilnie potrzebujesz pieniędzy?

Twój kapitał: 10 000 zł (100 szt. obligacji)

10 000 zł (100 szt. obligacji) Narosłe odsetki (po dwóch latach kapitalizacji): 899,36 zł brutto.

899,36 zł brutto. Opłata karna za wcześniejszy wykup: 100 sztuk × 1,00 zł = -100,00 zł.

100 sztuk × 1,00 zł = -100,00 zł. Podstawa opodatkowania: 899,36 zł - 100,00 zł = 799,36 zł.

899,36 zł - 100,00 zł = 799,36 zł. Podatek Belki (19%): -151,88 zł.

-151,88 zł. Zysk "na rękę" mimo zerwania umowy: 647,48 zł netto.

Gdzie i jak kupić obligacje skarbowe?

Przez Internet (najszybciej): Wystarczy wejść na oficjalną stronę PKO BP lub Pekao S.A.

Wystarczy wejść na oficjalną stronę PKO BP lub Pekao S.A. W oddziale: Bezpośrednio w placówkach wyżej wymienionych banków i biur maklerskich PKO BP.

Bezpośrednio w placówkach wyżej wymienionych banków i biur maklerskich PKO BP. Przez telefon: Na dedykowanych infoliniach bankowych.

Kalkulator Zysków z Obligacji Skarbowych 2026: Oblicz kwotę netto

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania o Obligacje Skarbowe

1. Czym są obligacje skarbowe i czy można na nich stracić?

2. Jaka jest minimalna kwota potrzebna, aby zacząć inwestować w obligacje?

3. Gdzie i w jaki sposób można kupić obligacje skarbowe?

4. Czy zamrażam pieniądze na cały okres inwestycji, czy mogę je wcześniej odzyskać?

5. Czy od zysku z obligacji zapłacę podatek?

6. Jakie obligacje najlepiej ochronią moje pieniądze przed inflacją?

7. Lokata czy obligacje skarbowe – co będzie lepszym wyborem?

W czasach rynkowej niepewności i inflacji, poszukiwanie bezpiecznej przystani dla oszczędności staje się priorytetem. Trzymanie gotówki na nieoprocentowanym koncie to prosta droga do utraty jej siły nabywczej, a skomplikowane instrumenty giełdowe często wiążą się z ryzykiem, którego nie każdy chce podejmować. Właśnie tutaj na scenę wkraczają– fundament portfela finansowego ceniącego spokój, przewidywalność i bezpieczeństwo kapitału.Ten poradnik przeprowadzi Cię od podstawowych informacji do wyjaśnienia zaawansowanych mechanizmów obliczania zysków, tak aby przed podjęciem decyzji o zakupie, każda złotówka była dla Ciebie w pełni zrozumiała. Jednak jeśli nadal przeraża Cię samodzielne obliczanie zysku z obligacji skarbowych lub po prostu nie masz na to czasu, mamy dla Ciebie bonus - na końcu tego artykułu znajdziesz szczegółowe informacje o aktualnej ofercie obligacji skarbowych oraz kalkulator, który szybko i bezbłędnie policzy za Ciebie zysk z podanej kwoty zainwestowanej w wybrany rodzaj obligacji. W tym mechanizmie inwestor występuje w roli pożyczkodawcy, a państwo jest pożyczkobiorcą. Kupując obligację państwową, pożyczasz swoje pieniądze rządowi na z góry określony czas, w zamian za co państwo zobowiązuje się zwrócić Twój kapitał powiększony o należne odsetki.Tak. Emitentem jest bezpośrednio Skarb Państwa. Gwarantuje on wypłatę zainwestowanych środków oraz odsetek całym swoim majątkiem. To sprawia, że(potocznie nazywane również jako) uchodzą za najbezpieczniejszą formę pomnażania kapitału na polskim rynku. Pojedyncza obligacja ma zawsze stałą wartość nominalną, która wynosi dokładnie. Kupując je za 10 000 zł, nabywasz po prostu 100 sztuk. Zanim zainwestujesz pieniądze, warto spojrzeć na chłodno na wady i zalety tego rozwiązania.To jedno z najczęstszych pytań początkujących inwestorów.Skarb Państwa gwarantuje Ci zwrot wpłaconego kapitału co do grosza. Nawet jeśli zdecydujesz się na wcześniejszy wykup, opłata karna jest pobierana wyłącznie z narosłych odsetek. Jeśli zrywasz umowę tak wcześnie, że odsetki nie zdążyły pokryć opłaty, Skarb Państwa nie potrąci brakującej kwoty z Twojego kapitału początkowego – odda Ci równe 100% tego, co wpłaciłeś.Można natomiast mówić o(spadku siły nabywczej). Jeśli zainwestujesz w obligacje stałoprocentowe na poziomie np. 4,40%, a nagle wybuchnie kryzys i inflacja skoczy do 10%, to choć nominalnie zarobisz swoje odsetki, za wyjęte po kilku latach pieniądze kupisz fizycznie mniej towarów. Dlatego przy dłuższym horyzoncie czasowym tak popularne są modeleNie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, ponieważ to zależy od Twoich celów czasowych.Aby świadomie inwestować w obligacje, musisz zrozumieć trzy kluczowe parametry, które określają, w jaki sposób i kiedy Twoje pieniądze będą na Ciebie pracować.W ofercie Ministerstwa Finansów znajdziesz trzy główne mechanizmy naliczania zysku:To, że obligacja jest np. 4-letnia, wcale nie oznacza, że musisz czekać 4 lata na wypłatę jakichkolwiek zysków. Obligacje różnią się częstotliwością przekazywania odsetek inwestorowi:Kapitalizacja to nic innego jak. Ten mechanizm dotyczy obligacji, z których zysk jest wypłacany na samym końcu (np. 3-letnich i 10-letnich).Polega on na tym, że po każdym upływającym roku, wypracowane dotychczas odsetki nie trafiają na Twoje konto bankowe, ale są automatycznie. Dzięki temu w kolejnym roku odsetki naliczają się już od większej kwoty – Twoje zyski zaczynają generować kolejne zyski. To jak kula śnieżna, która z każdym rokiem powiększa się coraz szybciej. Nie ma jednej "najlepszej" obligacji – wszystko zależy od Twoich indywidualnych potrzeb, sytuacji życiowej i czasu, na jaki chcesz ulokować kapitał. Zadaj sobie pytanie, na czym zależy Ci najbardziej:Ministerstwo Finansów udostępnia różne modele, by dopasowaćdo różnych potrzeb kupujących. Zobaczmy jak działają najpopularniejsze z nich.To najprostszy mechanizm, idealny dla osób ceniących pełną przewidywalność. Od samego początku wiesz dokładnie, ile zarobisz przez cały okres trwania inwestycji, niezależnie od tego, co dzieje się w gospodarce. Od początku wiesz dokładnie, ile zarobisz na koniec, niezależnie od tego, co dzieje się w gospodarce. W ofercie z maja 2026 oprocentowanie TOS (seria TOS0529) wynosi 4,40% w skali roku, a odsetki są dopisywane do kapitału (tzw. kapitalizacja) i wypłacane razem na samym końcu.Obligacje 3-letnie TOS, oprocentowanie 4,4%W tym wariancie zysk zależy od głównej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Jeśli stopy procentowe idą w górę – Twój zysk rośnie. Jeśli maleją – zysk również się kurczy. To dobre rozwiązanie, gdy przewidujesz podwyżki stóp procentowych i nie chcesz wiązać się na długo.Najchętniej wybierane w ostatnich latach. Jeśli chcesz uchronić oszczędności przed utratą siły nabywczej, obligacje antyinflacyjne (np. 4-letnie COI lub 10-letnie EDO) są stworzone dla Ciebie. W pierwszym roku inwestycji oprocentowanie jest z góry ustalone. W kolejnych latach zasada działania opiera się na prostym równaniu:. Warto wiedzieć, że Skarb Państwa nie bierze pod uwagę "dowolnej" inflacji – opiera się na odczycie wskaźnika GUS (rok do roku) ogłaszanego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.Obligacje 4-letnie COI, oprocentowanie: 4,75% w pierwszym roku, od drugiego roku marża wynosi 1,50% powyżej inflacjiZałóżmy, że kapitał to 10 000 zł, a inflacja wg GUS w kolejnych latach utrzyma się na stałym poziomie z kwietnia 2026 r. (czyli 3,20%). Oprocentowanie na lata 2-4 wyniesie zatem: 3,20% + 1,50% = 4,70%.To specjalna kategoria skierowana wyłącznie do beneficjentów programu Rodzina 800+. Mają one dłuższą zapadalność (6-letnie ROS oraz 12-letnie ROD), ale w zamian oferują wyższą marżę. Ważne:można kupić maksymalnie za kwotę, jaką dotychczas otrzymałeś na swoje dzieci ze świadczeń rządowych.Zanim Twoje obligacje wygasną i środki wrócą na Twoje konto, Ministerstwo Finansów zaoferuje Ci opcję tzw. zamiany. Za odzyskany kapitał możesz natychmiast kupić nowe obligacje w promocyjnej cenie – np. za 99,90 zł zamiast 100 zł sztuka. Różnica 10 groszy to Twój dodatkowy, gwarantowany zysk już na samym starcie nowej inwestycji.Wielu początkujących inwestorów obawia się, że zakup obligacji oznacza zamrożenie kapitału na kilka lat. Tymczasem dostępny jest. W każdej chwili możesz złożyć dyspozycję zwrotu środków (zazwyczaj trafiają na konto do 5 dni roboczych). Wiąże się to ze z góry ustaloną opłatą, potrącaną za każdą zbywaną sztukę (od 50 gr do 3 zł w zależności od rodzaju obligacji).Wyobraźmy sobie, że po pełnych dwóch latach pilnie potrzebujesz swoich 10 000 zł ulokowanych w obligacjach 3-letnich z opisanego wcześniej przykładu.Pieniądze, które ostatecznie otrzymujesz z powrotem, to 10 647,48 zł. Miało być oszczędzanie na 3 lata, a i tak całkiem sporo zarobiłeś. Zastanawiasz się, gdzie kupić obligacje skarbowe w 2026 roku? Aktualnie oficjalnymi dystrybutorami detalicznych papierów skarbowych są dwa banki: PKO BP oraz Bank Pekao S.A. Nie musisz być ich stałym klientem, aby otworzyć bezpłatny rachunek. Do wyboru masz 3 ścieżki zakupu:Jeśli zastanawiasz się,, proces przypomina zakupy online: logujesz się przez Profil Zaufany lub uwierzytelniasz swoim obecnym bankiem, zakładasz darmowy Rejestr Nabywcy Obligacji, wybierasz serię obligacji, opłacasz koszyk przelewem... i gotowe! Skoro już wiesz, czym są poszczególne papiery wartościowe, jak działa mechanizm ochrony przed inflacją i w jaki sposób pobierane są opłaty manipulacyjne oraz podatki, przyszedł czas na praktykę. Odpowiednio dobrana strategia oszczędzania zaczyna się od twardych, spersonalizowanych liczb.Nie musisz wykonywać tych wszystkich operacji matematycznych ręcznie na kartce papieru. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie aktualnej oferty Ministerstwa Finansów oraz inteligentne narzędzie symulacyjne. Po prostu wybierz kwotę, jaką chcesz zainwestować, wskaż rodzaj obligacji, a dedykowany kalkulator samodzielnie wyliczy przewidywane odsetki, uwzględni potencjalną inflację i automatycznie potrąci podatek Belki, pokazując Ci realny zysk "na rękę" z dokładnością do jednego grosza. Przetestuj interaktywny kalkulator obligacji skarbowych w poniższej sekcji. Narzędzie automatycznie uwzględni bieżące stawki inflacji oraz potrąci należny podatek Belki, pomagając Ci zoptymalizować osobistą strategię oszczędzania.Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe, co oznacza, że pożyczasz swoje pieniądze państwu na określony czas, a rząd zobowiązuje się zwrócić Twój kapitał wraz z odsetkami. Są one uważane za najbezpieczniejszą formę pomnażania kapitału na polskim rynku, ponieważ ich wypłatę gwarantuje Skarb Państwa całym swoim majątkiem.– państwo odda Ci co najmniej 100% wpłaconej kwoty. Istnieje jednak ryzyko straty realnej (spadek siły nabywczej), np. gdy inflacja znacząco przewyższy stałe oprocentowanie obligacji.Próg wejścia jest bardzo niski. Pojedyncza obligacja ma zawszei jest to minimalna kwota, od której możesz zacząć oszczędzać. Samo otwarcie konta w Rejestrze Nabywcy Obligacji oraz zakup są całkowicie bezpłatne.Autoryzowanymi dystrybutorami detalicznych papierów skarbowych są dwa banki:Obligacje można kupić:Pieniądze nie są zamrożone. W każdej chwiliobligacji skarbowych (pieniądze wracają na konto zwykle w ciągu 5 dni roboczych). Wiąże się to z poniesieniem opłaty karnej w wysokości od 0,50 zł do 3,00 zł za jedną sztukę. Co bardzo ważne, opłata ta jest potrącana wyłącznie z narosłych odsetek, więc Skarb Państwa nigdy nie potrąci kary z Twojego kapitału początkowego.Tak, podobnie jak w przypadku lokat, zysk z większości obligacji obciążony jest tzw., czyli 19-procentowym podatkiem od zysków kapitałowych. Możesz go jednak legalnie uniknąć, zakładając kontolub– po dotrwaniu z inwestycją do określonego wieku (np. 60 lat dla IKE), państwo zwalnia z tego podatku.Do skutecznej walki ze spadkiem siły nabywczej pieniądza przeznaczone są: 4-letnie (COI) lub 10-letnie (EDO). Po pierwszym, stałym roku inwestycji ich oprocentowanie ustala się jako sumę rocznej inflacji ogłaszanej przez GUS oraz stałej marży. Osoby pobierające świadczenie 800+ mogą skorzystać ze specjalnych: 6-letnich (ROS) lub 12-letnich (ROD), które oferują wyższą marżę ochronną.Decyzja zależy głównie od Twojego horyzontu czasowego. Jeśli pieniądze będą Ci potrzebne w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy, lepiej wybrać lokatę, która idealnie nadaje się do krótkoterminowego parkowania gotówki. Natomiast jeśli budujesz długoterminową poduszkę finansową lub inwestujesz z myślą o minimum roku do kilku lat,i świetnie chronią przed inflacją. W przeciwieństwie do zerwania lokaty (które zazwyczaj kończy się utratą wszystkich zysków), przedterminowy wykup obligacji często pozwala zachować część wypracowanych odsetek.