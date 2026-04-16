What’s Cooking? rozwija się w Opolu. Będą nowe linie i rekrutacje
2026-04-16 00:20
What’s Cooking? rozbudowuje zakład produkcyjny © Dawid Michalak, Urząd Miasta Opola
Opole przyciąga kolejną dużą inwestycję przemysłową. What’s Cooking? zapowiada rozbudowę swojego zakładu produkcyjnego, która nie tylko zwiększy możliwości firmy, ale też stworzy nowe miejsca pracy. Projekt o wartości ponad 300 mln zł wpisuje się w rosnący popyt na dania gotowe w Europie i pokazuje, że region staje się ważnym punktem na mapie inwestycji sektora spożywczego.
Uruchomienie inwestycji o wartości ponad 300 milionów złotych zaplanowane jest na 2027 rok. Nowe linie technologiczne pozwolą firmie What’s Cooking? na rozszerzenie portfolio o kolejne kategorie i umożliwią obsługę rosnącego popytu na wygodne i smaczne dania gotowe w całej Europie.
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 14 kwietnia w Opolu i wzięli w niej udział m.in. Piet Sanders, CEO What’s Cooking?, Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola oraz Michał Kramarz, Naczelnik Biura Obsługi Inwestorów.
Akt Wmurowania Kamienia Węgielnego
Od 2014 roku produkujemy w Polsce dania gotowe, które trafiają do konsumentów na wielu rynkach europejskich. Nasz zakład w Opolu stał się ważnym centrum produkcyjnym w strukturach całej Grupy. Bazując na świetnej współpracy z władzami lokalnymi, planujemy dalsze inwestycje w tym regionie. W 2027 roku zamierzamy uruchomić dwie nowe linie produkcyjne, a w kolejnych latach widzimy możliwość powstania trzeciej. Dzięki tym działaniom będziemy mogli rozszerzyć nasze portfolio i zaspokoić rosnący apetyt na wysokiej jakości, wygodne posiłki gotowe – mówi Piet Sanders, CEO What’s Cooking?.
Zrównoważony rozwój i pozytywny wpływ na rynek
Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia gospodarki regionu oraz będzie miała pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy, tworząc nowe miejsca zatrudnienia w obszarach produkcji i inżynierii. Jak mówi Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola:
Decyzja What’s Cooking? o dalszej rozbudowie działalności w Opolu potwierdza, że nasze miasto jest solidnym i wiarygodnym partnerem dla międzynarodowych inwestorów. Jesteśmy dumni z tej długofalowej współpracy, która przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy i wspiera dynamiczny rozwój lokalnej gospodarki.
Rozbudowa i modernizacja zakładu będą realizowane w ciągu najbliższego roku przez generalnego wykonawcę MCKB-ELEMONT SA we współpracy z biurem projektowym Blue Project. Pierwsze procesy rekrutacyjne na nowe stanowiska planowane są pod koniec roku.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
