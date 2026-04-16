What’s Cooking? rozwija się w Opolu. Będą nowe linie i rekrutacje

Opole przyciąga kolejną dużą inwestycję przemysłową. What’s Cooking? zapowiada rozbudowę swojego zakładu produkcyjnego, która nie tylko zwiększy możliwości firmy, ale też stworzy nowe miejsca pracy. Projekt o wartości ponad 300 mln zł wpisuje się w rosnący popyt na dania gotowe w Europie i pokazuje, że region staje się ważnym punktem na mapie inwestycji sektora spożywczego.

Od 2014 roku produkujemy w Polsce dania gotowe, które trafiają do konsumentów na wielu rynkach europejskich. Nasz zakład w Opolu stał się ważnym centrum produkcyjnym w strukturach całej Grupy. Bazując na świetnej współpracy z władzami lokalnymi, planujemy dalsze inwestycje w tym regionie. W 2027 roku zamierzamy uruchomić dwie nowe linie produkcyjne, a w kolejnych latach widzimy możliwość powstania trzeciej. Dzięki tym działaniom będziemy mogli rozszerzyć nasze portfolio i zaspokoić rosnący apetyt na wysokiej jakości, wygodne posiłki gotowe – mówi Piet Sanders, CEO What’s Cooking?.

Zrównoważony rozwój i pozytywny wpływ na rynek

Decyzja What’s Cooking? o dalszej rozbudowie działalności w Opolu potwierdza, że nasze miasto jest solidnym i wiarygodnym partnerem dla międzynarodowych inwestorów. Jesteśmy dumni z tej długofalowej współpracy, która przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy i wspiera dynamiczny rozwój lokalnej gospodarki.



Uruchomienie inwestycji o wartości ponad 300 milionów złotych zaplanowane jest na 2027 rok. Nowe linie technologiczne pozwolą firmie What’s Cooking? na rozszerzenie portfolio o kolejne kategorie i umożliwią obsługę rosnącego popytu na wygodne i smaczne dania gotowe w całej Europie.Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 14 kwietnia w Opolu i wzięli w niej udział m.in. Piet Sanders, CEO What’s Cooking?, Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola oraz Michał Kramarz, Naczelnik Biura Obsługi Inwestorów.W trakcie wydarzenia podkreślano silną współpracę firmy z regionem, a także przypomniano, że What’s Cooking? to jedna z pierwszych firm, które rozpoczęły działalność w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia gospodarki regionu oraz będzie miała pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy, tworząc nowe miejsca zatrudnienia w obszarach produkcji i inżynierii. Jak mówi Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola:Rozbudowa i modernizacja zakładu będą realizowane w ciągu najbliższego roku przez generalnego wykonawcę MCKB-ELEMONT SA we współpracy z biurem projektowym Blue Project. Pierwsze procesy rekrutacyjne na nowe stanowiska planowane są pod koniec roku.