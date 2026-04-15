Aplikacja mZUS dla Płatnika: Sprawdź zwolnienia lekarskie, saldo i wyślij wnioski z telefonu

ZUS idzie z duchem czasu i wprowadza mZUS dla Płatnika - aplikację mobilną, która ułatwia przedsiębiorcom i ich pełnomocnikom codzienną pracę. Dzięki niej można sprawdzić saldo, zobaczyć zwolnienia lekarskie pracowników, zgłosić umowę o dzieło czy umówić e-wizytę w placówce ZUS - wszystko z poziomu smartfona. Wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store i połączyć ją z kontem eZUS.

Przeczytaj także: Zaświadczenie z ZUS przez aplikację mZUS? Nowe funkcje już dostępne

Z tego artykułu dowiesz się:

jakie funkcjonalności oferuje nowa aplikacja mZUS dla Płatnika i jak ułatwia zarządzanie sprawami ubezpieczeniowymi;

jak sprawdzić saldo na koncie płatnika, zobaczyć e-ZLA pracowników i wysłać wnioski do ZUS z poziomu smartfona;

jak pobrać i skonfigurować aplikację mZUS dla Płatnika na urządzeniach z systemami Android i iOS;

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe mZUS dla Płatnika Aplikacja mZUS dla Płatnika pozwala na szybkie zarządzanie sprawami ubezpieczeniowymi wprost ze smartfona. Dzięki niej w kilka chwil można m.in. sprawdzić saldo na koncie płatnika, zobaczyć zwolnienia lekarskie pracowników (e-ZLA) i wysłać wybrane wnioski. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Kluczowe funkcjonalności dla biznesu

Jak zacząć korzystać z aplikacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe dla firm. mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.– Aplikacja została zaprojektowana tak, by maksymalnie uprościć sprawdzanie i weryfikacje spraw w ZUS. Z nowej aplikacji może skorzystać każdy przedsiębiorca, a także wskazany przez niego pełnomocnik (np. księgowy). Użytkownik aplikacji może korzystać zarówno ze swojego konta, jak i z kont, do których ma pełnomocnictwo – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.Za pomocą aplikacji przedsiębiorcy mogą m.in.:Aplikacja mZUS dla Płatnika jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Można ją pobrać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store. Po jej zainstalowaniu na smartfonie lub tablecie wystarczy połączyć ją ze swoim kontem w eZUS. Proces łączenia urządzenia z kontem jest intuicyjny, m.in. za pomocą kodu QR.Wprowadzenie aplikacji mZUS dla Płatnika to kolejny krok w rozwijaniu elektronicznych usług ZUS dla przedsiębiorców. Dzięki rozwiązaniom mobilnym część spraw można załatwić szybciej – bez konieczności logowania się do systemu na komputerze.