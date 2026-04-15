Aplikacja mZUS dla Płatnika: Sprawdź zwolnienia lekarskie, saldo i wyślij wnioski z telefonu
2026-04-15 12:53
Z tego artykułu dowiesz się:
- jakie funkcjonalności oferuje nowa aplikacja mZUS dla Płatnika i jak ułatwia zarządzanie sprawami ubezpieczeniowymi;
- jak sprawdzić saldo na koncie płatnika, zobaczyć e-ZLA pracowników i wysłać wnioski do ZUS z poziomu smartfona;
- jak pobrać i skonfigurować aplikację mZUS dla Płatnika na urządzeniach z systemami Android i iOS;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe dla firm. mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.
– Aplikacja została zaprojektowana tak, by maksymalnie uprościć sprawdzanie i weryfikacje spraw w ZUS. Z nowej aplikacji może skorzystać każdy przedsiębiorca, a także wskazany przez niego pełnomocnik (np. księgowy). Użytkownik aplikacji może korzystać zarówno ze swojego konta, jak i z kont, do których ma pełnomocnictwo – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.
mZUS dla Płatnika
Kluczowe funkcjonalności dla biznesu
Za pomocą aplikacji przedsiębiorcy mogą m.in.:
- sprawdzić saldo na koncie płatnika,
- zobaczyć informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników (e-ZLA),
- wysłać wybrane wnioski do ZUS, np. o zaświadczenie o niezaleganiu,
- zgłosić umowę o dzieło (RUD),
- samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS,
- skontaktować się z infolinią ZUS jako klient uwierzytelniony,
- umówić e-wizytę lub wizytę w placówce ZUS.
Jak zacząć korzystać z aplikacji
Aplikacja mZUS dla Płatnika jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Można ją pobrać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store. Po jej zainstalowaniu na smartfonie lub tablecie wystarczy połączyć ją ze swoim kontem w eZUS. Proces łączenia urządzenia z kontem jest intuicyjny, m.in. za pomocą kodu QR.
Wprowadzenie aplikacji mZUS dla Płatnika to kolejny krok w rozwijaniu elektronicznych usług ZUS dla przedsiębiorców. Dzięki rozwiązaniom mobilnym część spraw można załatwić szybciej – bez konieczności logowania się do systemu na komputerze.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
Komentarze (0)
