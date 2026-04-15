eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieProgramyAplikacja mZUS dla Płatnika: Sprawdź zwolnienia lekarskie, saldo i wyślij wnioski z telefonu

Aplikacja mZUS dla Płatnika: Sprawdź zwolnienia lekarskie, saldo i wyślij wnioski z telefonu

2026-04-15 12:53

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

ZUS idzie z duchem czasu i wprowadza mZUS dla Płatnika - aplikację mobilną, która ułatwia przedsiębiorcom i ich pełnomocnikom codzienną pracę. Dzięki niej można sprawdzić saldo, zobaczyć zwolnienia lekarskie pracowników, zgłosić umowę o dzieło czy umówić e-wizytę w placówce ZUS - wszystko z poziomu smartfona. Wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store i połączyć ją z kontem eZUS.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • jakie funkcjonalności oferuje nowa aplikacja mZUS dla Płatnika i jak ułatwia zarządzanie sprawami ubezpieczeniowymi;
  • jak sprawdzić saldo na koncie płatnika, zobaczyć e-ZLA pracowników i wysłać wnioski do ZUS z poziomu smartfona;
  • jak pobrać i skonfigurować aplikację mZUS dla Płatnika na urządzeniach z systemami Android i iOS;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe dla firm. mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.

– Aplikacja została zaprojektowana tak, by maksymalnie uprościć sprawdzanie i weryfikacje spraw w ZUS. Z nowej aplikacji może skorzystać każdy przedsiębiorca, a także wskazany przez niego pełnomocnik (np. księgowy). Użytkownik aplikacji może korzystać zarówno ze swojego konta, jak i z kont, do których ma pełnomocnictwo – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Aplikacja mZUS dla Płatnika pozwala na szybkie zarządzanie sprawami ubezpieczeniowymi wprost ze smartfona. Dzięki niej w kilka chwil można m.in. sprawdzić saldo na koncie płatnika, zobaczyć zwolnienia lekarskie pracowników (e-ZLA) i wysłać wybrane wnioski.

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Kluczowe funkcjonalności dla biznesu


Za pomocą aplikacji przedsiębiorcy mogą m.in.:
  • sprawdzić saldo na koncie płatnika,
  • zobaczyć informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników (e-ZLA),
  • wysłać wybrane wnioski do ZUS, np. o zaświadczenie o niezaleganiu,
  • zgłosić umowę o dzieło (RUD),
  • samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS,
  • skontaktować się z infolinią ZUS jako klient uwierzytelniony,
  • umówić e-wizytę lub wizytę w placówce ZUS.

Jak zacząć korzystać z aplikacji


Aplikacja mZUS dla Płatnika jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Można ją pobrać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store. Po jej zainstalowaniu na smartfonie lub tablecie wystarczy połączyć ją ze swoim kontem w eZUS. Proces łączenia urządzenia z kontem jest intuicyjny, m.in. za pomocą kodu QR.

Wprowadzenie aplikacji mZUS dla Płatnika to kolejny krok w rozwijaniu elektronicznych usług ZUS dla przedsiębiorców. Dzięki rozwiązaniom mobilnym część spraw można załatwić szybciej – bez konieczności logowania się do systemu na komputerze.

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: mZUS dla Płatnika, płatnik składek, aplikacja mobilna, aplikacje mobilne, ZUS, mZUS

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Artykuły promowane

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Rośnie rotacja pracowników. Czy większe zaangażowanie w pracę wymaga zmiany stylu zarządzania?

Rośnie rotacja pracowników. Czy większe zaangażowanie w pracę wymaga zmiany stylu zarządzania?

Huawei Startup Challenge V: znamy półfinałową dwudziestkę #TechForAgrinnovation

Huawei Startup Challenge V: znamy półfinałową dwudziestkę #TechForAgrinnovation

Utrzymanie samochodu tanieje, ale tylko na chwilę. Co czeka kierowców w 2026?

Utrzymanie samochodu tanieje, ale tylko na chwilę. Co czeka kierowców w 2026?

Od kwietnia 2026 wyższe odszkodowania z ZUS. Ile można dostać za uszczerbek na zdrowiu?

Od kwietnia 2026 wyższe odszkodowania z ZUS. Ile można dostać za uszczerbek na zdrowiu?

4 fakty i mity o nowych przepisach L4. Co naprawdę się zmienia dla firm i pracowników?

4 fakty i mity o nowych przepisach L4. Co naprawdę się zmienia dla firm i pracowników?

Rynki pod presją po fiasku rozmów USA-Iran

Rynki pod presją po fiasku rozmów USA-Iran

KSeF to nie tylko nowe faktury. Jak zmieni się ewidencja księgowa i rozliczenia podatkowe?

KSeF to nie tylko nowe faktury. Jak zmieni się ewidencja księgowa i rozliczenia podatkowe?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: