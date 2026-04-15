Już niemal 50% Polaków korzysta w pracy z AI. Jasne zasady potrzebne na cito

2026-04-15 00:30

Rosnie wykorzystanie AI w firmach

AI przestaje być ciekawostką, stając się codziennym narzędziem pracy. Coraz większa rzesza Polaków sięga po nią regularnie, by pracować szybciej, lepiej i bardziej samodzielnie. Dynamiczny wzrost wykorzystania generatywnej AI pokazuje, że jesteśmy w środku technologicznej zmiany. Okazuje się jednak, że nie wszystkie organizacje nadążają za tym tempem. Brak zasad, niepewność i społeczne obawy sprawiają, że prawdziwy test dopiero przed firmami i pracownikami.

Przeczytaj także: AI w pracy: większość korzysta, nieliczni robią to dobrze

AI w pracy – coraz częściej narzędzie, coraz rzadziej ciekawostka


Wyniki badania Future Mind “Jak AI zmienia codzienność Polaków? Sztuczna inteligencja w pracy i życiu osobistym w 2026 roku” pokazują, że generatywna AI umacnia swoją pozycję w środowisku pracy. Obecnie niemal połowa pracujących Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji przynajmniej raz w tygodniu lub codziennie. Z kolei 18 proc. robi to raz w miesiącu lub rzadziej.
Co ciekawe 17 proc. ankietowanych deklaruje, że choć próbowało modeli LLM, to z nich regularnie nie korzysta. Odsetek aktywnych zawodowo, którzy dotychczas nigdy nie używały AI sięga obecnie 19 proc., podczas gdy w poprzedniej edycji było to aż 35 proc.

Za wzrostem regularności użycia stoi przede wszystkim praktyczna wartość GenAI. Wśród osób korzystających z tych narzędzi w pracy najczęściej wskazywanymi celami są poprawa jakości pracy i poszerzanie wiedzy lub sposobu myślenia – po 40 proc. wskazań, a także zwiększanie produktywności (37 proc.).

Co ważne, AI coraz częściej wspiera nie tylko tempo realizacji zadań, ale także rozwój kompetencji i samodzielność pracowników – 31 proc. użytkowników deklaruje, że sięga po nią po to, by zmniejszyć potrzebę proszenia innych o pomoc, a jedna piąta (20 proc.) wykorzystuje ją jako narzędzie budowania swojej konkurencyjności na rynku pracy.

Widać też, że AI najmocniej zakorzenia się w organizacjach o większej skali działania. Największy wzrost codziennego wykorzystania GenAI odnotowano w dużych firmach, gdzie sięga ono już 18 proc. Szczególnie silna jest też obecność AI w środowiskach technologicznych – w branży IT i telekomunikacji codzienne użycie sięga 40 proc.
Widzimy wyraźnie, że generatywna AI przestaje być dla wielu firm dodatkiem czy eksperymentem. Coraz częściej staje się normalnym elementem środowiska pracy – narzędziem, które pomaga szybciej analizować informacje, lepiej organizować zadania i podnosić jakość efektów. Najważniejsze jest jednak to, że rośnie nie tylko skala użycia, ale też dojrzałość sposobu korzystania z tych rozwiązań – mówi Michał Urbański, Head of Software Engineering, AI Adoption Lead w Future Mind, a Solita company.

Firmy bardziej otwarte niż społeczeństwo


W najnowszym pomiarze, podobnie jak w poprzedniej edycji, połowa pracujących Polaków ocenia wpływ AI na firmy i organizacje bardzo lub raczej pozytywnie. Odczucia zmieniły się w przypadku tych negatywnych. Przed rokiem na raczej lub bardzo negatywnie wskazywało 22 proc., a obecnie odsetek ten spadł o 5 pkt proc. do 17 proc. Oznacza to, że biznes wciąż pozostaje obszarem, w którym dominują nadzieje związane z rozwojem i implementacją sztucznej inteligencji.

Na poziomie jednostki nastroje są dziś wyraźnie bardziej zrównoważone niż przed rokiem. Obecnie 35 proc. badanych ocenia wpływ sztucznej inteligencji na życie pojedynczych osób pozytywnie, a 30 proc. negatywnie. W poprzedniej edycji Polacy byli równo podzieleni – 33 proc. deklarowało, że AI będzie oddziaływać na ich życie korzystnie, i taki sam odsetek obawiał się jej negatywnych konsekwencji, takich jak automatyzacja ich miejsca pracy, naruszanie prywatności lub wykorzystanie tożsamości, czy też pogłębienie się dezinformacji i manipulacji (np. deepfake).

Jednocześnie część obaw pozostaje bardzo konkretna. Najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem rozwoju sztucznej inteligencji jest dziś ryzyko dezinformacji i manipulacji, na które zwraca uwagę 41 proc. respondentów. Z kolei 38 proc. obawia się naruszenia prywatności lub wykorzystania tożsamości, a 37 proc. wskazuje na dehumanizację relacji międzyludzkich.

Produktywność rośnie, ale organizacje wciąż mają pracę domową do odrobienia


Rozwój wykorzystania AI nie oznacza jeszcze, że polskie firmy w pełni uporządkowały sposób wdrażania tej technologii. Z badania wynika, że 37 proc. pracowników deklaruje pełne przestrzeganie wytycznych pracodawcy dotyczących korzystania ze sztucznej inteligencji, 26 proc. robi to tylko czasami, a 18 proc. przyznaje, że nie wie, czy w ich organizacji takie zasady w ogóle istnieją. Dodatkowo 17 proc. wskazuje wprost, że ich firma nie ma wytycznych dotyczących korzystania z AI.

To ważny sygnał, bo wraz ze wzrostem wykorzystania technologii rośnie także potrzeba uporządkowania jej użycia. Tym bardziej, że wśród osób, które nie używają AI w pracy, połowa – 50 proc. – uważa, że nie wnosi ona wartości dodanej do ich codziennych obowiązków, a 27 proc. nie wie, do czego mogłaby jej używać. Co ciekawe, co dziesiąty aktywny zawodowo Polak deklaruje, że nie korzysta z tej technologii w pracy, ponieważ pracodawca na to nie zezwala.
Dane pokazują wyraźny skok w indywidualnej adopcji AI, ale to dopiero połowa historii. Produktywni pracownicy nie tworzą automatycznie produktywnych organizacji – aby technologia naprawdę przełożyła się na wyniki biznesowe, firmy muszą przeprojektować procesy, a nie tylko wymienić narzędzia.

Zatem kolejny etap dojrzałości to przejście od indywidualnych narzędzi do rozwiązań wbudowanych w procesy firmy: z jasnymi rolami, standardami i mechanizmami koordynacji pracy ludzi oraz agentów AI. To właśnie tam – na styku technologii i architektury organizacji powstanie trwała wartość – mówi Emil Waszkowski, VP of Commercial Development, w Future Mind, a Solita company.

Młodsi pracownicy częściej korzystają z AI


Tak jak w poprzedniej edycji badania, również dziś najmłodsi respondenci pozostają grupą najbardziej otwartą na wykorzystanie AI w pracy. Wśród osób w wieku 20–34 lata 18 proc. korzysta z generatywnej AI codziennie, podczas gdy w grupie 35–49 lat jest to 15 proc., a wśród osób 50–65 lat 11 proc. To ważny sygnał dla pracodawców, bo pokazuje, że AI coraz silniej wchodzi do codziennej praktyki zawodowej jako kompetencja, a nie tylko jako narzędzie.

W poprzedniej edycji badania Future Mind zwracano uwagę, że młodsze pokolenie wyraźnie częściej widzi w AI szansę na rozwój kompetencji i poprawę jakości pracy. Najnowsze dane potwierdzają ten kierunek – z tą różnicą, że dziś deklaracje coraz częściej przekładają się już na regularne użycie.

Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego na grupie 1047 pracowników biurowych i umysłowych z różnych branż w Polsce, przy użyciu metody wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 27 listopada – 8 grudnia 2025 roku we współpracy z agencją SW Research.

Głównym celem projektu było zbadanie, w jaki sposób GenAI zmienia pracę biurową i pracę opartą na wiedzy oraz jak technologia ta wpływa na życie prywatne Polaków. Przedstawione spostrzeżenia odzwierciedlają perspektywy osób aktywnych zawodowo oraz pozwalają zrozumieć, jaki wpływ sztucznej inteligencji na jednostki, społeczeństwo i firmy przewidują respondenci.

Przeczytaj także: To nie strach przed AI jest realnym problemem rynku pracy To nie strach przed AI jest realnym problemem rynku pracy

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: wdrożenia AI, automatyzacja procesów, nowe technologie, transformacja cyfrowa, narzędzia AI, GenAI, sztuczna inteligencja, AI, tendencje na rynku pracy

Przeczytaj także

Polacy obawiają się, że AI odbierze im pracę

Polacy obawiają się, że AI odbierze im pracę

Firmy widzą AI jako przewagę, konsumenci jako zagrożenie - gdzie leży prawda?

Firmy widzą AI jako przewagę, konsumenci jako zagrożenie - gdzie leży prawda?

Tylko 3,7% polskich MŚP wdrożyło AI. Wciąż jesteśmy w tyle za europejską konkurencją

Tylko 3,7% polskich MŚP wdrożyło AI. Wciąż jesteśmy w tyle za europejską konkurencją

Między nadzieją a niepewnością: Raport, jak polscy pracownicy widzą przyszłość z AI

Między nadzieją a niepewnością: Raport, jak polscy pracownicy widzą przyszłość z AI

AI w polskich firmach - entuzjazm kontra rzeczywistość wdrożeń

AI w polskich firmach - entuzjazm kontra rzeczywistość wdrożeń

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Transformacja cyfrowa w Polsce: jak firmy adaptują sztuczną inteligencję?

Transformacja cyfrowa w Polsce: jak firmy adaptują sztuczną inteligencję?

Specjaliści IT korzystają z AI, ale jej nie ufają. Nowy raport z firm

Specjaliści IT korzystają z AI, ale jej nie ufają. Nowy raport z firm

Agent AI w logistyce może być multiplikatorem zdolności, ale także problemów

Agent AI w logistyce może być multiplikatorem zdolności, ale także problemów

