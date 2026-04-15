Już niemal 50% Polaków korzysta w pracy z AI. Jasne zasady potrzebne na cito
2026-04-15 00:30
Rosnie wykorzystanie AI w firmach © pexels
AI przestaje być ciekawostką, stając się codziennym narzędziem pracy. Coraz większa rzesza Polaków sięga po nią regularnie, by pracować szybciej, lepiej i bardziej samodzielnie. Dynamiczny wzrost wykorzystania generatywnej AI pokazuje, że jesteśmy w środku technologicznej zmiany. Okazuje się jednak, że nie wszystkie organizacje nadążają za tym tempem. Brak zasad, niepewność i społeczne obawy sprawiają, że prawdziwy test dopiero przed firmami i pracownikami.
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak szybko rośnie wykorzystanie AI w pracy?
- Do jakich celów pracownicy najczęściej wykorzystują generatywną AI?
- Jakie obawy społeczne wiążą się z rozwojem sztucznej inteligencji?
- Dlaczego firmy muszą uporządkować zasady korzystania z AI?
AI w pracy – coraz częściej narzędzie, coraz rzadziej ciekawostka
Wyniki badania Future Mind “Jak AI zmienia codzienność Polaków? Sztuczna inteligencja w pracy i życiu osobistym w 2026 roku” pokazują, że generatywna AI umacnia swoją pozycję w środowisku pracy. Obecnie niemal połowa pracujących Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji przynajmniej raz w tygodniu lub codziennie. Z kolei 18 proc. robi to raz w miesiącu lub rzadziej.
fot. pexels
Co ciekawe 17 proc. ankietowanych deklaruje, że choć próbowało modeli LLM, to z nich regularnie nie korzysta. Odsetek aktywnych zawodowo, którzy dotychczas nigdy nie używały AI sięga obecnie 19 proc., podczas gdy w poprzedniej edycji było to aż 35 proc.
Za wzrostem regularności użycia stoi przede wszystkim praktyczna wartość GenAI. Wśród osób korzystających z tych narzędzi w pracy najczęściej wskazywanymi celami są poprawa jakości pracy i poszerzanie wiedzy lub sposobu myślenia – po 40 proc. wskazań, a także zwiększanie produktywności (37 proc.).
Co ważne, AI coraz częściej wspiera nie tylko tempo realizacji zadań, ale także rozwój kompetencji i samodzielność pracowników – 31 proc. użytkowników deklaruje, że sięga po nią po to, by zmniejszyć potrzebę proszenia innych o pomoc, a jedna piąta (20 proc.) wykorzystuje ją jako narzędzie budowania swojej konkurencyjności na rynku pracy.
Widać też, że AI najmocniej zakorzenia się w organizacjach o większej skali działania. Największy wzrost codziennego wykorzystania GenAI odnotowano w dużych firmach, gdzie sięga ono już 18 proc. Szczególnie silna jest też obecność AI w środowiskach technologicznych – w branży IT i telekomunikacji codzienne użycie sięga 40 proc.
Widzimy wyraźnie, że generatywna AI przestaje być dla wielu firm dodatkiem czy eksperymentem. Coraz częściej staje się normalnym elementem środowiska pracy – narzędziem, które pomaga szybciej analizować informacje, lepiej organizować zadania i podnosić jakość efektów. Najważniejsze jest jednak to, że rośnie nie tylko skala użycia, ale też dojrzałość sposobu korzystania z tych rozwiązań – mówi Michał Urbański, Head of Software Engineering, AI Adoption Lead w Future Mind, a Solita company.
Firmy bardziej otwarte niż społeczeństwo
W najnowszym pomiarze, podobnie jak w poprzedniej edycji, połowa pracujących Polaków ocenia wpływ AI na firmy i organizacje bardzo lub raczej pozytywnie. Odczucia zmieniły się w przypadku tych negatywnych. Przed rokiem na raczej lub bardzo negatywnie wskazywało 22 proc., a obecnie odsetek ten spadł o 5 pkt proc. do 17 proc. Oznacza to, że biznes wciąż pozostaje obszarem, w którym dominują nadzieje związane z rozwojem i implementacją sztucznej inteligencji.
Na poziomie jednostki nastroje są dziś wyraźnie bardziej zrównoważone niż przed rokiem. Obecnie 35 proc. badanych ocenia wpływ sztucznej inteligencji na życie pojedynczych osób pozytywnie, a 30 proc. negatywnie. W poprzedniej edycji Polacy byli równo podzieleni – 33 proc. deklarowało, że AI będzie oddziaływać na ich życie korzystnie, i taki sam odsetek obawiał się jej negatywnych konsekwencji, takich jak automatyzacja ich miejsca pracy, naruszanie prywatności lub wykorzystanie tożsamości, czy też pogłębienie się dezinformacji i manipulacji (np. deepfake).
Jednocześnie część obaw pozostaje bardzo konkretna. Najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem rozwoju sztucznej inteligencji jest dziś ryzyko dezinformacji i manipulacji, na które zwraca uwagę 41 proc. respondentów. Z kolei 38 proc. obawia się naruszenia prywatności lub wykorzystania tożsamości, a 37 proc. wskazuje na dehumanizację relacji międzyludzkich.
Produktywność rośnie, ale organizacje wciąż mają pracę domową do odrobienia
Rozwój wykorzystania AI nie oznacza jeszcze, że polskie firmy w pełni uporządkowały sposób wdrażania tej technologii. Z badania wynika, że 37 proc. pracowników deklaruje pełne przestrzeganie wytycznych pracodawcy dotyczących korzystania ze sztucznej inteligencji, 26 proc. robi to tylko czasami, a 18 proc. przyznaje, że nie wie, czy w ich organizacji takie zasady w ogóle istnieją. Dodatkowo 17 proc. wskazuje wprost, że ich firma nie ma wytycznych dotyczących korzystania z AI.
To ważny sygnał, bo wraz ze wzrostem wykorzystania technologii rośnie także potrzeba uporządkowania jej użycia. Tym bardziej, że wśród osób, które nie używają AI w pracy, połowa – 50 proc. – uważa, że nie wnosi ona wartości dodanej do ich codziennych obowiązków, a 27 proc. nie wie, do czego mogłaby jej używać. Co ciekawe, co dziesiąty aktywny zawodowo Polak deklaruje, że nie korzysta z tej technologii w pracy, ponieważ pracodawca na to nie zezwala.
Dane pokazują wyraźny skok w indywidualnej adopcji AI, ale to dopiero połowa historii. Produktywni pracownicy nie tworzą automatycznie produktywnych organizacji – aby technologia naprawdę przełożyła się na wyniki biznesowe, firmy muszą przeprojektować procesy, a nie tylko wymienić narzędzia.
Zatem kolejny etap dojrzałości to przejście od indywidualnych narzędzi do rozwiązań wbudowanych w procesy firmy: z jasnymi rolami, standardami i mechanizmami koordynacji pracy ludzi oraz agentów AI. To właśnie tam – na styku technologii i architektury organizacji powstanie trwała wartość – mówi Emil Waszkowski, VP of Commercial Development, w Future Mind, a Solita company.
Młodsi pracownicy częściej korzystają z AI
Tak jak w poprzedniej edycji badania, również dziś najmłodsi respondenci pozostają grupą najbardziej otwartą na wykorzystanie AI w pracy. Wśród osób w wieku 20–34 lata 18 proc. korzysta z generatywnej AI codziennie, podczas gdy w grupie 35–49 lat jest to 15 proc., a wśród osób 50–65 lat 11 proc. To ważny sygnał dla pracodawców, bo pokazuje, że AI coraz silniej wchodzi do codziennej praktyki zawodowej jako kompetencja, a nie tylko jako narzędzie.
W poprzedniej edycji badania Future Mind zwracano uwagę, że młodsze pokolenie wyraźnie częściej widzi w AI szansę na rozwój kompetencji i poprawę jakości pracy. Najnowsze dane potwierdzają ten kierunek – z tą różnicą, że dziś deklaracje coraz częściej przekładają się już na regularne użycie.
Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego na grupie 1047 pracowników biurowych i umysłowych z różnych branż w Polsce, przy użyciu metody wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 27 listopada – 8 grudnia 2025 roku we współpracy z agencją SW Research.
Głównym celem projektu było zbadanie, w jaki sposób GenAI zmienia pracę biurową i pracę opartą na wiedzy oraz jak technologia ta wpływa na życie prywatne Polaków. Przedstawione spostrzeżenia odzwierciedlają perspektywy osób aktywnych zawodowo oraz pozwalają zrozumieć, jaki wpływ sztucznej inteligencji na jednostki, społeczeństwo i firmy przewidują respondenci.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)