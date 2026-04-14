Pokolenie kanapki: Dlaczego pracownicy w 2026 roku wolą stabilność niż awans?

2026-04-14 13:43

© wygenerowane przez AI

W 2026 roku rynek pracy stoi przed paradoksem: mimo dynamicznych zmian technologicznych i gospodarczych, pracownicy coraz częściej wybierają stabilność zamiast awansu. Według najnowszego raportu World of Work Trends 2026, aż 55% zatrudnionych stawia bezpieczeństwo ponad rozwój kariery, a wśród młodych osób (18-34 lata) ten wskaźnik sięga 65%. Eksperci z Top Employers Institute nazywają to zjawisko "paradoksem stabilności" i wskazują, że polscy pracodawcy reagują na nie szybciej niż firmy globalne. Dlaczego pracownicy boją się zmian, jakie czynniki wpływają na ten trend i jakie kroki podejmują firmy, aby zatrzymać talenty?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego w 2026 roku pracownicy coraz częściej wybierają stabilność zamiast awansu.
  • Co oznacza „paradoks stabilności” i jakie czynniki wpływają na ten trend.
  • Jakie obciążenia wpływają na decyzje pracowników, w tym zjawisko „pokolenia kanapki”.
  • Jakie działania podejmują pracodawcy, aby zatrzymać talenty i zwiększyć zaangażowanie pracowników.
  • Jakie pięć kluczowych trendów kształtuje rynek pracy w 2026 roku według raportu "World of Work Trends 2026".

Rynek pracy w 2026 roku dotarł do punktu, w którym ambicja ustępuje miejsca przewidywalności. Podczas gdy rozwój AI i zmiany gospodarcze wymuszają ciągłą adaptację, pracownicy odpowiadają strategią defensywną. Najnowszy raport World of Work Trends 2026 przygotowany przez Top Employers Institute definiuje to zjawisko jako „paradoks stabilności”. Dane są jednoznaczne: już 55% ogółu zatrudnionych stawia bezpieczeństwo ponad awans, a wśród osób młodych (18–34 lata) wskaźnik ten rośnie do poziomu aż 65% [1].

Co istotne, polscy pracodawcy reagują na ten trend znacznie szybciej niż firmy globalne. Podczas gdy na świecie tylko 17% organizacji stawia na stabilność jako ważny element marki pracodawcy, w Polsce robi to niemal co druga firma (41%).

Czy niska rotacja może być problemem?


Obecna sytuacja na rynku pracy wymyka się schematom. Instytut Gallupa wskazuje w swoich badaniach [2], że na poziomie globalnym zaangażowanie pracowników systematycznie spada. Z kolei analizy HR Executive [3] zauważają, że pomimo tego trendu, wskaźniki retencji wyglądają bardzo stabilnie. Ten pozorny brak logiki – niskie zaangażowanie przy braku odejść – rynek definiuje jako job hugging. Część pracowników przyjmuje postawę defensywną, trzymając się obecnych ról z powodu obaw przed zmianami, które pociąga za sobą wdrożeniem AI, niepewnością gospodarczą oraz ograniczeniem ofert na rynku pracy.

– Kurczowe trzymanie się stanowisk i niechęć do awansu wewnętrznego często odzwierciedla brak wiary pracowników w stabilność organizacji i jej zdolność do zapewnienia bezpiecznego środowiska. Pracownicy obawiają się podejmować ryzyko, rozwijać się i zmieniać role w obrębie firmy, jeśli nie czują, że mają do tego solidne fundamenty. Rolą pracodawców jest dziś zwiększanie zaangażowania zespołu poprzez budowę zaufania – mówi Katarzyna Konieczna-Michałek, Senior HR Auditor w Top Employers Institute.

„Pokolenie kanapki” i niewidzialny ciężar obowiązków


Dlaczego potrzeba stabilności stała się tak paląca? Raport World of Work Trends 2026 definiuje łączenie ról zawodowych z opiekuńczymi jako „niewidoczne, ale rosnące obciążenie” współczesnych pracowników. Coraz więcej uczestników rynku pracy wpisuje się w definicję tzw. pokolenia kanapki – osób, które jednocześnie opiekują się dorastającymi dziećmi oraz starzejącymi się rodzicami.

Do tego dochodzi presja ekonomiczna. Jak wynika z badania ADP, już ponad połowa pracowników na świecie przyznaje, że żyje „od pierwszego do pierwszego”, co prowadzi do zjawiska overemployment, czyli podejmowania dwóch lub więcej prac jednocześnie w pogoni za bezpieczeństwem finansowym.

– W jednej z certyfikowanych przez nas organizacji wewnętrzne ankiety ujawniły uderzającą skalę tego zjawiska: aż co trzeci pracownik identyfikuje się tam jako opiekun (caregiver). To uświadamia, że wsparcie dla osób łączących role nie może być jedynie niszowym benefitem. W tej firmie zamiast tworzyć sztywne regulaminy, postawiono na empatię i upoważnienie menedżerów do indywidualnych ustaleń. Pozwolono na elastyczne dostosowywanie godzin pracy i otwarto przestrzeń do szczerej rozmowy o potrzebach. Z naszych danych wynika, że taka akceptacja dla ról opiekuńczych ma dziś kluczowy wpływ na zatrzymanie talentów – mówi Katarzyna Konieczna-Michałek, Senior HR Auditor w Top Employers Institute.

Według raportu World of Work Trends 2026, dofinansowanie opieki nad dziećmi przekłada się na aż 21-procentowy spadek dobrowolnej rotacji, a wsparcie w opiece nad seniorami pozwala zredukować odejścia o 15%. Co więcej, dodatkowe urlopy rodzicielskie, wykraczające poza wymogi prawne, owocują średnio 11-procentowym spadkiem rotacji. Dane Top Employers Institute pokazują, że polskie firmy znacznie wyprzedzają średnią globalną, jeśli chodzi o dostrzeganie potrzeby stabilności i poczucia bezpieczeństwa w zespole. Na świecie mniej niż co piąty pracodawca stawia na stabilność jako ważny element marki pracodawcy, tymczasem w Polsce robi to niemal co druga firma (41%).


Przypisy:
1 https://employmenthero.com/uk/news/annual-jobs-report-work-in-motion-2025/
2 https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx
3 https://hrexecutive.com/job-hugging-why-all-hr-leaders-should-worry-about-this-trend/?utm_source=omeda&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-20250912&om_id=1113657465&om_eid=9129F7633490F6D&oly_enc_id=9129F7633490F6D


Pięć trendów kształtujących miejsca pracy w 2026 roku
Dane dotyczące „paradoksu stabilności” pochodzą z raportu World of Work Trends 2026. Publikacja identyfikuje pięć kluczowych trendów kształtujących środowisko pracy: Purpose in Practice – czyli przechodzenie od deklaracji do realnego osadzania celu organizacji w codziennych decyzjach, AI with Intent – świadome i odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji, Structured Flexibility – elastyczność pracy opartą na jasno określonych zasadach, Designing for Productivity – projektowanie pracy wokół zadań o najwyższej wartości oraz The Stability Paradox – równoważenie potrzeby bezpieczeństwa pracowników z koniecznością adaptacji organizacji do zmian. Raport powstał na podstawie analizy zanonimizowanych danych z 2.358 certyfikowanych organizacji na całym świecie, zebranych w ramach badania Top Employers Institute. Pełna wersja raportu dostępna jest pod linkiem:
oprac. : eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, awans, awans w pracy, awans wewnętrzny, kariera zawodowa, lojalność pracowników, job hugging, motywowanie pracowników, stabilność zatrudnienia

