Toyota utworzy we Wrocławiu centrum R&D dla 200 specjalistów IT

2026-04-14 13:07

Toyota utworzy we Wrocławiu centrum R&D dla 200 specjalistów IT

Toyota utworzy we Wrocławiu centrum R&D dla 200 specjalistów IT © fot. mat. prasowe

Toyota Motor Europe utworzy we Wrocławiu Toyota Digital Hub - nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, w którym blisko 200 specjalistów będzie pracować nad aplikacjami, infrastrukturą chmurową oraz cyberbezpieczeństwem dla samochodów Toyoty i Lexusa w całej Europie. Inwestycja ta nie tylko wzmacnia długoterminową obecność Toyoty w Polsce, ale także rozszerza europejskie kompetencje firmy w zakresie oprogramowania dla pojazdów przyszłości. Jakie zadania będzie realizować nowy zespół i dlaczego Wrocław okazał się idealnym miejscem dla tego projektu?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Co to jest Toyota Digital Hub i jakie zadania będzie realizować we Wrocławiu.
  • Ile specjalistów zatrudni nowe centrum R&D Toyoty i nad jakimi technologiami będą pracować.
  • Jakie aplikacje i usługi connected będą rozwijane dla samochodów Toyoty i Lexusa.
  • Dlaczego Toyota zdecydowała się na lokalizację centrum we Wrocławiu i jakie korzyści przyniesie to Polsce.
  • Jakie inne inwestycje Toyoty funkcjonują w Polsce i jakie znaczenie ma ta marka dla polskiego rynku motoryzacyjnego.

W powstającym Toyota Digital Hub będą rozwijane aplikacje z wykorzystaniem zaawansowanych technologii dla pojazdów marek Toyota i Lexus w całej Europie. Toyota Digital Hub ma docelowo zatrudniać około 200 ekspertów.

Pracownicy Toyota Digital Hub będą odpowiedzialni za rozwój aplikacji MyToyota oraz LexusLink+, z których korzysta blisko dwa miliony Europejczyków. Pozwalają one na zdalne zarządzanie samochodem, sprawdzanie stanu naładowania baterii czy korzystanie z różnorodnych usług związanych z wygodą użytkowania. Zespół ma również współtworzyć infrastrukturę chmurową umożliwiającą działanie usług connected dla pojazdów Toyoty i Lexusa w Europie oraz zapewniać wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Toyota Digital Hub we Wrocławiu
Toyota Digital Hub we Wrocławiu

Toyota Motor Europe utworzy we Wrocławiu Toyota Digital Hub, w którym blisko 200 specjalistów będzie rozwijać aplikacje, infrastrukturę chmurową oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa wspierające usługi connected dla samochodów Toyoty i Lexusa w całej Europie.

To kolejna inwestycja Toyoty we Wrocławiu. Od 2015 roku działa tu Centrum Usług Wspólnych, które świadczy usługi księgowe i doradztwa podatkowego dla wszystkich jednostek Toyoty w Europie. „Toyota jest obecna w Polsce już od 35 lat, a ten projekt to kolejny krok we wzmacnianiu zaangażowania inwestycyjnego firmy na tym rynku. Toyota Digital Hub powstaje w Polsce, ponieważ tutaj mamy dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry oraz czołowych uczelni technicznych” – powiedział Thierry Boitel, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju w Toyota Motor Europe.

„Toyota Digital Hub ma odgrywać ważną rolę w Europie w zakresie tworzenia oprogramowania oraz umacniać pozycję Toyota Motor Europe jako zaufanego partnera w przyszłych globalnych pracach nad Software-Defined Vehicles (SDV), czyli pojazdami definiowanymi przez oprogramowanie” – uzupełnił Luis Lopes, Wiceprezes ds. Informacji i Technologii w Toyota Motor Europe.
Toyota Motor Europe utworzy we Wrocławiu informatyczne centrum R&D
Toyota Motor Europe utworzy we Wrocławiu informatyczne centrum R&D

Inwestycja Toyoty wzmacnia jej długoterminową obecność w Polsce i rozszerza europejskie kompetencje firmy w zakresie oprogramowania.

Toyota w Polsce jest obecna od 1991 roku. Toyota Central Europe z siedzibą w Warszawie prowadzi sprzedaż i dystrybucję modeli Toyoty i Lexusa w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Toyota w Polsce to także dwie fabryki, w Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach, zatrudniające 2800 pracowników i dostarczające nowoczesne napędy hybrydowe do samochodów koncernu produkowanych w Europie.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Toyota Motor Europe, Toyota, centrum R&D, centrum badawczo-rozwojowe, centrum badań i rozwoju, inwestycje zagraniczne, nowe inwestycje, Wrocław, Dolny Śląsk

