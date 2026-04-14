Toyota utworzy we Wrocławiu centrum R&D dla 200 specjalistów IT
2026-04-14 13:07
Z tego artykułu dowiesz się:
- Co to jest Toyota Digital Hub i jakie zadania będzie realizować we Wrocławiu.
- Ile specjalistów zatrudni nowe centrum R&D Toyoty i nad jakimi technologiami będą pracować.
- Jakie aplikacje i usługi connected będą rozwijane dla samochodów Toyoty i Lexusa.
- Dlaczego Toyota zdecydowała się na lokalizację centrum we Wrocławiu i jakie korzyści przyniesie to Polsce.
- Jakie inne inwestycje Toyoty funkcjonują w Polsce i jakie znaczenie ma ta marka dla polskiego rynku motoryzacyjnego.
W powstającym Toyota Digital Hub będą rozwijane aplikacje z wykorzystaniem zaawansowanych technologii dla pojazdów marek Toyota i Lexus w całej Europie. Toyota Digital Hub ma docelowo zatrudniać około 200 ekspertów.
Pracownicy Toyota Digital Hub będą odpowiedzialni za rozwój aplikacji MyToyota oraz LexusLink+, z których korzysta blisko dwa miliony Europejczyków. Pozwalają one na zdalne zarządzanie samochodem, sprawdzanie stanu naładowania baterii czy korzystanie z różnorodnych usług związanych z wygodą użytkowania. Zespół ma również współtworzyć infrastrukturę chmurową umożliwiającą działanie usług connected dla pojazdów Toyoty i Lexusa w Europie oraz zapewniać wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa.
To kolejna inwestycja Toyoty we Wrocławiu. Od 2015 roku działa tu Centrum Usług Wspólnych, które świadczy usługi księgowe i doradztwa podatkowego dla wszystkich jednostek Toyoty w Europie. „Toyota jest obecna w Polsce już od 35 lat, a ten projekt to kolejny krok we wzmacnianiu zaangażowania inwestycyjnego firmy na tym rynku. Toyota Digital Hub powstaje w Polsce, ponieważ tutaj mamy dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry oraz czołowych uczelni technicznych” – powiedział Thierry Boitel, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju w Toyota Motor Europe.
„Toyota Digital Hub ma odgrywać ważną rolę w Europie w zakresie tworzenia oprogramowania oraz umacniać pozycję Toyota Motor Europe jako zaufanego partnera w przyszłych globalnych pracach nad Software-Defined Vehicles (SDV), czyli pojazdami definiowanymi przez oprogramowanie” – uzupełnił Luis Lopes, Wiceprezes ds. Informacji i Technologii w Toyota Motor Europe.
Toyota w Polsce jest obecna od 1991 roku. Toyota Central Europe z siedzibą w Warszawie prowadzi sprzedaż i dystrybucję modeli Toyoty i Lexusa w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Toyota w Polsce to także dwie fabryki, w Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach, zatrudniające 2800 pracowników i dostarczające nowoczesne napędy hybrydowe do samochodów koncernu produkowanych w Europie.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
