Fuzje i przejęcia w Polsce w I kw. 2026

Polski rynek M&A wchodzi w fazę umiarkowanego ożywienia, a inwestorzy coraz częściej stawiają na strategiczne przejęcia i konsolidację. Już pierwszy kwartał 2025 roku przyniósł jedną z największych transakcji w historii - przejęcie InPost. Choć liczba transakcji nieznacznie spadła względem poprzedniego kwartału, rośnie znaczenie dużych graczy i projektów o jasno określonych synergiach oraz potencjale skalowania biznesu.

Przeczytaj także: Polskie spółki z branży IT przyciągają zagraniczny kapitał. Najnowszy raport M&A 2025

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile transakcji M&A przeprowadzono w Polsce w I kwartale 2026 roku?

Które sektory dominują na rynku fuzji i przejęć?

Które z transakcji były największe i najważniejsze na rynku?

Jak zmienia się struktura inwestorów i sprzedających w Polsce?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba transakcji 2016 - 2026 W I kwartale 2026 roku na polskim rynku przeprowadzono 85 transakcji fuzji i przejęć Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Pomimo utrzymującej się zmienności makroekonomicznej obserwujemy stabilizację oczekiwań uczestników rynku oraz powrót do bardziej przewidywalnych procesów decyzyjnych. W efekcie pipeline transakcyjny stopniowo się odbudowuje, a aktywność inwestorów, zarówno strategicznych, jak i finansowych, pozostaje wysoka – komentuje Artur Witan, Manager w Navigator Capital Group.

Widzimy dostępność aktywów o charakterze distressed lub subscale, co dla inwestorów dysponujących kapitałem i zdolnością do transformacji operacyjnej stanowi atrakcyjną okazję do wejścia po relatywnie niższych wycenach. Wydaje się, że obecne zawirowania rynkowe mają mniejszy wpływ na uczestników rynku w porównaniu z okresem pandemii czy bezpośrednio po wybuchu wojny w Ukrainie, a sam rynek mimo wszystko jest bardziej adaptacyjny.



Oczywiście utrzymuje się wysoka niepewność co do dalszej ścieżki rozwoju czynników makroekonomicznych, w szczególności kosztu kapitału, presji inflacyjnej oraz cen energii, co może w kolejnych kwartałach generować dodatkową podaż celów akwizycyjnych - mówi Artur Witan.

Jednocześnie utrzymuje się presja regulacyjna i finansowa, co wydłuża procesy decyzyjne i ogranicza liczbę transakcji „szybkich”. Inwestorzy koncentrują się na targetach o przewidywalnych przepływach pieniężnych, skalowalnych modelach biznesowych i jasno określonych synergiach – dodaje Marcin Rajewicz.