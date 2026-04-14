Fuzje i przejęcia w Polsce w I kw. 2026
2026-04-14 07:15
Przeczytaj także: Polskie spółki z branży IT przyciągają zagraniczny kapitał. Najnowszy raport M&A 2025
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Ile transakcji M&A przeprowadzono w Polsce w I kwartale 2026 roku?
- Które sektory dominują na rynku fuzji i przejęć?
- Które z transakcji były największe i najważniejsze na rynku?
- Jak zmienia się struktura inwestorów i sprzedających w Polsce?
Z raportu M&A Index Poland przygotowanego przez FORDATA i Navigator Capital wynika, że w I kwartale 2026 roku na polskim rynku przeprowadzono 85 transakcji fuzji i przejęć. Oznacza to spadek o 4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i wzrost o 9% rok do roku. W ujęciu branżowym dominowały sektory Media/IT/Telecom (22%), Biotechnologia/Ochrona zdrowia (13%) oraz FMCG (11%).
Obserwujemy umiarkowane ożywienie aktywności transakcyjnej pomimo utrzymującej się zmienności makroekonomicznej.
Największa transakcja
Największą transakcją I kwartału było przejęcie InPost, którego wartość jest szacowana na 33 mld PLN i już na początku roku przewyższyła rekordową transakcję z 2025 r. (sprzedaż Santander Bank Polska, bankowość detaliczna i korporacyjna, za ok. 29,5 mld PLN).
Sama transakcja InPost wyróżnia się nie tylko skalą, ale i strukturą. Kontrolę nad spółką ponownie obejmuje fundusz Advent International (37% akcji) we współpracy z FedEx (37%). Funkcję prezesa utrzymuje Rafał Brzoska, jednocześnie zwiększając swoje zaangażowanie właścicielskie do 16%.
Nowa współpraca otwiera potencjalne synergie operacyjne. Z jednej strony rozszerza ofertę FedEx o kompetencje InPost w obszarze last mile, z drugiej umożliwia wykorzystanie globalnej infrastruktury partnera do dalszej ekspansji geograficznej, w tym potencjalnego wejścia na rynek amerykański.
Pod względem sektorowym, największą aktywność na rynku M&A odnotowano w branżach Media/IT/Telecom (22% wszystkich celów transakcyjnych), Biotechnologia/Ochrona zdrowia (13%), oraz FMCG (11%).
Najbardziej aktywne sektory
Znaczącą aktywność odnotowano również w sektorach usług (7%), przemysłu (6%) oraz budownictwa, transportu, rolnictwa i energetyki (po 5%).
Po stronie nabywców dominowały podmioty z sektorów Media/IT/Telecom oraz ochrony zdrowia (po 15%), a następnie usług (10%) oraz FMCG (8%) i fundusze PE/VC (6%).
Dominującą grupę sprzedających stanowili inwestorzy prywatni, odpowiadający za ok. 67% transakcji. Fundusze private equity były stroną sprzedającą w ok. 4% przypadków, natomiast blisko 29% transakcji realizowanych było przez podmioty strategiczne, wśród których wyróżniały się sektory Media/IT/Telecom (5%) oraz chemiczny (5%).
Taka struktura wskazuje na nieznaczny spadek udziału inwestorów prywatnych po stronie sprzedających, co może sygnalizować stopniową ewolucję polskiego rynku M&A, na którym rośnie znaczenie transakcji pomiędzy podmiotami strategicznymi oraz większą rolę odgrywają procesy konsolidacyjne w wybranych sektorach.
Pomimo utrzymującej się zmienności makroekonomicznej obserwujemy stabilizację oczekiwań uczestników rynku oraz powrót do bardziej przewidywalnych procesów decyzyjnych. W efekcie pipeline transakcyjny stopniowo się odbudowuje, a aktywność inwestorów, zarówno strategicznych, jak i finansowych, pozostaje wysoka – komentuje Artur Witan, Manager w Navigator Capital Group.
Jak podkreśla, część trwających dziś procesów transakcyjnych to efekt zawirowań rynkowych z poprzednich lat. Firmy, które nie zdążyły w pełni dostosować swoich modeli operacyjnych i finansowania do nowych realiów, nadal poszukują inwestorów lub rozważają sprzedaż części aktywów. Jednocześnie wahania cen surowców i rosnąca presja kosztowa sprzyjają pojawianiu się transakcji o charakterze oportunistycznym.
Widzimy dostępność aktywów o charakterze distressed lub subscale, co dla inwestorów dysponujących kapitałem i zdolnością do transformacji operacyjnej stanowi atrakcyjną okazję do wejścia po relatywnie niższych wycenach. Wydaje się, że obecne zawirowania rynkowe mają mniejszy wpływ na uczestników rynku w porównaniu z okresem pandemii czy bezpośrednio po wybuchu wojny w Ukrainie, a sam rynek mimo wszystko jest bardziej adaptacyjny.
Oczywiście utrzymuje się wysoka niepewność co do dalszej ścieżki rozwoju czynników makroekonomicznych, w szczególności kosztu kapitału, presji inflacyjnej oraz cen energii, co może w kolejnych kwartałach generować dodatkową podaż celów akwizycyjnych - mówi Artur Witan.
Marcin Rajewicz, Head Of Sales w Fordata, wskazuje, że Obraz rynku w I kwartale 2026 roku potwierdza trend zapoczątkowany w 2025 roku. Choć łączny wolumen transakcji pozostaje stosunkowo stabilny, coraz większą rolę odgrywają przejęcia o charakterze strategicznym i konsolidacyjnym, podczas gdy znaczenie transakcji oportunistycznych wyraźnie maleje.
Jednocześnie utrzymuje się presja regulacyjna i finansowa, co wydłuża procesy decyzyjne i ogranicza liczbę transakcji „szybkich”. Inwestorzy koncentrują się na targetach o przewidywalnych przepływach pieniężnych, skalowalnych modelach biznesowych i jasno określonych synergiach – dodaje Marcin Rajewicz.
Wśród istotnych transakcji warto wymienić przejęcie polskiego twórcy efektów wizualnych MotionVFX przez amerykański koncern Apple Inc., co stanowi drugą akwizycję tego giganta w regionie CEE i potwierdza dojrzałość krajowego sektora technologicznego. Innymi ważnymi operacjami były nabycie AmeriGas Polska, czołowego dystrybutora gazu płynnego (LPG) przez irlandzką grupę DCC Energy.
Fundusz Enterprise Investors powrócił do sektora OZE poprzez przejęcie 65% udziałów w spółce Art Wind koncentrującej się na serwisowaniu lądowych farm wiatrowych. W branży spożywczej japoński holding Zensho sfinalizował przejęcie lidera rynku sushi Sushi&Food Factor, natomiast w branży field marketingu polska agencja Option 1 stała się częścią francuskiej grupy Marvesting.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
